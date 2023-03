Sondersitzung in der EU zur Pandemie: Ist die ehemalige Lobbyistin von Big Pharma und jetzt Chef der EMA im EU-Parlament unwissend oder macht sie das mit Absicht?

EMA-Chef im Europäischen Parlament wegen belastender Daten aus dem 1. EU-Impfstoffsicherheitsbericht von Pfizer/BioNTech in der Kritik

Am 27. März fand im Europäischen Parlament eine dreistündige Sitzung des „Sonderausschusses zur COVID-19-Pandemie“ statt.

Die letzte denkwürdige Sitzung fand statt, als Janine Smalls, die Präsidentin von Pfizer für die internationalen Märkte, die „mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft arbeitet“ (sie vertrat den Vorstandsvorsitzenden Albert Bourla, weil dieser nicht erschienen war), von einigen Abgeordneten des Europäischen Parlaments in die Mangel genommen wurde. Diesmal war Emer Cooke (ehemalige Lobbyistin der Big Pharma, jetzt Exekutivdirektorin der Europäischen Arzneimittelagentur) an der Reihe, befragt zu werden.

Michele Rivasi, MdEP und stellvertretender Vorsitzender des Sonderausschusses zur COVID-19-Pandemie: Lehren und Empfehlungen für die Zukunft, legte im Parlament belastende Daten zu den Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs vor, die in einer Grundsatzfrage an Frau Cooke und ihre Agentur gipfelten:

Wie konnte die EMA angesichts der beunruhigenden Daten, die im allerersten EU-Impfstoffsicherheitsbericht von Pfizer/BioNTech gefunden wurden, zu einem positiven Sicherheitsprofil des Impfstoffs kommen?

Yesterday MEP @MicheleRivasi asked a critical question to #EMA director Emer Cooke- how did the EMA conclude that #Pfizer #BioNtech #mRNA vaccine shows a favourable safety profile when the EU's 1st vaccine safety report from 2021 contained such damning https://t.co/e6WuaowLZI… pic.twitter.com/3WNpCWy6or — Sonia Elijah (@sonia_elijah) March 28, 2023

Rivasis Büro teilte mir mit, dass sich ihre Fragen an den EMA-Chef auf meine Analyse (die zuerst in Children’s Health Defense Europe veröffentlicht wurde) des bahnbrechenden EU-Berichts stützen, der belastende Daten aus den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 enthält.

Im Folgenden finden Sie meinen Überblick über die alarmierenden Daten, die in dem 286-seitigen Bericht enthalten sind.

Rivasi wies auf die alarmierenden Daten zu Schwangerschaftsausgängen aus den klinischen Studien hin, auf die ich in meiner Analyse Bezug genommen habe. Während des sechsmonatigen Berichtszeitraums wurden von den 149 einzelnen Schwangerschaftsfällen 26 Schwangerschaftsausgänge verzeichnet. Von diesen 26 Ergebnissen führten 15 zu einem Spontanabort (Fehlgeburt) und 5 der Schwangerschaftsergebnisse führten zu Lebendgeburten mit angeborenen Anomalien.

In ihrer abweisenden Antwort erklärte Cooke:

Wir haben mehrere Studien mit 65.000 schwangeren Frauen in verschiedenen Stadien der Schwangerschaft überprüft und konnten kein Risiko bei schwangeren Frauen feststellen.

Ihre Bemerkung geht auf einen Bericht der EMA von Anfang 2022 zurück:

Die Arbeitsgruppe unterzog mehrere Studien, an denen rund 65 000 Schwangerschaften in verschiedenen Stadien beteiligt waren, einer eingehenden Prüfung. Die Überprüfung ergab keine Anzeichen für ein erhöhtes Risiko von Schwangerschaftskomplikationen, Fehlgeburten, Frühgeburten oder nachteiligen Auswirkungen auf das ungeborene Kind nach einer mRNA-COVID-19-Impfung. Trotz einiger Einschränkungen in den Daten scheinen die Ergebnisse in allen Studien, die sich mit diesen Ergebnissen befassten, konsistent zu sein.

Erstens hätte Cooke, wenn sie eine der von der EMA referenzierten Studien gelesen hätte, wissen müssen, dass nur ein kleiner Teil der 65 000 Frauen tatsächlich einen COVID-19-Impfstoff erhalten hat, sodass ihr Kommentar irreführend ist. Ferner wiesen die Studien zahlreiche Einschränkungen auf, und in einigen Fällen erklärten mehrere Autoren erhebliche Interessenkonflikte. In der Studie von Lipkind et al. zum Beispiel ist Heather Lipkind Mitglied des Pfizer COVID-19 Vaccine in Pregnancy Data Safety Monitoring Board. Kimberly Vesco legte offen, dass sie institutionelle Unterstützung von Pfizer erhält. Candace Fuller gab bekannt, dass sie institutionelle Forschungsförderung von Pfizer und Johnson & Johnson erhält. Vesco und Lipkind waren zufällig auch Autoren der von der EMA referenzierten Studie von Kharbanda et al., zusammen mit einer weiteren Autorin, Allison Naleway, die angab, Forschungsmittel von Pfizer für eine nicht verwandte Studie zu erhalten.

Eine gemeinsame Einschränkung vieler Studien war die Tatsache, dass die meisten schwangeren Frauen im dritten Trimester mit COVID-19 geimpft wurden. Dies ist ein Störfaktor, da 80 % der Fehlgeburten (spontane Aborte) im ersten Trimester auftreten. In der Studie von Lipkind et al. befanden sich nur 1,7 % der Frauen im ersten Trimester, während es im dritten Trimester 61,8 % waren.

Im Abschnitt über die Einschränkungen der Studie von Shimabukuro et al. schrieben die Autoren außerdem:

Wir kennen auch nicht die Gesamtzahl der Covid-19-Impfstoffdosen, die schwangeren Personen verabreicht wurden, was unsere Möglichkeiten einschränkt, die Raten der gemeldeten unerwünschten Ereignisse anhand der VAERS-Daten zu schätzen. Unter den schwangerschaftsspezifischen Erkrankungen, die nach der Covid-19-Impfung an die VAERS gemeldet wurden, waren Fehlgeburten am häufigsten. Dies ist vergleichbar mit der Beobachtung während der Influenza-A(H1N1)-Pandemie im Jahr 2009 nach der Einführung des inaktivierten Influenza-Impfstoffs H1N1 2009, bei der eine Fehlgeburt die häufigste unerwünschte Wirkung war, die von schwangeren Personen, die diesen Impfstoff erhielten, gemeldet wurde.

Ein Beitrag von Dr. Ah Kahn Syed (ein Pseudonym) bietet eine kritische Analyse einiger dieser Schwangerschaftsstudien. Ferner wird in einem Folgeartikel aus dem Blog von Arkmedic eine beunruhigende Enthüllung sehr detailliert untersucht: Die Fehlgeburtenrate in einer gesunden Bevölkerung liegt tatsächlich bei 5-6 %. Seit Jahren werden die Raten jedoch fälschlicherweise mit 15-20 % angegeben, sodass bei der Erprobung neuer Medikamente in der Schwangerschaft eine Verdoppelung der Fehlgeburtenrate effektiv verschleiert wird.

Ich habe auch einen ausführlichen Bericht für Trial Site News verfasst mit dem Titel: „Auf welcher Grundlage werden schwangere Frauen zur Einnahme des Impfstoffs von Pfizer ermutigt? Der Folgebericht kann hier gelesen werden.

Die Aussage von Emer Cooke, dass „wir kein Risiko für schwangere Frauen gesehen haben“, obwohl Fehlgeburten eine häufige schwangerschaftsspezifische Nebenwirkung nach der COVID-19-Impfung sind, die in mehreren Überwachungssystemen beobachtet wurde, ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die aufgrund ihrer Impfung eine Fehlgeburt oder Totgeburt erlitten haben. Bis zum 17. März 2023 wurden aus den VAERS-Daten 4.955 Fehlgeburten nach einer COVID-19-Impfung gemeldet.

Während der gesamten langen Sitzung betonte Emer Cooke, dass die COVID-19-Impfstoffe „sicher und wirksam“ sind und dass „wir die Daten kritisch geprüft haben“ und „unsere Entscheidungen auf einer Expertenbewertung beruhen“. Sie stellte jedoch eine Wahrheit fest: „Die EMA ist von Gebühren der Privatindustrie abhängig“ – genau der Industrie, die sie eigentlich regulieren soll.

Mit Blick auf den EudraVigilance-Jahresbericht 2022 für das Europäische Parlament hätte Cooke als Exekutivdirektorin der EMA sicherlich gewusst, dass:

Ein großer Teil der Berichte bezog sich auf COVID-19-Impfstoffe, die 39% (1.140.583) aller ICSRs und 61% (885.216) der ICSRs aus dem EWR ausmachten.

ICSR steht für Individual Case Safety Report (Einzelfallbericht)

Sicherlich hätte Cooke den allerersten entscheidenden EU-PSUR-Bericht (Periodic Safety Update Report) gelesen, der mit beunruhigenden Daten gespickt ist. Wie kam es also, dass sie als Leiterin der Behörde zuließ, dass die EMA in dem Bericht zu dem Schluss kam, das Sicherheitsprofil des mRNA-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech sei „weiterhin günstig“. Der Bericht wurde im Sommer 2021 veröffentlicht (aber erst durch einen kürzlich gestellten FOIA-Antrag öffentlich zugänglich gemacht). Für die EMA wäre das ein entscheidender Zeitpunkt gewesen, das experimentelle mRNA-Impfstoffprogramm zu stoppen, aber das Gegenteil ist passiert: Die Behörde hat es einfach auf immer jüngere Altersgruppen ausgeweitet und seine Verwendung bei schwangeren und stillenden Frauen gefördert.

Dies wirft die Frage auf: Ist Cooke einfach nur unwissend oder absichtlich so?