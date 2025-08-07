China will nicht von Raketen getroffen werden, die mit seinen Teilen hergestellt wurden

Mond von Alabama

Chinas langfristige Planung hat es ihm ermöglicht, sich einige ernsthafte Vorteile zu verschaffen, die es nun nutzt, um wirtschaftlichen und anderen Angriffen auf das Land zu begegnen.

Die Veredelung von Seltenerdmetallen und die Herstellung von Magneten aus ihnen ist nur einer von mehreren Vorteilen, die sich daraus ergeben. Diese Metalle sind nicht wirklich selten. Sie sind in der Regel Nebenprodukte aus der umfangreichen Gewinnung anderer Mineralien. Ihre Raffination galt jedoch als umweltschädlich. Sie ist nur in großem Maßstab rentabel. In den letzten zwei Jahrzehnten ist es China gelungen, ein Beinahe-Monopol auf diesem Gebiet aufzubauen.

Seltene Erdmagnete sind zwar klein, werden aber in einer Vielzahl von Produkten eingesetzt. Sie sind billig, aber unverzichtbar und schwer zu ersetzen.

Sobald die Trump-Regierung versuchte, hohe Zölle auf China zu erheben, schlug das Land zurück. Die Ausfuhr von Produkten aus Seltenen Erden wurde gestoppt, bis ein Genehmigungsverfahren eingeführt worden war.

Die Produkte gelten nun als Güter mit doppeltem Verwendungszweck. China erlaubt die Ausfuhr dieser Produkte für zivile Zwecke, lehnt aber ihre Verwendung für die Herstellung von Waffen ab. Es will verhindern, dass es von US-Raketen getroffen wird, die Teile mit der Aufschrift „Made in China“ enthalten. Es ist schwierig, ihr das vorzuwerfen.

In der heutigen Ausgabe des Wall Street Journal findet sich ein schöner Artikel zu diesem Thema:

China drosselt die Lieferung wichtiger Mineralien an westliche Verteidigungsunternehmen – WSJ via MSN

Zu Beginn dieses Jahres, als die Handelsspannungen zwischen den USA und China zunahmen, verschärfte Peking die Kontrollen für die Ausfuhr von Seltenen Erden. Nachdem die Trump-Regierung im Juni einer Reihe von Handelszugeständnissen zugestimmt hatte, erlaubte Peking zwar die Einfuhr von Seltenen Erden, behielt aber die für Verteidigungszwecke wichtigen Mineralien unter Verschluss. China liefert rund 90 % der weltweiten Seltenen Erden und dominiert die Produktion vieler anderer kritischer Mineralien.

…

Während Unternehmen in den letzten Jahren versucht haben, alternative Quellen für diese Mineralien zu finden, sind einige der Elemente so nischenhaft, dass sie im Westen nicht wirtschaftlich produziert werden können, sagen Führungskräfte aus der Industrie.

…

Zusätzlich zu den neueren Exportkontrollen für Seltene Erden hat China seit Dezember den Verkauf von Germanium, Gallium und Antimon in die USA verboten, die z. B. zur Härtung von Bleigeschossen und Projektilen verwendet werden und Soldaten das Sehen bei Nacht ermöglichen.

Es ist erstaunlich, wie viele militärische Produkte diese Metalle verwenden:

Mehr als 80.000 Teile, die in Waffensystemen des Verteidigungsministeriums verwendet werden, werden mit kritischen Mineralien hergestellt, die jetzt chinesischen Exportkontrollen unterliegen, so die Daten des Verteidigungssoftwareunternehmens Govini. Nahezu alle Lieferketten für wichtige Mineralien, die vom Pentagon verwendet werden, hängen von mindestens einem chinesischen Lieferanten ab, so Govini, was bedeutet, dass Beschränkungen aus Peking weitreichende Störungen verursachen können.

Seit der Verschärfung der Exportkontrollen zu Beginn dieses Jahres verlangt China von den Unternehmen umfangreiche Unterlagen über die Verwendung der von ihnen eingeführten Seltenen Erden und Magnete. Die chinesischen Behörden verlangen oft sensible Informationen wie Produktbilder und sogar Fotos von Produktionslinien, um sicherzustellen, dass keines der Materialien für militärische Zwecke verwendet wird, sagen westliche Käufer.

Ein westliches Unternehmen, das in China hergestellte Seltenerdmagnete sowohl an zivile als auch an Rüstungsunternehmen liefert, berichtet, dass seine Anträge auf importierte Magnete in letzter Zeit für viele zivile Zwecke genehmigt wurden, für die Bereiche Verteidigung und Luft- und Raumfahrt jedoch abgelehnt oder verzögert wurden.

Besonders betroffen sind die Hersteller von Drohnen, die für den Krieg in der Ukraine sorgen. Leichte Drohnenmotoren brauchen Seltene-Erden-Magnete, um zu funktionieren.

Es gibt wenig, was die USA tun können, um gegen Chinas Genehmigungsverfahren zu argumentieren. Zumindest so lange, wie Magnete für zivile Zwecke verkauft werden:

China hat im Juni 352,8 Tonnen Seltenerdmagnete in die USA exportiert, wie aus den von der Industrie- und Handelskammer veröffentlichten Daten hervorgeht. Reuters berichtete, dass Chinas Exporte von Seltenerdmagneten in die USA im Juni auf mehr als das Siebenfache des Maiwerts angestiegen sind.

Der entsprechende Wert der Ausfuhren von Seltenerdmagneten in die USA belief sich im Juni auf 16,08 Mio. $, verglichen mit 2,42 Mio. $ im Mai, wie aus den Daten des GAC hervorgeht.

Generell stiegen die chinesischen Exporte von Seltenen Erden ins Ausland im Juni an und behielten die Wachstumsdynamik des Vormonats bei.

Im Juni exportierte China nach Angaben des GAC 7.742,2 Tonnen Seltene Erden, 32 Prozent mehr als im Vormonat und 60,3 Prozent mehr als im Juni 2024.

Chinas Exporte von Seltenen Erden sind im Juni auf das höchste Volumen seit 2009 gestiegen, berichtete Bloomberg am Montag unter Berufung auf offizielle Daten.

Die US-Waffenindustrie befindet sich in einer Art Panik. China macht Jagd auf Schmuggler, die versuchen, seine Verbote zu umgehen. Alternative Quellen sind einfach nicht vorhanden.

Das Pentagon begegnet Chinas Schritt mit der Finanzierung neuer Produktionslinien in den USA:

Das Verteidigungsministerium hat Zuschüsse für die Ausweitung der Produktion von Nischenmaterialien gewährt, darunter 14 Millionen Dollar im vergangenen Jahr für ein kanadisches Unternehmen zur Herstellung von Germanium-Substraten, die in Solarzellen für Verteidigungssatelliten verwendet werden. Im Juli unternahm das Pentagon einen noch größeren Schritt, als es zustimmte, 400 Millionen Dollar für eine Beteiligung an MP Materials zu zahlen, dem Betreiber der größten Seltene-Erden-Mine in Amerika, der seine Produktionskapazitäten für Magnete rasch ausbaut.

Im ersten Quartal 2025 hatte MP Materials einen Umsatz von 61 Millionen Dollar bei einem Verlust von 23 Millionen Dollar.

Da China bereits den weltweiten zivilen Markt für Magnete erobert hat, kann es in großem Maßstab und mit Gewinn produzieren. Das US-Unternehmen wird wahrscheinlich nur eine sehr begrenzte Anzahl von Kunden haben, die sehr hohe Preise zahlen müssen.

Man fragt sich, welche anderen potenziell wichtigen Zwischenprodukte China stillschweigend monopolisiert hat.