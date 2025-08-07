Spaniens Bürger habe es satt. Videos gehen viral, die zeigen, wie illegale Invasoren am Strand in Empfang genommen werden

„Invasionsmüdigkeit“ bricht aus, als spanische Strandbesucher ein Boot voller illegaler Einwanderer in Empfang nehmen

Ein Video aus einer kleinen Stadt in Spanien zeigt, wie Strandbesucher eine Bootsladung illegaler Einwanderer festhalten, die plötzlich angeschwemmt wurden und mitten am Tag zu fliehen versuchten.

Das Video, das in der Stadt Castell de Ferro in Granada aufgenommen wurde, zeigt ein Schnellboot, das in einer offensichtlich koordinierten Schleuseraktion anlegt, bevor etwa ein Dutzend Nordafrikaner ins Wasser springen und an Land schwimmen.

Während die Polizei die Illegalen verfolgte, schlossen sich frustrierte Spanier an, von denen einige versuchten, die Migranten aufzuhalten.

Während einige von ihnen sofort losrannten, versuchten andere, sich unter die Sonnenanbeter zu mischen, um nicht entdeckt zu werden.

🔴 Bañistas a la carrera para detener a los inmigrantes llegados a Castell de Ferro: así actuaron algunos ciudadanos que estaban en la playa cuando se produjo el desembarco



📲 Más información, en https://t.co/n9cloVmYmZ#Granada #Sucesos #Castell #Inmigrantes #Inmigración pic.twitter.com/d2aOu1dQz9 — 101TV Granada (@101tvGranada) August 4, 2025

Übersetzung von „X: Badegäste rennen los, um die in Castell de Ferro angekommenen Migranten aufzuhalten: So reagierten einige Bürger, die sich zum Zeitpunkt der Landung am Strand befanden. Weitere Informationen unter http://101tv.es

Laut Berichten spanischer Medien konnten mehrere Männer festgenommen werden, andere jedoch entkommen.

Dies geschieht seit Jahren täglich in Spanien, einem weiteren europäischen Land, das seine Grenzen weit geöffnet hat und in den letzten Jahren von mehr als 8 Millionen illegalen Einwanderern überrannt wurde.

Cabo de Gata-Nijar Natural Park in Southern Spain at the weekend, another boat load of working-age illegal migrant men lands on the beach. pic.twitter.com/amIEdjbBOM — Paul Golding (@GoldingBF) July 11, 2023

Übersetzung von „X“: Im Naturpark Cabo de Gata-Nijar in Südspanien landet am Wochenende eine weitere Bootsladung illegaler Migranten im arbeitsfähigen Alter am Strand.

CRAZY…



Two dozen illegal immigrants in a small boat land in the middle of a tourist-packed beach in Spain.pic.twitter.com/JWY6eQFvTe — HARLAN Z. HILL 🇺🇸 (@Harlan) August 10, 2017

Übersetzung von „X“: Zwei Dutzend illegale Einwanderer landen in einem kleinen Boot mitten auf einem mit Touristen überfüllten Strand in Spanien.

Summer in Spain 2019!



Illegals lands on a Spanish beach, jump off their black dinghy & sprint away through crowds of stunned vacationers



This "incident" took place Wednesday at El Palmar beach in Candiz, Andalucia.



The Left believes it's "racist" to call this an "invasion". pic.twitter.com/OsCjYUffIx — Amy Mek (@AmyMek) August 9, 2019

Übersetzung von „X“: Sommer in Spanien 2019! Illegale landen an einem spanischen Strand, springen aus ihrem schwarzen Schlauchboot und rennen durch die Menge der fassungslosen Urlauber. Dieser „Vorfall” ereignete sich am Mittwoch am Strand El Palmar in Candiz, Andalusien. Die Linke hält es für „rassistisch”, dies als „Invasion” zu bezeichnen.

Invasion: Spain Under Attack



Boats of illegals (Foreign Soldiers) storm the beaches of Almería While Onlookers Look on in Horror



Spain's socialist-led government doesn't immediately deport illegal immigrants; instead, they transfer them to overwhelmed centers for temporary… pic.twitter.com/q0AXRjuDuc — Amy Mek (@AmyMek) August 5, 2023

Übersetzung von „X“: Invasion: Spanien unter Angriff Boote mit illegalen Einwanderern (ausländische Soldaten) stürmen die Strände von Almería, während Zuschauer entsetzt zusehen Die sozialistisch geführte Regierung Spaniens schiebt illegale Einwanderer nicht sofort ab, sondern bringt sie in überfüllten Zentren unter, wo sie vorübergehend bleiben können. Die Migranten müssen keine negativen Konsequenzen befürchten, da sie bei ihrer Einreise mit Lebensmitteln, Kleidung, Geld und Unterkunft versorgt werden. Unter dieser Regierung müssen alle Asylanträge geprüft werden, und Ablehnungen führen selten zu Abschiebungen. Migranten, denen Asyl verweigert wird, ziehen oft in andere EU-Staaten weiter. Die EU zwingt ihre 27 Mitgliedstaaten zur Aufnahme von Asylbewerbern, was die überlasteten und finanziell erschöpften Systeme zusätzlich belastet. Spanien hält sich an diese Regeln, während konservativ regierte Länder wie Ungarn sich weigern, dies zu tun, und den Interessen ihres Landes Vorrang einräumen.

Du willst noch mehr? OK…

🇪🇸 SPANISH BEACH TURNED LANDING STRIP FOR MIGRANT BOATS…AGAIN



A boat packed with over 100 illegal migrants hit the beach near Almeria, Spain.



No coast guard. No police. No registration. Just a full-on “ghost landing." They hit the sand and vanished into the countryside.



It’s… https://t.co/ife9QG3PZo pic.twitter.com/7rt3BCOnYH — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 29, 2025

Übersetzungen von „X“: SPANISCHER STRAND WIRD WIEDER ZUR LANDESSTELLE FÜR MIGRANTENBOOTE Ein mit über 100 illegalen Migranten überfülltes Boot ist in der Nähe von Almeria, Spanien, auf den Strand getrieben. Keine Küstenwache. Keine Polizei. Keine Registrierung. Nur eine regelrechte „Geisterlandung“. Sie landeten auf dem Sand und verschwanden in der Landschaft. Es ist nun 10 Jahre her, seit Merkel 2015 die Grenzen Europas geöffnet hat, und immer noch kommen Boote an, als wäre es Spring Break. Dies geschieht nur wenige Tage, nachdem Trump gesagt hat, dass illegale Einwanderung „Europa zerstört“. Spanien hat ihm damit vielleicht Recht gegeben, und die EU hat immer noch keinen wirklichen Plan. Quelle: Fox, BBC, @Visegrad24

TRUMP: ILLEGALE EINWANDERUNG ZERSTÖRT EUROPA „Sie sollten sich besser zusammenreißen, sonst gibt es kein Europa mehr. Sie müssen diese schreckliche Invasion stoppen, die in vielen europäischen Ländern stattfindet. Einige Staats- und Regierungschefs haben dies nicht zugelassen und erhalten nicht die Anerkennung, die sie verdienen… Ich könnte Ihnen jetzt Namen nennen, aber ich möchte die anderen nicht in Verlegenheit bringen. Aber genug davon – diese Einwanderung zerstört Europa.“ Quelle: Fox News

INVASION: Holidaymakers are left stunned as a boat full of illegal immigrants land on a Lanzarote beach. pic.twitter.com/ldN5RpkdVa — 🇬🇧 Jolene Bunting 🇬🇧 (@jolenebuntinguk) August 30, 2021

Übersetzung von „X“: INVASION: Urlauber sind fassungslos, als ein Boot voller illegaler Einwanderer an einem Strand auf Lanzarote landet.

🚨 Illegal Migrants delivered up to the Spanish coast in speed boats which turn around for the next journey…I'm wondering how long before this becomes a common occurrence on British beaches too…as the numbers arriving increases to thousands each day…🤔 pic.twitter.com/aYPbj4wpay — Frantruth 🇬🇧 (@frantruth) October 13, 2023

Übersetzung von „X“: Illegale Migranten werden in Schnellbooten an die spanische Küste gebracht, die dann umkehren, um die nächste Fahrt anzutreten… Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis dies auch an britischen Stränden zur Normalität wird… denn die Zahl der Ankommenden steigt täglich auf Tausende…

Noch mehr….

🔴🔵🟡 Spanish citizens run to evacuate Playa de Gran Tarajal beach after masses of illegal migrants from Morocco arrive by boat in Ceuta, Spain 🇪🇸pic.twitter.com/23gcBpCTa9 — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) August 25, 2024

Übersetzung von „X“: Spanische Bürger rennen zur Evakuierung des Strandes Playa de Gran Tarajal, nachdem Massen illegaler Migranten aus Marokko mit Booten in Ceuta, Spanien, angekommen sind.

Boat full of undocumented Migrants land in Spain Last Week. Happening DAILY on beaches across Europe! #Barcelonapic.twitter.com/SNjnxzCDL5 — USA NEWS (@USANEWS007) August 17, 2017

Übersetzung von „X“: Letzte Woche landete ein Boot voller Migranten ohne Papiere in Spanien. Das passiert TÄGLICH an Stränden in ganz Europa!

In Spain, illegal migrants invade a beach after crossing by boat.



A true apocalypse. pic.twitter.com/hu6yOmakPy — 南洋辉叔 Uncle Hui (@alexcmhwee) March 23, 2025

Übersetzung von „X“: In Spanien dringen illegale Migranten nach der Überfahrt mit Booten auf einen Strand vor. Eine wahre Apokalypse.

…und noch mehr…

Invasion: Spain Under Attack



In Aguadulce, boats of illegals (Foreign Soldiers) storm the beach.



I wonder what skills & wealth they are bringing to Spain.



Spain's socialist-led government doesn't deport illegal invaders; instead, they transfer them to overwhelmed centers for… pic.twitter.com/ghZXWOMFqU — Amy Mek (@AmyMek) June 1, 2024

Übersetzung von „X“: Invasion: Spanien unter Angriff In Aguadulce stürmen Boote mit illegalen Einwanderern (ausländische Soldaten) den Strand. Ich frage mich, welche Fähigkeiten und welchen Reichtum sie nach Spanien bringen. Die sozialistisch geführte spanische Regierung schiebt illegale Einwanderer nicht ab, sondern bringt sie in überfüllten Zentren unter, wo sie vorübergehend bleiben dürfen. Migranten in Spanien haben keine negativen Konsequenzen zu befürchten, da sie bei ihrer Einreise Essen, Kleidung, Geld und Unterkunft erhalten. Die Migranten bleiben dann entweder in Spanien oder suchen sich ein anderes europäisches Land, das ihnen mehr kostenlose Leistungen gewährt, was oft zu Chaos, Gewalt oder Tod in ihrem neuen Aufnahmeland führt. Unter der radikalen linken Regierung Spaniens müssen alle Asylanträge geprüft werden, und Ablehnungen führen selten zu Abschiebungen. Migranten, denen Asyl verweigert wird, ziehen oft in andere EU-Staaten weiter. Die EU zwingt ihre 27 Mitgliedstaaten zur Annahme von Asylanträgen, was die überlasteten und finanziell erschöpften Systeme zusätzlich belastet. Spanien hält sich an diese Regeln, während konservativ regierte Länder wie Ungarn sich weigern und den Interessen ihres Landes Vorrang einräumen.

Boat full of illegals landed Saturday morning on the beach of La Isleta del Moro in Spain.



The West is being invaded everywhere. pic.twitter.com/C7XGMWn4CS — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 22, 2024

Übersetzung von „X“: Ein Boot voller illegaler Einwanderer ist am Samstagmorgen am Strand von La Isleta del Moro in Spanien gelandet. Der Westen wird überall überrannt.

Spain is seeing more illegals storming their beaches by boat pic.twitter.com/RIR3buulkN — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) February 5, 2024

Beaches of Spain invaded by illegal immigrants, aka boat invaders.



More than 100 invaders managed to avoid the Spanish coastguard and arrived on the beaches of Granada, Spain today. pic.twitter.com/ElCar1TH3c — Truth Slinger X (@TruthSlingerX) February 4, 2024

Übersetzung von „X“: Die Strände Spaniens werden von illegalen Einwanderern, auch bekannt als „Booteinwanderer“, überrannt. Mehr als 100 Einwanderer konnten sich der spanischen Küstenwache entziehen und erreichten heute die Strände von Granada in Spanien.

Damit könnte man den ganzen Tag so weitermachen. Das passiert JEDEN TAG.

Genau wie in anderen europäischen Ländern gab es in den letzten Monaten weit verbreitete Demonstrationen gegen Masseneinwanderung.

Einige davon eskalierten zu gewalttätigen Ausschreitungen, nachdem Migranten spanische Bürger, darunter auch ältere Menschen, ohne Provokation angegriffen hatten.

Die überwiegende Mehrheit der spanischen Bürger befürwortet die Massenabschiebung illegaler Einwanderer, und sogar unter den Wählern der Linken gibt es eine Mehrheit für diese Politik.

Die linke Regierung scheint zu glauben, dass das Problem der Massenmigration einfach dadurch „gelöst” werden kann, dass man allen Einwanderern eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt.

Die Zahl der Einwanderer, die im Rahmen der Familienzusammenführung in Spanien leben, ist laut Angaben des Ministeriums für Integration, soziale Sicherheit und Migration in den letzten fünf Jahren um mehr als 650 Prozent gestiegen.

Spanien hat in den letzten Jahren auch einen alarmierenden Anstieg sexueller Gewalt erlebt, der laut neuen offiziellen Statistiken des Innenministeriums in einer Rekordzahl von 5.206 Vergewaltigungen im Jahr 2024 gipfelte.

Mit durchschnittlich 14 Vergewaltigungen pro Tag im ganzen Land hat sich die Zahl gegenüber 2019, als täglich fünf Fälle gemeldet wurden, fast verdreifacht. Der Aufwärtstrend ist seit 2018 von Jahr zu Jahr konstant geblieben, abgesehen von einem kurzen Rückgang im Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Beschränkungen.

Die rechtsgerichtete Partei Vox hat versprochen, alle illegalen Einwanderer auszuweisen und auch Ausländer, die sich geweigert haben, die spanischen Gepflogenheiten zu übernehmen, des Landes zu verweisen.

🔴 Spanish Right-wing party vows to deport 8 million peoplehttps://t.co/XLgOzW2Xvz — The Telegraph (@Telegraph) July 8, 2025

Übersetzung von „X“: Spanische Rechtspartei verspricht Abschiebung von 8 Millionen Menschen

***