Spanien gehorcht Bill Gates und Klaus Schwab und stellt seinen Plan 2050 vor

Die Regierung von Pedro Sanchez hat ihren Plan „2050“ für Spanien vorgestellt, der auf den Forderungen des Tycoons Bill Gates und den „Geboten“ der Agenda von Davos und dem vom Präsidenten des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, geschaffenen Great Reset basiert.

Das 700-seitige Dokument ist eine Bibel mit langfristigen Zielen, die eine Erhöhung der öffentlichen Ausgaben, Steuererhöhungen und die Schaffung neuer Öko-Steuern unter dem Vorwand, sich um die menschliche Gesundheit zu kümmern, beinhalten. Unter den Dutzenden von Maßnahmen, die als „belastbar und nachhaltig“ dargestellt werden, ist auch die, den Fleischkonsum bis 2050 zu reduzieren.

Wie Libre Mercado bereits vorausgeschickt hatte, hatte Bill Gates im vergangenen Februar von den reichen Nationen gefordert, durch neue Gesetze in den Fleischmarkt einzugreifen. „Viehzuchtbetriebe erzeugen Methangase und haben einen schädlichen Einfluss auf den Klimawandel“, so der Microsoft-Gründer. Hinter dieser wissenschaftlich widerlegten Theorie stehen jedoch die wirtschaftlichen Interessen des Milliardärs und seiner vielen Kollegen aus den Technologieunternehmen, die riesige Investitionen in die Produktion von Kunstfleisch getätigt haben. Und da es keine Nachfrage für ihr Produkt gibt, haben sie keine andere Wahl, als es der Öffentlichkeit mithilfe ihrer Regierungen aufzuzwingen, die dann zugunsten der techno-grünen Lobby regulieren werden. Wie? Indem sie den Konsum durch Steuern und noch mehr Steuern bestrafen, bis sie den Tierhaltungssektor ersticken.

Spaniens Plan 2050 versucht daher, den Anschein zu erwecken, dass der Verzicht auf Fleisch eine gute Idee ist – natürlich nur der Gesundheit zuliebe: „Diese Reduzierung bestimmter Konsumgüter wird keine Verschlechterung der Lebensbedingungen oder des Wohlergehens der Bürger zur Folge haben. In der Tat wird es wahrscheinlich helfen, sie zu verbessern. Zahlreiche Studien zeigen, dass der Fleischkonsum der spanischen Bevölkerung zwei- bis fünfmal höher ist als empfohlen, dass 55 % ihr Mobiltelefon wechseln, wenn das vorherige noch funktionierte, und dass der Energieverbrauch viel höher ist als nötig“, heißt es in einem der Abschnitte des Berichts 2050.

Der Punkt ist, dass das Essen eines künstlichen Steak-Sandwichs keine Option mehr sein wird, sondern eine Zumutung aus Brüssel. Die Regulierung des Fleischmarktes wird schlimme Folgen haben, das Entrecote zum Beispiel wird exponentiell im Preis steigen und eine Delikatesse werden, die nur noch den Eliten von Davos und den wohlhabenderen Schichten erlaubt ist.

Dieser Plan steht jedoch im Einklang mit den „neuen ökologischen und nachhaltigen Lebensmittelmaßnahmen, die die Europäische Kommission (EC) genehmigt. Es sei daran erinnert, dass die EU am 5. Mai letzten Jahres getrocknete gelbe Würmer als neues Lebensmittel anerkannt und seine Vermarktung in der Europäischen Union genehmigt hat. Laut den Eurobürokraten sind die Würmer eine hohe Proteinquelle und werden dazu dienen, „den Übergang zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem zu unterstützen“.