So kommt Krieg

Von Hans-Jürgen Geese

Die Bundestagsabgeordnete Frau Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Sie ist Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Sie ist Mitglied des Beirates der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Wichtig zu wissen ist noch, dass Frau Strack-Zimmermann auch Vizepräsidentin der Deutschen Atlantischen Gesellschaft ist.

Frau Strack-Zimmermann legte folgenden Eid ab: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“

In einer Rede am 22.02.2024 im Plenum des Deutschen Bundestages sagte Frau Strack-Zimmermann folgendes: „Meine Damen und Herren, Putin ist ein Verbrecher, ein brutaler Mensch… Und deswegen sind wir nicht nur der Meinung, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss. Wir sind der Auffassung, dass nach dem Krieg, neben dem Wiederaufbau der Ukraine, sie nicht nur Mitglied der Europäischen Union werden soll, sondern auch, perspektivisch, Mitglied der NATO… Wir unterstützen sie (die Ukraine) mit militärischem Gerät und, ja, auch mit Waffen. Unsere Bundeswehr hat bis heute 10.000 ukrainische Soldaten ausgebildet…, dass ich manche nicht davon habe überzeugen können, den „Taurus“ dezidiert in diesem Antrag aufzuführen… Es geht schlichtweg um Deutschland.“