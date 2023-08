So wurden man 2021 in US-Krankenhäuser behandelt, wenn man nicht das experimentelle Gift gespritzt hatte

Exklusiv: Überlebende der CDC-COVID-Protokolle sagt, sie sei „nur ein Gehaltsscheck“ gewesen

In einem Exklusivinterview mit The Defender beschreibt Gail Seiler, wie sie in einem texanischen Krankenhaus behandelt wurde, nachdem man sie gefragt hatte, ob sie nicht geimpft sei – und sie es gesagt hatte.

Ende 2021 genoss Gail Seiler das Leben mit ihrem Mann, ihren erwachsenen Kindern und ihren Enkelkindern. Sie war glücklich als Technologiemanagerin in der Nähe von Dallas beschäftigt, nachdem sie mehrere Jahre in Europa gelebt hatte.

All dies änderte sich jedoch im Dezember 2021, als laut Seiler ihr „Albtraum begann“. Am 3. Dezember 2021, zwei Tage nachdem sie positiv auf COVID-19 getestet worden war, musste sie sich wegen eines niedrigen Sauerstoffgehalts zur Behandlung in ihr örtliches Krankenhaus, Medical City in Plano, Texas, begeben.

Ohne dass Seiler oder ihre Familie davon wussten, begann damit eine 13-tägige Tortur, die sie als „grausame und unmenschliche“ Behandlung bezeichnete. Seiler wurden Nahrung und Medikamente verweigert und sie wurde als „nicht wiederbelebbar“ eingestuft – obwohl sie und ihre Familie wiederholt auf das Gegenteil bestanden.

In einem Interview mit The Defender sagte die heute 55-jährige Seiler, dass die feindselige Behandlung im Krankenhaus begann, als die Ärzte dort erfuhren, dass sie keinen COVID-19-Impfstoff erhalten hatte. Sie erreichte ihren Höhepunkt, als es ihrer Familie nach einem „Patt“ in ihrem Krankenzimmer gelang, sie aus dem Krankenhaus zu holen und nach Hause zu bringen, was laut Seiler ihr Leben rettete.

Obwohl ihre Ärzte darauf bestanden, dass sie sterben würde, wenn sie das Krankenhaus verließ, sagt Seiler, dass sie sich vollständig erholt hat. Sie schreibt es Medikamenten wie Ivermectin zu, dass sie gerettet werden konnte.

Seilers Erfahrung motivierte sie, sich in einer gemeinnützigen Gruppe, der FormerFedsGroup Freedom Foundation, zu engagieren, die sich dafür einsetzt, das Bewusstsein für die von den Centers for Disease Control and Prevention genehmigten COVID-19-Protokolle und die damit verbundenen Schäden zu schärfen.

Seiler teilte mit The Defender umfangreiche Unterlagen, die ihre Geschichte untermauern.

„Die erste Frage, die er mir stellte, war, ob ich geimpft sei„

Seiler erzählte dem Defender, dass sie das Medical City of Plano aufsuchte, weil es das nächstgelegene Krankenhaus zu ihrem Haus war und weil der prominente texanische Politiker und ehemalige Gouverneurskandidat Col. Allen West und seine Frau dort das Behandlungsprotokoll von America’s Frontline Doctors erhalten hatten.

Das Protokoll umfasste „Hydroxychloroquin, Ivermectin und Budesonid zusammen mit Vitaminen“, sagte sie. West war nicht gegen COVID-19 geimpft, und Seiler sagte, die Medien hätten ausführlich über seine Krankheit und seinen Krankenhausaufenthalt berichtet und ihn mit seinem ungeimpften Status in Verbindung gebracht.

In der Absicht, die gleiche Behandlung zu erhalten, druckte ihr Mann laut Seiler einige Kopien des Frontline Doctors-Protokolls aus und nahm sie mit in das Krankenhaus.

Mit einer Sauerstoffkonzentration von 77 wurde Seiler in die Notaufnahme gebracht, wo sie jedoch mindestens eine Stunde lang nicht gesehen wurde. Als sie untersucht wurde, gab Seiler der Krankenschwester eine Kopie des Protokolls und man sagte ihr: „Ja, wir haben dieses Protokoll gemacht, wir können dieses Protokoll machen.“

Stattdessen „haben sie mich einfach an den Sauerstoff angeschlossen“, sagte sie.

Seiler verbrachte 26 Stunden in der Notaufnahme, bevor sie am 5. Dezember 2021 in die Intensivstation eingeliefert wurde, wo sie von Dr. Giang Quash untersucht wurde. „Die erste Frage, die er mir stellte, war, ob ich geimpft sei“, sagte sie.

Quash antwortete ihr: „Es tut mir so leid, Frau Seiler, aber Sie werden sterben“, und dass ihre einzigen Optionen darin bestünden, Remdesivir zu erhalten und an ein Beatmungsgerät angeschlossen zu werden – obwohl sie selbst mit dieser Behandlung seiner Meinung nach sowieso sterben würde.

Seiler sagte Quash, er sei entlassen worden, aber da er ihr eine tödliche Diagnose gestellt habe, wolle sie ihren Priester und berief sich auf das Right to Try Act – und forderte, dass sie Ivermectin und Budesonid ausprobieren wolle.

Seiler sagte, ihr Mann, ein ehemaliger Militärkrankenpfleger, „war sehr gut über die mRNA-Technologie und ihre Möglichkeiten informiert, und er bezweifelte die Schnelligkeit, mit der [die COVID-19-Impfstoffe] verabreicht wurden, und das Fehlen einer informierten Zustimmung der Patienten.“

Seiler hatte auch schon COVID-19 bekommen und sich „ziemlich schnell“ davon erholt, ohne ins Krankenhaus zu müssen, und dass sie deshalb „keine Angst davor hatte“.

„Grausame und unmenschliche“ Behandlung

Seiler sagte, sie habe gewusst, dass Quash „mich unter Druck setzte“, und übertrug sofort alle Entscheidungsbefugnisse in Bezug auf ihre Gesundheit an ihren Ehemann, der ebenfalls „schockiert“ war, dass man ihr gesagt hatte, sie würde sterben.

„Ich wollte nicht, dass sie zu meiner Familie sagen, wenn sie mich töten, ‚Oh, sie hat dem zugestimmt‘ oder ’sie hat dem Tod zugestimmt‘ oder ’sie hat zugestimmt, an ein Beatmungsgerät angeschlossen zu werden‘. Ich wollte nicht, dass das passiert.“

Stattdessen bestanden Seiler und ihr Mann darauf, Hydroxychloroquin, Ivermectin und Budesonid sowie Vitamine zu erhalten. Die Ärzte lehnten jedoch alles ab“, sagte sie, und ignorierten ihre Bitten selbst dann, wenn sie sich auf den Right to Try Act berief oder um eine Kopie ihrer Rechte als Patientin bat.

Was stattdessen folgte, so Seiler, war eine „grausame und unmenschliche Behandlung“ mit zahlreichen Beispielen von Misshandlungen.

Seiler sagte, dass die Ärzte und Krankenschwestern behaupteten, sie seien mit dem Frontline Doctors-Protokoll nicht vertraut und würden Ivermectin verteufeln“. Stattdessen wurde sie an eine BiPAP-Maschine angeschlossen, die laut Seiler „heiße Luft in die Lungen bläst“, was sie als „qualvoll und unnötig“ bezeichnete.

Außerdem wurde ihr die Grundversorgung mit Nahrung, Wasser und Körperpflege verweigert.

„Obwohl ich durchaus in der Lage war, zu trinken“, wurde Seiler sieben Tage lang kein Wasser und „die ersten 11 Tage keine Nährstoffe“ verabreicht, bis sie schließlich „auf Drängen meiner Tochter eine Bananentüte bekam“.

Seiler sagte, dass ihr Ehemann in der Lage war, ihr etwas zu bringen, aber dass es „außerhalb meiner Reichweite“ im Krankenhauszimmer platziert war.

Nachdem sie 13 Tage lang keine Mundpflege erhalten hatte, „entwickelte ich Soor“, sagte Seiler, „und es wurde immer schlimmer“, da sich ein Film auf ihren Zähnen gebildet hatte, der „mit Medikamenten entfernt werden musste“.

Darüber hinaus sagte Seiler, dass sie an ihrem ersten Tag auf der Intensivstation gezwungen wurde, einen Katheter zu legen, der anschließend nie gereinigt wurde, was zu einer Infektion führte. Die Ärzte fingen auch an, mich mit Diuretika zu beladen, so dass ich meine Blase und meinen Darm nicht kontrollieren konnte“, sagte sie und beschrieb, dass sie nur sehr wenig gereinigt wurde, was zu verfilztem und verlorenem Haar führte.

Auch Physiotherapie wurde ihr verweigert.

Einige Krankenschwestern behandelten sie aufgrund ihres ungeimpften Status besonders hart, so Seiler, die ein Beispiel für eine „buchstäblich grausame Krankenschwester“ schildert. Die Krankenschwester reagierte über 20 Minuten lang nicht auf Seilers Anrufe, nachdem sich ein Kabel an ihrem Sauerstoffgerät gelöst hatte. Sie war gezwungen, es manuell festzuhalten, damit es funktionierte.

Als die Krankenschwester schließlich hereinkam, so Seiler, „schlug sie mich, klopfte mir auf die Schulter, packte das Kabel und sagte: ‚Ich kann hier nicht oft reinkommen, weil Sie nicht geimpft sind und COVID haben. Seiler sagte, dass ihre Antwort wörtlich lautete: „Wenn Sie die Impfung bekommen haben [aber] zu viel Angst haben, in mein Zimmer zu kommen, bestärkt mich das darin, dass es richtig war, die Impfung zu verweigern.“

Seiler sagte auch, dass ihr Insulin verabreicht wurde, obwohl sie keine Diabetikerin war, und dass ihr nicht gesagt wurde, ob es dafür einen medizinischen Grund gab. Bei der Verabreichung des Insulins „stach die Krankenschwester die Nadel in meinen Bauch“, erzählte Seiler, „ich hatte so viele blaue Flecken am ganzen Bauch. Es war entsetzlich. Mein Mann war außer sich, als er das sah.“

„Sie war sehr aggressiv und verletzend“, sagte Seiler. „Ich nenne es medizinische Körperverletzung.“

Nach zwei Abenden dieser Art konnte Seiler nicht mehr. „In der dritten Nacht, als sie hereinkam, dachte ich: ‚Lieber Gott, ich kann das nicht tun. Diese Frau wird mich umbringen.'“ Seiler schrieb ihrer Tochter eine SMS, in der sie ihr mitteilte, sie habe „schreckliche Angst“ vor der Krankenschwester und mache sich Sorgen, „dass sie mich umbringen wird“.

Nachdem ihre Tochter eine Beschwerde eingereicht hatte, wurde die betreffende Person, eine Reiseschwester, ohne Erklärung ausgetauscht.

Einmal baten Seiler und ihre Tochter um hochdosiertes Vitamin C, woraufhin man ihnen mitteilte, es gäbe einen „landesweiten Mangel“. Das Krankenhaus erlaubte ihrer Tochter nicht, Seilers Vitamine von zu Hause mitzubringen und gab ihr stattdessen nur „eine Art Kindervitamin“. „Eine hohe Dosis allein macht einen großen Unterschied – sie rettet Leben“, sagte Seiler.

Selbst als Seiler schließlich Vitamin C erhielt, sagte sie, dass die verabreichte Dosis niedriger als die empfohlene war und sie letztlich nie mehr als eine Kinderdosis erhielt.

In ähnlicher Weise wurde Seiler Budesonid in niedrigeren Dosen verabreicht, als im Protokoll vorgesehen war.

„Das Protokoll sieht ein Milligramm Budesonid alle vier Stunden über einen Vernebler vor“, sagte Seiler. „Und sie wollten nur ein Milligramm alle 10 Stunden verabreichen“, wobei sie anmerkte, dass der Krankenhausapotheker das Protokoll außer Kraft setzte und „es nicht zuließ“, obwohl er sie nicht untersucht hatte.

Selbst mit einer solch reduzierten Dosis zeigte Seiler Anzeichen einer Besserung und Quash sagte: „Das habe ich noch nie gesehen.“

„Ich dachte, er hat ein Einsehen“, sagte Seiler. Aber als sie ihn fragte, ob ihre Budesonid-Dosis auf das Protokollniveau erhöht werden könne, wurde ihre Anfrage abgelehnt, ebenso wie ihre Anfragen nach „Medikamenten, die ich zur Bekämpfung der Lungenentzündung benötigte“. Seiler sagte, dass diese Anfragen „ohne Erklärung“ abgelehnt wurden, sogar für Medikamente, „die sie versprochen hatten zu geben.“

Seiler sagte, dass ihre Krankenakte sie als „DNR“ auswies, obwohl sie und ihre Familienmitglieder wiederholt auf das Gegenteil bestanden. Selbst nachdem ihr Anwalt interveniert hatte, „wollten sie es nicht ändern“, sagte Seiler, obwohl sie in den Notizen, die ihrer Krankenakte beilagen, „bestätigten, dass ich sage, dass ich ein vollständiger Code bin“. Doch „auf der Akte, die sie sich ansehen werden, wenn etwas passiert, steht ‚DNR'“.

Anstelle der von ihr gewünschten Behandlung wurde Seiler gesagt, dass sie, wenn sie der Einnahme von Remdesivir zustimmt, Besuch von ihrem Priester bekommen würde.

„Unser Glaube ist uns sehr wichtig“, sagte Seiler, „und so stimmten wir zu“. Als ihr Priester jedoch in der Nacht seines geplanten Besuchs zu einem Notfall gerufen wurde, verabreichten die Ärzte das Remdesivir trotzdem, sagte sie.

„Wir wussten von den Krankenhausprämien“, sagte Seiler und bezog sich dabei auf die Prämien, die Krankenhäuser erhielten, die COVID-19-Patienten das COVID-Protokoll, einschließlich Remdesivir, verabreichten. „Sie haben ihre 30 Silberlinge bekommen, richtig?“

„Wenn ich hier bleibe, werden sie mich umbringen“

Nach 13 Tagen sagten Seiler, dass ihr Mann und ihre Tochter die „mutige Entscheidung“ getroffen hätten, mich in ein Hospiz zu verlegen, damit ich eine Chance auf Leben hätte. Sie fügten hinzu, dass sie mit einem privaten Unternehmen Vereinbarungen getroffen hätten, „um einen 7-tägigen Unterstützungs- und Pflegeplan aufzustellen“.

„Das Krankenhaus hat uns das sehr schwer gemacht“, sagte Seiler. „Sie versuchten, es zu leugnen, zu blockieren, mir Angst zu machen, damit ich bleibe … Ich habe oft gefragt, ob ich ein Gefangener oder ein Patient bin.“

„Ich wusste, dass ich nicht an COVID sterben würde“, sagte Seiler. „Ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem Krankenhaus ermordet werden würde. … Ich wollte nach Hause gehen, auch wenn ich sterben würde.“

Am 14. Dezember 2021 kam Seilers Ehemann mit Kopien von zwei texanischen Gesetzen im Krankenhaus an: House Bill 2211 („Relating to in-person visitation with hospital patients during certain periods of disaster“) und Senate Bill 572, der Bestimmungen enthält, die es Geistlichen erlauben, Krankenhauspatienten zu besuchen. Sie wollten ihn jedoch nicht reinlassen“, sagte sie.

Daraufhin wurden der örtliche Sheriff und die Polizei gerufen, aber, so Seiler, „sie wollten das Gesetz nicht durchsetzen“. Stattdessen standen die Beamten an der Tür zu ihrem Krankenhauszimmer Wache. Seiler sagte, sie habe dem Beamten gesagt: „Wenn ich hier bleibe, werden sie mich umbringen“, aber der Beamte sei daraufhin gegangen, ohne etwas zu unternehmen.

Am frühen Morgen des 15. Dezember 2021 rief Seilers Ehemann sie an und fragte, ob jemand in ihrem Zimmer sei. Als er hörte, dass dies nicht der Fall war, sagte er, dass er kommen würde, um „mein Leben zu retten“.

Wie es der Zufall wollte, fand Seilers Ehemann bei seiner Ankunft im Krankenhaus offene Türen und keinen Sicherheitsdienst vor. Nachdem er ein Unterlassungsschreiben und Kopien der beiden texanischen Gesetze am Eingang abgegeben hatte, konnte ihr Mann bis zur Intensivstation vordringen. „Sie konnten ihn nicht aufhalten“, sagte sie.

Das Krankenhauspersonal traf bald ein und teilte ihrem Mann mit, dass er gehen müsse, um rauszukommen“. Seine Antwort war jedoch: „Ich werde dieses Krankenhaus nicht ohne sie verlassen. Sie werden meine Frau nicht umbringen. Sie ist nicht Ihr Versuchskaninchen. Ich nehme sie heute mit nach Hause.“ Daraufhin begann ein „Patt“, wie Seiler es beschrieb.

Schließlich boten das Krankenhaus und die Polizei Seiler an, ihn „gegen ärztlichen Rat“ (AMA) zu entlassen, anstatt ihn in ein Hospiz zu geben – was Seiler ablehnte. Laut Seiler waren hier rechtliche Unterschiede im Spiel, denn wenn ein AMA-Formular unterzeichnet wird, können die Versicherer die Zahlung für die Behandlung verweigern.

Seiler erinnerte sich daran, dem Krankenhauspersonal gesagt zu haben, dass ihr von externen Ärzten geraten worden war, das Krankenhaus zu verlassen, wobei sie darauf hinwies, dass das Krankenhaus selbst gesagt hatte, sie sei „unheilbar“.

Laut Seiler konnte ihr Ehemann die vom Krankenhaus zur Verfügung gestellten Entlassungsformulare abändern, indem er „Dinge durchstrich“, und sie unterschrieb sie. Ihr Mann besorgte auch eine kleine Sauerstoffflasche, um sie für die Heimreise zu versorgen.

„Sobald man das Krankenhaus betritt, ist man ein Gehaltsscheck“

Trotz ihrer Tortur im Krankenhaus und ihres schlechten körperlichen Zustands beim Verlassen des Krankenhauses sagte Seiler, dass sie sich schließlich vollständig erholt habe. Sie begann mit der Einnahme von Ivermectin und Budesonid und wurde zu Hause an einen größeren Sauerstofftank angeschlossen, und es dauerte „beängstigende 72 Stunden, bis ich den Sauerstoff abgesetzt hatte.“

„Als mein Mann aus dem Krankenhaus wegfuhr, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich während der ganzen Zeit leben würde“, sagte Seiler. „Und es war nicht einfach. Ich war ein Wrack … ich konnte nicht laufen. Wir brauchten einen Rollstuhl und eine Gehhilfe … Ich konnte nicht essen … Ich verlor eine Menge Haare.“

Sie sagte, dass es Monate dauerte, bis sie sich erholt hatte, aber sie hat keine bleibenden körperlichen Nachwirkungen von ihrer Krankenhauserfahrung. „Gerade gestern habe ich … Ellipsentraining gemacht und bin geschwommen“, sagte sie. Sie stellte jedoch fest, dass sie aus emotionaler Sicht gezwungen war, eine Beratung und Therapie wegen der Auswirkungen der PTBS zu beginnen.

Seiler erläuterte, warum sie ihrer Meinung nach so behandelt wurde, wie sie es tat:

„Hätte man mir im Krankenhaus Ivermectin und Budesonid verabreicht, anstatt mir nur die schädliche Option Remdesivir und Beatmung aufzudrängen, wäre mein Aufenthalt sehr kurz gewesen. Stattdessen haben die Ärzte und die Krankenhausverwaltung frühzeitig entschieden, dass ich sterben werde. „Sie bekommen eine Menge Geld aus dem CARES-Gesetz, wenn sie dir Remdesivir geben und noch mehr, wenn sie dich beatmen. Mit dieser Kombination hat man eine 12%ige Überlebenschance! „Aber sie bekommen auch mehr Geld, wenn sie COVID-19 auf den Totenschein schreiben können. Das ist sehr lukrativ für sie. Der Bonus der Tötung von Ungeimpften besteht darin, dass sie die Statistik in die Höhe treiben. Man kann keine Pandemie bei den Ungeimpften nachweisen, wenn man die Zahl der Todesfälle nicht durch die Tötung der Ungeimpften in die Höhe treibt.“

Ein Silberstreif am Horizont dieser Erfahrung ist für Seiler die Lobbyarbeit, die sie nun im Namen der Opfer von Krankenhausprotokollen und deren Familien leistet.

Im März 2022 schloss sich Seiler der FormerFedsGroup Freedom Foundation an, die eine Bürger-Taskforce und das COVID-19 Humanity Betrayal Memory Project (CHBMP) ins Leben gerufen hatte, das sich selbst als Versuch beschreibt, „ein lebendiges Archiv der laufenden Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ aufzubauen.

Durch diese Organisation, so Seiler, „haben wir von vielen Menschen gehört“ und „viele Geschichten dokumentiert“, insgesamt über 1.200, obwohl „die meisten keine Überlebenden“ sind, sondern Familienmitglieder derjenigen, die nicht überlebt haben.

CHBMP hat eine Liste mit 25 Gemeinsamkeiten zusammengestellt, die viele der Opfer, deren Geschichten die Organisation dokumentiert hat, teilen. Zu den Gemeinsamkeiten gehören laut CHBMP die Isolierung des Opfers, die Verweigerung einer informierten Zustimmung und alternativer Behandlungen, Gaslighting, die Entfernung von Kommunikationsmitteln, die Diskriminierung von Ungeimpften, Dehumanisierung, Dehydrierung und Verhungern, die Nicht-Notbeatmung, die Verweigerung der Verlegung und die strikte Einhaltung von Notfallgenehmigungsprotokollen.

Unter Berufung auf CDC-Statistiken sagte Seiler, dass 1,6 Millionen Menschen an COVID-19, Grippe oder Lungenentzündung gestorben seien – davon nur 167.000 zu Hause.

„Der Rest starb in Einrichtungen, Krankenhäusern, in irgendeiner Art von stationärem Umfeld“, sagte Seiler. „Das ist also der Punkt, an dem man anfangen muss zu suchen. … Das sagt Ihnen, dass Sie sich das Protokoll ansehen sollten“, zusammen mit „der Isolierung, der allgemeinen Behandlung. … Sie werden wie Tiere in diese Einheiten gesteckt. Es ist einfach unglaublich.“

„Sobald man das Krankenhaus betritt, ist man ein Gehaltsscheck“, sagte Seiler. „Man hat eine Zielscheibe auf dem Kopf wegen dieser Prämien. Also … bist du im Grunde genommen in ein Gefängnis gegangen … und sie lassen dich nicht mehr los.“

Laut Seiler hat die FormerFedsGroup auch eine Kampagne zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit gestartet, mit Plakatwänden in Michigan und New Jersey, die die Menschen auffordern, den Tod von Angehörigen, die COVID-19 zugeschrieben werden, zu hinterfragen und sie auf die CHBMP-Website zu verweisen.

Seiler sagte, dass die Bürger-Taskforce der FormerFedsGroup etwa 125 Freiwillige hat, die „größtenteils Opfer sind, die zu Anwälten geworden sind und für Gerechtigkeit und Veränderung kämpfen“. Sie beschrieb sie als „Augenzeugen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, die „das alles miterlebt haben und sich nicht einfach hinsetzen und es hinnehmen“ und stattdessen ihre Geschichten erzählen.

Es wurden auch Selbsthilfegruppen für die Opfer und ihre Familienangehörigen organisiert. „Es ist ermutigend“, sich mit anderen auszutauschen, die das Gleiche erlebt haben“ und die sehen, dass sie nicht allein sind“, sagte Seiler.

Seiler riet den Opfern und ihren Angehörigen, „sich nicht von anderen zum Schweigen bringen zu lassen. Erzählen Sie Ihre Geschichte, soweit Sie sie kennen, und tauschen Sie sich mit anderen aus. Nehmen Sie das nicht einfach hin. Seien Sie mutig. Wir können Ihnen helfen.“