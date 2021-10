Snowden: Goldenes Zeitalter oder Zusammenbruch? Zukunft ohne Big Tech?

Während Millionen Menschen über den Ausfall von Facebook, WhatsApp und Instagram jammerten und mit den Zähnen knirschten, machte sich der NSA-Whistleblower Edward Snowden einen Spaß daraus, zu behaupten, dass die Welt ohne sie besser wäre.

„Die Internet-Giganten gehen heute offline und kehren nie wieder zurück. Was passiert morgen?“, twitterte Snowden am Montagnachmittag, etwa fünf Stunden nach dem Ausfall der von Facebook betriebenen Plattformen. Er stellte sogar eine kleine Umfrage mit zwei Optionen zur Verfügung: „Ein goldenes Zeitalter bricht an“ oder „Zusammenbruch: Wir essen Ratten“. Vier von fünf Befragten schienen ein goldenes Zeitalter für wahrscheinlicher zu halten.

The internet giants go offline today and never return. What happens tomorrow? — Edward Snowden (@Snowden) October 4, 2021

Snowden retweetete auch ein Meme, das jemand geschickt hatte und das den Marvel-Bösewicht Thanos zeigt, der hofft, „sich endlich auszuruhen und die Sonne über einem dankbaren Universum aufgehen zu sehen“.

Die Umfrage war nur der letzte in einer Reihe von Tweets – Twitter blieb am Montag in Betrieb – von Snowden, in denen er das Facebook-Fiasko kommentierte. Die Server, die Mark Zuckerbergs globales Social-Media-Imperium versorgen, liefen schließlich am Montagabend wieder.

Snowdens persönliche Vorliebe wurde in einem früheren Tweet deutlich, als er sagte, dass die Welt für einen strahlenden Tag ein gesünderer Ort wird, wenn diese Plattformen offline sind.

Er nutzte diese Gelegenheit, um einen Substack-Artikel über Apophänie zu empfehlen, ein Phänomen, bei dem man „Muster wahrnimmt, die eigentlich nicht existieren, und sie auf eine unsichtbare Autorität zurückführt, die die Fäden ziehen muss“, was seiner Meinung nach durch soziale Medien ermöglicht und verschlimmert wird.

Since you actually have time to read something that matters now that Facebook is down, allow me to suggest a quick little piece on the thinking that got us into the mess in the first place:https://t.co/6kHKskKvnY — Edward Snowden (@Snowden) October 4, 2021

In einem anderen Tweet wies Snowden darauf hin, dass die gleichzeitige Abschaltung aller Plattformen von Mark Zuckerberg „ein leicht verständliches und in der Öffentlichkeit beliebtes Beispiel dafür ist, warum es keine schlechte Idee ist, ein bestimmtes Monopol in mindestens drei Teile aufzuteilen“.

Facebook, WhatsApp, and Instagram all going down at the same time sure seems like an easily-understandable and publicly-popular example of why breaking up a certain monopoly into at least three pieces might not be a bad idea.



Somebody should tell Elizabeth Warren. — Edward Snowden (@Snowden) October 4, 2021

Sein früherer Rat, von WhatsApp zu Signal – einer verschlüsselten Messaging-App – zu wechseln, wurde sogar von Twitter-CEO Jack Dorsey unterstützt.

Snowden wurde 2013 bekannt, als er die illegale Massenüberwachung durch die NSA und US-Verbündete, die sogenannten „Five Eyes“, aufdeckte. Als er aus Hongkong abflog, wurde ihm der Pass entzogen, und er saß auf dem Moskauer Flughafen fest. Er erhielt schließlich politisches Asyl in Russland, wo er jetzt mit seiner Frau und seinem Kind lebt.