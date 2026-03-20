Das ist Zionismus. So sieht es aus, wenn man die politische Ideologie umsetzt, die darauf abzielt, dem historischen Palästina gewaltsam die Existenz eines jüdisch-ethnonationalistischen Apartheidstaates aufzuzwingen. Das ist es. Sie sehen es gerade vor sich.

Caitlin Johnstone

So sieht es aus, wenn man den Zionisten alles gibt, was sie wollen. Das ist Zionismus in der Praxis.

Die Kriege.

Die Massaker.

Die zerbombten Schulen und Krankenhäuser.

Die Millionen von Vertriebenen.

Die Invasion des Libanon

Die Explosionen erschüttern Teheran.

Die öde Mondlandschaft von Gaza.

Die schrecklichen Pogrome im Westjordanland.

Die Kinder mit Amputationen.

Der Geruch verwesender Leichen.

Die ermordeten Ärzte und Journalisten.

Der verdunkelte Himmel und das vergiftete Wasser.

Die unaufhörliche Flut von Propaganda, die einem das Gehirn schmelzen lässt.

Die aggressive Schürung von Islamfeindlichkeit und anti-arabischem Rassismus.

Die Aushöhlung des Rechts auf freie Meinungsäußerung in der gesamten westlichen Welt.

Die korrupten, kriegstreiberischen Politiker.

Die Heerscharen der Hasbara-Trolle im Internet.

Die steigenden Kraftstoffpreise.

Geld, das für soziale Dienste verwendet werden könnte, wird stattdessen für den Kauf von Bomben für Israel ausgegeben.

All der Tod, die Zerstörung, die Instabilität und das Leid, das unzähligen Zivilisten in ganz Westasien widerfährt.

Das ist Zionismus. So sieht es aus, wenn man die politische Ideologie umsetzt, die darauf abzielt, dem historischen Palästina gewaltsam die Existenz eines jüdisch-ethnonationalistischen Apartheidstaates aufzuzwingen. Das ist es. Sie sehen es gerade vor sich.

Es gibt keine Parallelwelt-Version des Zionismus, in der all diese Alpträume nicht stattfinden. Es gibt keine andere Art von Zionismus, die irgendwo in den Startlöchern steht. Die liberale zionistische Fantasie von einem friedlichen, egalitären Israel ist genau das: eine Fantasie. Sie hat in der Realität nie existiert.

In der Realität kann Israel ohne ständige Gewalt und Missbrauch nicht existieren. Es ist wie ein Haus, das einstürzt, wenn nicht ständig daran gebaut wird. Irgendwann wird einem klar, dass das Haus niemals an dieser Stelle hätte gebaut werden dürfen und dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um diesen Fehler zu korrigieren.

Der Zionismus ist ein gescheitertes Experiment. Woher wissen wir das? Schauen Sie sich doch einmal um.

Es ist Zeit, den Stecker zu ziehen.