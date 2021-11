So werden die Vorteile der Covid-Impfung übertrieben

mercola.com

Einer der am häufigsten angewandten Tricks, um ein Medikament wirksamer erscheinen zu lassen, als es in der Praxis ist, besteht darin, absolute und relative Risikoreduktion zu verwechseln. Während AstraZeneca mit einer relativen Verringerung von 100 % prahlte, betrug die absolute Verringerung 0,01 %. Bei der Pfizer-Spritze lag die relative Risikoreduktion zunächst bei 95 %, die absolute Risikoreduktion betrug jedoch nur 0,84 %.

In der Studie von AstraZeneca wurden nur 0,04 % der Personen in der Impfstoffgruppe und 0,88 % in der Placebogruppe mit SARS-CoV-2 infiziert. Wenn das Hintergrundrisiko einer Infektion so gering ist, wird selbst eine 100%ige absolute Risikoreduzierung nahezu bedeutungslos.

Die Forschung zeigt, dass die Mehrheit der SARS-CoV-2-spezifischen Antikörper bei fettleibigen COVID-19-Patienten autoimmun und nicht neutralisierend sind. Das bedeutet, dass fettleibige Menschen ein höheres Risiko haben, Autoimmunprobleme zu entwickeln, wenn sie sich natürlich infizieren. Außerdem besteht ein höheres Risiko für eine schwere Infektion, da die von Ihrem Körper produzierten Antikörper nicht die neutralisierenden sind, die das Virus abtöten. Trifft das auch auf die Antikörper zu, die als Reaktion auf die COVID-Impfung gebildet werden?

Mit fast 72 % hat Vermont den höchsten Anteil an „vollständig geimpften“ Einwohnern im ganzen Land, und dennoch steigen die COVID-Fälle plötzlich in neue Höhen. In der ersten Novemberwoche 2021 stiegen die Fälle um 42 %. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen für vollständig geimpfte Patienten stieg um 8 %, während die Zahl der Einweisungen für nicht vollständig geimpfte Patienten um 15 % zurückging. Die örtlichen Gesundheitsbehörden machen die hochinfektiöse Delta-Variante für den Anstieg verantwortlich, was seltsam wäre, da der erste Delta-Fall in Vermont bereits Mitte Mai entdeckt wurde

Die Daten der Arzthelferin Deborah Conrad zeigen, dass geimpfte Personen – d. h. alle, die eine oder mehrere Impfungen erhalten haben, unabhängig von der Zeit seit der Injektion – neunmal häufiger ins Krankenhaus eingeliefert werden als ungeimpfte Personen.

In einem Blogbeitrag vom 12. November 20211 beschreibt Maryanne Demasi, Ph.D., wie die Vorteile der COVID-19-Impfung von den Arzneimittelherstellern übertrieben und von den unkritischen Medien falsch dargestellt wurden. Sie hat bereits zahlreiche Vorträge darüber gehalten, wie die Arzneimittelhersteller die absoluten und relativen Risiken von Statin-Medikamenten miteinander vermischt haben.

Demasi war eine angesehene australische Wissenschaftsmoderatorin beim Fernsehsender ABC, bis sie einen Catalyst-Bericht über die Gefahren von Wi-Fi und Mobiltelefonen produzierte. Als Folge der Kontroverse, die sie damit auslöste, wurden sie und 11 ihrer Mitarbeiter entlassen und die Sendung zurückgezogen. Das war 2016. Heute ist Demasi eine der wenigen professionellen Journalisten, die die Wahrheit über COVID-19 suchen und veröffentlichen.

Absolute versus relative Risikoreduktion

In ihrem Beitrag hebt Demasi einen der am häufigsten verwendeten Tricks hervor – die Verwechslung von absoluter und relativer Risikominderung. Wie Demasi anmerkt, behaupteten AstraZeneca und der australische Gesundheitsminister Greg Hunt, die AstraZeneca-Injektion biete einen „100-prozentigen Schutz“ vor dem Tod durch COVID-19. Wie kamen sie zu dieser Zahl? Demasi erklärt:

In der Studie mit 23.848 Probanden … gab es einen Todesfall in der Placebogruppe und keine Todesfälle in der geimpften Gruppe. Ein Todesfall weniger von insgesamt einem, das ist in der Tat eine relative Verringerung von 100 %, aber die absolute Verringerung beträgt 0,01 %.

In ähnlicher Weise wurde der COVID-Impfung von Pfizer eine Wirksamkeit von 95 % gegen die Infektion bescheinigt, aber auch hier handelt es sich um die relative Risikoreduzierung, nicht um die absolute Reduzierung. Die absolute Risikoreduktion für die Pfizer-Spritze lag bei mageren 0,84 %.

Es ist erwähnenswert, dass eine unglaublich geringe Anzahl von Menschen überhaupt infiziert wurde. Nur 8 von 18.198 Geimpften entwickelten COVID-Symptome (0,04 %) und 162 von 18.325 in der Placebogruppe (0,88 %).

Da das Risiko, an COVID zu erkranken, von vornherein sehr gering war, wäre es selbst dann, wenn die Impfung das absolute Risiko um 100 % senken könnte, in der Praxis immer noch unbedeutend.

Laut Gerd Gigerenzer, Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz am Max-Planck-Institut, ist die alleinige Angabe der relativen Risikoreduktion eine „Sünde“ gegen eine transparente Kommunikation, da sie als „bewusste Taktik zur Manipulation oder Überredung von Menschen“ verwendet werden kann. Demasi zitiert auch John Ioannidis, Professor an der Stanford University, der ihr sagte:

Dies geschieht nicht nur bei Impfstoffen. Über viele Jahrzehnte hinweg war die RRR [relative Risikoreduktion] die vorherrschende Methode, um die Ergebnisse klinischer Studien zu kommunizieren. Fast immer sieht die RRR besser aus als die absolute Risikoreduktion.

Demasi fährt fort:

Auf die Frage, ob es gerechtfertigt sei, die Öffentlichkeit über die Vorteile des Impfstoffs in die Irre zu führen, um die Akzeptanz zu fördern, wies Prof. Ioannidis den Gedanken zurück. Ich sehe nicht, wie man mit irreführenden Informationen die Akzeptanz erhöhen kann. Ich bin sehr dafür, die Akzeptanz zu erhöhen, aber dazu müssen vollständige Informationen verwendet werden, sonst werden unvollständige Informationen früher oder später zu Missverständnissen führen und nach hinten losgehen, so Ioannidis.

Die Art und Weise, wie die Behörden die Öffentlichkeit über die Risiken informiert haben, hat die Öffentlichkeit wahrscheinlich in die Irre geführt und ihre Wahrnehmung des Nutzens des Impfstoffs verzerrt und die Schäden heruntergespielt. Dies ist im Wesentlichen ein Verstoß gegen die ethischen und rechtlichen Verpflichtungen der informierten Zustimmung.

Die US-Gesundheitsbehörden haben die Daten falsch dargestellt

Wie die australischen Gesundheitsbehörden haben sich auch die US-Gesundheitsbehörden der falschen Darstellung der Daten gegenüber der Öffentlichkeit schuldig gemacht. Im Februar 2021 war die Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, Mitverfasserin eines JAMA-Artikels, in dem es hieß: „Klinische Studien haben gezeigt, dass die in den USA zugelassenen Impfstoffe hochwirksam gegen COVID-19-Infektionen, schwere Erkrankungen und Todesfälle sind.“

Leider „wurden damals in den kontrollierten Studien zu wenige Todesfälle verzeichnet, um zu einer solchen Schlussfolgerung zu gelangen“, schreibt Demasi. Diese Feststellung wurde von Professor Peter Doshi, Mitherausgeber des BMJ, während des Expertengremiums von Senator Ron Johnson zu den bundesweiten Impfvorschriften am 1. November 2021 getroffen. Während dieser Diskussion am runden Tisch erklärte Doshi, dass:

Die Studien haben keine Verringerung der Todesfälle gezeigt, auch nicht für COVID-Todesfälle … diejenigen, die behaupteten, die Studien hätten gezeigt, dass die Impfstoffe hocheffektiv seien und Leben retten, lagen falsch. Die Studien haben dies nicht bewiesen

Tatsächlich wurden in der sechsmonatigen Nachbeobachtungsphase der Studie von Pfizer 15 Todesfälle in der Impfstoffgruppe und 14 Todesfälle in der Placebogruppe festgestellt. Während der Open-Label-Phase, nachdem Pfizer beschlossen hatte, die Placebogruppe zu eliminieren und allen, die es wollten, die eigentliche Impfung anzubieten, traten in der Impfstoffgruppe weitere fünf Todesfälle auf.

Zwei dieser fünf waren ursprünglich in der Placebogruppe gewesen und hatten die Impfung in der Open-Label-Phase erhalten. Letztendlich haben wir es also mit 20 Todesfällen in der Impfstoffgruppe zu tun, verglichen mit 14 in der Placebogruppe. Hinzu kommt die verdächtige Tatsache, dass zwei der Placebo-Teilnehmer plötzlich starben, nachdem sie den echten Impfstoff erhalten hatten.

Es kommt darauf an, wie man die Effektgröße ausdrückt

Wie in einer Lancet-Veröffentlichung vom Juli 2021 festgestellt wurde, ist das vollständige Verständnis der Wirksamkeit und Effektivität von Impfstoffen nicht so einfach, wie es scheinen mag. Je nachdem, wie die Effektgröße ausgedrückt wird, kann sich ein ganz anderes Bild ergeben.

Die Autoren weisen darauf hin, dass die relative Risikoreduktion „vor dem Hintergrund des Risikos, sich mit COVID-19 zu infizieren und daran zu erkranken, gesehen werden muss, das in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und im Laufe der Zeit variiert.“ Aus diesem Grund ist die absolute Risikoreduktion so wichtig:

Während die RRR nur Teilnehmer berücksichtigt, die von dem Impfstoff profitieren könnten, wird bei der absoluten Risikoreduktion (ARR), die den Unterschied zwischen den Erkrankungsraten mit und ohne Impfstoff angibt, die gesamte Bevölkerung betrachtet … Die ARR wird auch verwendet, um eine Schätzung der Wirksamkeit des Impfstoffs abzuleiten, d. h. die Anzahl der erforderlichen Impfungen (NNV), um einen weiteren Fall von COVID-19 zu verhindern, entspricht 1/ARR. NNVs bringen eine andere Perspektive: 81 für die Moderna-NIH, 78 für die AstraZeneca-Oxford … 84 für die J&J- und 119 für die Pfizer-BioNTech-Impfstoffe.

Die Erklärung liegt in der Kombination aus der Wirksamkeit des Impfstoffs und den unterschiedlichen Hintergrundrisiken von COVID-19 in den verschiedenen Studien: 0,9 % für den Pfizer-BioNTech-Impfstoff … 1,4% für die Moderna-NIH-, 1,8% für die J&J- und 1,9% für die AstraZeneca-Oxford-Impfstoffe. ARR (und NNV) reagieren empfindlich auf das Hintergrundrisiko – je höher das Risiko, desto höher die Wirksamkeit – wie die Analysen des J&J-Impfstoffs für zentral bestätigte Fälle im Vergleich zu allen Fällen zeigen: Sowohl der Zähler als auch der Nenner ändern sich, die RRR ändert sich nicht (66-67 %), aber der Anstieg der Anfallsraten in der ungeimpften Gruppe um ein Drittel (von 1,8 % auf 2,4 %) führt zu einem Rückgang der NNV um ein Viertel (von 84 auf 64) …

Wenn nur RRRs verwendet werden und ARRs weggelassen werden, kommt es zu einer Verzerrung der Berichterstattung, die die Interpretation der Impfstoffwirksamkeit beeinträchtigt. Bei der Kommunikation über die Wirksamkeit von Impfstoffen, insbesondere bei Entscheidungen des öffentlichen Gesundheitswesens, wie z. B. bei der Wahl der Art der zu beschaffenden und einzusetzenden Impfstoffe, ist es wichtig, ein vollständiges Bild davon zu haben, was die Daten tatsächlich zeigen, und sicherzustellen, dass Vergleiche auf der kombinierten Evidenz beruhen, die die Ergebnisse von Impfstoffstudien in einen Kontext stellt, und nicht nur ein zusammenfassendes Maß betrachtet.

Die Autoren betonen weiter, dass ein Vergleich der Wirksamkeit der COVID-Impfungen auch dadurch erschwert wird, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Studienprotokolle verwendet wird, darunter auch unterschiedliche Placebos. Sie unterscheiden sich sogar in ihrem primären Endpunkt, d. h. in der Frage, was als COVID-Fall gilt und wie und wann die Diagnose gestellt wird, und vieles mehr.

Wir stehen vor der unbeantworteten Frage, ob ein Impfstoff mit einer bestimmten Wirksamkeit in der Studienpopulation die gleiche Wirksamkeit in einer anderen Population mit unterschiedlichem Hintergrundrisiko für COVID-19 haben wird, so die Autoren.

Eines der besten Beispiele aus der Praxis ist Israel, wo die relative Risikoreduktion zu Beginn der Studie 94 % betrug und eine absolute Risikoreduktion von 0,46 %, was einem NNV von 217 entspricht. In der Phase-3-Studie von Pfizer betrug die absolute Risikoreduktion 0,84 % und der NNV 119.13 Wie die Autoren bemerken:

Das bedeutet, dass in einer realen Umgebung 1,8 Mal mehr Personen geimpft werden müssten, um einen weiteren Fall von COVID-19 zu verhindern, als in der entsprechenden klinischen Studie vorhergesagt wurde.

SARS-CoV-2-spezifische Antikörper stellen eine Gefahr für Übergewichtige dar

In diesem Zusammenhang warnt eine kürzlich im International Journal of Obesity veröffentlichte Studie davor, dass „die Mehrheit der SARS-CoV-2-spezifischen Antikörper bei COVID-19-Patienten mit Fettleibigkeit autoimmun und nicht neutralisierend sind“.

Im Klartext: Wenn Sie fettleibig sind, haben Sie ein höheres Risiko, Autoimmunprobleme zu entwickeln, wenn Sie die natürliche Infektion bekommen. Außerdem besteht ein höheres Risiko für eine schwere Infektion, da die vom Körper produzierten Antikörper nicht die neutralisierenden sind, die das Virus abtöten. Wie die Autoren erklären:

Eine SARS-CoV-2-Infektion führt bei allen schlanken, aber nur bei wenigen fettleibigen COVID-19-Patienten zu neutralisierenden Antikörpern. Eine SARS-CoV-2-Infektion induziert auch Anti-MDA- [Malondialdehyd, ein Marker für oxidativen Stress und Lipidperoxidation] und Anti-AD- [Adipozyten-Protein-Antigene] Autoimmun-Antikörper bei schlanken Patienten stärker als bei fettleibigen Patienten im Vergleich zu nicht infizierten Kontrollen. Die Serumspiegel dieser Autoimmunantikörper sind jedoch bei fettleibigen COVID-19-Patienten immer höher als bei schlanken. Darüber hinaus … haben wir auch den Zusammenhang zwischen Anti-MDA- und Anti-AD-Antikörpern und dem CRP-Serum untersucht und einen positiven Zusammenhang zwischen CRP und Autoimmunantikörpern festgestellt.

Unsere Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, die Qualität der Antikörperreaktion bei COVID-19-Patienten mit Fettleibigkeit zu bewerten, insbesondere das Vorhandensein von Autoimmunantikörpern, und Biomarker für den Zusammenbruch der Selbsttoleranz zu identifizieren. Dies ist entscheidend für den Schutz dieser gefährdeten Bevölkerungsgruppe, die ein höheres Risiko hat, auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 schlechter zu reagieren als schlanke Kontrollpersonen.

Diese Ergebnisse gelten für fettleibige Menschen, die eine natürliche Infektion durchmachen, aber es stellt sich die Frage, ob dies auch für die COVID-Impfung gilt. Wenn es sich bei den Antikörpern, die als Reaktion auf das eigentliche Virus gebildet werden, in erster Linie um Autoantikörper handelt, werden dann auch fettleibige Menschen als Reaktion auf die COVID-Spritze Autoantikörper anstelle von neutralisierenden Antikörpern entwickeln?

Zur Verdeutlichung: Ein Autoantikörper ist ein Antikörper, der sich gegen ein oder mehrere körpereigene Proteine richtet. Viele Autoimmunkrankheiten werden durch Autoantikörper verursacht, die sich gegen körpereigenes Gewebe oder Organe richten und diese angreifen.

Dies ist also kein geringes Problem, wenn man bedenkt, wie die mRNA in den COVID-Impfungen (und das nachfolgende SARS-CoV-2-Spike-Protein, gegen das Ihr Körper Antikörper produziert) im ganzen Körper verteilt wird und sich in verschiedenen Organen anreichert.

COVID-Fälle in Vermont trotz höchster Impfrate

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es eine überwältigende Menge an Beweisen dafür, dass die COVID-Impfung nicht wirkt. Der geringe Schutz, den man erhält, schwindet eindeutig innerhalb weniger Monate und kann dazu führen, dass man schlechter dran ist als zuvor. Entsprechende Daten gibt es von verschiedenen Seiten.

In den USA können wir jetzt einen Blick auf Vermont werfen. Mit fast 72 % Geimpften hat Vermont laut ABC News die höchste Rate an „vollständig geimpften“ Einwohnern des Landes, dennoch steigen die COVID-Fälle jetzt plötzlich in neue Höhen.

Daten der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention zeigen, dass Vermont am 9. November 2021 die zwölthöchste COVID-Fallrate des Landes aufwies. In den vorangegangenen sieben Tagen war die Zahl der Fälle um 42 % gestiegen. Dies kann jedoch nicht auf einen Anstieg der Tests zurückzuführen sein, da die wöchentliche Durchschnittszahl der durchgeführten Tests in dieser Zeit nur um 9 % gestiegen war.

Darüber hinaus stieg in dieser ersten Novemberwoche die Zahl der Krankenhauseinweisungen bei vollständig geimpften Patienten um 8 %, während die Zahl der Einweisungen bei nicht vollständig geimpften Patienten um 15 % zurückging.

Daten der Arzthelferin Deborah Conrad zeigen, dass geimpfte Menschen neunmal häufiger ins Krankenhaus eingeliefert werden als ungeimpfte.

Denken Sie daran, dass Sie erst zwei Wochen nach der zweiten Impfung als „vollständig geimpft“ gelten. Wenn Sie Ihre zweite Dosis vor einer Woche erhalten haben und mit COVID-Symptomen im Krankenhaus landen, gelten Sie als nicht geimpft. Diese grobe Manipulation der Realität macht es sehr schwierig, die Daten zu interpretieren, aber selbst mit dieser Manipulation ist es mehr als offensichtlich, dass die Impfungen versagen.

Insgesamt ist die Fallrate in Vermont jetzt viel höher als im Herbst 2020, als sich noch niemand geimpft“ hatte. Laut dem Gesundheitsbeauftragten von Vermont, Dr. Mark Levine, tritt der Anstieg vor allem bei ungeimpften Menschen in ihren 20ern und bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren auf – ein merkwürdiger Zufall, wenn man bedenkt, dass die Impfungen gerade erst für die 5- bis 11-Jährigen eingeführt werden.

Levine macht die hochinfektiöse Delta-Variante für den Anstieg verantwortlich, aber Delta gibt es schon seit Monaten. Der erste Fall von Delta in Vermont wurde Mitte Mai 2021 identifiziert. Hätte es nicht sechs Monate gedauert, bis diese ansteckendste aller Varianten die Runde gemacht und einen beispiellosen Anstieg verursacht hätte?

Levine gibt jedoch zwei Hinweise, wenn er einräumt, dass a) Vermont eine der niedrigsten Raten an natürlicher Immunität in den USA aufweist und b) der Schutz bei denjenigen, die sich Anfang bis Mitte des Jahres gegen COVID impfen ließen, nachlässt. Die Durchbruchsfälle unter den vollständig Geimpften stiegen in der ersten Novemberwoche um 31 %.

Vollständig Geimpfte werden neunmal häufiger ins Krankenhaus eingeliefert

Zufälligerweise zeigen Daten der Arzthelferin Deborah Conrad, die von Rechtsanwalt Aaron Siri am 17. Oktober 2021 vorgestellt wurden, dass geimpfte Menschen neunmal häufiger ins Krankenhaus eingeliefert werden als ungeimpfte.

Der Schlüssel lag jedoch darin, was sie als geimpft zählte. Anstatt nur diejenigen zu berücksichtigen, die zwei Wochen oder länger vor dem Krankenhausaufenthalt geimpft wurden, zählten sie einfach diejenigen als geimpft, die eine oder mehrere Impfungen erhalten hatten, unabhängig vom Zeitpunkt. Damit haben wir endlich eine ehrliche Bilanz! Wie von Siri erklärt:

Eine besorgte Assistenzärztin, Deborah Conrad, überzeugte ihr Krankenhaus davon, den COVID-19-Impfstatus jedes Patienten, der in ihr Krankenhaus aufgenommen wird, sorgfältig zu überwachen. Das Ergebnis ist schockierend. Wie Frau Conrad ausführlich darlegte, ist ihr Krankenhaus für eine Gemeinde zuständig, in der weniger als 50 % der Menschen gegen COVID-19 geimpft sind, aber im gleichen Zeitraum wurde dokumentiert, dass etwa 90 % der Patienten, die in ihr Krankenhaus aufgenommen wurden, diesen Impfstoff erhalten haben.

Diese Patienten wurden aus verschiedenen Gründen eingeliefert, unter anderem wegen einer COVID-19-Infektion. Noch beunruhigender ist, dass viele der Patienten jung waren, dass viele von ihnen ungewöhnliche oder unerwartete gesundheitliche Probleme hatten und dass viele erst Monate nach der Impfung eingeliefert wurden.

Trotz dieser beunruhigenden Ergebnisse ignorierten die Gesundheitsbehörden Conrad, als sie sich an sie wandte. Mitte Juli 2021 sandte Siris Anwaltskanzlei im Namen von Conrad formelle Briefe an die CDC, die Gesundheitsbehörde und die U.S. Food and Drug Administration, die ebenfalls ignoriert wurden.

Dies unterstreicht einmal mehr, wie wichtig es ist, bei medizinischen Verfahren niemals staatlichen Zwang und Mandate zuzulassen, schreibt Siri.

Eines der schockierendsten Details aus Conrads Datenerhebung, das Siri nicht deutlich gemacht hat, das aber Steve Kirsch in einem aktuellen Substack-Beitrag hervorhebt, ist Folgendes:

Die einzige Möglichkeit, auf diese Zahlen zu kommen, ist, dass geimpfte Menschen neunmal häufiger ins Krankenhaus eingeliefert werden als ungeimpfte. Es ist mathematisch unmöglich, diese Zahlen auf andere Weise zu erreichen. Punkt. Punkt und aus. Das nennt man eine ‚unbequeme Wahrheit‘.

Je mehr Daten uns zur Verfügung stehen, desto schlechter sieht es für die COVID-Impfungen aus. Leider scheinen diejenigen, die sie propagieren, wild entschlossen zu sein, alle Daten zu ignorieren, die ihren Standpunkt nicht stützen.

Schlimmer noch, es scheint, dass Daten und Statistiken von unseren Gesundheitsbehörden absichtlich manipuliert werden, um ein falsches Bild von Sicherheit und Wirksamkeit zu vermitteln. All diese Taktiken sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu rechtfertigen, und Menschen, die der offiziellen Darstellung glauben, ohne eigene Nachforschungen anzustellen, tun dies auf eigene Gefahr.

