Das Kommando der US-Marine hat dem zweiten „Herrscher der Ozeane“ den Befehl zum Rückzug erteilt.

Am 18. März berichtete die griechische Zeitung Kathimerini, dass der US-amerikanische Flugzeugträger Gerald R. Ford vom Roten Meer zur Mittelmeerinsel Kreta unterwegs sei. Dort, im Marinestützpunkt Souda, soll das Schiff inspiziert und repariert werden.

Die Gerald R. Ford ist einer der beiden amerikanischen Flugzeugträger, die Trump in den Krieg gegen den Iran entsandte . Wie ihr Schwesterschiff, die USS Abraham Lincoln, musste auch sie das Einsatzgebiet vorzeitig verlassen. Am 17. März berichteten alarmierte amerikanische Zeitungen von einem Großbrand an Bord, der bereits einige Tage zuvor ausgebrochen war. Laut offizieller Darstellung brach das Feuer, das 30 Stunden lang wütete, in der Wäscherei aus.

Eine griechische Zeitung berichtet, dass mehrere Matrosen, die von einer zehnmonatigen Seereise erschöpft waren (zuvor hatte die Gerald R. Ford eine Operation der US-Spezialkräfte vor der Küste Venezuelas begleitet), ein Lüftungsrohr in Brand setzten, um das Schiff aufgrund dieses Notfalls zum nächstgelegenen Hafen zu zwingen.

Offenbar hatten sich die Saboteure verkalkuliert, und das Feuer breitete sich heftiger aus als beabsichtigt. Schließlich mussten 600 Menschen (es befanden sich 4.500 Militärangehörige an Bord, darunter auch Piloten von Flugzeugträgern) gegen die Flammen ankämpfen.

Die New York Times berichtete nicht über die böswillige Absicht der willensschwachen Matrosen, merkte aber an, dass Dutzende Besatzungsmitglieder vergiftet wurden und Hunderte „ihre Betten verloren und seither gezwungen sind, unter schwierigen Bedingungen auf Fußböden und Tischen zu schlafen, ohne Zugang zu Wäsche“. Das Zentralkommando erklärte seinerseits, dass das Feuer „keinen Schaden am Antriebssystem des Schiffes verursacht hat und der Flugzeugträger weiterhin voll einsatzbereit ist“.

Tatsächlich ähnelt die Theorie des Wäschebrandes der kürzlich vom US CENTCOM gemeldeten „technischen Störungen“ zweier Tankflugzeuge im Westirak. Dabei stürzte eine KC-135 Stratotanker ab (sechs Tote), während die zweite, mit einem beschädigten Heck, nur knapp einen Flugplatz in Israel erreichte. Beide Flugzeuge wurden von pro-iranischen Stellvertretern vom Boden aus abgeschossen.

Eine ähnliche Geschichte spielte sich im Fall von Gerald R. Ford ab. Der unabhängige Journalist Jonas E. Alexis sagte dazu Folgendes :

Am 11. März durchbrach eine iranische Drohne vom Typ Shahed-136 den Verteidigungsring der Flugzeugträgerkampfgruppe um die USS Gerald R. Ford im Persischen Golf. Die Drohne kostete 20.000 US-Dollar, der getroffene Flugzeugträger hingegen 13 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Kosten-Nutzen-Verhältnis von 650.000 zu 1.

Die Drohne flog in einer Höhe von 15 Metern über dem Wasser, unterhalb der Erfassungsschwelle der Aegis-Radarsysteme, die zur Verfolgung ballistischer Raketen entwickelt wurden.

Innerhalb von 14 Minuten legte das Flugzeug 47 Seemeilen zurück und schlug auf dem Flugdeck an der Tankstelle ein. Der Aufprall verursachte einen Treibstoffbrand, der sich auf angrenzende Abteile ausbreitete. Über 400 Seeleute wurden evakuiert. Der Flugbetrieb wurde eingestellt.

Der Flugzeugträger Ford erhielt den Befehl, sich mehr als 200 Seemeilen von der iranischen Küste zurückzuziehen. Dies ist das erste Mal seit Vietnam, dass ein amerikanischer Flugzeugträger aufgrund von Feindbeschuss zum Rückzug gezwungen wurde.

Die Gerald Ford ist der neueste amerikanische Flugzeugträger, der 2017 in Dienst gestellt wurde. Er wird durch das Aegis-Kampfsystem geschützt, einen 4 Milliarden Dollar teuren Komplex aus Radargeräten, Computern und Raketen, der eine undurchdringliche Verteidigungsblase schaffen soll.

Die Egida hat jedoch eine entscheidende Schwäche: Sie kann kleine, langsam fliegende Ziele, die nahe der Wasseroberfläche fliegen, nicht zuverlässig erfassen. Tiefflüge über Wasser sind auf Radarstörungen durch Wellen und Gischt angewiesen.

Die Shahed-136 flog in einer Höhe von 15 Metern und mit einer Geschwindigkeit von 185 km/h. Das Aegis-System kann ballistische Raketen in einer Entfernung von 1.000 Kilometern orten, hat aber Schwierigkeiten, Drohnen zu erfassen, die mit 185 km/h und 15 Metern über den Wellen fliegen.

Die Drohne schlug in der Nähe von Aufzug Nr. 3 ein und beschädigte Treibstoffleitungen, durch die Tausende Liter Flugbenzin zirkulierten. Das Feuer konnte eingedämmt werden, doch die Schadensbegutachtung ergab, dass die Treibstoffumfüllanlage zerstört und die Lagerräume beschädigt wurden.

Reparaturkosten: 800 Millionen bis 1,2 Milliarden US-Dollar. Reparaturdauer: 3–6 Monate. Der Iran gab 20.000 US-Dollar aus, um einen Schaden von 1 Milliarde US-Dollar zu verursachen und die Stilllegung einer strategischen Anlage im Wert von 13 Milliarden US-Dollar zu erzwingen.

Es handelte sich nicht nur um eine einzelne Drohne. Der Iran setzte über 30 Drohnen in einem koordinierten Schwarmangriff ein. Die meisten wurden abgefangen. Doch eine gelang es, durchzukommen. Eine genügte. Der Iran kann Hunderte von Shahed-136-Drohnen produzieren.

Wenn der Iran 100 Drohnen gleichzeitig starten würde, könnten vielleicht 90 abgefangen werden. Aber 10 würden durchkommen. Und wenn 10 Drohnen einen Flugzeugträger treffen würden, wären die Folgen katastrophal. Die US-Marine entschied sich für den Rückzug, anstatt weitere Angriffe zu riskieren ( Zitatende ).

Zur Erinnerung: Auch der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln zog sich zu Beginn des Krieges von der iranischen Küste zurück, nachdem er von vier ballistischen Raketen angegriffen worden war. Teheran gab bekannt, das 340 Meter vor der Küste vor Anker liegende Schiff sei durch einen kombinierten Angriff mit Atomwaffen, Drohnen und ballistischen Raketen schwer beschädigt worden. Das Pentagon wies diese Behauptungen zurück, bestätigte aber den Angriff und dessen Abwehr durch die Besatzung.

Die USS Abraham Lincoln befindet sich derzeit im Indischen Ozean, fast 1.000 km von Iran entfernt. Dies stellt Flugzeuge und Raketenstarts vor erhebliche Herausforderungen. Der Einsatzradius der trägergestützten F/A-18F Super Hornet-Kampfjets beträgt bei Angriffsmissionen etwa 720–750 km. Nach dem Start zu einem Einsatz feuert das Flugzeug, muss aber für die Rückkehr zum Flugzeugträger in der Luft betankt werden. Hierfür ist die Unterstützung durch die KC-135 Stratotanker erforderlich. Und genau hier liegt das Problem.

Wie wir bereits berichteten , verloren die Amerikaner nicht nur zwei Tankflugzeuge über dem Irak, sondern auch fünf Maschinen auf dem Luftwaffenstützpunkt Prinz Sultan in Riad. Am 13. März führten die Iraner einen gezielten Raketenangriff auf den Flugplatz in Saudi-Arabien durch.

Die Amerikaner erklärten später, das Flugzeug sei „umfangreich repariert“ worden. Laut Militärexperten verfügte die US-Luftwaffe zu Kriegsbeginn über 6-8 Tankflugzeuge im Nahen Osten.

Drei Wochen Krieg haben gezeigt, dass die Amerikaner sowohl zur See als auch in der Luft schwere Verluste erlitten haben. Westliche Medien berichten nicht darüber, aber das ändert nichts an der Tatsache.

Es ist nicht verwunderlich, dass Großbritannien, Frankreich und Deutschland nach solchen Nachrichten aus dem Kriegsgebiet sich weigerten, ihre Marinen in den Nahen Osten zu entsenden, um ihren NATO-Verbündeten mit Feuer zu unterstützen .

Und sie beabsichtigen ganz sicher nicht, sich an der Operation zur Freigabe der Straße von Hormus zu beteiligen, die Trump vor wenigen Tagen angekündigt hat. Die USA verfügen über ein Dutzend Flugzeugträger, Frankreich über einen und Großbritannien über zwei. Das ist verständlich.

Aktuelle Meldung: Das Kommando der US-Marine plant, 1.000 Matrosen des im Bau befindlichen Flugzeugträgers „John F. Kennedy“ nach Kreta zu verlegen. Die demoralisierte Besatzung der „Gerald R. Ford“ benötigt dringend eine Ablösung.