Verbraucherschützer erhöhen den Druck auf TikTok

Schleichwerbung, schwankende Wechselkurse und unfaire Bedingungen: Auf TikTok lässt sich für junge Nutzer:innen nicht immer klar erkennen, worauf sie sich einlassen. Nun schaltet sich der EU-Verbraucherverband BEUC ein.

Der europäische Verbraucherverband BEUC hat am Dienstag bei der EU-Kommission und dem Netzwerk nationaler Verbraucherschutzbehörden Beschwerde gegen TikTok eingereicht. Die Kurzvideo-Plattform, die bei jungen Nutzer:innen sehr beliebt ist, verstoße gleich in mehreren Punkten gegen Verbraucherrechte in der Europäischen Union. „Kinder lieben TikTok, aber die Firma schafft es nicht, sie zu schützen“, sagt Generaldirektorin Monique Goyens. Deswegen habe man beschlossen, aktiv zu werden.