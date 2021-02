Der Staat fordert von uns in der Coronakrise Solidarität. Solidarität hat aber zwei Seiten: Solidarität bedeutet einerseits „füreinander da sein“ und andererseits Abgrenzung und Ausgrenzung. Die Solidarität, die die Regierung von uns fordert, führt nicht zu einem „füreinander da sein“, sondern im Gegenteil zu einer Spaltung in der Gesellschaft. Warum das so ist und wie das passiert, erläutere ich im Video.