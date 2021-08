Sportliche Apartheid: Kein einziger palästinensischer Staatsbürger Israels in der Olympiamannschaft

Während Russland ausgegrenzt wird, darf der jüdische Apartheidstaaat mit seinem olympischen Besatzungsrassismus unbeschadet teilnehmen. Eine Schande für das Olympische Komitee unter Vorsitz des deutschen Bach und die heuchlerische Staatengemeinschaft.

Die palästinensischen Bürger Israels machen 20 Prozent der Bevölkerung aus. Aber in Israels 90-köpfiger Olympiamannschaft war kein einziger.

Dieser Bericht in der angesehenen israelischen Tageszeitung Haaretz ist erstaunlich. Es stellt sich heraus, dass der 90-köpfigen israelischen Delegation für die Olympischen Spiele in Tokio kein einziger palästinensischer Staatsbürger angehört – obwohl diese ein Fünftel der Bevölkerung des Landes in den Grenzen von 1967 ausmachen.

Halten wir einen Moment inne und lassen wir das auf uns wirken. Schwarze Amerikaner machen etwa 12 Prozent der US-Bevölkerung aus. Aber selbst in den schrecklichen Tagen der Rassentrennung in den USA waren afroamerikanische Sportler zumindest Stars in unseren Nationalmannschaften. Der Läufer Jesse Owens gewann bei den Olympischen