Spaltung der Welt: Wozu richten die USA einen „Demokratiegipfel“ aus?

Die USA haben im Dezember zu einen „Demokratiegipfel“ geladen. Aber was steckt dahinter?

In den Medien ist immer wieder von dem „Demokratiegipfel“ zu lesen, zu dem US-Präsident Biden im Dezember geladen hat. Aber was ist der Sinn dahinter? Dazu hat ein Analyst der russischen Nachrichtenagentur TASS einen Artikel geschrieben, den ich übersetzt habe (Links wie im Original).

Beginn der Übersetzung:

„Die Welt in Freund und Feind spalten“ Warum die USA einen „Demokratiegipfel“ brauchen

Die vorläufige Liste der zu der Veranstaltung eingeladenen Länder wirft Fragen auf

Amerika bereitet sich darauf vor, die Welt vor dem „Abgleiten in den Autoritarismus“ zu retten. Die USA bereiten ein „Gipfeltreffen für die Demokratie“ vor, an dem führende Politiker, Menschenrechtsaktivisten und Geschäftsleute teilnehmen werden. Die Veranstaltung findet am 9. und 10. Dezember per Videokonferenz statt. Im Folgenden erfahren Sie, was über den Gipfel bekannt ist und wozu er gebraucht wird.

Wie das Weiße Haus erklärt, soll das Treffen der Beginn einer weltweiten Zusammenarbeit zwischen den Demokratien sein.

„Die Aufgabe unserer Zeit besteht darin, zu zeigen, dass Demokratien