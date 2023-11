Die entscheidende Rolle von Vitamin D für die körperliche und geistige Gesundheit

Die Geschichte auf einen Blick

Vitamin D ist ein starker Immunmodulator, der sowohl die angeborene als auch die adaptive Immunantwort beeinflusst. Daher wird ein Vitamin-D-Mangel mit Gesundheitszuständen wie Osteoporose, Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs in Verbindung gebracht

Vitamin D ist auch für die Erhaltung gesunder Knochen und die Funktion des Nervensystems von entscheidender Bedeutung

Sonnenbestrahlung ist die wichtigste Quelle für Vitamin D, und obwohl Sonnenbrände vermieden werden sollten, muss dieses Risiko gegen den Bedarf an Vitamin D abgewogen werden

Bei kritisch Kranken hat sich gezeigt, dass ein Vitamin-D-Mangel die Infektions- und Sterblichkeitsrate erhöht und mit längeren Krankenhausaufenthalten verbunden ist

Chinesische Forscher kamen zu dem Schluss, dass der Vitamin-D-Status das Risiko, an COVID-19 zu sterben, ebenso vorhersagen kann wie die Schwere der Symptome in der akuten Phase. Ein Vitamin-D-Spiegel von weniger als 36,04 ng/ml war prädiktiv für den Tod

Jahrzehntelang haben das konventionelle medizinische Establishment und die Medien Beweise heruntergespielt, wenn nicht sogar völlig ignoriert, die zeigen, dass Sonneneinstrahlung ein entscheidender Bestandteil eines gesunden Lebensstils ist, der Krankheiten – einschließlich Krebs – vorbeugt, anstatt sie zu verursachen.

Wird sich das jetzt ändern? Es ist noch zu früh, um das zu sagen, aber in jüngster Zeit haben überraschend viele wissenschaftliche Arbeiten und Artikel in den Mainstream-Medien die Vorteile der Sonnenexposition und der Vitamin-D-Optimierung hervorgehoben.

Wissenschaftlicher Bericht hebt Bedeutung von Vitamin D hervor

Darunter befindet sich auch ein wissenschaftlicher Bericht, der in der Fachzeitschrift Cureus veröffentlicht wurde und in dem die Autoren „die komplizierte Beziehung zwischen Vitamin D und den Behandlungsergebnissen“ hervorheben. Ein Auszug aus dem Artikel, „The Sunlight-Vitamin D Connection: Implications for Patient Outcomes in the Surgical Intensive Care Unit“, lautet:

„Vitamin D, das für seine vielfältigen Funktionen bei der Immunmodulation, der Regulierung von Entzündungen und der Aufrechterhaltung der Kalziumhomöostase bekannt ist, erweist sich als ein entscheidender Faktor bei der Versorgung schwerkranker Patienten. Unsere Untersuchung zeigt eine hohe Prävalenz des Vitamin-D-Mangels auf der Intensivstation, die in erster Linie auf eine begrenzte Sonnenlichtexposition, Komorbiditäten und Medikamenteneinnahme zurückzuführen ist. Wichtig ist, dass der Vitamin-D-Status die Infektionsraten, die Sterblichkeit und die Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation beeinflusst, was ihn zu einem klinisch relevanten Faktor macht … Die Aussicht auf personalisierte Vitamin-D-Supplementierungsstrategien ist vielversprechend für die Optimierung der Patientenversorgung.“

In dem Papier wird weiter betont, dass die „entscheidende Rolle von Vitamin D bei der Erhaltung der menschlichen Gesundheit“ weit über seine klassische Rolle bei der Knochengesundheit (durch Regulierung der Kalzium- und Phosphorhomöostase) hinausgeht.

„Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Vitamin D einen viel breiteren Einfluss auf verschiedene physiologische Prozesse ausübt“, so die Autoren. Sie weisen zum Beispiel darauf hin, dass Vitamin D „ein starker Immunmodulator ist, der die angeborene und adaptive Immunantwort beeinflusst“:

„Bei der angeborenen Immunreaktion fördert Vitamin D die Produktion von antimikrobiellen Peptiden wie Cathelicidinen und Defensinen, die für die Abwehr von Infektionen unerlässlich sind. Die adaptive Immunantwort reguliert die Vermehrung und Differenzierung von T- und B-Zellen, zwei wichtigen Komponenten des Immunsystems. Durch die Modulation der Immunreaktion kann Vitamin D dem Körper helfen, sich gegen Krankheitserreger zu verteidigen, und es kann bei Autoimmunkrankheiten eine Rolle spielen, bei denen das Immunsystem fälschlicherweise körpereigenes Gewebe angreift.“

So wird ein Vitamin-D-Mangel mit Gesundheitsstörungen wie Osteoporose, Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs in Verbindung gebracht. Diesem Papier zufolge ist Vitamin D auch „entscheidend für das Funktionieren des Nervensystems und wird mit psychischen Störungen in Verbindung gebracht“.

Vitamin D ist auch ein wichtiger Regulator des Zellwachstums und der Zelldifferenzierung, und „eine korrekte Regulierung des Zellwachstums und der Zelldifferenzierung ist entscheidend für die Erhaltung der Gesundheit des Gewebes und die Verhinderung einer anormalen Zellproliferation, die häufig mit Krebs in Verbindung gebracht wird“, so die Autoren.

Vernünftige Sonnenlichtexposition ist die Hauptquelle für Vitamin D

Die Autoren betonen, dass Sonnenlicht die wichtigste Vitamin-D-Quelle ist, und dass Sonnenbrand zwar vermieden werden muss, dieses Risiko aber mit dem Bedarf an Vitamin-D-Produktion abgewogen werden muss:

„Wenn die ultraviolette B-Strahlung (UVB) der Sonne auf die Haut trifft, löst sie eine Reihe von enzymatischen Reaktionen aus, die zur Synthese von Vitamin D im Körper führen. Dieser Prozess unterstreicht die entscheidende Rolle der Sonnenlichtexposition für die Aufrechterhaltung eines angemessenen Vitamin-D-Spiegels … Das Tragen von Kleidung, die den größten Teil der Haut bedeckt, und das Auftragen von Sonnenschutzmitteln kann die UVB-Strahlung blockieren und die Vitamin-D-Synthese hemmen. Der Schutz der Haut vor schädlicher UV-Strahlung ist zwar unerlässlich, um Sonnenbrand und Hautkrebs zu verhindern, doch muss der Einzelne möglicherweise ein Gleichgewicht zwischen Sonnenschutzmaßnahmen und dem Bedarf an Vitamin D herstellen. Strategien wie die kurzzeitige Exposition unbedeckter Haut oder die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten können notwendig sein, wenn der Sonnenschutz im Vordergrund steht.“

Vitamin D bei kritischer Krankheit

Die Autoren gehen auch auf die klinischen Auswirkungen von Vitamin D bei kritisch kranken Patienten auf der Intensivstation ein, bei denen ein Vitamin-D-Mangel wissenschaftlich nachgewiesen ist:

Erhöht die Infektionsraten, einschließlich im Krankenhaus erworbener nosokomialer Infektionen

Kann die Sterblichkeitsrate bei SICU-Patienten erhöhen

Wird mit längeren Krankenhausaufenthalten in Verbindung gebracht

Umgekehrt hat sich gezeigt, dass ein höherer Vitamin-D-Spiegel bei SICU-Patienten einen positiven Einfluss hat:

Verringerung der Infektionsraten

Verbesserung der Immunfunktion durch direkte Regulierung des Verhaltens von Immunzellen und der adaptiven Immunität, wodurch eine übermäßige Immunaktivierung verhindert wird

Übermäßige Entzündungen eindämmen

Verbesserung der Muskelfunktion und -beweglichkeit, wodurch die Genesung und Rehabilitation der Patienten unterstützt wird

Unterstützung der Lungenfunktion

Minderung von kardiovaskulären Risiken und Komplikationen

Verbesserung der psychischen Gesundheit

Bessere Ergebnisse für die Patienten und geringere Sterblichkeit

Um die Ergebnisse bei SICU-Patienten zu verbessern, empfehlen die Autoren einen individuellen Ansatz, bei dem Patienten mit nachgewiesenem Vitamin-D-Mangel Vitamin-D-Präparate erhalten, wobei Vitamin D3 (die aktive Form) gegenüber D2 (der synthetischen Version) vorzuziehen ist, da es den Spiegel effektiver anhebt.

Die Autoren empfehlen außerdem, den Ausgangswert des Vitamin-D-Spiegels des Patienten vor der Supplementierung durch eine Blutuntersuchung genau zu bestimmen, um das Ausmaß des Mangels festzustellen, und den Spiegel während und nach der Supplementierung zu überwachen. Nur so kann eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D sichergestellt werden, denn es kommt auf den Blutspiegel an, nicht auf die individuelle Dosis. Abschließend äußern sich die Autoren wie folgt:

„Durch die Erforschung der immunmodulatorischen und entzündungshemmenden Wirkungen von Vitamin D sowie seiner Rolle bei der Aufrechterhaltung der Kalziumhomöostase wird deutlich, dass Vitamin D ein entscheidender Faktor für die Genesung und den allgemeinen Gesundheitszustand von Patienten auf der Intensivstation ist. Trotz der Herausforderungen und der Komplexität, die mit der genauen Bewertung und Supplementierung verbunden sind, sind die Auswirkungen auf die klinische Praxis erheblich. Ein routinemäßiges Screening, individualisierte Dosierungsstrategien und Patientenaufklärung können dazu beitragen, die Versorgung auf der Intensivstation zu optimieren.“

Vitamin-D-Status kann Sterblichkeitsrate bei COVID-19 vorhersagen

Im November 2020 war ich Mitverfasser eines wissenschaftlichen Berichts über die Auswirkungen von Vitamin D auf COVID-19. Diese Arbeit mit dem Titel „Evidence Regarding Vitamin D and Risk of COVID-19 and Its Severity“ wurde in der Zeitschrift Nutrients veröffentlicht.

Die Medien verunglimpften mich wegen meiner Haltung zu Vitamin D, und eine Journalistin ging sogar so weit zu behaupten, sie könne „nicht nachprüfen“, dass ich der Autor dieser von Fachleuten begutachteten Arbeit sei, alles in dem Bemühen, mich zu diskreditieren.

Seitdem sind die Beweise für Vitamin D gegen COVID nur noch stärker geworden. Kürzlich kam eine Beobachtungsstudie aus China zu dem Schluss, dass der Vitamin-D-Status das Risiko, an COVID-19 zu sterben, sowie den Schweregrad der Symptome in der akuten Phase vorhersagen kann.

„Es hat sich gezeigt, dass ein Vitamin-D-Mangel bei kritisch Kranken die Infektions- und Sterblichkeitsrate erhöht und mit längeren Krankenhausaufenthalten verbunden ist.“

Die im Virology Journal veröffentlichte Studie analysierte Daten von 399 COVID-Patienten, die zwischen Dezember 2022 und Februar 2023 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Patienten wurden anhand ihres Vitamin-D-Blutspiegels bei der Aufnahme in drei Gruppen eingeteilt (normal: 30 ng/ml oder höher, unzureichend: 20-29 ng/ml, oder mangelhaft: weniger als 20 ng/ml).

Die Analyse ergab, dass ein Vitamin-D-Mangel mit schwereren Symptomen einherging und ein Vitamin-D-Spiegel unter 36,04 ng/ml eine Vorhersage für den Tod war.

Die Vorhersagbarkeit der COVID-19-Mortalität war sogar noch größer, wenn der Vitamin-D-Spiegel zusammen mit dem Interleukin-5- (IL-5) und dem Eosinophilenspiegel betrachtet wurde. Patienten mit einem Vitamin-D-Spiegel von weniger als 36,04 ng/ml, einem IL-5-Spiegel von mehr als 1,7 pg/ml und einer Eosinophilenzahl von weniger als 0,015 hatten das höchste Sterberisiko.

Besonders bemerkenswert ist hier, dass 36,04 ng/ml im „normalen“ Bereich für Vitamin D liegt, was deutlich zeigt, dass „normal“ bei weitem nicht optimal ist und nicht ausreicht, wenn das Leben auf dem Spiel steht. Die meisten Vitamin-D-Experten halten 30 ng/ml für die Hälfte des optimalen Vitamin-D-Spiegels, der bei 60 bis 80 ng/ml liegen sollte.

„Unerwartete“ lebensverlängernde Vorteile

Am 1. Oktober 2023 veröffentlichte The Guardian einen Artikel, in dem einige der „unerwarteten“ Vorteile des Sonnenbadens hervorgehoben wurden, darunter eine längere Lebenserwartung und ein geringeres Risiko, an Hautkrebs zu sterben. Wer sich ein wenig mit der Materie beschäftigt hat, wird natürlich nicht überrascht sein. Hier ist ein Auszug aus dem Artikel, der von der Wissenschaftskorrespondentin Linda Geddes geschrieben wurde:

„Jahrzehntelang wurde uns eingetrichtert, dass wir, wenn die Sonne scheint, besser Schutzkleidung anziehen, Sonnencreme auftragen und einen Hut aufsetzen sollten, um sicher zu sein. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass zu viel Sonneneinstrahlung – und insbesondere Sonnenbrand – unser Hautkrebsrisiko erhöht. Außerdem lässt es die Haut vorzeitig altern. Wissenschaftler stellen jedoch zunehmend das Mantra in Frage, dass Sonnenlicht ein Übel ist, das man um jeden Preis vermeiden sollte, und untersuchen die positiven Seiten der Sonneneinstrahlung. Es geht nicht nur um Vitamin D. Dieses Vitamin ist zwar wichtig für starke Knochen und Zähne, aber es ist nur die Spitze des Eisbergs, was die physiologischen Prozesse angeht, die durch Sonnenlicht auf der Haut beeinflusst werden. Sonnenanbeter können sogar eine längere Lebenserwartung haben. Dieser kontraintuitive Zusammenhang kam erstmals 2014 ans Licht, als ein schwedischer Forscher … die Ergebnisse einer großen Studie veröffentlichte, in der die Gesundheit von rund 30 000 Frauen über 20 Jahre hinweg verfolgt wurde. Dabei stellte sich heraus, dass Frauen, die mehr Zeit in der Sonne verbrachten, im Durchschnitt ein bis zwei Jahre länger lebten als diejenigen, die die Sonne mieden, selbst nach Berücksichtigung von Faktoren wie Wohlstand, Bildung und Bewegung. Diese höhere Lebenserwartung war offenbar auf eine geringere Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen nicht krebsbedingten Krankheiten zurückzuführen, darunter Typ-2-Diabetes, Autoimmunerkrankungen und chronische Lungenerkrankungen. Andere Studien haben seitdem ein ähnliches Muster festgestellt, auch bei hellhäutigen Briten … [Bei Personen mit aktiverem Sonnenverhalten war die Wahrscheinlichkeit, während des [13-jährigen] Studienzeitraums an einer beliebigen Ursache zu sterben, um 14 % geringer als bei Sonnenvermeidern, und ihr Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, war um 19 % niedriger … Interessanterweise war das Risiko, an Krebs, einschließlich Hautkrebs, zu sterben, bei aktiven Sonnenanbetern ebenfalls um 14 % geringer. [Ein] ähnliches Muster wurde auch in anderen Studien beobachtet.“

Ihre Haut hat eingebaute Schutzmechanismen

Geddes beschreibt genau, wie Melanin, das Pigment, das Ihrer Haut ihre dunkle Farbe verleiht, Ihre Hautzellen vor DNA-Schäden schützt, indem es ultraviolette Sonnenstrahlen absorbiert. Dies ist der Grund für die Bräunung der Haut. Sie erklärt auch, wie die Melaninproduktion durch die Freisetzung von Beta-Endorphinen als Reaktion auf das Sonnenlicht aktiviert wird, die selbst eine stress- und schmerzlindernde Wirkung haben.

Und obwohl Hautkrebs durch wiederholte Sonnenbrände, die die Haut schädigen, ausgelöst werden kann, haben Menschen, die sich viel der Sonne aussetzen, eine höhere Lebenserwartung als diejenigen, die die Sonne meiden. Routinemäßige Sonnenbestrahlung ist also eindeutig kein Rezept für den Tod durch Hautkrebs. Ganz im Gegenteil.

Der Schlüssel liegt darin, die durch Sonnenbrand verursachten Hautschäden zu vermeiden, und das geht am einfachsten, indem man sich allmählich eine Bräune aufbaut. Beginnen Sie damit, dass Sie sich bei heller Haut nur fünf bis 15 Minuten lang der Sonne aussetzen, bei von Natur aus dunklerer Haut länger, und zwar um die Mittagszeit.

Ihre Haut soll nur einen leichten Hauch von Rosa entwickeln, dann decken Sie sie wieder ab. Jeden weiteren Tag sollten Sie ein paar Minuten mehr einwirken lassen. So kann Ihr Melanin seine Arbeit tun und Ihre Hautzellen vor UV-Schäden schützen. Wenn Sie im Frühjahr damit beginnen, können Sie sich im Hochsommer stundenlang im Freien aufhalten, ohne sich zu verbrennen, und Ihr Hautkrebsrisiko ist dann minimal.

Vitamin-D-Präparate bieten nicht die gleichen Vorteile

Glücklicherweise weist Geddes auch genau darauf hin, dass Vitamin-D-Präparate nicht die gleichen Vorteile bieten wie die Sonneneinstrahlung und dass der Vitamin-D-Spiegel ein Biomarker für die Sonneneinstrahlung ist, worauf ich schon seit geraumer Zeit hinweise. Noch nie in der Geschichte der Menschheit haben wir uns bei der Vitamin-D-Produktion auf Pillen verlassen, und es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass dies ratsam wäre. Geddes schreibt:

„Überraschenderweise haben jedoch große Langzeitstudien, die die Auswirkungen der täglichen Einnahme von Vitamin-D-Präparaten zur Vorbeugung dieser Erkrankungen untersuchten, gemischte Ergebnisse erbracht, was einige Forscher zu der Frage veranlasst, ob sie die Sache vielleicht aus der falschen Perspektive betrachten. Der Vitamin-D-Spiegel ist ein Biomarker dafür, dass man sich in der Sonne aufgehalten hat, aber er ist nicht unbedingt der aktive Wirkstoff, der an der Entstehung von Krankheiten beteiligt ist“, sagt Prof. Prue Hart vom Telethon Kids Institute in Perth, Australien … Da sich die Beweise für diese potenziell positiven Wirkungen des Sonnenlichts häufen, werden Forderungen laut, die Ratschläge für die öffentliche Gesundheit zu überdenken, wie man sich am besten sicher in der Sonne aufhält. Im Jahr 2020 veröffentlichten Weller, Hart, Lindqvist und 12 weitere Forscher eine Übersichtsarbeit13 im International Journal of Environmental Research and Public Health, in der sie Ärzte und politische Entscheidungsträger auf das „erhebliche Problem der unzureichenden Sonnenexposition für die öffentliche Gesundheit“ aufmerksam machten. Sie bestreiten zwar nicht, dass die UV-Belastung eine der Hauptursachen für Hautkrebs ist, sind aber der Meinung, dass die ursprünglich vom australischen Krebsrat befürwortete, inzwischen aber auch in anderen Ländern weit verbreitete Methode der Sonnenvermeidung (Slip, Slap, Slop) der Gesundheit von Menschen in Ländern mit hohen Breitengraden wie dem Vereinigten Königreich schaden könnte.“

Der einzige Nachteil bei der Nutzung der Sonneneinstrahlung zur Aufrechterhaltung eines schützenden Vitamin-D-Spiegels ist, dass in manchen Gegenden das ganze Jahr über nicht genug Sonnenlicht auf die Erde trifft. Wenn Sie nördlich des 37. nördlichen Breitengrades leben, benötigen Sie möglicherweise trotzdem ein Vitamin-D-Präparat, um den Winter zu überstehen.

Krebsorganisationen tauschen Hautkrebs gegen innere Krebsarten

In der Tat empfehlen der U.S. Surgeon General, die American Academy of Dermatology (AAD) und viele andere Krebsorganisationen, die Sonne vollständig zu meiden, um Hautkrebs zu verhindern. Die AAD erkennt nicht einmal an, dass es je nach Hauttyp unterschiedliche Empfehlungen gibt.

Dies ist eine katastrophale Empfehlung, denn ein Vitamin-D-Blutspiegel von 40 ng/ml oder mehr ist ein wichtiges Präventionsinstrument für alle Krebsarten, einschließlich interner Krebsarten, die weitaus tödlicher sind als Melanome (bösartiger Hautkrebs). In Studien wurde wiederholt nachgewiesen, dass dies das Krebsrisiko erheblich senken und die Überlebenschancen im Falle einer Krebserkrankung erhöhen kann.

So fanden Forscher der University of California heraus, dass Frauen mit einem Vitamin-D-Serumspiegel von 40 ng/ml oder mehr ein um 67 % geringeres Krebsrisiko hatten als Frauen mit einem Spiegel von 20 ng/ml oder weniger.

Die Studie umfasste ALLE invasiven Krebsarten, mit Ausnahme von Hautkrebs, und hatte eine Nachbeobachtungszeit von fast vier Jahren. Ein höherer Vitamin-D-Spiegel wird auch mit einer niedrigeren Gesamtmortalität in Verbindung gebracht. Die Empfehlung, jegliche Sonnenexposition zu vermeiden, tauscht also im Wesentlichen das geringe Hautkrebsrisiko gegen ein weitaus größeres Risiko für tödliche innere Krebserkrankungen ein.

Wenn Sie sich an vernünftige Richtlinien für die Sonnenexposition halten und sicherstellen, dass Sie sich nicht verbrennen, können Sie Ihre Vorteile maximieren und die Risiken von Hautschäden, die zu Hautkrebs führen könnten, minimieren.

Im Großen und Ganzen ist eine übermäßige Sonnenexposition das eigentliche Problem, wenn es darum geht, das Risiko für Hautkrebs zu erhöhen, und nicht jede Sonnenexposition. Die Optimierung der Vitamin-D-Versorgung durch regelmäßige UV-Bestrahlung kann Ihr Risiko für mehr als ein Dutzend verschiedener Krebsarten senken, die weitaus häufiger und tödlicher sind als das Melanom.

Brüchige Knochen sind ein ernstes Problem

Ein optimaler Vitamin-D-Haushalt mit vernünftiger Sonnenbestrahlung schützt Sie auch vor Osteopenie (brüchige Knochen) und Osteoporose (Knochenschwund), die bei jüngeren Menschen immer häufiger vorkommen.

Im Jahr 2020 waren schätzungsweise 12,3 Millionen Amerikaner über 50 von Osteoporose betroffen, und weitere 47 Millionen jüngere Amerikaner befanden sich im Anfangsstadium. Welche Lebenserwartung, ganz zu schweigen von der Lebensqualität, können Sie wirklich erwarten, wenn Ihre Knochen in Ihren 40ern oder sogar 30ern geschädigt werden?

Fosamax und andere Bisphosphonat-Präparate sind keine Antwort auf diese Frage, denn sie sind unglaublich giftig und können das Risiko von Knochenbrüchen erhöhen, insbesondere im Oberschenkelknochen.

Der Grund dafür ist, dass diese Medikamente die Knochen stärken, aber das tun sie, indem sie die Fähigkeit des Körpers hemmen, alte Knochen abzubauen. Dadurch wird der Knochen zwar härter, aber auch brüchiger. Wirklich gesunde Knochen sind hart, aber flexibel.

Weitere Nebenwirkungen von Bisphosphonaten sind Magen-Darm-Probleme, Magengeschwüre, grippeähnliche Symptome, starke Knochen-, Gelenk- und Muskelschmerzen sowie Osteonekrose des Kiefers.

Die Optimierung der Vitamin-D-Versorgung und ausreichende Bewegung sind für die meisten Menschen der weitaus bessere Weg. KAATSU– oder BFR-Training (Blood Flow Restriction) ist eine gute Option, wenn Sie gebrechlich und/oder nicht in Form sind, da Sie keine schweren Gewichte benötigen.

Jüngste Forschungen haben bestätigt, dass BFR nicht nur die Muskelmasse, sondern auch die Knochenmasse erhöht, und zwar „in erster Linie über mehrere hormonelle Wege, während es gleichzeitig die Herz-Kreislauf-Funktion verbessert“.

Wie die Autoren anmerken, „sind die Verbesserungen der Mobilität und des Gangs Indikatoren für eine höhere gesundheitsbezogene Lebensqualität, die die Behinderungen bei älteren Erwachsenen minimiert.“ Weitere Einzelheiten darüber, wie BFR wirkt, finden Sie in meinem früheren Artikel „Wie man ein Leben lang fit bleibt„.

Artikel als PDF

Quellen: