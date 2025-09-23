Sprache, Gedankenkontrolle und 9/11

Von Edward Curtin

„Ein Beispiel für die radikale Entwertung des Denkens ist die Verwandlung von Wörtern in Propaganda; dort wird die Sprache, das Instrument des Geistes, zu „reinem Klang“, zu einem Symbol, das direkt Gefühle und Reflexe hervorruft.“ Jacques Ellul, Propaganda „Ein Führer oder eine Interessengruppe, die sich die aktuellen Symbole zu eigen machen kann, ist der Herrscher über die aktuelle Situation.“ Walter Lippman, Public Opinion

Dienstag, der 11. September 2001, war für mich ein unterrichtsfreier Tag. Ich war zu Hause in Massachusetts, als um 9 Uhr morgens das Telefon klingelte. Es war meine Tochter, die in New York City lebte und arbeitete und gerade eine Woche Urlaub mit ihrem zukünftigen Ehemann machte. „Schalte den Fernseher ein“, sagte sie. „Warum?“, fragte ich. „Hast du es nicht gehört? Ein Flugzeug ist in den World Trade Tower geflogen.“

Ich schaltete den Fernseher ein und sah, wie ein Flugzeug in den Tower stürzte. Ich sagte: „Sie haben gerade eine Wiederholung gezeigt.“ Sie korrigierte mich schnell: „Nein, das ist ein anderes Flugzeug.“ Und wir unterhielten uns, während wir entsetzt zusahen und erfuhren, dass es diesmal der Südturm war.

Neben meiner Tochter saß mein zukünftiger Schwiegersohn; er hatte seit einem Jahr keinen einzigen Tag frei gehabt. Endlich hatte er sich eine Woche Urlaub genommen, damit sie nach Cape Cod fahren konnten. Er arbeitete im 100. Stock des Südturms. Durch Zufall war er dem Tod entkommen, der 176 seiner Kollegen das Leben gekostet hatte. Ein guter Freund meines Vaters, der aus seinem Job in New York City ausgeschieden war und in Pennsylvania lebte, hatte einen einmal im Monat stattfindenden Beratungsjob im Twin Tower. Der Dienstag, der 11. September, war der Tag, an dem er im Nordturm ums Leben kam.

Das war meine erste Begegnung mit den Anschlägen. Vierundzwanzig Jahre sind vergangen, doch es kommt mir vor wie gestern. Und doch scheint es auch schon sehr, sehr lange her zu sein. Aber „vor langer Zeit“ ist heute, wenn die Auswirkungen dessen, was damals geschah, hinter den schrecklichen Ereignissen von heute „liegen“, weil Bush Jr.s globaler Krieg gegen den Terror unter drei weiteren Präsidenten und mit unterschiedlichen sprachlichen Narrativen zur Gedankenkontrolle auf seine wahnsinnige und traurige Weise weitergeht.

Während ich diese Worte tippe, schaue ich auf meinem Schreibtisch auf die goldene Plakette meines Großvaters: Stellvertretender Leiter der New Yorker Feuerwehr. Zwei seiner Brüder, meine Großonkel, waren Mitglieder der Feuerwehr, ein weiterer war Polizist in New York City, eine Schwester war Lehrerin an einer öffentlichen Schule. Mein anderer Großvater, meine Cousins, meine Nichte und ihr Mann waren Polizeibeamte in New York City. Der Schlagstock meines Großvaters hängt an einem Nagel in einem anderen Zimmer. Ein Ururgroßvater besaß eine beliebte Taverne in den West 40s und ein anderer einen Pferdestall auf der West Side.

Da ich in der Bronx aufgewachsen bin und die High School und die Graduiertenschule in Manhattan besucht habe, habe ich lange und tiefe familiäre Wurzeln in NYC. Meine irischen Einwanderervorfahren waren Sandhogs, die die Tunnel für die U-Bahnen, die Tunnel, die Wasser in die Stadt bringen, und die Fundamente für die Wolkenkratzer gegraben haben.

Diese Geschichte reicht weit zurück und reicht hoch hinaus, denn meine Nichte war Polizistin und ihr Mann ein Anti-Terror-Detektiv, der an jenem schicksalhaften Morgen mit einem Hubschrauber über die Twin Towers flog und so viele der berühmten Fotos von der Verwüstung darunter machte.

Ich erzähle Ihnen dies, um zu betonen, wie sehr mir diese Stadt, in der meine Familie seit 175 Jahren lebt, im Blut liegt, und wie sehr mich die Nachricht meiner Tochter erschüttert hat. Ganz gleich, wohin man im späteren Leben auch wandert, wie viele gebürtige New Yorker bestätigen werden, solche Bindungen verbinden einen mit dem, was wir „The City“ nennen, und wenn ihre Fundamente erschüttert werden, wie es am 11. September 2001 der Fall war, dann wird man selbst auf einer sehr tiefen Ebene erschüttert.

So wurde es zu meiner Aufgabe, die Wahrheit darüber herauszufinden, wie und warum diese tragischen Ereignisse an einem herrlichen Septembermorgen geschehen sind. Es begann emotional, wurde aber bald logisch und objektiv, als ich meiner akademischen Ausbildung in Wissenssoziologie und Propaganda folgte.

In den nächsten Tagen, als die Regierung und die Medien Osama bin Laden und 19 Araber für die Anschläge verantwortlich machten, sagte ich einem Freund, dass ich das, was ich hörte, nicht glauben konnte; die offizielle Darstellung in den Medien war voller Lücken.

Es war eine Reaktion, die ich nicht ganz erklären konnte, aber sie brachte mich auf die Suche nach der Wahrheit. Ich ging dabei holprig vor, aber im Herbst 2004 konnte ich dank der außergewöhnlichen Arbeit von David Ray Griffin und anderen frühen Skeptikern die Gründe für meine anfängliche Intuition artikulieren. Mein Spezialgebiet während meiner langen Lehrtätigkeit an der Universität war Propaganda, also begann ich, einen College-Kurs über das, was als 9/11 bekannt geworden war, zu entwickeln und zu unterrichten, basierend auf dem, was ich gelernt hatte.

Aber ich bezeichne die Ereignisse dieses Tages nicht mehr mit diesen Zahlen – 9/11.

Lassen Sie mich erklären, warum.

Bis 2004 war ich überzeugt, dass die Behauptungen der US-Regierung (und der 9/11-Kommissionsbericht) fiktiv waren.

Nach sorgfältigen Studien und Recherchen erschienen sie mir so offensichtlich falsch, dass ich zu dem Schluss kam, dass die Anschläge eine Geheimdienstoperation waren, die von den Neokonservativen – Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz und andere – geleitet worden waren, die zu zentralen Elementen der Regierung von George W. Bush geworden waren und deren Ziel es war, einen nationalen Ausnahmezustand (der 2025 immer noch in Kraft ist) auszurufen, um Angriffskriege zu rechtfertigen, die euphemistisch als „Krieg gegen den Terror“ bezeichnet wurden.

Die Raffinesse der Anschläge und das Fehlen jeglicher echter Beweise, abgesehen von übertriebenen, leeren Anschuldigungen seitens der Regierung, deuteten darauf hin, dass viel Planung im Vorfeld stattgefunden hatte und eine Vertuschung im Gange war.

Dennoch war ich enttäuscht und erstaunt über das gleichgültige Desinteresse so vieler Menschen an der Untersuchung des wohl wichtigsten Weltereignisses seit der Ermordung von Präsident Kennedy. Ich verstand die verschiedenen psychologischen Dimensionen dieser Verleugnung, die Angst, die kognitive Dissonanz usw., aber ich spürte auch noch etwas anderes. Bei so vielen Menschen schien die Meinung von Anfang an „festzustehen“. Ich stellte fest, dass viele junge Menschen die Ausnahme waren, während die meisten Älteren es nicht wagten, die offizielle Darstellung in Frage zu stellen. Dazu gehörten auch viele prominente linke Kritiker der amerikanischen Außenpolitik. Jetzt, nach vierundzwanzig Jahren, scheint dies wahrer denn je zu sein.

Auf Anregung von Menschen wie Graeme MacQueen, Lance de Haven-Smith, T.H. Meyer, Jacques Ellul und anderen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass vor, während und nach den Anschlägen ein Prozess der sprachlichen Gedankenkontrolle stattfand. Wie bei jeder guten Propaganda musste die Sprache über einen längeren Zeitraum hinweg subtil eingesetzt und durch Vermittler eingeführt werden. Sie musste „natürlich” wirken und sich aus den Ereignissen ergeben, nicht ihnen vorausgehen. Und sie musste immer und immer wieder wiederholt werden. All dies wurde von den Mainstream-Medien durchgeführt.

Zusammenfassend werde ich die Sprache auflisten, die meiner Meinung nach diejenigen „überzeugt” hat, die sich geweigert haben, die Behauptungen der Regierung über die Anschläge vom 11. September und die anschließenden Anthrax-Anschläge zu überprüfen.

1. Pearl Harbor

Wie David Ray Griffin und andere hervorgehoben haben, wurde dieser Begriff im September 2000 im Bericht „Rebuilding America’s Defenses” (S. 51) des Project for the New American Century verwendet. Die neokonservativen Autoren argumentierten, dass die USA nicht in der Lage wären, Irak, Afghanistan, Syrien, Libanon, Libyen, Iran, Somalia und Sudan usw. anzugreifen, „ohne ein katastrophales und katalysierendes Ereignis – wie ein neues Pearl Harbor.”

Zufällig oder nicht, der Film Pearl Harbor, der mit Unterstützung des Pentagon und einem riesigen Budget gedreht wurde, kam am 25. Mai 2001 in die Kinos und war ein Kassenschlager. Er lief den ganzen Sommer über in den Kinos. Der Gedanke an den Angriff auf Pearl Harbor (für die US-Regierung keine Überraschung, aber als solche dargestellt) lag in der Luft, obwohl der 60. Jahrestag dieses Angriffs erst am 7. Dezember 2001 war, einem wahrscheinlicheren Veröffentlichungsdatum.

Nach den Anschlägen vom 11. September wurde der Vergleich mit Pearl Harbor aus der gesellschaftlichen Atmosphäre „herausgepickt” und von da an unzählige Male verwendet. Sogar George W. Bush soll angeblich noch in derselben Nacht Zeit gehabt haben, ihn in seinem Tagebuch zu verwenden. Die Beispiele für diesen Vergleich sind vielfältig, aber ich fasse zusammen und verzichte daher darauf, sie aufzuzählen. Jeder gelegentliche Forscher kann dies bestätigen.

2. Heimat

Dieser seltsame, unamerikanische Begriff, ein weiteres Wort aus dem Zweiten Weltkrieg, das mit einem anderen Feind – Nazi-Deutschland – in Verbindung gebracht wird, wurde ebenfalls (in einem Freudschen Versprecher Fauxpas) von den neokonservativen Autoren von „Rebuilding America’s Defenses” (Wiederaufbau der amerikanischen Verteidigung) mehrfach verwendet. Ich bezweifle, dass ein durchschnittlicher Amerikaner dieses Land zuvor mit diesem Begriff bezeichnet hat.

Natürlich wurde er zum Spitznamen für das Department of Homeland Security (Ministerium für Innere Sicherheit), wobei „Heimat“ mit „Sicherheit“ verbunden wurde, um einen beruhigenden Namen zu bilden, der gleichzeitig und unbewusst eine Verteidigung gegen ein Hitler-ähnliches Übel von außen suggeriert. Es ist kein Zufall, dass Hitler ihn 1934 auf dem Nürnberger Reichsparteitag in die Propagandasprache der Nazis einführte. Beide Verwendungen riefen Bilder einer Heimat hervor, die von fremden Mächten belagert wurde, die auf ihre Zerstörung aus waren; daher waren Präventivmaßnahmen angebracht.

3. Ground Zero

Dies ist ein dritter Begriff aus dem Zweiten Weltkrieg („der gute Krieg“), der erstmals am 11. September um 11:55 Uhr von Mark Walsh (alias „der Harley-Typ“, weil er ein Harley-Davidson-T-Shirt trug) in einem Straßeninterview mit dem Fox-News-Reporter Rick Leventhal verwendet wurde. Walsh, der als Freiberufler für Fox arbeitete, erklärte den Einsturz der Zwillingstürme auf präzise, gut einstudierte Weise, die später von der Regierung als ebenso unlogische Erklärung wiederholt wurde: „hauptsächlich aufgrund von strukturellen Schäden, weil das Feuer zu intensiv war”.

Ground Zero – ein Begriff aus dem Bereich der Atomwaffen, der erstmals von US-Wissenschaftlern verwendet wurde, um den Ort zu bezeichnen, an dem sie 1945 in New Mexico die erste Atombombe zündeten – wurde zu einem weiteren Mem, das von den Medien aufgegriffen wurde und suggerierte, dass ein Atomangriff stattgefunden hatte oder in Zukunft stattfinden könnte, wenn die USA nicht handelten.

Die Angst vor Atomwaffen wurde in den Tagen und Monaten nach den Anschlägen von George W. Bush und US-Beamten immer wieder geschürt, obwohl Atomwaffen nichts mit der Sache zu tun hatten. Aber die Verbindung von „nuklear“ mit „Ground Zero“ trug dazu bei, die Angst dramatisch zu steigern. Ironischerweise hieß das Projekt zur Entwicklung der Atombombe „Manhattan Project“ und hatte seinen Sitz in der 270 Broadway, NYC, nur wenige Blocks nördlich des World Trade Centers.

4. Das Undenkbare

Dies ist ein weiterer Begriff aus dem Bereich der Atomkraft, dessen Verwendung als sprachliche Bewusstseinskontrolle und Propaganda von Graeme MacQueen im vorletzten Kapitel von The 2001 Anthrax Deception analysiert wird. Er stellt die systematische Verwendung dieses Begriffs vor und nach dem 11. September fest und merkt an, dass „das Muster vielleicht keinen groß angelegten Plan bedeutet … Es verdient jedoch Untersuchung und Überlegung.” Anschließend legt er überzeugend dar, dass die Verwendung dieses Begriffs kein Zufall sein kann. Er weist darauf hin, dass George W. Bush in einer wichtigen außenpolitischen Rede am 1. Mai 2001 „informell öffentlich bekannt gab, dass die Vereinigten Staaten beabsichtigten, einseitig aus dem ABM-Vertrag auszusteigen”; Bush sagte, die USA müssten bereit sein, „das Undenkbare zu überdenken”. Dies sei aufgrund des Terrorismus und der Schurkenstaaten mit „Massenvernichtungswaffen“ notwendig. Auch das PNAC argumentierte, dass die USA aus dem Vertrag austreten sollten. Ein Unterzeichnerstaat konnte nur nach einer sechsmonatigen Kündigungsfrist und aufgrund „außergewöhnlicher Ereignisse“, die „seine höchsten Interessen gefährdeten“, aus dem Vertrag austreten. Nach den Anschlägen vom 11. September überdachte Bush das Undenkbare und kündigte am 13. Dezember offiziell den Austritt der USA aus dem ABM-Vertrag an. MacQueen führt auf, wie oft verschiedene Medien im Oktober 2001 den Begriff „undenkbar“ in Bezug auf die Anthrax-Anschläge verwendeten. Er erläutert dessen Verwendung in einem der Anthrax-Briefe – „The Unthinkabel“ [sic]. Er erklärt, dass die Medien, die den Begriff so häufig verwendeten, zu diesem Zeitpunkt nichts von dessen Verwendung in dem Anthrax-Brief wussten, da dessen Inhalt noch nicht bekannt war, und dass der Verfasser des Briefes diesen verschickt hatte, bevor die Medien begannen, den Begriff zu verwenden. Er liefert stichhaltige Beweise für die Komplizenschaft der US-Regierung bei den Anthrax-Anschlägen und damit auch bei den Anschlägen vom 11. September. Er bezeichnet die Verwendung des Begriffs „unthinkable“ in all seinen Varianten als „problematisch“ und schreibt „Die Wahrheit ist, dass die Verwendung von „das Undenkbare“ in diesem Brief, wenn man sowohl die Bedeutung dieses Begriffs in strategischen Kreisen der USA als auch die anderen relevanten Verwendungen des Begriffs im Jahr 2001 berücksichtigt, uns in Richtung des US-Militärs und der Geheimdienste weist.“ Das erinnert mich an Orwells Aussage in 1984: „Ein ketzerischer Gedanke – also ein Gedanke, der von den Prinzipien des Ingsoc abweicht – sollte buchstäblich undenkbar sein, zumindest soweit das Denken von Worten abhängig ist.“ Somit wird die Verwendung des Begriffs „undenkbar“ durch die Regierung und die Medien zu einem klassischen Fall von „Doppeldenken“. Das Undenkbare ist undenkbar.

5. 9/11

Dies ist die zentrale Verwendung, die sich über die Jahre hinweg fortgesetzt hat und um die sich alle anderen drehen. Es handelt sich um eine anomale numerische Bezeichnung ohne Präzedenzfall, die auf ein historisches Ereignis angewendet wird, und natürlich auch um die Notrufnummer. Versuchen Sie, sich eine andere numerische Bezeichnung für ein wichtiges Ereignis in der amerikanischen Geschichte vorzustellen. Der zukünftige Herausgeber der New York Times und Befürworter des Irak-Krieges, Bill Keller, stellte diesen Zusammenhang am nächsten Morgen in einem Kommentar in der NY Times her: „Amerikas Notrufnummer: 9/11.”

Die Verbindung der Anschläge mit einem permanenten nationalen Notstand wurde somit unterschwellig hergestellt, da Keller neun Mal Israel erwähnte und sieben Mal die Situation der USA mit der Israels als Ziel von Terroristen verglich. Sein erster Satz lautet: „Eine israelische Antwort auf Amerikas passend datierten Weckruf könnte lauten: ‚Jetzt wisst ihr Bescheid.‘” Durch die Bezeichnung des 11. September als 9/11 wurde ein endloser nationaler Notstand mit einem endlosen Krieg gegen den „Terror“ verbunden, der darauf abzielt, Hitler-ähnliche Terroristen daran zu hindern, uns mit Atomwaffen zu vernichten, die einen weiteren Ground Zero oder Holocaust verursachen könnten. Es ist ein Begriff, der alle richtigen Knöpfe drückt und unendliche soziale Angst und Unsicherheit hervorruft.

Es ist Sprache wie Zauberei; es ist Propaganda in ihrer besten Form. Selbst diejenigen, die der offiziellen Darstellung widersprechen, verwenden weiterhin den Begriff, der durch endlose Wiederholung zu einem festen Bestandteil des öffentlichen Bewusstseins geworden ist.

Wie George W. Bush später sagte, als er Saddam Hussein mit dem „11. September“ in Verbindung brachte und auf den Irakkrieg drängte: „Wir wollen nicht, dass der rauchende Colt eine Atompilzwolke ist.“

Alle Zutaten für einen sprachlichen Mind-Control-Smoothie waren zusammengemischt worden.

*

Ich bin zu dem Schluss gekommen – und das lässt sich aufgrund der Natur solcher propagandistischen Techniken und Dokumente, deren Entdeckung und Freigabe viele Jahrzehnte dauern kann, derzeit nicht endgültig beweisen –, dass die Verwendung all dieser Wörter/Zahlen Teil einer hochentwickelten sprachlichen Kampagne zur Bewusstseinskontrolle ist, die darauf abzielt, eine Erzählung zu schaffen, die sich in den Köpfen von Hunderten Millionen Menschen festgesetzt hat und nur sehr schwer zu verdrängen ist. Deshalb spreche ich nicht mehr von „9/11”. Ich bezeichne diese Ereignisse als die Anschläge vom 11. September 2001. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich den Schaden wieder gutmachen kann.

Lance de Haven-Smith bringt es in Conspiracy Theory in America auf den Punkt:

“ Die Schnelligkeit, mit der die neue Sprache des Krieges gegen den Terror aufkam und sich durchsetzte; die Synergie zwischen den Begriffen und ihre gegenseitigen Verbindungen zur Nomenklatur des Zweiten Weltkriegs; und vor allem die Verbindungen zwischen vielen Begriffen und dem Notfallmotiv von „9/11“ und „9-1-1“ – jeder dieser Faktoren für sich genommen, aber sicherlich alle zusammen – lassen die Möglichkeit zu, dass die Arbeit an diesem sprachlichen Konstrukt lange vor dem 11. September begonnen hat… Es stellt sich heraus, dass politische Verbrechen der Elite, sogar Verrat, tatsächlich offizielle Politik sein können.“

Es versteht sich von selbst, dass seine Verwendung der Wörter „Möglichkeit“ und „könnte“ angemessen ist, wenn man sich an strengen Empirismus hält. Wenn man jedoch seinen vollständigen Text liest, wird mir klar, dass er diese „Zufälle“ als Teil einer Verschwörung der Regierung betrachtet. Zu diesem Schluss bin ich ebenfalls gekommen. Wie Thoreau es in seiner unterschätzten humorvollen Art formulierte: „Manche Indizien sind sehr überzeugend, etwa wenn man eine Forelle in der Milch findet.“

Die Beweise für sprachliche Gedankenkontrolle, die Gegenstand dieses Aufsatzes sind, stehen natürlich nicht für sich allein. Sie untermauern die tatsächlichen Anschläge vom 11. September und die damit verbundenen späteren Anthrax-Anschläge. Die offiziellen Erklärungen für diese Ereignisse halten einer elementaren Logik nicht stand und sind offensichtlich falsch, wie Tausende von angesehenen professionellen Forschern aus allen Bereichen des Lebens – d. h. Ingenieure, Piloten, Architekten und Wissenschaftler aus vielen Disziplinen – bewiesen haben. Um den vorausschauenden Anwalt Vince Salandria aus Philadelphia zu paraphrasieren, der dies vor langer Zeit in Bezug auf die Ermordung von Präsident Kennedy sagte: Die Anschläge von 2001 sind „ein falsches Rätsel, das Staatsverbrechen verschleiert“.

Wenn man die Anschläge von 2001 objektiv untersucht und dabei die Sprache berücksichtigt, die verwendet wurde, um sie zu erklären und im sozialen Gedächtnis zu bewahren, verlässt das „Rätsel“ den Bereich des Undenkbaren und wird unaussprechlich. „Es gibt kein Geheimnis.“ Wie kann man dies vermitteln, wenn die Mainstream-Medien der Regierung als „Mockingbird“ (wie in Operation Mockingbird) dienen und immer wieder dieselbe Erzählung in derselben Sprache wiederholen? Das ist die schwierige Aufgabe, vor der wir stehen.

Die Anthrax-Anschläge, die auf die Anschläge vom 11. September folgten, sind aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwunden, ähnlich wie die Pulverisierung der Twin Towers und des World Trade Center Building 7. Zumindest von den Türmen bleiben gespenstische Nachbilder zurück, wenn auch verblassend wie ein Albtraum der vergangenen Nacht. Aber die Anthrax-Anschläge, die eindeutig mit dem 11. September und dem Patriot Act in Verbindung stehen, sind wie verlorene Briefe, die verschickt wurden, aber längst vergessen sind. Solche Verschwindungsakte sind heutzutage ein fester Bestandteil des amerikanischen Lebens. Das Gedächtnis hat in einer Nation, die unter Amnesie leidet, schwere Zeiten durchgemacht.

Mit The 2001 Anthrax Deception ruft Graeme MacQueen, Gründungsdirektor des Zentrums für Friedensforschung an der McMaster University, dazu auf, die Anthrax-Anschläge noch einmal sorgfältig zu überdenken. Es ist eine eloquente und klare Lektion in induktivem Denken und verdient es, neben David Ray Griffins brillanter mehrbändiger Analyse der Wahrheit über den tragischen 11. September und seine Folgen zu stehen. MacQueen liefert überzeugende Argumente für die Verbindung beider Ereignisse, eine Verbindung, die beide mit Insidern tief innerhalb der US-Regierung verbindet, möglicherweise in Abstimmung mit ausländischen Elementen. Sein Buch sollte Pflichtlektüre sein.

MacQueens These lautet wie folgt: Die kriminellen Anthrax-Anschläge wurden von einer Gruppe von Verschwörern tief innerhalb der US-Regierung durchgeführt, die mit den Tätern des 11. September in Verbindung stehen oder mit ihnen identisch sind. Ihr Ziel war es, den Kalten Krieg in einen globalen Krieg gegen den Terror umzudefinieren und damit die bürgerlichen Freiheiten in den Vereinigten Staaten zu schwächen und andere Nationen anzugreifen.

Worte haben die Kraft, zu verzaubern und zu hypnotisieren. Sprachliche Gedankenkontrolle – Sprache als Zauberei – kann, insbesondere in Verbindung mit traumatischen Ereignissen wie den Anschlägen vom 11. September und den Anthrax-Anschlägen, Menschen sprachlos und blind machen. Oft macht sie bestimmte Themen „undenkbar” und „unaussprechlich” (um James W. Douglass zu zitieren, der den Trappistenmönch Thomas Merton in JFK and the Unspeakable zitiert: Das Unaussprechliche „ist die Leere, die allem widerspricht, was gesagt wird, noch bevor die Worte ausgesprochen sind; die Leere, die in den Moment ihrer Äußerung in die Sprache öffentlicher und offizieller Erklärungen eindringt und sie mit der Hohlheit des Abgrunds tot klingen lässt. Es ist die Leere, aus der Eichmann die pedantische Genauigkeit seines Gehorsams schöpfte …“).

Wir brauchen ein neues Vokabular, um über diese schrecklichen Dinge zu sprechen.