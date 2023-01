Die Schweiz wird im Jahr 2023 Millionen von mRNA-Impfdosen vernichten müssen, da selbst die Alten aufgehört haben sich impfen zu lassen, und auch die Entwicklungsländer das Gift nicht wollen

Die Schweiz, in der weniger als 9 Millionen Menschen leben, ist im Verhältnis zur Bevölkerungszahl einer der größten mRNA-Impfstoffkunden der Welt. Sie hat bereits unglaubliche 33 Millionen Dosen des Covid-Impfstoffs erhalten, von denen nur etwas mehr als die Hälfte jemals verabreicht wurde. Das kleine Land sitzt nun auf 13,5 Millionen Dosen, wartet nervös auf die Lieferung von weiteren 2 Millionen in den kommenden Wochen und beklagt sicherlich, dass bis Ende 2023 weitere 11,6 Millionen Dosen eintreffen werden. Der größte Teil davon wird einige Monate lang in Gefrierschränken lagern, bevor die Schweizerische Eidgenossenschaft sie vernichtet. Das Land hat bereits im vergangenen Jahr mehr als elf Millionen Dosen in den Müll geworfen, den größten Teil davon, nachdem ein Deal zur Lieferung von überschüssigem Schlangenöl an die Dritte Welt über die gescheiterte Covax-Initiative gescheitert war, weil auch in Afrika niemand dieses Zeug haben will.

Impfgläubigkeit mag immer noch die gängige, politisch akzeptable Position sein, aber die offenkundigen Präferenzen zeigen, dass enorme Mehrheiten überall mit Massenimpfungen fertig sind. Die Führungskräfte der Pharmaindustrie können ihre zweifelhaften Hymnen auf die wundersame Sicherheit und Wirksamkeit ihrer Impfstoffe singen, aber die stille weltweite Ablehnung ihrer Müllprodukte ist eine scharfe Rüge, die darauf hindeutet, dass Milliarden Menschen auf der ganzen Welt eine unausgesprochene Skepsis gegenüber den mRNA-Covid-Impfstoffen hegen.

Ab hier geht es für die Impfer nur noch bergab.