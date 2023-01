So sieht es aus, wenn die Regierung und die MSM zusammenarbeiten, um die Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen

Der neue Twitter-Chef Elon Musk steht seit Monaten in den Mainstream-Medien in der Kritik. Dieselben Medien verlieren kein Wort über die sogenannten Twitter Files, die aufzeigen, wie die Bürger systematisch belogen und in die Irre geführt wurden – von Corona bis zur russischen Einmischung.

Um die Sache für das Establishment noch schlimmer zu machen, veröffentlichte Twitter Ende November letzten Jahres seine eigenen Regeln gegen „Desinformation“ über das Coronavirus. Die Plattform „hält ab dem 23. November nicht mehr an ihrer Politik bezüglich irreführender Informationen über Covid-19 fest“.

Einen Monat zuvor hatte Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar übernommen. Seitdem hat er viele Maßnahmen der Vorbesitzer rückgängig gemacht. So hat er beispielsweise viele gesperrte Konten wiederhergestellt, darunter auch das des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.

Dann geschah etwas Bemerkenswertes. Twitter wurde vom Weltwirtschaftsforum abbestellt und die Mainstream-Medien starteten eine Kampagne, um die Menschen vor den über die Plattform verbreiteten Informationen zu warnen. Auf zahlreichen Kanälen verbreiteten Nachrichtensprecher und Leser die gleiche Botschaft: „Vorsicht bei der Suche nach Gesundheitsinformationen auf Twitter“.

The MSM propaganda orchestra playing in amazing unison once again!

They’re so afraid, the truth scares them.

Excellent clip from @KaliFontanilla. pic.twitter.com/n8XPMN7Lt8