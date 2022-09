Sri Lanka ist bei der digitalen Identität und der Geburtenregistrierung schneller als viele andere Länder

Der vor der Südspitze Indiens gelegene Inselstaat Sri Lanka macht Geburtsurkunden zu digitalen Ausweisdokumenten. Gleichzeitig testet er die Zusammenführung von Geburtsurkunden mit nationalen Identitätskonten.

Damit ist die Regierung nicht nur vielen Inselstaaten in Süd- und Südostasien voraus, sondern auch vielen entwickelten Volkswirtschaften.

Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Global Citizen leben 60 Prozent der Kinder ohne Ausweispapiere in der asiatisch-pazifischen Region. In Timor-Leste, Vanuatu und Papua-Neuguinea wird sogar weniger als die Hälfte der Geburten registriert.

Vor einem Monat kündigten sri-lankische Beamte ein Pilotprojekt an, bei dem das nationale Identitätskonto mit den Geburtsurkunden verknüpft werden soll. An der Integration sind zwei Behörden beteiligt – die Abteilung für Personenregistrierung und der Registrar General.

Die beiden Behörden werden ihre einschlägigen Datenbanken online gemeinsam nutzen, berichtet der Insel-Nachrichtenverlag ColumboPage. Das unmittelbare Ergebnis wird eine einzige Ausweisnummer anstelle von zwei sein.

Kinder werden bis zu ihrem 15. Lebensjahr nur eine Geburtsurkunde haben und können dann einen nationalen Personalausweis beantragen, bei dem die wichtigsten Daten zwischen den beiden Ausweisformen abgeglichen werden.

Fast genau einen Monat später erklären die Gesetzgeber in der nationalen Hauptstadt Columbo, dass sie die Geburtsurkunden digitalisieren werden. Zunächst werden nur Kinder, die am oder nach dem 1. August geboren sind, eine digitale Urkunde erhalten. Laut News 1st, einem weiteren lokalen Nachrichtenverlag, sollen schließlich alle Einwohner digitale Ausweise erhalten.

Die mit den Geburtsurkunden verbundenen Informationen werden in zwei Sprachen, Englisch-Tamil und Singhalesisch-Tamil, dargestellt werden.

Die Regierung konzentriert sich auf die digitale ID. Im vergangenen September waren die Verantwortlichen damit beschäftigt, ein biometrisches Iris-Scansystem für Ausweise zu schaffen. Das Biometrieunternehmen IriTech hatte gerade ein Selbstverpflichtungsprogramm absolviert und nahm am landesweiten Pilotprojekt Unique Digital ID teil.

Einer der regionalen Nachbarn der Insel, der einen Schritt hinter Sri Lanka liegt, ist der australische Bundesstaat New South Wales.

Die Verantwortlichen des Staates hatten geplant, bereits jetzt digitale Geburtsurkunden für alle Einwohner zu veröffentlichen, aber die Erwartungen wurden zurückgeschraubt. Nun soll im Dezember ein Pilotprojekt starten, etwa zwei Jahre nach der Entscheidung des Standesamts für Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen, digital zu werden.

Laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins InnovationAUS.com arbeiten ganz Australien und seine Territorien an interoperablen digitalen Ausweisen, die in Verbindung mit digitalen IDs verwendet werden können.

Das Fehlen einer Geburtsurkunde und eines Personalausweises stellt für Menschen in jeder Gesellschaft eine hohe wirtschaftliche Hürde dar, aber für Menschen in Entwicklungsländern kann es besonders schwierig sein, sagt die Nichtregierungsorganisation.

Die Probleme beginnen schon früh. Ein Viertel der Kinder unter fünf Jahren in der Welt ist in keiner Weise registriert. Viele von ihnen werden ohne Ausweispapiere am Schulbesuch gehindert, so Global Citizen.

Es ist zwar richtig, dass viele Entwicklungsländer nicht das Geld haben, um Dokumente für ihre Bürger zu erstellen, aber es gibt Informationen darüber, wie man sie online erstellen kann. In einem Podcast von Biometric Update und ID 16.9 wird OpenCRVS, ein Open-Source-Zivilregister, besprochen.