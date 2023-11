Ist es klug, die Weisheitszähne ziehen zu lassen?

Die Geschichte auf einen Blick

Schätzungen zufolge werden jedes Jahr bei 5 Millionen Menschen die Weisheitszähne entfernt, und mehr als die Hälfte davon ist möglicherweise völlig unnötig. Einem Cochrane-Review aus dem Jahr 2005 zufolge kann die Zahl der chirurgischen Eingriffe durch eine umsichtige Entscheidungsfindung und die Einhaltung bestimmter Indikatoren für die Entfernung um 60 % oder mehr reduziert werden

Es gibt keine wissenschaftlich nachgewiesenen gesundheitlichen Vorteile der Entfernung von Weisheitszähnen, die keine Probleme verursachen

Viele Mundgesundheitsexperten empfehlen, Weisheitszähne nur dann zu entfernen, wenn sie in einem ungünstigen Winkel wachsen, Schmerzen verursachen, von Karies betroffen sind oder wenn sie andere Zähne beeinträchtigen oder Entzündungen verursachen

Das Ziehen von Weisheitszähnen ist kein risikofreier Eingriff, selbst wenn man noch jung ist. Zu den mit dem Eingriff verbundenen Risiken gehören eine schlechte Wundheilung, Infektionen, trockene Höhlen, Schmerzen, unkontrollierte Blutungen und Nervenverletzungen, die zu Taubheitsgefühlen im Mund- und Gesichtsbereich führen

Ein weiteres verstecktes Risiko ist die Opioidabhängigkeit, da die meisten Kieferchirurgen Opioide gegen postoperative Schmerzen verschreiben. Untersuchungen zeigen, dass eine Kombination aus Ibuprofen und Paracetamol besser gegen Schmerzen nach einer Weisheitszahnextraktion wirkt als Opioide

Wurzelbehandlungen sind ein weiteres risikoreiches Verfahren, das weitgehend aus Profitgründen durchgeführt wird. Wurzelkanalbehandelte Zähne beherbergen häufig schädliche Mikroben, deren toxische Abfallprodukte systemische Auswirkungen auf die Gesundheit haben und zu einer Vielzahl von chronischen Krankheiten beitragen können, von chronischer Müdigkeit und chronischen Schmerzsyndromen bis hin zu Herzerkrankungen und Krebs

Die präventive Extraktion von Weisheitszähnen, bevor sie zu einem Problem werden, ist seit Jahrzehnten eine Routinepraxis. Die chirurgische Zahnentfernung begann nach der Einführung des Lokalanästhetikums Novocain im Jahr 1902.

Davor wurden diese dritten Backenzähne aufgrund der damit verbundenen Schmerzen nur selten, wenn überhaupt, als vorbeugende Maßnahme entfernt. Die Entfernung von Weisheitszähnen wurde ab den 1950er Jahren mit dem Aufkommen von Antibiotika zur Behandlung der damit verbundenen Infektionen immer häufiger.

Mundgesundheitsexperten empfehlen in der Regel, Weisheitszähne zu entfernen, wenn sie in einem ungünstigen Winkel wachsen, Schmerzen verursachen, von Karies betroffen sind oder wenn sie andere Zähne beeinträchtigen oder Entzündungen verursachen.

Viele Eltern entscheiden sich jedoch dafür, die Weisheitszähne ihrer Teenager entfernen zu lassen, auch wenn es keine Anzeichen für Probleme gibt. Schätzungen zufolge lassen jedes Jahr 5 Millionen Menschen ihre Weisheitszähne entfernen, und mehr als die Hälfte davon ist möglicherweise völlig unnötig.

Einem Cochrane-Review aus dem Jahr 2005 zufolge „kann eine umsichtige Entscheidungsfindung, bei der bestimmte Indikatoren für die Entfernung eingehalten werden, die Zahl der chirurgischen Eingriffe um 60 % oder mehr reduzieren“. Die Autoren stellen außerdem fest, dass eine „wachsame Überwachung asymptomatischer Weisheitszähne eine geeignete Strategie sein kann“.

Die Kontroverse geht weiter: Ziehen oder nicht ziehen?

Die Kontroverse darüber, was mit asymptomatischen Weisheitszähnen zu tun ist, geht jedoch weiter. Der jüngste Cochrane-Review, der im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass die verfügbaren Erkenntnisse nicht ausreichen, um zu sagen, ob asymptomatische, krankheitsfreie, impaktierte Weisheitszähne entfernt werden sollten oder nicht“. So berichtet die Washington Post:

„Diejenigen, die eine frühe Extraktion befürworten, sagen, dass sie im Allgemeinen einfacher und sicherer ist und zu einer schnelleren Genesung führt, wenn die Patienten jung sind, zwischen 15 und 25 Jahren, obwohl es wie bei allen chirurgischen Eingriffen … Risiken geben kann. Wenn die Patienten jung sind, sind die Zahnwurzeln klein und einfacher zu entfernen, sagen sie … Gegner – darunter die American Public Health Association – halten solche prophylaktischen Extraktionen für unnötige Operationen. Zumindest in einem Papier heißt es, dass es keine wissenschaftlich nachgewiesenen gesundheitlichen Vorteile für die Entfernung von Weisheitszähnen gibt, die keine Probleme verursachen. Eine Konsensuskonferenz der National Institutes of Health riet bereits 1980 von dieser Praxis ab, und mehrere neuere Studien legen nahe, dass es keinen zwingenden Grund dafür gibt … Die ADA stimmte in einem Papier von 2014 zu, dass asymptomatische Weisheitszähne nicht unbedingt krankheits- oder problemfrei sind, fügte aber hinzu, dass es keine ausreichenden Beweise dafür gibt, dass eine prophylaktische Entfernung besser ist als eine fortgesetzte Überwachung.“

Die Extraktion von Weisheitszähnen ist ein Geldbringer

Warum empfehlen so viele Kieferchirurgen diesen Eingriff, wenn es keine eindeutigen Beweise für den Nutzen gibt? Mit einem Wort: Geld. Ein erheblicher Teil der Gehälter von Kieferchirurgen stammt aus der Entfernung von Weisheitszähnen, so dass sie einen finanziellen Anreiz haben, diesen neuen Status quo beizubehalten.

Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass dieser Eingriff nicht risikofrei ist, selbst wenn man noch jung ist. Zu den mit dem Eingriff verbundenen Risiken gehören schlechte Wundheilung, Infektionen, trockene Höhle, Schmerzen, unkontrollierte Blutungen und Nervenverletzungen, die zu Taubheitsgefühlen im Mund- und Gesichtsbereich führen.

Meines Erachtens wäre es klug, den Zustand Ihrer Weisheitszähne regelmäßig untersuchen zu lassen, und wenn sich herausstellt, dass einer oder mehrere beschädigt sind oder Probleme verursachen, die problematischen Weisheitszähne entfernen zu lassen. Wenn sie keine Probleme verursachen, ist es vielleicht besser, sie in Ruhe zu lassen.

Postoperative Opioide vermeiden

Wenn Ihrem Teenager ein oder mehrere Weisheitszähne gezogen werden müssen, erlauben Sie ihm bitte nicht, Opioide zur Schmerzlinderung einzunehmen. Opioidüberdosierungen sind heute die häufigste Todesursache bei Amerikanern unter 50 Jahren, und die Entfernung von Weisheitszähnen ist einer der häufigsten Gründe für die Verschreibung von Opioiden.

Zahnärzte haben im Jahr 2017 sage und schreibe 18,1 Millionen Opioid-Rezepte ausgestellt, und Zahnärzte und Kieferchirurgen verschreiben bei weitem die meisten Opioide an Kinder und Teenager.

Einem im August 2018 veröffentlichten JAMA-Bericht zufolge werden Opioide „routinemäßig“ bei Weisheitszahnextraktionen verschrieben, und eine Umfrage aus dem Jahr 2004 ergab, dass 85 % der Kieferchirurgen nach der Entfernung von Weisheitszähnen Opioide verschrieben.

Dies ist äußerst riskant, da selbst ein kurzfristiger Konsum mit künftigem Opioidmissbrauch und -abhängigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Verbindung gebracht wird. Bei Kindern, die ein Opioid erhalten, liegt die Wahrscheinlichkeit eines lebenslangen illegalen Konsums bei 1 zu 3.

Untersuchungen haben gezeigt, dass von den Personen, die nur einen 12-Tage-Vorrat eines Opioids erhalten haben, einer von vier ein Jahr später immer noch die Droge einnimmt, und das gilt für alle Altersgruppen. Bei Kindern und Jugendlichen ist das Risiko eines fortgesetzten Konsums höher, wenn sie einmal damit in Berührung gekommen sind.

„Die Forschung hat gezeigt, dass eine Kombination aus Ibuprofen und Paracetamol bei der Behandlung von Schmerzen nach einer Weisheitszahnextraktion tatsächlich besser wirkt als Opioide.“

In einem Artikel des Philadelphia Inquirer aus dem Jahr 2018 forderte Dr. Rima Himelstein, Fachärztin für Jugendmedizin, Eltern, deren Kinder sich einem kieferchirurgischen Eingriff unterziehen, auf:

„Seien Sie der Gatekeeper für Medikamente, auch für solche, die nach einer Weisheitszahnentfernung verschrieben werden. Geben Sie Ihrem Teenager nach der Operation nicht einfach die Pillenflasche in die Hand. Und achten Sie darauf, dass Sie übrig gebliebene verschreibungspflichtige Medikamente ordnungsgemäß entsorgen …“

Eine Weisheitszahnentfernung kann in der Tat einige Tage lang Schmerzen verursachen, aber es gibt weitaus sicherere Methoden, um diese Beschwerden zu lindern. Die Forschung hat gezeigt, dass eine Kombination aus Ibuprofen und Paracetamol bei der Behandlung von Schmerzen nach einer Weisheitszahnextraktion besser wirkt als Opioide. Verzichten Sie also auf die Verschreibung von Opioiden und nehmen Sie stattdessen einfach rezeptfreie Schmerzmittel, wenn es nötig ist.

Wurzelkanäle – ein weiteres überstrapaziertes und riskantes zahnärztliches Verfahren

Die Wurzelbehandlung, auch Pulpotomie genannt, ist ein weiteres riskantes zahnärztliches Verfahren, das weitgehend aus Profitgründen durchgeführt wird. Wurzelbehandelte Zähne beherbergen oft schädliche Mikroben, deren toxische Stoffwechselabfallprodukte sich auf die Gesundheit des gesamten Körpers auswirken und zu einer Vielzahl chronischer Krankheiten beitragen können, von chronischer Müdigkeit und chronischen Schmerzsyndromen bis hin zu Herzerkrankungen und Krebs.

Tatsächlich sind sich die meisten biologischen und ganzheitlichen Zahnärzte einig, dass viele chronische Gesundheitsprobleme auf diese versteckten Zahninfektionen zurückgeführt werden können. Das Hauptproblem bei einer Wurzelbehandlung ist, dass der Zahn zwar abgestorben ist, aber im Körper verbleibt. Es ist bekannt, dass man ein totes Organ nicht im Körper belassen kann, da es sonst zu einer schweren Infektion führt.

Selbst wenn die Zahnwurzel gründlich gereinigt wird, ist es physikalisch unmöglich, alle Krankheitserreger aus den Mikrotubuli zu entfernen, und die Abfallstoffe dieser Bakterien sind äußerst giftig. Wie bei der Weisheitszahnextraktion ist auch bei der Wurzelbehandlung der finanzielle Anreiz die Hauptantriebskraft der Branche.

Alle wurzelbehandelten Zähne sind eine Quelle für Infektionen

Nach Ansicht von Experten zu diesem Thema sind alle Wurzelkanäle eine Infektionsquelle. Es ist nur eine Frage des Grades. Dass nicht alle Menschen mit einer Wurzelbehandlung spürbar darunter leiden, hat damit zu tun, dass die Reaktion auf Giftstoffe von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist.

Manche sind von Natur aus „widerstandsfähiger“ als andere. Auch die allgemeine toxische Belastung durch andere Umwelteinflüsse spielt eine Rolle. Es ist bekannt, dass die produzierten Bakterien die kardiovaskuläre Gesundheit beeinträchtigen. Auch Krebs kann durch infizierte Zähne ausgelöst werden.

Nach Angaben von Dr. Dawn Ewing, Heilpraktikerin und Geschäftsführerin der International Academy of Biological Dentistry and Medicine, haben 98 % der Brustkrebspatientinnen einen wurzelbehandelten Zahn auf der gleichen Seite wie ihre betroffene Brust.

In ähnlicher Weise behauptete Dr. Jerry Tennant einmal, dass 96 % der letzten 60 Krebspatienten, die in seiner Praxis behandelt wurden, einen infizierten Zahn aufwiesen. Ewing und Tennant waren beide in der Netflix-Dokumentation „Root Cause“ zu sehen, in der diese Aussagen gemacht wurden.

Das Zahnmark ist auch eng mit dem Lymphsystem und dem vegetativen System verbunden – mehr als jedes andere Organ. Ihre Zähne sind auch energetisch mit Ihren Meridianen verbunden, die in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet werden, und beeinflussen diese.

Überlegen Sie sorgfältig und wägen Sie Ihre Optionen ab

Sollten Sie einen oder mehrere wurzelbehandelte Zähne haben, bedeutet das nicht, dass Sie diese überstürzt ziehen müssen. Es bedeutet jedoch, dass es ratsam wäre, sich an diese Tatsache zu erinnern, wenn Sie ein chronisches Gesundheitsproblem bekommen, und sie bei der Entscheidung über einen Behandlungsplan für ein chronisches Gesundheitsproblem zu berücksichtigen.

Auch wenn Ihr Zahnarzt Ihnen eine Wurzelbehandlung empfiehlt, sollten Sie die Daten und Ihre persönliche Situation, z. B. Ihre Gesundheitsrisiken, abwägen, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen. Ich würde auch vorschlagen, eine Ozontherapie auszuprobieren, bevor Sie eine Wurzelbehandlung oder eine Zahnextraktion durchführen lassen.

Die Ozontherapie wird in der Regel mit einer Spritze direkt in oder um die Zahnwurzel herum verabreicht. In der Regel sind mehrere Besuche erforderlich, um die Infektion zu behandeln.

Ozon ist direkt giftig für infektiöses Material und stimuliert außerdem das Immunsystem. Durch die Ozontherapie konnte ich eine Wurzelbehandlung verhindern. Es waren etwa fünf Behandlungen nötig. Sie ist sicher, ungiftig und relativ kostengünstig, so dass es sich lohnen könnte, sie in Erwägung zu ziehen, bevor man zu drastischeren Maßnahmen greift.

Wenn jedoch das Pulpagewebe aufgrund einer Infektion vollständig abgestorben ist, kann nichts, auch nicht Ozon, den Zahn wieder zum Leben erwecken, so dass dann nur noch eine Wurzelbehandlung oder eine Extraktion in Frage kommen.

Die Entfernung eines wurzelbehandelten Zahns muss ordnungsgemäß durchgeführt werden

Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen wurzelbehandelten Zahn entfernen zu lassen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Zahnarzt die Auswirkungen versteht und mit ganzheitlichen zahnmedizinischen Verfahren vertraut ist. Die folgenden Ressourcen können Ihnen helfen, einen biologischen (ganzheitlichen) Zahnarzt in Ihrer Nähe zu finden:

Das Ziehen des Zahns ist nur der erste Schritt. Als Nächstes muss der Bereich drainiert und von Bakterien gereinigt werden. Ozongas wird von vielen ganzheitlichen Zahnärzten bei diesem Schritt als unverzichtbar angesehen, da das Gas in der Lage ist, den Knochen und das Zahnfleischgewebe zu durchdringen und die Infektion abzutöten.

Auch das parodontale Ligament muss entfernt werden, damit der Kieferknochen richtig nachwachsen und das Loch, in dem sich der Zahn befand, vollständig verschließen kann.

Wenn die Extraktionsstelle nicht sorgfältig gereinigt und desinfiziert wird (und das gilt für jede Zahnextraktion, nicht nur für wurzelbehandelte Zähne), kann sich eine Kavitation – eine mit Bakterien gefüllte Tasche im Kieferknochen – bilden. Wenn das parodontale Ligament nicht entfernt wird, trägt dies ebenfalls zu Kavitationen bei, da der Knochen nicht richtig nachwachsen kann.

Nachdem der wurzelbehandelte Zahn gezogen wurde, muss der Kieferknochen vollständig ausheilen können. In den meisten Fällen dauert dies mindestens drei Monate. Sobald Ihr Zahnarzt bestätigt hat, dass keine Kavitation vorliegt, können Sie mit dem Zahnersatz fortfahren.

Möglichkeiten des Zahnersatzes

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den fehlenden Zahn zu diesem Zeitpunkt zu ersetzen, darunter die folgenden:

Der Zahn wird nicht ersetzt.

Einsetzen einer herausnehmbaren Brücke.

Das Einsetzen einer traditionellen Brücke, bei der Kronen für die Zähne auf beiden Seiten des fehlenden Zahns angefertigt werden müssen. Ein großer Nachteil dabei ist, dass Sie zwei (in vielen Fällen) gesunde Zähne opfern und das Risiko erhöhen, dass diese Zähne später eine Wurzelbehandlung benötigen. Hinzu kommt, dass eine Brücke im Durchschnitt nur acht Jahre hält, wobei die Spanne zwischen fünf und 15 Jahren liegt.

Die Verwendung einer kunststoffgebundenen Brücke, auch Maryland-Brücke genannt, bei der das Brückenglied (der falsche Zahn) durch Kleben eines Rahmens auf die Rückseite der benachbarten Zähne befestigt wird. Diese Methode wird von vielen ganzheitlich orientierten Zahnärzten bevorzugt, da die benachbarten Zähne dabei nicht beschädigt werden müssen. Ein Nachteil ist, dass die Brücke nur so stark ist wie der Klebstoff, so dass sie sich ablösen kann und von Zeit zu Zeit neu geklebt werden muss. Aufgrund der Kräfte, die beim Kauen auf die Brücke einwirken, ist sie auch nicht für fehlende Backenzähne geeignet.

Das Einsetzen einer implantatgetragenen Brücke, die eine gute Option sein kann, wenn zwei oder mehr benachbarte Zähne fehlen.

Ein Keramikimplantat – Bei herkömmlichen Implantaten wurde Titan verwendet, aber heute gibt es auch Implantate aus Zirkoniumdioxid (eine Art Keramik). Titan kann in manchen Fällen Autoimmunprobleme auslösen. Es gibt einen Bluttest, mit dem sich diese Empfindlichkeit feststellen lässt. Da Titan ein Metall ist, kann es auch zu galvanischen Strömen im Mund beitragen und den Energiefluss im Meridian, der durch diesen Zahn fließt, stören. Während die meisten Menschen galvanische Ströme nicht bemerken, erleben andere unerklärliche Nervenschocks, Geschwüre, einen salzigen oder metallischen Geschmack oder ein brennendes Gefühl im Mund. Galvanische Ströme können auch zu Schlaflosigkeit, Hirnnebel, Ohrensausen, Epilepsie und Schwindelgefühlen beitragen. Wenn Sie fluoridiertes Wasser trinken oder fluoridierte Zahnpasta verwenden, sollten Sie außerdem wissen, dass Fluorid die Korrosion von Titan stark beschleunigt. Ein niedriger pH-Wert in Ihrem Mund aufgrund von Übersäuerung oder Mundtrockenheit beschleunigt diesen Effekt zusätzlich. Die beste Option für ein Implantat ist ein Zirkoniumdioxid-Implantat. Zirkoniumdioxid gilt als weitaus biokompatibler und wird in der Regel von ganzheitlich orientierten Zahnärzten empfohlen.

Ressourcen, die Ihnen helfen, einen biologischen Zahnarzt zu finden

Geben Sie sich nicht mit Amalgam zufrieden – Sie haben die Wahl! Die folgenden Organisationen können Ihnen helfen, einen quecksilberfreien, biologischen Zahnarzt zu finden:

