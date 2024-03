Erzbischof Viganò: Die globalistische Kabale will das Reich des Antichristen auf Erden errichten“.

Anmerkung der Redaktion: Nachfolgend finden Sie den vollständigen Text einer Botschaft von Erzbischof Carlo Maria Viganò zum „Ersten Gesundheitstag zum Gedenken an den Holocaust“.

„Diese Mörder werden sich bald für ihre Verbrechen verantworten müssen, wenn nicht vor dem Weltgericht, dann ganz sicher vor Gott“, schrieb Erzbischof Carlo Maria Viganò.

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich bin dankbar für die Einladung von Professor Massimo Citro della Riva, meine Grüße an die Teilnehmer des Health Holocaust Remembrance Day zu richten. Sie wissen sehr gut, dass ich mich seit Beginn der psychopandemischen Farce nie gescheut habe, meine Interventionen vorzuschlagen, und meine Klage – seit Mai 2020 – alles vorweggenommen hat, was in diesen vier Jahren in Bezug auf die kriminelle Handhabung dieses Social-Engineering-Experiments neomalthusianischen Ursprungs aufgetaucht ist.

Was heute mit all seinen Beweisen zum Vorschein kommt, ist der subversive Plan eines globalen Staatsstreichs zur Dezimierung der Weltbevölkerung und zur Versklavung der Überlebenden. Der Druck zur Annahme des Pandemievertrags der WHO und des Gesundheitspasses – begleitet von der Aktivierung der digitalen Geldbörse – zeigt, dass die Urheber dieses Staatsstreichs nicht die Absicht haben, ihre kriminellen Absichten aufzugeben, und sie dies auch nicht machen werden, wenn sie nicht auf den entschiedenen und entschlossenen Widerstand der Völker und der wenigen ihrer Vertreter stoßen, die sich nicht an das Weltwirtschaftsforum verkaufen lassen, unter denen, die mutig ihre Pflichten nicht vernachlässigen.

Wir haben gesehen, wie die falsche Kirche von Bergoglio sich völlig der Agenda der genetischen Behandlung unterwirft, einer Behandlung, die an abgetriebenen Föten durchgeführt wird. Wir haben gesehen, wie Ärzte und Pfleger gebrechliche und alte Menschen auf der Intensivstation durch Narkose töten. Wir haben gesehen, wie Regierende, Richter und Polizisten eine beispiellose Kriminalisierung derjenigen in Gang setzten, die sich nicht „markieren“ ließen. Wir wissen, wer hinter diesen Menschen steht, wer sie bezahlt, wer sie erpresst: Ihre Namen sind bekannt. Diese Mörder werden sich bald für ihre Verbrechen verantworten müssen, wenn nicht vor dem Gericht der Welt, dann ganz sicher vor Gott, den sie hassen und den sie gerne ersetzen würden, in einem wahnsinnigen Allmachtsrausch, der das unaufhaltsame Vorspiel zu ihrer Ewigkeit ist Verlust. Die Kinder der Finsternis, die Verschwörer des Weltwirtschaftsforums und die globalistische Kabale wollen das Reich des Antichristen auf Erden errichten, als obszöne Fälschung des Reiches unseres Herrn Christus.

Schauen Sie sich ihr Werk an: nichts als Lüge, Betrug, Schrecken, Sünde, Laster, Gewalt und Ungeheuerlichkeit. Und immer zu einem Preis, denn alles, was sie tun, ist Gegenstand des Austauschs, des Handels: Sie zahlen, um Kinder zu missbrauchen, sie zahlen, um sie zu töten, sie zahlen, um ihre Organe zu verkaufen, sie zahlen, um sie zu missbrauchen, sie zahlen, um tödliche Behandlungen durchzuführen, Du bezahlst, um zu leben und zu sterben, Du bezahlst für die Lügen der Medien und die Obszönitäten des Internets, Du bezahlst für die Simulation von Liebe und Freundschaft, Du bezahlst für die Chimäre einer digitalen Ewigkeit. Du bezahlst auch für die Hölle und die Verdammnis Deiner Seele. In den Dingen Gottes dagegen ist alles umsonst – es ist die Frucht der Nächstenliebe, der Großzügigkeit und der Größe.

Sie prangern zu Recht den gesundheitlichen Holocaust an: Mit diesem Begriff unterstreichen Sie einerseits das Ausmaß des von den Dienern der WHO begangenen Verbrechens und andererseits den Willen, dem globalistischen Moloch Millionen von Opfern zu „opfern“. Verlieren wir dieses grundlegende Element nicht aus den Augen: Die Ausrottung, die an die totalitären Regime des letzten Jahrhunderts erinnert, zeigt uns den rituellen Aspekt des Großen Reset und offenbart die Kultur des Todes, die von denen, die sie fördern, angenommen wird. Der Tod der Babys im Mutterleib; der Tod der Kranken und Alten in den Krankenhäusern; der Tod der Jugendlichen, die durch Drogen aus dem Leben gerissen werden; der Tod der Familie im Namen von Perversion und Verrat; der Tod der Schönheit, des Wissens und der Wissenschaft. Es ist ein Tod, der nicht nur den Körper, sondern auch die Seele betrifft und die Flamme der Hoffnung in ihr tötet. Und es ist bezeichnend, dass diejenigen, die die Existenz einer jenseitigen Hölle leugnen, anscheinend alles machen wollen, um sie auf dieser Erde neu zu erschaffen, als wollten sie sich an uns für das Schicksal rächen, das diese psychopathischen Mörder unausweichlich erwartet.

Setzen Sie also Ihren mutigen Einsatz fort, aber verlieren Sie nie das Gesamtbild dieses epochalen Kampfes aus den Augen, in dem sich die Mächte des Guten und des Bösen auf eine entscheidende Schlacht vorbereiten. Es ist wichtig zu verstehen, dass die psychopandemische Farce nur eines der Mittel ist, um diesen teuflischen Plan durchzusetzen, und sie von anderen Bedrohungen begleitet wird, die demselben Drehbuch und derselben Richtung folgen. Zeigen Sie den Menschen diesen Gesamtzusammenhang, und selbst die Unkonzentriertesten werden verstehen und sich gegen das auflehnen, was ihnen durch Betrug und Gewalt aufgezwungen wurde.

Unser Herr hat gesagt: „Die Wahrheit wird dich befreien“. Er, der von sich sagte: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur die Wahrheit Christi kann uns von den Fesseln der Lüge und der Falschheit des Feindes der Menschheit befreien. Deshalb führt diesen Kampf in dem Bewusstsein, dass Euer und unser Feind nur mit den Waffen der Wahrheit besiegt werden kann. Paulus mahnt uns: „Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse durch das Gute. Handeln Sie frei im Rahmen des Guten, und der Herr wird Ihr Engagement segnen, wie er es im Laufe der Geschichte immer denen geschenkt hat, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Wenn Sie hier nachgeben, geben Sie Ihre Flanke dem Feind preis, und alle Ihre Bemühungen werden umsonst gewesen sein. Und denken Sie an die Worte des Herrn: „Fürchtet euch nicht, ich habe die Welt besiegt.

Ich segne Dich von ganzem Herzen.

Carlo Maria Viganò, Erzbischof