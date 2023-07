Sotschi ist Gastgeber einer UN-Konferenz zur Gewährleistung der „unteilbaren Biosicherheit“ im Kampf gegen „infektiöse Bedrohungen!“

Riley Waggaman

Vom 22. bis 23. Juni 2023 fand in Sotschi (für meine amerikanischen Mitbürger: das liegt in Russland) die vierte internationale Konferenz „Global Biosecurity Challenges: Problems and Solutions“ statt – eine von mehreren globalen Initiativen, die im Rahmen des UN-Übereinkommens über biologische Waffen (BWC) organisiert werden.

Das Gipfeltreffen stand unter der Leitung des russischen „Föderalen Dienstes für die Überwachung des Schutzes der Verbraucherrechte und des menschlichen Wohlergehens“ (Rospotrebnadzor), der vom russischen Außenministerium unterstützt wurde.

Auf der Website der Konferenz (in englischer Sprache) wurde erklärt:

Ihr Ziel ist eine Diskussion über die Stärkung der internationalen biologischen Sicherheit. Zu der Veranstaltung werden mehr als 150 Teilnehmer aus 70 Ländern sowie internationale und zivilgesellschaftliche Organisationen und Wissenschaftler erwartet. […]



Das Treffen in Sotschi ist eine Plattform für eine offene fachliche Diskussion aller Länder und Organisationen, die an der Gewährleistung einer unteilbaren biologischen Sicherheit auf der Grundlage der Achtung der Souveränität und der Interessen der Staaten in diesem Bereich interessiert sind.



Die Konferenz in Sotschi wird es ermöglichen, die aktuellen Bedrohungen für die biologische Sicherheit in der Welt zu analysieren und Vorschläge zu entwickeln, wie diesen Bedrohungen entgegengewirkt werden kann, um die Gesundheit zu schützen und eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten.



Die Delegierten werden die aktuellen globalen und regionalen Biosicherheitsrisiken, die Erfahrungen bei der Reaktion auf infektiöse Bedrohungen und neue wissenschaftliche Möglichkeiten zur Gewährleistung der Biosicherheit diskutieren.

Ziemlich selbsterklärend.

Auf der Konferenz wurde auch die „Stärkung supranationaler Mechanismen zur Verringerung der Bedrohung durch die Entwicklung und den Einsatz von biologischen Waffen und Toxinwaffen“ erörtert – was natürlich ein sehr wichtiges Thema ist, das einen internationalen Dialog und eine internationale Zusammenarbeit verdient. Wenn Fortschritte bei der Erreichung dieses Ziels erzielt wurden, sollten wir alle froh darüber sein.

Es ist zwar charmant, dass die Konferenz die Bedeutung der „Achtung der Souveränität und der Interessen der Staaten“ hervorhob, aber ich bin mir nicht sicher, ob die von den Vereinten Nationen geleiteten globalen Gesundheitsprojekte in diesem Bereich eine gute Bilanz aufweisen. Aber das ist nur meine Meinung.

Auf der Website der Konferenz findet sich ein „administratives Rundschreiben“, das einige interessante Details über die Teilnehmer enthält. Ein Abschnitt dieses Dokuments enthält eine Liste der Verbindungsbeamten der verschiedenen Delegationen, die allerdings unvollständig zu sein scheint.

Ich vermute, dass einige Länder keine Kontaktdaten an die Medien weitergeben wollten, was bei dieser Art von Veranstaltungen üblich ist.

Die Vereinigten Staaten sind Unterzeichner des BWC, aber ich kann nicht bestätigen, ob Washington eine offizielle Delegation entsandt hat (wenn jemand etwas weiß, werde ich diesen Artikel entsprechend aktualisieren. Ich werde auch weiter recherchieren, in der Hoffnung, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Meine derzeitige Einschätzung, die sich aus dem Mangel an US-Medienberichten ergibt, lautet: Nein.)

Folgendes wissen wir jedoch: Die Johns Hopkins University hat einen oder mehrere „Gesundheitsexperten“ entsandt. Das ist nicht gut.

Ebenfalls anwesend: Vertreter der WHO sowie des Europa-Büros dieser Organisation.

Natürlich mussten die Teilnehmer die überaus „sicheren“ und „wirksamen Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19“ von „Rospotrebnadzor“ einhalten. Auf der Website der Agentur heißt es dazu:

In Übereinstimmung mit den in der Russischen Föderation geltenden Vorschriften zur Verhinderung der Ausbreitung einer neuen Coronavirus-Infektion:



– Ausländische Staatsbürger, die zur Teilnahme an der Konferenz anreisen, müssen beim Überschreiten der Grenze der Russischen Föderation eine Bescheinigung (in russischer oder englischer Sprache) vorlegen, die das negative Ergebnis des PCR-Tests auf COVID-19 bestätigt, der mindestens 72 Stunden vor der Ankunft in der Russischen Föderation durchgeführt wurde. Bei der Einreise in die Russische Föderation wird eine Gesundheits- und Quarantänekontrolle durchgeführt;



– Die Körpertemperatur aller Veranstaltungsteilnehmer wird am Eingang des Gebäudes überwacht (Personen mit einer Körpertemperatur von mehr als 37,1 Grad Celsius sind nicht zugelassen);



– die Räumlichkeiten werden unter Verwendung von gegen Viren wirksamen Desinfektionsmitteln gereinigt (entsprechend der Gebrauchsanweisung des Produkts);



– es wird erlaubt, daß installierte Luftdesinfektionsgeräte in Anwesenheit von Personen arbeiten dürfen;



– die Anordnung/Sitzordnung von Personal, Teilnehmern, Medienvertretern und anderen Personengruppen, die sich gleichzeitig auf dem Veranstaltungsgelände aufhalten, wird unter Berücksichtigung der sozialen Distanz organisiert;



– am Eingang des Gebäudes, im Hauptkonferenzraum, in den Speisesälen usw. wird das Vorhandensein von Händedesinfektoren gewährleistet;



– Gewährleistung der Verwendung von PSA durch Teilnehmer, Organisatoren und Betreuer während der gesamten Dauer der Veranstaltung.

Also: Negative PCR-„Tests“, eine Art „Quarantänekontrolle“, Temperaturkontrollen, alles wurde mit Chemikalien besprüht (aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen), „desinfizierte“ Luft in allen relevanten Einrichtungen, Sitzordnung, um eine angemessene „soziale Distanz“ zu gewährleisten, Händedesinfektionsmittel an allen Eingängen und Maskenpflicht.

Im Übrigen: Nach den auf der Website der Konferenz veröffentlichten Fotos zu urteilen, wurde die Maskenpflicht auch im Freien strikt durchgesetzt:

Katyusha.org hat einen ausgezeichneten Bericht, der weitere kuriose Aspekte dieser Konferenz enthält. Ein paar Auszüge:

Das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (JCPS) ist ebenfalls ein sehr interessanter Gast in Sotschi. Das sagt das offizielle Verzeichnis der Diplomatischen Akademie des russischen Außenministeriums über diese Gruppe:



Das WCPB wurde „als Beitrag der Schweiz zur NATO-Partnerschaft für den Frieden (PfP)“ gegründet … Das Lehrpersonal besteht aus Gastspezialisten, etwa 20% der Mitarbeiter haben Erfahrung als Analysten der NATO und des Pentagons. Unter dem wissenschaftlichen und pädagogischen Personal befinden sich auch Mitarbeiter, die an den Universitäten der UdSSR und Russlands ausgebildet wurden und Russisch sprechen.“



„Die Hauptaufgabe des Zentrums besteht darin, Experten aus der Diplomatie, dem Militär, Beamte aus verschiedenen Ländern und Mitarbeiter internationaler Organisationen zu verschiedenen Themen im Bereich der Sicherheit auszubilden. Die vorherrschenden Themen der Kurse sind internationale Sicherheitspolitik, einschließlich humanitärer (sozialer und individueller Sicherheit) und Cyber-Sicherheit, europäische Sicherheitspolitik, demokratische Kontrolle der Machtstrukturen führender Staaten.“

Katjuschas abschließende Gedanken:

Geradezu wunderbare „Partner“ wurden von unseren Beamten auf dem Höhepunkt der ukrainischen Gegenoffensive auf die Stellungen der Streitkräfte der Russischen Föderation nach Sotschi eingeladen, und zwar in voller Abstimmung mit dem NATO-Feind.



Über die WHO und insbesondere das WHO-Europabüro, das kürzlich sein Büro in Moskau als Zeichen einer besonderen „Partnerschaft“ geschlossen hat, schweigen wir einfach – ihre Aktivitäten werden von Katjuscha in anderen Materialien ausführlich analysiert.



Worüber also werden „unsere“ Diplomaten und Mediziner mit ihnen verhandeln, um die ganze Welt besser, sauberer und freundlicher zu machen, ohne Infektionen, ohne chemische Waffen? Daran gibt es leider sehr große Zweifel. Ebenso wie es Zweifel daran gibt, dass die Initiatoren dieses Treffens keine Bedrohung für die nationale Sicherheit und Souveränität Russlands darstellen.

Nach Meinung des bescheidenen Korrespondenten und Autors dieser Zeilen eine gute Einschätzung.

Putin richtete eine Botschaft an die Teilnehmer der Konferenz:

Von nicht minderer Bedeutung ist die Verstärkung der kollektiven Bemühungen der Weltgemeinschaft im Kampf gegen Epidemien. Ich möchte bestätigen, dass die russischen Fachleute bereit sind, weiterhin aktiv an der Beseitigung von Ausbrüchen gefährlicher Infektionen in verschiedenen Regionen der Welt mitzuwirken.

Sehen Sie, das ist nicht ermutigend. Ist es einfach nicht. Das kann man nicht schönreden, wirklich nicht.

Um Putin gegenüber fair zu sein, wies er auch auf die Tatsache hin, dass „in letzter Zeit systematisch gegen die in diesem grundlegenden Dokument [Übereinkommen über das Verbot biologischer Waffen und von Toxinwaffen] festgelegten Grundsätze verstoßen wurde. Darüber hinaus stoßen sinnvolle Initiativen zur Stärkung des entsprechenden Nichtverbreitungsregimes häufig auf den Widerstand einiger Staaten, die versuchen, die bestehenden internationalen Probleme zu nutzen, um ihre eigene biologische Sicherheit auf Kosten anderer zu gewährleisten.“

Dies scheint mir zutreffend zu sein, und ich denke, wir wissen, auf wen Putin sich bezieht.

Das Problem ist, dass Russlands Bemühungen zur Gewährleistung der „biologischen Sicherheit“ der „Sanitäre Schutz“ ist, der sich auf PCR-Tests und eilige genetische Impfstoffe stützt. Das ist ein Problem.

Was ist die Schlussfolgerung?

Nun … ich glaube nicht, dass sich Moskau in absehbarer Zeit aus der WHO zurückziehen wird. Im Gegenteil, es scheint, dass die russische Regierung weiterhin ihre Treue zur „unteilbaren Biosicherheit“ im globalen Kreuzzug zum Schutz unserer „Gesundheit“ bekräftigt.

Dasselbe gilt für die „nachhaltige Entwicklung“ – irgendwie finden sie immer einen Weg, das mit einzubeziehen.