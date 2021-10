Spritzenpolitiker dem Impfwahn verfallen

Die Medizin-Journalistin und Diplom-Biologin Janine Fritsch aus dem Münchner Vorort Gröbenzell setzt sich gegen den dortigen Impf-Irrsinn mit einem offenen Brief zur Wehr. Sie ist Gründungsmitglied der Partei dieBasis und Mutter. Link siehe unten, am Ende des Beitrag.

Lügen und Kollateralschäden als Doktrin

Mittlerweile müßte doch aufgrund der ständig neuen Erkenntnisse bezüglich des Corona-Komplexes dem letzten Naiven klar werden, daß wir an der Nase herumgeführt und systematisch desinformiert wurden. Was gestern noch als Verschwörungstheorie galt, das ist heute längst Realität. Spätestens seit dem Zeitpunkt, von dem an die Pandemie nicht mehr unter seriösen wissenschaftlich-medizinischen Aspekten betrachtet, sondern politisch instrumentalisiert wurde. Ich nenne nur mal ein paar Stichworte:

reale Coronatote in einer verfälschten Statistik

gefakte Bettenbelegung in Intensivstationen

nicht bewiesene Behauptungen über die Zuverlässigkeit von div. Testmethoden

Verharmlosung von mittel- und langfristigen Impfschäden

Falschaussagen bzgl. der Wirksamkeit der Impfungen

Gesundheitsschäden durch längeres Maskentragen

zusätzliche Todesfälle und Erkrankungen in anderen Bereichen wegen der totalen Fixierung auf Covid 19

Nichtbeachtung der Tatsache, daß die Übersterblichkeit nicht gestiegen ist

Todesrate bei Covid 19 lt. Prof. John Ioannidis und anderen weltweit führenden Experten unter 0,2 %

Fehleinschätzung des Gefährdungspotenzials von Kindern und Jugendlichen

krasse Zunahme von psychischen Erkrankungen und Depressionen sowie von Suiziden

ernste Spaltung der Gesellschaft – angefangen in Familien, im Freundes- und Bekanntenkreis, im Arbeitsbereich sowie auf höheren Ebenen

totales Mißverhältnis im Vergleich von Nutzen und Schaden bei den Corona-Restriktionen

immense materielle und ökonomische Belastungen verbunden mit einer Verschuldung, die auf unsere Nachkommen übertragen wird

Wann kommt der Freedom Day?

Aufgrund der erdrückenden Beweislast und der