Wie kam es zur Korruption des öffentlichen Gesundheitswesens?

Von David Bell

Die internationale öffentliche Gesundheit ist ein Chaos. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die einst als öffentliches Gut angesehen wurde, gleicht heute eher einem Schema, mit dem private Gewinne aus der öffentlichen Kasse gezogen werden. Reiche Unternehmen treiben eine „öffentlich-private Partnerschaft“ voran, die Stiftungen der Reichen bestimmen die globalen Prioritäten, und eine propagierte Öffentlichkeit wird immer mehr von der Entscheidungsfindung über ihr eigenes Wohlergehen ausgeschlossen.

Es gab eine Zeit, in der die Dinge anders waren und die öffentliche Gesundheit echte Gerechtigkeit und Dezentralisierung förderte. Jahrzehnte des naiven Austauschs von öffentlicher Kontrolle gegen privates Geld haben jedoch das dekolonisierende, gemeinschaftsbasierte Modell demontiert, auf dem Institutionen wie die WHO angeblich aufgebaut waren. Die jüngste Politik hat die Verarmung und die zentralisierte Kontrolle gefördert, und die WHO versucht nun, ihre Macht zu stärken, um diese zu festigen.

Zwar wird die WHO nach wie vor hauptsächlich aus öffentlichen Mitteln finanziert, und es ist vernünftig, schlechte Ideen zu finanzieren, doch sind vereinfachende Lösungen für komplexe Probleme selten eine gute Idee. Den Nettoschaden durch ein Vakuum zu ersetzen, wird den Menschen, die Substanz brauchen, nicht helfen. Kurzschlussreaktionen können diejenigen befriedigen, die von den Kollateralschäden nicht betroffen sind, aber wollen, dass „etwas getan wird“ (z. B. die privilegierte Zoom-Klasse, die im Jahr 2020 beschlossen hat, dass die Zerstörung des Lebensunterhalts anderer sie vor einem Virus schützen könnte), aber wir sollten besser sein als das. Die öffentliche Gesundheit sollte, wie unsere persönliche Gesundheit, in unser aller Verantwortung liegen.

Einige argumentieren, dass „öffentliche Gesundheit“ ein falsches Konstrukt ist und nur die persönliche Gesundheit wirklich zählt. Diejenigen, die dies glauben, sollten klären, was sie machen werden, wenn eine Fabrik flussaufwärts an ihrem örtlichen Fluss anfängt, Quecksilber oder Zyanid in ihre Wasserversorgung freizusetzen. Ohne eine Struktur zur Überwachung werden sie es erst erfahren, wenn Menschen in ihrer Umgebung krank werden oder sterben. Wenn sie nach draußen gehen wollen, bevorzugen sie wahrscheinlich saubere Luft. Dies erfordert erhebliche gemeinschaftliche Anstrengungen.

Außerdem leben wir viel länger als unsere Vorfahren, vorwiegend dank besserer sanitärer Einrichtungen, Lebensbedingungen und Ernährung. Antibiotika spielen eine wichtige Rolle, und einige Impfstoffe haben spät dazu beigetragen. Während einige dieser Verbesserungen organisch gewachsen sind, erforderten viele ein gemeinschaftliches Vorgehen (d. h. eine Maßnahme der öffentlichen Gesundheit). Wenn uns der Weg nun in den Sumpf geführt hat, ist es besser, umzukehren und die Straße neu zu verlegen, als sie ganz zu zerstören.

Was ist öffentliche Gesundheit?

Die WHO wurde 1946 gegründet, um die internationale öffentliche Gesundheit zu koordinieren. Sie sollte von den Ländern bei Bedarf in Anspruch genommen werden können. Der Auftrag der WHO bestand in erster Linie darin, sich mit Krankheiten zu befassen, die eine hohe Belastung darstellen und zu vermeidbaren Krankheiten und Todesfällen führen, wenn die Länder nicht über die erforderlichen Ressourcen oder Fachkenntnisse verfügen. Obwohl nicht übertragbare Krankheiten wie Diabetes oder Fettleibigkeit – oder Krebs und degenerative Krankheiten wie Demenz – am häufigsten zum Tode führen, räumte die WHO vernünftigerweise den unvermeidlichen Folgen von Armut oder geografischen Gegebenheiten Vorrang ein, vor allem den Infektionskrankheiten, die in jüngeren Jahren auftreten und somit das Leben weitaus stärker verkürzen.

Die „verlorenen Lebensjahre“ sind ein äußerst wichtiges Konzept im Gesundheitswesen. Wenn wir wirklich glauben, dass Gerechtigkeit wichtig ist – eine vernünftige Chance, dass alle eine annähernd gleiche Lebenserwartung haben – dann ist es sinnvoll, sich mit den Krankheiten zu befassen, die die meisten Lebensjahre kosten. Die meisten Menschen würden einem 5-Jährigen mit Lungenentzündung den Vorzug geben vor einem 85-Jährigen, der an Demenz stirbt, wenn sie die Wahl hätten. Beide Leben sind gleich viel wert, aber das eine hat mehr zu verlieren als das andere. Als die Wahrheit noch wichtig war, hatten vermeidbare Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose, HIV/AIDS und die Auswirkungen von Unterernährung für die internationale Gesundheitsgemeinschaft Priorität.

Covid-19 ist daher eine offensichtliche Anomalie. Es tötet in einem Durchschnittsalter, das höher ist als das der meisten Menschen, und betrifft vor allem Menschen mit schweren Stoffwechsel- oder Lebensstilkrankheiten. Deswegen wurden von Beginn des Covid-19-Ausbruchs an nur die Sterblichkeitsraten von denjenigen angegeben, die von Abriegelungen und Massenimpfungen profitieren würden. Herkömmliche Maßstäbe des öffentlichen Gesundheitswesens, die den Verlust von Lebensjahren berücksichtigen (z. B. behinderungsbereinigte Lebensjahre oder DALYs), hätten es der Öffentlichkeit ermöglicht zu erkennen, dass die Lage nicht so ernst ist, wie manche sie glauben machen wollten.

Was öffentliche Gesundheit nicht ist

Unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit wäre es lächerlich, Ressourcen von afrikanischen Kindern, die an Malaria sterben, abzuziehen, um sie gegen Covid-19 zu impfen. Eine solche Umleitung von Ressourcen würde voraussichtlich mehr Kinder töten als gerettet werden könnten – eine Massenimpfung gegen Covid ist viel kostspieliger als die Behandlung von Malaria. Weniger als 1 Prozent der Afrikaner sind über 75 Jahre alt, die Hälfte ist unter 20, und fast alle waren gegen Covid immun, bevor Omicron den Rest immunisierte. Die Tatsache, dass ein solches Impfprogramm von der WHO durchgeführt wurde und immer noch läuft, sagt also alles aus, was wir über die derzeitigen Absichten der WHO und ihrer Partner wissen müssen.

Die massenhafte Covid-Impfung war kein Fehler, sondern eine bewusste Maßnahme, auch wenn sie in Ländern mit niedrigem Einkommen eindeutig einen negativen Einfluss auf die öffentliche Gesundheit hat. Die Verantwortlichen wussten, in welchem Alter die Menschen an Covid-19 sterben, sie wussten, dass die meisten Menschen bereits immun waren, und sie wussten, dass die Verschlimmerung anderer Krankheiten durch die Umleitung von Ressourcen gefördert würde. Ebenso wussten sie, dass die Schließung von Schulen die künftige Armut verfestigen und die Zahl der Kinderheiraten erhöhen würde, und dass die Schließung von Arbeitsplätzen in überfüllten Städten die Armut verstärken würde, ohne dass dies Auswirkungen auf die Virusübertragung hätte.

Die Schlussfolgerung, dass diejenigen, die eine solche Politik vorantreiben, vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheit aus gesehen inkompetent handeln, ist daher vernünftig. Die Forderung, ihre Organisationen zu finanzieren und aufzulösen, ist völlig verständlich. In wohlhabenderen Ländern, in denen Organisationen wie die WHO über Karrieremöglichkeiten hinaus nur einen minimalen Mehrwert bieten, mag der Nutzen einer Zerschlagung des internationalen Gesundheitswesens auf der Hand liegen. Diejenigen, die das Glück haben, in Länder mit einer starken Wirtschaft und einem starken Gesundheitssystem hineingeboren zu werden, müssen jedoch auch weiter denken. Ein Beispiel soll helfen, das Problem zu erklären.

Wo internationale Zusammenarbeit Leben rettet

Die Malaria hat die Menschheit stark beeinflusst. Sie hat genügend Menschenleben gekostet, um die Menschheit zu verändern, indem sie Mutationen wie die Sichelzellenkrankheit hervorgebracht hat, die zwar an sich tödlich sind, aber weniger häufig zum Tod führen als der Malariaparasit, gegen den sie schützen. Noch immer sterben jedes Jahr über 600.000 Kinder an Malaria. Es gibt gute Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten, aber sie sterben, weil sie oft nicht verfügbar sind. Dies ist vorwiegend auf die Armut zurückzuführen. Der Parasit wird auf natürliche Weise durch Stechmücken in den Tropen und Subtropen verbreitet, ist aber nur in ärmeren Ländern ein großes Problem. So gibt es zum Beispiel in Singapur keine Malaria, in Malaysia nur sehr wenig, in Papua-Neuguinea dagegen sehr viel.

Durch konzertierte Anstrengungen bei der Entwicklung besserer Malariamedikamente, Diagnostika und mit Insektiziden imprägnierter Moskitonetze (um die Moskitos zu stoppen und zu töten) konnte das Risiko für viele verringert werden, aber viele einkommensschwache Länder können diese Mittel nicht ohne externe Unterstützung beschaffen und verteilen. Wie die Covid-19-Reaktion gezeigt hat, sind einige Menschen und Unternehmen bereit, das Leben anderer für ihren Profit zu riskieren – ohne internationale regulatorische Unterstützung würden die Übeltäter also auch minderwertige und gefälschte Produkte in diese Länder schicken.

Ähnlich verhält es sich mit vielen anderen Krankheiten, darunter Tuberkulose, HIV/AIDS und Bilharziose (eine sehr unangenehme Wurminfektion). Auch wenn es vernünftig ist zu sagen, dass die WHO und ihre Partner in den letzten Jahren der öffentlichen Gesundheit geschadet haben, so ist doch nicht alles, was diese Institutionen tun, schädlich. Nicht alle ihre Arbeit ist so angelegt, dass sie den Reichen zugute kommt. Würden wir alle internationalen Gesundheitsanstrengungen dauerhaft abschaffen, dann würde die Geschichte zeigen, dass wir weit mehr Menschen töten als retten. Das ist kein anzustrebendes Ergebnis.

Anerkennen der institutionellen Realitäten

Irgendwie müssen wir die Vorteile beibehalten und gleichzeitig die Möglichkeit des Ausverkaufs an den Meistbietenden beseitigen. Die Vorliebe, schwangeren Frauen mRNA-Medikamente zu injizieren, die sich in den Eierstöcken und der Leber konzentrieren und über die Plazenta in die sich teilenden Zellen des Fötus gelangen, bedeutet nicht, dass Ehrlichkeit oder Kompetenz unerreichbar sind. Es bedeutet lediglich, dass Menschen gekauft und/oder einer Gehirnwäsche unterzogen werden können. Das wussten wir bereits. Die öffentliche Gesundheit ist, wie die Klempnerei oder der Autoverkauf, eine Möglichkeit, mit der normale Menschen Geld verdienen. Deshalb benötigen wir normale Beschränkungen und Regeln, um sicherzustellen, dass sie andere nicht zur Selbstbereicherung missbrauchen.

Das derzeitige Chaos ist auch die Schuld der Gesellschaft. Da sich diese Institutionen mit Gesundheit befassen, haben wir so getan, als wären sie fürsorglicher, ethischer und besser in der Lage, sich selbst zu regulieren. Die Selbstregulierung der WHO bestand in den letzten 20 Jahren darin, dass sie sich über die seit langem geltenden Normen in Bezug auf Interessenkonflikte hinwegsetzte und es sich mit der Pharmaindustrie und vermögenden Privatpersonen in Davos gemütlich machte. Damit hätten wir rechnen und es verhindern müssen.

Da die WHO mit Menschen besetzt ist und Menschen ein natürliches Verlangen nach mehr Geld haben, wird sie weiterhin ihre Wohltäter aus der Wirtschaft und deren Investoren bevorzugen. Autoverkäufer sind nicht erfolgreich, indem sie ihren Kunden das beste Angebot machen, sondern indem sie das beste Geschäft für den Hersteller erzielen.

Wer und was soll finanziert werden?

Es ist irrational, korrupte Institutionen zu unterstützen, aber rational, die Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern. Es ist vernünftig (und anständig), Bevölkerungsgruppen zu helfen, die aufgrund historischer Zufälle wie kolonialer Ausbeutung oder anderen Unglücksfällen nicht über die Mittel verfügen, um ihre eigene medizinische Grundversorgung vollständig zu gewährleisten. Auch wenn bilaterale Vereinbarungen einen großen Teil dieses Problems lösen können, ist eine umfassendere Koordinierung ebenfalls sinnvoll. Multilaterale Institutionen können mehr Effizienz und Vorteile bieten, als auf bilateraler Basis erreicht werden können.

Ein vernünftiges Modell würde die menschliche Schwäche und Gier anerkennen und sicherstellen, dass internationale Gesundheitsinstitutionen nur dann tätig werden können, wenn die einzelnen Länder dies wünschen. Es würde private Interessen ausschließen, da die Prioritäten der Bevölkerungsgesundheit einfach unvereinbar sind mit der Maximierung des Unternehmensgewinns (zu der die Geldgeber der WHO verpflichtet sind). Die Tendenz der Menschen, die Loyalität zu einer Institution (und ihr eigenes Gehalt) über die Sache zu stellen, macht auch eine strikte Begrenzung der Amtszeit des Personals erforderlich. Die Gerechtigkeit würde dasselbe verlangen.

Internationale Institutionen, die von unseren Steuern unterstützt werden, dürfen niemals in der Lage sein, die Demokratie zu untergraben, die Meinungsfreiheit zu beschneiden oder unser Grundrecht auf Arbeit, Bildung und ein normales Familienleben außer Kraft zu setzen. Ein solches Vorgehen wäre das Gegenteil von körperlicher Autonomie und Menschenrechten. Es wäre die Antithese zur Demokratie. Und es wäre das Gegenteil von guter öffentlicher Gesundheit. Institutionen, die Macht anstreben, um normalen, freien Menschen ihren Willen aufzuzwingen, müssen entsprechend behandelt werden.

Die Covid-19-Reaktion der internationalen Gesundheitsindustrie, angeführt von der WHO, hat die Öffentlichkeit verarmen lassen und die Gesundheit verschlechtert. Die derzeitige Eile, der WHO mehr Befugnisse zu übertragen, sollte daher nicht mit der öffentlichen Gesundheit verwechselt werden. Die weitere Aushöhlung von Freiheit und grundlegenden Menschenrechten mit öffentlichen Mitteln zu finanzieren, wäre Selbstschädigung, während die Finanzierung des Zugangs zur medizinischen Grundversorgung ein globales Gut ist. Die Öffentlichkeit und die Politiker, die vorgeben, sie zu vertreten, sollten sich über den Unterschied im Klaren sein.