Sohn des WEF-Mitbegründers: „Die WHO ist keine Gesundheitsorganisation

Der Schweizer Pascal Najadi hat Pfizer wegen Impfschäden vor dem Obersten Gerichtshof des Staates New York verklagt.

Najadi, dessen Vater Mitbegründer des Weltwirtschaftsforums war, behauptet, der Pfizer-Impfstoff habe seine Gesundheit geschädigt und sein Leben um 20 Jahre verkürzt.

“The W.H.O. is NOT a health organization”



“The snakehead is in Geneva,” But I can tell you—it is being cut off”



Son of Former WEF Honcho Calls For the Arrests of Bill Gates, Klaus Schwab and Other Globalist Leaders



Najadi said the WEF should be stripped of its diplomatic… pic.twitter.com/xFeX7WLvf5