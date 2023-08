Ziel China

Die Regierung Biden setzt einen Plan um, um Taiwan in eine direkte militärische Konfrontation mit der Volksrepublik China zu ziehen. Der Plan weist viele Ähnlichkeiten mit der Strategie auf, die in der Ukraine angewandt wurde, wo Russland als Reaktion auf die sich abzeichnende Bedrohung seiner nationalen Sicherheit zum Einmarsch in das Land veranlasst wurde. In diesem Fall wird erwartet, dass Peking auf die zunehmenden Angriffe auf seine territoriale Integrität durch US-Vertreter und ihre politischen Verbündeten in Taiwan reagieren wird. Diese Aufwiegelungen werden unweigerlich zu einer stärkeren materiellen Unterstützung durch die Vereinigten Staaten führen, die hinter den Kulissen (und in den Medien) heimlich daran gearbeitet haben, eine Krise herbeizuführen. Das eigentliche Ziel dieser Machenschaften ist die Bewaffnung, Ausbildung und logistische Unterstützung taiwanesischer Separatisten, die den Stellvertreterkrieg Washingtons gegen China anführen sollen. Unabhängigen Berichten zufolge gibt es bereits eine zunehmende operative Zusammenarbeit zwischen der taiwanesischen Armee und den US-Streitkräften. Diese Zusammenarbeit wird sich zweifellos vertiefen, wenn die Feindseligkeiten ausbrechen und die Insel in einen Krieg verwickelt wird.

Der Plan, China militärisch zu konfrontieren, wurde in der Nationalen Sicherheitsstrategie 2022 skizziert, in der die VR China als „Amerikas größte geopolitische Herausforderung“ bezeichnet wurde, die ihre „Absicht, die internationale Ordnung neu zu gestalten“, zum Ausdruck brachte. Auf diese NSS-Analyse folgte die ausdrückliche Verpflichtung, sich im Kampf um die Kontrolle der „indo-pazifischen“ Region durchzusetzen, die „einen Großteil des weltweiten Wirtschaftswachstums antreibt und das Epizentrum der Geopolitik des 21. Jahrhunderts sein wird“…(„Keine Region wird für die Amerikaner im Alltag von größerer Bedeutung sein als der indo-pazifische Raum.“) Bidens NSS unterstreicht die entscheidende Rolle, die das Militär in der bevorstehenden Konfrontation mit China spielen wird: „Wir werden … unser Militär modernisieren und stärken, damit es für die Ära des strategischen Wettbewerbs mit Großmächten gerüstet ist“ … „Amerika wird nicht zögern, Gewalt anzuwenden, um unsere nationalen Interessen zu verteidigen“.

China in einen Taiwan-Sumpf zu ziehen, ist die erste Phase einer umfassenderen Eindämmungsstrategie, die darauf abzielt, Amerikas Spitzenplatz in der Weltordnung zu bewahren und gleichzeitig zu verhindern, dass China die dominierende Wirtschaftsmacht in der Region wird. Der Plan umfasst auch Elemente aus den Bereichen Wirtschaft, Cyberspace und Information, die mit der militärischen Komponente zusammenarbeiten sollen. In ihrer Gesamtheit stellt die Strategie Washingtons besten Versuch dar, die Uhr auf die Blütezeit der unipolaren Weltordnung zurückzudrehen, als Amerika die globale Agenda bestimmte und die Vereinigten Staaten keinen Rivalen hatten.

Ärger in Taiwan

Taiwan ist kein Land. Taiwan ist eine Insel vor der Küste Chinas, so wie Santa Catalina eine Insel vor der Küste Kaliforniens ist. Niemand bestreitet, dass Santa Catalina zu den Vereinigten Staaten gehört, genauso wenig wie niemand bestreitet, dass Taiwan ein Teil Chinas ist. Die Frage wurde vor langer Zeit geregelt, und die USA sind mit den Ergebnissen dieser Regelung einverstanden. Für alle praktischen Zwecke ist die Frage geklärt.

Die Vereinten Nationen erkennen Taiwans Unabhängigkeit nicht an, ebenso wenig wie die 181 Länder, die diplomatische Beziehungen zu China aufgenommen haben. Tatsächlich haben die Vereinten Nationen bereits 1971 eine Resolution der Generalversammlung verabschiedet, in der sie die „Volksrepublik China als die einzige rechtmäßige Regierung, die ganz China vertritt“, anerkennen.

Die Ein-China-Politik bezieht sich ausdrücklich auf den Status von Taiwan. Taiwan ist ein Teil Chinas, das ist die Bedeutung der Ein-China-Politik. Nationen, die Beziehungen zu China unterhalten wollen, müssen sich über den Status Taiwans einigen; dies ist das Grundprinzip, auf dem alle Beziehungen zu China beruhen. Die Frage ist nicht strittig. Man kann entweder akzeptieren, dass „Taiwan ein unveräußerlicher Teil des chinesischen Territoriums ist“, oder man kann seine Geschäfte woanders abwickeln. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht.

Die Vereinigten Staaten behaupten, sie seien der Ein-China-Politik verpflichtet. Bei ihren jüngsten Besuchen in Peking erklärten alle drei hochrangigen Beamten der Biden-Administration (Anthony Blinken, Janet Yellen und John Kerry) öffentlich ihre unerschütterliche Unterstützung für die Ein-China-Politik. Dies ist ein Auszug aus einem Artikel bei Forbes:

Außenminister Antony Blinken bekräftigte bei seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping am Montag die Position der USA zu ihrer Ein-China-Politik und sagte, dass die USA die Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstützen und dass die Eindämmung der chinesischen Wirtschaft kein amerikanisches Ziel sei…. Blinken sagte, die USA verfolgten eine Ein-China-Politik und unterstützten nicht die taiwanesische Unabhängigkeit, seien aber besorgt über Chinas „provokative Aktionen“ entlang der Straße von Taiwan. Blinken sagt Xi Jinping, dass die USA die taiwanesische Unabhängigkeit nicht unterstützen, nachdem sie sich zum Abbau der Spannungen getroffen haben. Forbes

Auch Präsident Joe Biden hat bei vielen Gelegenheiten seine Unterstützung für das Ein-China-Prinzip bekundet, was man auch erwarten würde, da es die offizielle Position der US-Regierung ist. Hier ist eine kurze Zusammenfassung des chinesischen Außenministeriums zu diesem Thema:

In den drei gemeinsamen Kommuniqués zwischen China und den USA gingen die USA gegenüber China die folgenden Verpflichtungen in Bezug auf den Ein-China-Grundsatz ein. Im Shanghaier Kommuniqué von 1972 erklärten die USA ausdrücklich, dass „die Vereinigten Staaten anerkennen, dass alle Chinesen auf beiden Seiten der Taiwanstraße behaupten, dass es nur ein China gibt und dass Taiwan ein Teil Chinas ist. Die Regierung der Vereinigten Staaten stellt diese Position nicht in Frage“. In dem 1978 veröffentlichten Gemeinsamen Kommuniqué über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen erklärten die USA eindeutig: „Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erkennt die chinesische Position an, dass es nur ein China gibt und dass Taiwan ein Teil Chinas ist„. Im Kommuniqué vom 17. August 1982 erklärten die USA unmissverständlich: „Im Gemeinsamen Kommuniqué über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vom 1. Januar 1979, das von der Regierung der Volksrepublik China und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika herausgegeben wurde, erkannten die Vereinigten Staaten von Amerika die Regierung der Volksrepublik China als die einzige rechtmäßige Regierung Chinas an, Die Vereinigten Staaten von Amerika haben die Regierung der Volksrepublik China als die alleinige rechtmäßige Regierung Chinas anerkannt und die chinesische Position anerkannt, dass es nur ein China gibt und Taiwan ein Teil Chinas ist„, und dass „sie nicht die Absicht haben, die Souveränität und territoriale Integrität Chinas zu verletzen oder sich in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen oder eine Politik der ‚zwei Chinas‘ oder ‚ein China, ein Taiwan‘ zu verfolgen“. (Chinas Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten)

Die westlichen Medien möchten ihren Lesern weismachen, dass es hier eine „Grauzone“ gibt und dass die Frage des chinesischen Hoheitsgebiets noch nicht geklärt ist. Aber – wie wir gezeigt haben – ist sie bereits geklärt. Taiwan ist China. Wir müssen daher davon ausgehen, dass die Medien absichtlich irreführend sind, um Unterstützung für eine „Unabhängigkeits“-Bewegung zu gewinnen, die nur einem Zweck dient: die Bewaffnung und Ausbildung von US-Mitteln und Aufständischen zu legitimieren, die in einem blutigen Konflikt mit China eingesetzt werden sollen. In Wahrheit bereiten die Vereinigten Staaten einen Stellvertreterkrieg gegen China vor, und Taiwan ist als Frontlinie in diesem Krieg auserkoren worden. Die Unabhängigkeitsbewegung ist lediglich der Deckmantel, den Washington gewählt hat, um seine wahren Ziele zu verschleiern.

Aus diesem Grund ist Taiwan zu einem Brennpunkt in den Beziehungen zwischen den USA und China geworden. Aus diesem Grund haben zahlreiche von den USA geführte Delegationen Taiwan besucht und dabei ihre stillschweigende Unterstützung für die Unabhängigkeit Taiwans zum Ausdruck gebracht. Aus diesem Grund hat der Kongress Millionen von Dollar für die Bereitstellung tödlicher Waffen für das taiwanesische Militär bereitgestellt. Aus diesem Grund hat die US-Marine Kriegsschiffe durch die Straße von Taiwan geschickt und massive Militärübungen an Chinas Grenzen durchgeführt. Aus diesem Grund provoziert Washington Peking weiterhin in der Frage, auf die es am empfindlichsten reagiert. All diese Provokationen wurden mit einem Ziel vor Augen heraufbeschworen: Krieg mit China. Dies ist von Politico:

Die Regierung Biden kündigte am Freitag ein Waffenpaket im Wert von 345 Millionen Dollar für Taiwan an, die erste Tranche eines Gesamtbetrags von 1 Milliarde Dollar, den die USA in diesem Jahr direkt aus den Beständen des Pentagons an die Insel überweisen wollen. Dieser Schritt wird China sicherlich verärgern, da Washington versucht, die Beziehungen zu Peking wiederherzustellen. Hochrangige Regierungsbeamte, darunter Außenminister Antony Blinken und Finanzministerin Janet Yellen, haben China kürzlich besucht, aber diese Besuche haben wenig dazu beigetragen, die Spannungen in einer Reihe von Fragen abzubauen, von der US-Unterstützung für Taiwan bis hin zu Pekings Spionageballonprogramm. „Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber Taiwan und die Verbesserung seiner Selbstverteidigungsfähigkeiten sehr, sehr ernst“, sagte John Kirby, ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, vor der Ankündigung am Freitag gegenüber Reportern. „U.S. kündigt $345 Millionen Waffenpaket für Taiwan an. Politico

Ich wiederhole: „Dieser Schritt wird China mit Sicherheit verärgern.“

In der Tat war der Schritt darauf ausgerichtet, China zu verärgern. Das war eindeutig der Punkt. Aber warum? Warum fordert Washington China in einer Angelegenheit heraus, über die praktisch allgemeine Einigkeit herrscht?

Zwei Gründe kommen mir in den Sinn:

China zu einer Überreaktion zu veranlassen und sich dadurch von seinen Verbündeten und regionalen Handelspartnern zu entfremden. Die öffentliche Meinung gegen China zu wenden, indem das Land als gewalttätiger Aggressor dargestellt wird, der eine klare Bedrohung für seine Nachbarn darstellt.

Hier ist mehr von der World Socialist Web Site:

Die USA kündigten am vergangenen Freitag an, dass sie Taiwan mit Waffen im Wert von 345 Millionen Dollar versorgen werden, als erste Tranche der jährlichen 1 Milliarde Dollar für militärische Ausrüstung. Die Ankündigung ist ein weiterer Schritt, Taiwan bis an die Zähne zu bewaffnen, während Washington seine provokative Konfrontation mit China eskaliert…. hat die Regierung Biden dieselbe Bestimmung genutzt, um die Ukraine mit US-Militärausrüstung im Wert von Milliarden von Dollar zu versorgen, um den Krieg gegen Russland zu intensivieren. Genauso wie sie Russland in einen Konflikt in der Ukraine getrieben haben, provozieren die USA absichtlich einen Konflikt mit China über Taiwan. … Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, Liu Pengyu, erklärte: „China ist entschieden gegen die militärischen Beziehungen der USA zu Taiwan und gegen Waffenverkäufe an Taiwan.“ Er warnte die USA, „keine Waffen mehr an Taiwan zu verkaufen, keine neuen Faktoren mehr zu schaffen, die zu Spannungen in der Taiwanstraße führen könnten, und keine Risiken mehr für den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße einzugehen.“ Die USA untergraben absichtlich die Ein-China-Politik, die Peking de facto als die rechtmäßige Regierung ganz Chinas, einschließlich Taiwans, anerkennt und die Grundlage der 1979 aufgenommenen diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und China bildet. Washington weiß sehr wohl, dass China seit langem davor gewarnt hat, auf jede Unabhängigkeitserklärung Taipehs mit Gewalt zu reagieren.

Die USA bereiten sich auf einen Krieg mit China vor und liefern Waffen im Wert von 345 Millionen Dollar an Taiwan. World Socialist Web Site

Stellen Sie sich vor, China würde tödliche Waffen im Wert von Millionen von Dollar an eine aufkeimende Sezessionsbewegung in Texas schicken. Stellen Sie sich vor, China würde den texanischen Separatisten anbieten, sie zu bewaffnen und in der Aufstandsbekämpfung auszubilden, damit sie so viele amerikanische Soldaten wie möglich töten können. Stellen Sie sich vor, China würde eine politische Delegation nach der anderen nach Austin (Texas) schicken, um die Rebellen zu ermutigen und ihnen moralische und materielle Unterstützung anzubieten. Stellen Sie sich vor, China würde einen Teil seiner Flotte und seiner Luftwaffe in Häfen und Stützpunkte in der Nähe von Texas verlegen, um sich in den Kampf einzumischen, wenn es zu einem Schlagabtausch kommt und die Kämpfe ausbrechen.

Wie würde Washington auf diese Entwicklungen reagieren? Würden sie so zurückhaltend sein, wie es die chinesische Führung gegenüber den unerbittlichen Einmischungen und Provokationen der USA war?

Und fragen Sie sich Folgendes: Haben wir diese Übung nicht schon einmal erlebt? Hat sich nicht dasselbe Szenario in der Ukraine nach dem von der CIA unterstützten Putsch im Jahr 2014 abgespielt, nach dem die USA die ukrainischen Streitkräfte bewaffnet und ausgebildet haben, um sich einzugraben und Feindseligkeiten mit Russland zu provozieren? Hat Washington nicht absichtlich ein Thema gewählt, bei dem Russland besonders empfindlich reagierte, um Moskau „auf die Palme zu bringen“?

Natürlich haben sie das getan. In seinen 22 Jahren im Amt hat Präsident Putin nie einen Krieg begonnen. Im Gegensatz dazu gab es in der 247-jährigen Geschichte Amerikas nur 16 Jahre, in denen sich die USA nicht im Krieg befanden. Dies ist eine erstaunliche Bilanz der Gewalt, die ihresgleichen sucht. Wie der ehemalige Präsident Jimmy Carter sagte: „Die Vereinigten Staaten sind das kriegerischste Land der Welt.

Wer die Entwicklungen in den US-China-Nachrichten aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass das Team Biden ein Spiel nach dem Motto „Guter Bulle, böser Bulle“ spielt, bei dem US-Diplomaten alles daran setzen, sich bei der chinesischen Führung einzuschmeicheln (um die Verbündeten zu beschwichtigen), während sie gleichzeitig Taiwan mit Waffen vollpumpen, in der Hoffnung, Peking zu reizen. Ziel dieser Scharade ist es, einerseits die so genannte „strategische Zweideutigkeit“ zu wahren und andererseits die Grausamkeit zu erhöhen. Bedauerlicherweise scheint diese Taktik aufzugehen. Die chinesische Führung wird immer gereizter, was darauf schließen lässt, dass Onkel Sam schließlich den Krieg bekommt, den er sich wünscht. Zumindest hat sich das in der Ukraine so abgespielt. Hier ist mehr von der WSWS:

Letzte Woche führte das taiwanesische Militär seine jährlichen, mehrtägigen Kriegsspiele durch, die als Han-Kuang-Übungen bekannt sind und sich auf die Abwehr einer chinesischen Invasion auf der Insel konzentrieren. Bei den diesjährigen Übungen ging es stärker als bisher um die Bedrohung wichtiger Infrastrukturen und Verkehrsknotenpunkte, darunter der internationale Flughafen Taoyuan…. Der taiwanesische Premierminister Chen Chien-jen rechtfertigte die Übungen vor den Medien mit den Worten: „Die heutigen Übungen in Tainan, zu denen auch die Simulation von Kriegsszenarien gehört, sind nicht nur auf die erhöhte internationale Sensibilität zurückzuführen, die durch den Krieg Russlands in der Ukraine ausgelöst wurde. Es ist vielmehr eine Reaktion auf die ständigen Drohungen und Provokationen Chinas, die sich gegen unser Land richten.“ In Wirklichkeit haben die USA, nicht China, den Status quo in Nordostasien auf den Kopf gestellt und die Voraussetzungen für einen Konflikt zwischen atomar bewaffneten Mächten im indopazifischen Raum geschaffen, während sie gleichzeitig den Krieg mit Russland in der Ukraine verschärfen. So wie sie zahllose ukrainische Soldaten und Zivilisten geopfert hat, ist sie bereit, dasselbe in Taiwan zu tun und bereitet ihre regionalen Verbündeten, darunter Japan, Südkorea und Australien, auf einen Krieg vor. World Socialist Web Site

All diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich die Pläne der USA für einen kinetischen Konflikt mit China in einem sehr fortgeschrittenen Stadium befinden und dass das Pulverfass Taiwan jederzeit gezündet werden könnte. Eine Reihe aktueller Umfragen deutet darauf hin, dass die amerikanische Bevölkerung – die von den hier erörterten Ereignissen nichts weiß – darauf konditioniert wurde, China als skrupellosen Konkurrenten und wachsende Bedrohung der nationalen Sicherheit zu betrachten. Laut einer kürzlich durchgeführten Gallup-Umfrage ist die öffentliche Meinung der USA über China in den Keller gefallen. Hier ist ein Auszug aus dem Bericht:

Ein Rekordtief von 15 % der Amerikaner sieht China positiv,…… Mehr als acht von zehn erwachsenen US-Amerikanern haben eine negative Meinung von China, darunter 45 %, die es sehr ungünstig und 39 %, die es überwiegend ungünstig sehen…. Zusätzlich zu der weitgehend negativen Meinung über China bezeichnen mehr Amerikaner China als den größten Feind der Vereinigten Staaten als jede andere Nation mit großem Abstand. Diese Ansicht steht in engem Zusammenhang mit zwei anderen Ergebnissen der Umfrage, die zeigen, dass die Amerikaner im Großen und Ganzen glauben, dass Chinas militärische und wirtschaftliche Macht eine „kritische Bedrohung“ für die lebenswichtigen Interessen der Vereinigten Staaten im nächsten Jahrzehnt darstellt. „Rekordtiefe 15% der Amerikaner sehen China positiv. Gallup

Auch das PEW Research Center kam zu denselben düsteren Ergebnissen:

A stunning 50% of Americans see China as the greatest threat to America. Agree or disagree, like it or not, support it or hate it, this is our reality. Businesses, Investors, regulators, elected officials, everyone needs to understand and discuss this. https://t.co/iZtHYul7sw — Isaac Stone Fish (@isaacstonefish) July 28, 2023

Natürlich ist ein großer Teil der Feindseligkeit gegenüber China das Ergebnis der unerbittlichen Propaganda der Medien, die darauf abzielt, Amerikas größten wirtschaftlichen Rivalen zu dämonisieren. Man denke nur daran, wie die amerikanische Bevölkerung wegen eines chinesischen Ballons, der vom Kurs abgekommen war und Teile der USA überquert hatte, ohne eine Bedrohung für irgendjemanden darzustellen, in helle Aufregung versetzt wurde. Die Medien machten aus diesem unbedeutenden Vorfall eine reißerische Geschichte über internationale Spionage, als das verirrte zivile Luftschiff als „chinesischer Spionageballon“ bezeichnet wurde, dessen ruchloser Zweck es war, „Informationen von mehreren sensiblen amerikanischen Militärstandorten zu sammeln“. Jetzt können wir sehen, wie triviale Vorfälle wie dieser genutzt werden, um Washingtons Feinde zu verleumden und die Bevölkerung auf einen Krieg vorzubereiten.

Ist der Krieg mit China unvermeidlich?

Außenpolitische Mandatsträger auf beiden Seiten des Atlantiks haben wiederholt auf ein stärkeres Engagement Amerikas in Zentralasien gedrängt. Der Großmeister Zbigniew Brzezinski argumentierte erstmals in seinem Klassiker The Grand Chessboard (Das große Schachbrett), in dem er sagte:

„… wie Amerika Eurasien ‚verwaltet‘, ist entscheidend. Eine Macht, die Eurasien beherrscht, würde zwei der drei am weitesten entwickelten und wirtschaftlich produktivsten Regionen der Welt kontrollieren. Ein Blick auf die Karte zeigt auch, dass die Kontrolle über Eurasien fast automatisch die Unterordnung Afrikas nach sich ziehen würde, wodurch die westliche Hemisphäre und Ozeanien (Australien) geopolitisch an den Rand des zentralen Kontinents der Welt gedrängt würden. Etwa 75 Prozent der Weltbevölkerung leben in Eurasien, und auch der größte Teil des materiellen Reichtums der Welt befindet sich dort, sowohl in den Unternehmen als auch unter der Erde. Auf Eurasien entfallen etwa drei Viertel der bekannten Energieressourcen der Welt.“ Zbigniew Brzezinski, Das große Schachbrett, Wikiquote

Seine Ansichten wurden von der Washingtoner Expertenklasse und ihren wichtigsten Befürwortern wie der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton, die sagte, allgemein unterstützt:

„Es wird immer deutlicher, dass im 21. Jahrhundert der asiatisch-pazifische Raum, vom indischen Subkontinent bis zu den westlichen Küsten Amerikas, das strategische und wirtschaftliche Gravitationszentrum der Welt sein wird…“. „Das Wachstum und die Dynamik Asiens zu nutzen, ist von zentraler Bedeutung für die wirtschaftlichen und strategischen Interessen der USA…. Offene Märkte in Asien bieten den Vereinigten Staaten beispiellose Möglichkeiten für Investitionen, Handel und den Zugang zu Spitzentechnologie…..Amerikanische Firmen (müssen) die riesige und wachsende Verbraucherbasis in Asien erschließen.“ „Amerikas pazifisches Jahrhundert“, Außenministerin Hillary Clinton“, Foreign Policy Magazine

Und hier noch ein Auszug aus der Rede des ehemaligen Verteidigungsministers Ash Carter am McCain Institute der Arizona State University:

(Der) „asiatisch-pazifische Raum… ist die bestimmende Region für die Zukunft unserer Nation“… „Die Hälfte der Menschheit wird dort bis 2050 leben″ und dass „mehr als die Hälfte der globalen Mittelschicht und des damit verbundenen Konsums aus dieser Region kommen wird.“…. „Es gibt bereits mehr als 525 Millionen Verbraucher der Mittelschicht in Asien, und wir erwarten, dass es bis 2030 3,2 Milliarden in der Region geben wird… Präsident Obama und ich wollen sicherstellen, dass… Unternehmen erfolgreich um all diese potenziellen Kunden konkurrieren können. ….Im nächsten Jahrhundert wird keine Region für den amerikanischen Wohlstand wichtiger sein…“. Ehemaliger Verteidigungsminister Ash Carter, Verteidigungsministerium

Die obigen Zitate verdeutlichen die Bedeutung, die die USA ihrer Strategie für die Region beimessen. China ist nicht nur das Tor zu Zentralasien, sondern auch das Haupthindernis für die Pläne der USA, sich als regionaler Hegemon zu etablieren. Deshalb muss es eine Strategie für den Umgang mit China geben, eine Strategie, die Amerikas größten Rivalen isoliert, sanktioniert, eindämmt und schließlich unterwirft. Es überrascht nicht, dass Bidens Nationale Sicherheitsstrategie 2022 diesen Plan in klaren, unmissverständlichen Worten formuliert, die keinen Zweifel daran lassen, dass das Land auf einen Krieg zusteuert. Hier sind einige Auszüge aus dem 48-seitigen Dokument:

Die Ära nach dem Kalten Krieg ist endgültig vorbei, und zwischen den Großmächten ist ein Wettbewerb im Gange, um die Zukunft zu gestalten… Wir werden eine möglichst starke und breite Koalition von Nationen aufbauen, die sich um Zusammenarbeit bemühen, während wir mit den Mächten konkurrieren, die eine dunklere Vision haben, und ihre Bemühungen, unsere Interessen zu bedrohen, vereiteln… Wir werden… unser Militär modernisieren und stärken, damit es für die Ära des strategischen Wettbewerbs mit den Großmächten gerüstet ist… Der indo-pazifische Raum ist der Motor für einen Großteil des weltweiten Wirtschaftswachstums und wird das Epizentrum der Geopolitik des 21. Jahrhunderts sein. ………..Niemand wird für die Welt und für jeden Amerikaner von größerer Bedeutung sein als der indopazifische Raum… Wir bekräftigen unsere eisernen Verpflichtungen gegenüber unseren indopazifischen Vertragsverbündeten… Amerika wird nicht zögern, Gewalt anzuwenden, wenn es notwendig ist, um unsere nationalen Interessen zu verteidigen… Das Militär wird dringend handeln, um die Abschreckung aufrechtzuerhalten und zu verstärken, wobei die VR China die Herausforderung darstellt…. Die VR China ist der einzige Konkurrent, der sowohl die Absicht hat, die internationale Ordnung neu zu gestalten, als auch in zunehmendem Maße über die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht verfügt, dies zu tun…. Das amerikanische Militär ist die stärkste Kampftruppe, die die Welt je gesehen hat……Amerika wird nicht zögern, Gewalt anzuwenden, wenn dies zur Verteidigung unserer nationalen Interessen notwendig ist…. In der ganzen Welt ist der Bedarf an amerikanischer Führung so groß wie nie zuvor. … …. Wir werden mit jeder Nation zusammenarbeiten, die unsere Grundüberzeugung teilt, dass die auf Regeln basierende Ordnung die Grundlage für globalen Frieden und Wohlstand bleiben muss… Es gibt nichts, was unsere Fähigkeiten übersteigt. Wir können es schaffen – für unsere Zukunft und für die Welt. Nationale Sicherheitsstrategie, Weißes Haus

Fassen wir zusammen:

Der indo-pazifische Raum ist jetzt Amerikas oberste außenpolitische Priorität, weil dort das größte Wachstum zu erwarten ist. Die USA werden mit ihrem Militär und mit den Verbündeten, die die Interessen der USA teilen, die Führung übernehmen. „Wir werden … unser Militär modernisieren und stärken“, um im „strategischen Wettbewerb mit den Großmächten“ zu bestehen. Amerikas Feind Nummer 1 ist China; „die VR China stellt Amerikas größte geopolitische Herausforderung dar ….. Die VR China ist der einzige Konkurrent, der sowohl die Absicht hat, die internationale Ordnung umzugestalten, als auch in zunehmendem Maße über die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht verfügt, dies zu tun…“ „Die Ära nach dem Kalten Krieg ist vorbei“, aber die Vereinigten Staaten sind bereit, die „regelbasierte Ordnung“ zu bewahren, koste es, was es wolle, in Form von Blut und Schätzen.

Das ist Amerikas Außenpolitik in einer Nussschale. Die US-Führer und ihre globalistischen Verbündeten sind fest entschlossen, sich im heutigen Großmachtkampf mit Russland und China durchzusetzen. Sie haben eine klare Vorstellung von den Zielen, die sie erreichen wollen, und sie sind bereit, alles zu riskieren, einschließlich eines Atomkriegs, um sie zu erreichen. Alle Entwicklungen in Taiwan müssen durch die Linse der geopolitischen Ambitionen Washingtons gesehen werden, die eindeutig die Ereignisse bestimmen.