Spaceport Genocide

Von Arthur Firstenberg

Übersetzung©: Andreas Ungerer

17. März 2021, Cellular Phone Taskforce

Im Westpazifik, zwischen Australien und dem Äquator, liegt einer der meist isolierten und am wenigsten besuchten Flecken der Erde. Die zweitgrößte Insel der Welt wird immer noch von traditionellen Volksstämmen bewohnt, die Hunderte verschiedene Sprachen sprechen. Obwohl es geographisch und kulturell ein einziges Land ist, wurde dieses tropische Paradies 1848 in einem Abkommen zwischen den Niederlanden und Großbritannien durch eine in der Mitte gezogene Linie in eine westliche und eine östliche Hälfte geteilt. Sie betrachteten die dort lebenden Schwarzen nur als mögliche Quelle billiger Arbeitskräfte für den Abbau der Ressourcen ihres Landes. Zu den Reichtümern auf und unter der Insel Neuguinea gehören Holz, Öl, Gas und Mineralien, darunter Silber und Nickel sowie die größten Gold- und Kupfervorkommen der Welt.

Die als Papua-Neuguinea bekannte östliche Hälfte der Insel ist seit 1975 unabhängig und kämpft mit der Überwindung ihrer von Gewalt geprägten Kolonialgeschichte. Der als West-Papua bekannte westliche Teil erklärte, nachdem sich die niederländische Kolonialverwaltung im Jahr 1961 zurückgezogen hatte, seine Unabhängigkeit, ist jedoch von Indonesien, das die riesigen natürlichen Ressourcen begehrte, eingenommen und im Jahr 1969 formell annektiert worden. Seit dieser Zeit hat Indonesien einen