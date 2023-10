Staat gegen Anonymität

Im letzten Jahrhundert hatten die Staaten eine starke Kontrolle über die Medienkanäle. In den meisten westlichen Ländern bestimmten Lobbygruppen und Kartelle, die mit „liberalen“ und „demokratischen“ Regierungen zusammenarbeiteten, wer senden durfte, während die Regierungen mit ihren unendlichen Geldtöpfen und ihrer politischen Macht mit privaten oder ausländischen Institutionen konkurrierten. In Südafrika wurde das Fernsehen vollständig verboten und auch nach seiner Legalisierung in den 1970er-Jahren blieb der Sektor unter staatlicher Kontrolle.

In der Sowjetunion wurden unmittelbar nach der Oktoberrevolution alle Medien zentralisiert und vom Staat kontrolliert – die bolschewistische Führung wusste um die Bedeutung der Medienkontrolle. Im letzten Jahrhundert hatte jeder Staat einen gewissen Einfluss auf die Medien des Landes, verbreitete günstige Nachrichten und unterdrückte ungünstige, um die Kontrolle über die Bevölkerung zu behalten.

Die traditionelle Zentralisierung der Medien durch den Staat wurde mit der Verbreitung des Internets überflüssig. Mit der Entwicklung des Internets und der damit verbundenen Technologie wurde die Dezentralisierung immer ausgeprägter und weiter verbreitet. Wenn jeder einen Podcast auf einer Vielzahl von Websites mit jedem anderen auf der Welt, der über die entsprechende Technologie verfügt, starten kann, oder wenn Miniaturdokumentationen und Videoessays von jedem produziert und überall dort hochgeladen werden können, wo das Format akzeptiert wird, sind die staatlich betriebenen oder staatlich geförderten Medien, die das letzte Jahrhundert dominiert haben, praktisch überholt. Die neue Konkurrenz war zu dynamisch, anpassungsfähig, dezentralisiert und ausweichend, als dass das alte System sie hätte überholt, übertrumpfen oder gar verbieten können.

Nicht nur die traditionellen Medien waren vom Internet betroffen. Chatrooms, Foren und andere Mittel der direkten Kommunikation untergruben einige der wichtigsten Legitimatoren des Staates, insbesondere Akademiker und Journalisten. Unabhängig von lokalen Regeln und Richtlinien stand es jedem frei, jeden Aspekt der akademischen Welt infrage zu stellen und zu diskutieren, in der Regel unter dem Schutz der Anonymität.

Aus Sicht des Staates war diese Neuerung katastrophal. Die totale Kontrolle über alle Medienkanäle wurde innerhalb weniger Jahre unmöglich. Einige Staaten versuchten, das Internet mit allen Mitteln einzuschränken, wie z.B. mit Chinas Great Firewall, obwohl es zahlreiche Möglichkeiten gibt, die Beschränkungen durch VPNs oder Proxys zu umgehen. Westliche Länder haben sich für subtilere Beschränkungen entschieden, wie die Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen hinter verschlossenen Türen. Ein stärkerer und heimtückischerer Angriff auf die Vorteile der Freiheit, die das Internet bietet, liegt jedoch in den Kampagnen gegen die Anonymität. Die Beseitigung der Anonymität und damit der Privatsphäre löst die meisten Probleme des Staates, die durch das Aufkommen des Internets entstanden sind, und genau deshalb haben die Staaten und ihre Apologeten ihren Kreuzzug gegen das Internet begonnen.

Die Lösung staatlicher Probleme

Anonymität ist aus der Sicht des Staates sehr gefährlich, weil er sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass seine Erzählungen, seine Wissenschaftler, seine Journalisten und andere Quellen seiner Legitimität öffentlich nicht infrage gestellt werden. In der Anonymität gewinnen die besseren Argumente (die von den Beobachtern bestimmt werden). Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Wahrheit in jedem Fall siegt, aber es bedeutet, dass die Glaubwürdigkeit, eine wichtige Stütze der Verteidiger des Staates, umgangen wird. Die Zuschauer können stattdessen Argumente sehen, bei denen eine oder beide Seiten ihre Person durch Anonymisierung vollständig aus der Diskussion herausgenommen haben, sodass nur noch Fakten und deren Anwendung sowie Rhetorik zur Debatte stehen. Wenn ein Wissenschaftler oder Journalist gegen diese anonymen Poster oft genug schlecht abschneidet oder nachweislich gelogen hat, wird seine Glaubwürdigkeit geschwächt, sodass er den Staat nicht mehr voll legitimieren kann.

Die Staatsschützer haben ein Gegenmittel. Wenn die Anonymität auf die eine oder andere Weise aufgehoben wird und sich herausstellt, dass die zuvor anonyme Person kontroverse oder „rechtsextreme“ Ansichten vertritt, können Mobs und Unruhestifter die Sicherheit dieser Person bedrohen und sie vor die Wahl stellen, entweder angesichts möglicher Vergeltungsmaßnahmen weiterzumachen oder die Diskussion ganz zu verlassen. Diese Taktik wird angewandt, wenn eine bestimmte Person oder eine Gruppe von Personen besonders erfolgreich gegen staatliche Akademiker und Journalisten vorgegangen ist, aber sie ist schwierig, zeitaufwendig, kostspielig in Bezug auf Reputation und Vertrauen und letztlich nicht in großem Maßstab anwendbar. Die Auslagerung der Taktik auf unappetitliche und „unverbundene“ Gruppen hilft, den Imageschaden zu mildern, aber auch das kann nur so lange funktionieren, bis jeder das Muster erkennen kann, was ein größeres Potenzial für Gegenreaktionen schafft.

Anstatt eine Person zu bedrohen, können staatliche Wissenschaftler und Journalisten andere, weitaus schwächere Methoden wählen, um anonyme Poster zu diskreditieren. Die beliebteste Methode besteht darin, die Tatsache, dass jemand anonym ist, zu einer diskreditierenden Eigenschaft an sich zu machen. Dies ist eine ähnliche Taktik, die von Interessengruppen angewandt wird, die sich für die Erteilung von Lizenzen einsetzen. Diejenigen, die nicht die Zustimmung des Status quo haben, sind unsicher, unseriös oder bösartig, so die Rhetorik, und deshalb muss ein Standard in Form einer Lizenz oder Nichtanonymität eingeführt werden, um die vom Status quo anerkannte Qualität zu garantieren. Im Gegensatz zu einer Lizenz muss dieser soziale Standard nicht unbedingt staatlich verordnet werden, sozialer Druck könnte ausreichen.

Leider ist die Intensität des sozialen Drucks, der notwendig ist, um Anonymität zu einem Tabu zu machen, für die Gegner der Anonymität unerreichbar. Eine andere Strategie ist der Appell an die Ehre. Wenn das Argument so wichtig oder gut ist, dann sollte der Argumentierende das Vertrauen haben, seinen Namen und sein Gesicht damit zu verbinden. Obwohl dies formal ein non sequitur und inkonsequent ist (ich bezweifle, dass dieser Standard jemals angewandt wird, es sei denn, man wurde durch das Argument eines anonymen Posters bloßgestellt), ist es dennoch beliebt. Trotz seiner Popularität habe ich noch niemanden getroffen, der bereit gewesen wäre, seine nicht-anonyme Ehre zu verteidigen, die mit einem Argument oder einer Aussage verbunden war, auch wenn sie infrage gestellt wurde.

Der Staat und seine Mitarbeiter haben jedoch eine andere Lösung. Wenn es möglich wäre, die Anonymität auf jeder größeren Website einfach abzuschaffen, sodass die Online-Privatsphäre völlig verschwindet, wäre nicht nur das Problem der anonymen Kritiker gelöst, sondern der Staat könnte sich leicht wieder als Herrscher über die Medien etablieren. Die Kontrolle des Staates über die Medien ist durch deren Dezentralisierung stark eingeschränkt, ja, aber wenn die Dezentralisierung beibehalten wird, während die Privatsphäre durch ein Anonymitätsverbot (sei es durch ein staatliches Edikt oder durch eine öffentlich-private Vereinbarung) abgeschafft wird, dann kann der Staat kontrollieren, wen er will, nur nicht in dem Ausmaß wie im letzten Jahrhundert. Die Anonymität muss also verteidigt werden, wenn der Staat geschwächt und schließlich abgeschafft werden soll.