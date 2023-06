So etwas hat es noch nie gegeben

Yuri Biondi

In einer Erklärung zu einer kürzlich ergangenen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten von Amerika ging Richter Neil Gorsuch auf das brüchige Verhältnis zwischen Politik und Recht im Zusammenhang mit dem Pandemiemanagement ein:

Ein Anführer oder ein Experte, der behauptet, er könne alles in Ordnung bringen, wenn wir nur genau das tun, was er sagt, kann eine unwiderstehliche Kraft sein. Wir müssen nicht mit dem Bajonett aufgespießt werden, wir brauchen nur einen Anstoß, bevor wir bereitwillig die Feinheiten der Gesetze, die von unseren gesetzgebenden Vertretern verabschiedet werden müssen, aufgeben und die Herrschaft durch Dekrete akzeptieren. Auf dem Weg dorthin werden wir den Verlust vieler geschätzter bürgerlicher Freiheiten in Kauf nehmen – das Recht auf freie Religionsausübung, das Recht, ohne Zensur über die öffentliche Politik zu diskutieren, das Recht, sich mit Freunden und Familie zu treffen oder einfach das Haus zu verlassen.

Im Zeitraum 2020-21 wurde nicht nur in den USA, sondern überall auf der Welt per Dekret regiert. „Wenn Notstandsdekrete versprechen, einige Probleme zu lösen, drohen sie andere zu erzeugen“, warnt Richter Gorsuch.

Obwohl diese Schwäche in der Geschichte neu ist, wurde sie kürzlich als ohrenbetäubendes Spektakel neu erfunden, dessen Lügenszenen „wahr“ wurden und das Gemeinwesen (und die Gesellschaft) durch das endlose Echo, das durch die sozialen Medien erzeugt wird, verändern. Dieser Schock- und Täuschungsprozess zeigt wiederkehrende Merkmale, die Thomas Harrington in The Treason of the Experts (Contrived Spectacles of Protecting and Caring for the People, S. 35 ff.) [Der Verrat der Experten (Das konstruierte Spektakel des Schutzes und der Fürsorge für das Volk)] wie folgt zusammenfasst:

1 – Die sehr frühe und ständige Wiederholung in den Medien, dass es sich bei dem Anschlag um ein absolut „beispielloses“ Phänomen in der Geschichte des Landes und möglicherweise in der Welt handelt.

2 – Die ständige Wiederholung in den Medien, vom ersten Moment nach den Anschlägen an, dass dieser Tag „alles verändern“ würde.

3 – TINA [There Is No Alternative] oder „Es gibt keine Alternative“.

4 – Schaffung einer Gruppe von Fernsehkommentatoren, die – mit sehr geringen Unterschieden in Stil, politischer Zugehörigkeit und politischen Vorschlägen – alle oben genannten Grundannahmen teilen.

5 – Mit der vollen Nachsicht der großen Medien ein Regime der öffentlichen Bestrafung für diejenigen zu schaffen, die sich den Vorschriften der kleinen Gruppe der oben genannten Experten widersetzen.

6 – Die nahtlose und unsinnige Ersetzung einer vermeintlich wichtigen „Realität“ durch eine andere.

7 – Die Erfindung und wiederholte Verwendung „schwebender“ oder „leerer“ Signifikanten – emotional evozierende Begriffe, die ohne die kontextuelle Verankerung präsentiert werden, die notwendig ist, um ihnen einen stabilen und eindeutigen semantischen Wert zu verleihen -, die darauf abzielen, Panik in der Gesellschaft zu verbreiten und zu erhalten.

Auf diese Weise wurden alternative Pandemie-Management-Ansätze verboten, ebenso wie wissenschaftliche Ratschläge und statistische Beweise, die der überbordenden Propaganda-Wahrheit widersprechen.

Sowohl Richter Gorsuch als auch Professor Harrington sind sich in einigen Lehren aus den Ereignissen einig:

Furcht und der Wunsch nach Sicherheit sind starke Kräfte. Sie können dazu führen, dass der Ruf nach Maßnahmen – fast jeder Maßnahme – laut wird, solange jemand etwas gegen eine wahrgenommene Bedrohung unternimmt. Aber vielleicht haben wir auch eine andere Lektion gelernt. Die Konzentration von Macht in den Händen von so wenigen mag effizient und manchmal auch populär sein. Aber sie trägt nicht zu einer soliden Regierung bei.

„Die Zahl der ausgerufenen Notfälle ist in den darauffolgenden Jahren nur noch gestiegen“, erinnert Richter Gorsuch. Die wenigen, die das Sagen haben, berufen sich immer wieder auf „unerwartete Bedrohungen“ und „noch nie dagewesene Zeiten“, vom Klimawechsel bis zur Verbreitung von Viren.