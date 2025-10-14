Stadtstaaten ohne Grenzen – Teil 1

Von Iain Davis

Eine mächtige Gruppe von Oligarchen aus dem Silicon Valley nutzt die Trump-Regierung, um den Bau privatisierter Stadtstaaten in den USA voranzutreiben. Ihre Interessen stimmen mit denen eines globalen Netzwerks von Oligarchen überein, die von der globalen Governance der Nationalstaaten zu einer globalen Governance eines internationalen Netzwerks von Stadtstaaten übergehen wollen. Die Absicht ist, dass die Stadtstaaten ein „Flickwerk” von Reichen bilden, die von einem regionalen Gleichgewicht der Kräfte im globalen Governance-System überwacht werden: der multipolaren Weltordnung.

Neue Stadtstaaten – von denen einige von Grund auf neu gebaut werden und andere in bestehende Städte integriert werden – haben viele Namen. In den USA hat Präsident Donald Trump sie „Freedom Cities“ (Freiheitsstädte) genannt. Die Vereinten Nationen bezeichnen sie als „menschliche Siedlungen“, das C40 Cities Network nennt sie „15-Minuten-Städte“, das Global Parliament of Mayors bezeichnet sie manchmal als „resiliente Städte“ und das Charter Cities Institute nennt sie, wenig überraschend, „Charter Cities“.

Aber wie auch immer sie genannt werden, sie haben eine Reihe gemeinsamer Merkmale. Alle diese entstehenden Stadtstaaten sind zentral geplant und darauf ausgelegt, den Einsatz von Technologie zu maximieren. Einige sind bereits kurz davor, zu vollendeten „Smart Cities“ zu werden. Viele dieser neuen Stadtstaaten, die noch nicht offiziell erklärt wurden, haben eine unabhängige Gerichtsbarkeit mit unterschiedlichem Grad an Autonomie von den Nationalstaaten, in denen sie sich befinden, erhalten.

Ihr vielleicht auffälligstes gemeinsames Merkmal ist ihr universelles Engagement für die Umsetzung globaler Governance-Initiativen. Zu diesem Zweck haben sich viele neu entstehende Stadtstaaten bereits globalen Governance-Netzwerken angeschlossen.

Ihre Entwicklung wird durch eine öffentlich-private Partnerschafts-Investitionsstrategie vorangetrieben, die auf globaler Governance-Ebene gefördert und unterstützt wird. Einige davon entstehen derzeit in sogenannten „Sonderwirtschaftszonen“ (SEZ). Andere angekündigte Stadtstaatsprojekte, wie beispielsweise Freedom Cities in den USA, weisen alle Merkmale von SEZ auf. Die weltweite Verbreitung von Sonderwirtschaftszonen, insbesondere solchen mit „Wohnraum“, erweitert rasch die potenziellen Standorte für weitere Stadtstaatsprojekte. Es gibt bereits Tausende davon.

Auffällige philosophische und politische Theorien und die sich vor unseren Augen abzeichnende Stadtstaatenlandschaft definieren unser Konzept der globalen Governance neu. Die Idee, die angebliche „Souveränität” der Nationalstaaten auslaufen zu lassen, ist nun fest in den Strategien zur Entwicklung einer neuen Art von zwischenstaatlicher Struktur verankert. Eine, in der die Stadt dominiert. Das Konzept eines weltweiten Netzwerks privatisierter, unternehmerischer Stadtstaaten-„Königreiche“ wurde begrüßt und gilt als die beste und zweckmäßigste Methode, um die Menschheit sowohl einer zentralisierten digitalen Überwachung und Verhaltenssteuerung zu unterwerfen als auch eine feste globale Governance zu etablieren.

Gov-Corp-Technaten

In einer früheren zweiteiligen Untersuchung für Unlimited Hangout – The Dark MAGA Gov-Corp Technate Teil 1 und Teil 2 – haben wir die sogenannte Philosophie der Dunklen Aufklärung und die soziopolitische Theorie der Technokratie untersucht. Wir haben gesehen, wie sich diese beiden Konzepte überschneiden, und beobachtet, wie sie die Fantasie einer Gruppe von Oligarchen aus dem Silicon Valley – Peter Thiel, Elon Musk, Marc Andreessen usw. – beflügelt haben, die effektiv die Kontrolle über die Trump-Regierung übernommen haben. Es empfiehlt sich, diese Essays zu lesen, um einen Überblick über einige der Konzepte zu erhalten, auf die wir hier näher eingehen werden.

Die Dunkle Aufklärung war eine philosophische Abhandlung, die erstmals 2012 vom britischen Politikwissenschaftler und Philosophen Nick Land veröffentlicht wurde. Sie enthielt die Ideen des US-amerikanischen „Denkers”, Tech-Unternehmers und Bloggers Curtis Yarvin. Die Veröffentlichung der Dunklen Aufklärung in Großbritannien und Yarvins Theorien, die in den USA veröffentlicht wurden, bildeten zusammen die angebliche intellektuelle Grundlage für die sogenannte neoreaktionäre Bewegung (NRx).

In The Dark Enlightenment würdigte Land den Einfluss von Peter Thiel auf die Entwicklung seiner eigenen Ideen. Insbesondere verwies Land auf Thiels Artikel „The Education of a Libertarian” aus dem Jahr 2009 als prägend. Curtis Yarvin beschreibt Thiel als „vollständig erleuchtet” und ist ein enger Vertrauter von Thiel. Thiels Founders Fund finanzierte Yarvins Tech-Startup-Unternehmen.

Im Wesentlichen schlägt die Dunkle Aufklärung vor, dass der öffentliche Sektor der Regierung durch eine Form der privaten Regierung ersetzt werden sollte. Privatisierte Unternehmensbereiche sollten von den CEOs, den „TechnoKings” der „souveränen Unternehmen” (sovcorps), als Diktaturen regiert werden. Die Bereiche können dann miteinander verbunden werden, um das zu bilden, was Yarvin als „Patchwork” von Bereichen bezeichnet. Im Jahr 2008 beschrieb Yarvin seine Vorstellung vom „Patchwork” wie folgt:

Die Grundidee von Patchwork ist, dass die miesen Regierungen, die wir aus der Geschichte geerbt haben, zerschlagen und durch ein globales Netz aus Zehntausenden, ja sogar Hunderttausenden souveränen und unabhängigen Ministaaten ersetzt werden sollten, die jeweils von ihrer eigenen Aktiengesellschaft regiert werden, ohne Rücksicht auf die Meinung der Einwohner.

Curtis Yarvins E-Book „Patchwork“, in dem er seine Vision von miteinander verbundenen „Ministaaten“ skizziert, die von Sovcorps regiert werden, Quelle

Yarvin spielte offensichtlich mit dem Gedanken, Nationalstaaten in private Lehensgüter aufzuteilen, in denen die dort lebenden Menschen keine Stimme, keine individuelle Souveränität und keine Macht haben. Die Ideen der NRx sind extrem autoritär. Das NRx-Modell der „Regierung” hat nichts mit Politik, wie wir sie verstehen, zu tun. Wie Peter Thiel in seinem einflussreichen Artikel von 2009 schrieb, besteht das Ziel darin, „ein Entkommen aus der Politik in all ihren Formen zu finden”.

An dieser Stelle lohnt es sich, einen wichtigen Punkt hervorzuheben. Weder die NRx noch die Technokraten – auf die wir gleich noch zu sprechen kommen – präsentieren Konzepte, die sich leicht in unser Verständnis bestehender soziopolitischer Systeme einfügen lassen. Ihre Absicht ist es, alles, was wir mit der sogenannten „repräsentativen Demokratie“ verbinden, auszurotten und durch technologische soziale Kontrollsysteme zu ersetzen, die sich von allem unterscheiden, was wir derzeit kennen, obwohl immer mehr von uns beginnen zu begreifen, was dies bedeutet.

Um beispielsweise Zugang zur Währung des Reiches zu erhalten, benötigt der „Kunde“ – in einem von NRx-Technokraten geführten Stadtstaat gibt es keine Bürger – eine digitale ID. Durch die mit der digitalen Währung verknüpfte digitale ID können alle Vermögenswerte jedes „Kunden“ in einem einheitlichen Hauptbuch des Reiches erfasst und verwaltet werden. Das einheitliche Hauptbuch verwendet die Distributed-Ledger-Technologie (DLT), um alle Vermögenswerte der Kunden zu erfassen. Folglich haben diejenigen, die den Zugang zum Hauptbuch kontrollieren, effektiv die Kontrolle über das Leben jedes Kunden.

Sich vorzustellen, wie das Leben der unterdrückten Bauern in den feudalen Gesellschaften des mittelalterlichen Europas aussah, ist wahrscheinlich der beste Weg, um sich die Zukunft vorzustellen, die die düster aufgeklärten Technokraten für uns im Sinn haben. Nichts könnte weiter von den libertären Prinzipien entfernt sein.

Die führenden NRx-Technokraten sind nicht die einzigen Mitglieder der sogenannten Parasitenklasse, die uns mit digitaler Technologie versklaven wollen. Sie sind auch nicht die einzigen Oligarchen, die unser internationales Gemeinwesen in ein Netzwerk von Stadtstaaten umwandeln wollen, das von einer festen globalen Regierungsstruktur überwacht wird. Tatsächlich sind die Pläne der NRx-Technokraten bis jetzt gerade deshalb erfolgreich, weil sie mit den Zielen der globalen Oligarchie, zu der sie gehören, übereinstimmen.

Da die NRx-Technokraten vorschlagen, die Regierung abzuschaffen und alle politischen Systeme aufzugeben, haben einige Libertäre leider den Eindruck gewonnen, dass das Modell der NRx-Technokraten den bestehenden soziopolitischen Systemen vorzuziehen sei. Tatsächlich freuen sich NRx-Influencer wie Thiel darüber, als Libertäre wahrgenommen zu werden, und sind bestrebt, diese Vorstellung zu fördern. Vermutlich tun sie dies, weil das, was sie tatsächlich vertreten, viel näher am Faschismus als am Libertarismus liegt.

Den Menschen zu sagen, dass man möchte, dass sie in einer von Unternehmen kontrollierten technologischen Diktatur leben, ist kein leichtes Verkaufsargument. Sich mit einem falschen Libertarismus zu umgeben und sich als Gegner der globalistischen Oligarchie darzustellen, verdeckt diese Täuschung geschickt.

Land postulierte, dass Gov-Corp auf nationaler Ebene tätig sein würde, um „ein effizientes, attraktives, lebendiges, sauberes und sicheres Land” zu führen. Obwohl die Beziehung zwischen Gov-Corp und Sovcorps von der NRx (nirgendwo) näher spezifiziert wird, lässt Lands Idee eines „sicheren Landes”, das von Gov-Corp regiert wird, angesichts der Tatsache, dass Yarvins Vorstellung von Sovcorp-Reichen auf der Zerschlagung von Nationalstaaten basiert, auf eine Art private Regierungsinstanz schließen, die das „Flickwerk” der Sovcorp-Reiche überwacht. Gov-Corp-Global Governance, wenn man so will.

Peter Thiel ist ein führender Vertreter der Dark Enlightenment und Verfechter der Ideen der NRx. Sein Kollege, der Tech-Oligarch Elon Musk, der wie Thiel die Trump-Regierung stark unterstützt, fördert eifrig die Umsetzung der Technokratie. Oft einfach als ein von relevanten Experten kontrolliertes soziopolitisches System beschrieben, ist Technokratie, wie Musk sehr wohl weiß, viel mehr als das.

Technokratie ist ein umfassendes zentralisiertes System zur sozialen und verhaltensbezogenen Kontrolle, das jeden Aspekt dessen diktiert, was echte „Technokraten“ wie Musk als „sozialen Mechanismus“ bezeichnen. Menschen werden zu programmierbaren Automaten oder „menschlichen Maschinen“ reduziert, deren Handlungen durch die Überwachung des Währungssystems und der Wirtschaft sowie durch die zentralisierte Verwaltung und Zuweisung aller Ressourcen kontrolliert werden können.

Technokraten gehen davon aus, dass es kein Problem gibt, das die Technologie nicht lösen kann. Entscheidend ist, dass die Technokratie auf einem neu gestalteten Währungssystem beruht, das den Einsatz von Technologie zur Überwachung und Manipulation jeder Transaktion maximiert. Auf diese Weise kann die „Funktion” der menschlichen Maschine im „sozialen Mechanismus” programmiert werden. In einer Technokratie wird jedes menschliche Verhalten reguliert, erlaubt oder eingeschränkt. Durch die Überwachung der Verteilung aller Ressourcen in Verbindung mit strengen Auflagen für alle wirtschaftlichen Aktivitäten kann das Verhalten jedes Unternehmens und jedes Einzelnen im gesamten sozialen Mechanismus – wir würden sagen, in der gesamten „Gesellschaft“ – angeblich von den Technokraten in einer Technokratie präzise gesteuert werden.

Die ursprünglichen Gründer der Technokratie-Bewegung in den USA stellten sich den Ersatz aller Nationalstaaten auf kontinentaler Ebene und die Gründung eines nordamerikanischen Technats vor. Ein „Technate” würde von einem „Continental Board” geleitet werden, das aus seinen Reihen einen „Continental Director” auswählen würde, um das gesamte Technate als technologische Diktatur zu regieren.

Musks eigene Familiengeschichte ist tief in der Tradition der Technokratie verwurzelt, und er hat offen seine Ambitionen zur Errichtung einer Technokratie bekundet. Um ein Beispiel zu nennen: In einem Austausch zwischen Musk und Guillaume Verdon im Oktober 2024 auf Musks Social-Media-Plattform „X” (ehemals Twitter) sagte Verdon: „Der Netzwerkstaat für den Mars entsteht vor unseren Augen.” Musk antwortete begeistert: „Die Mars-Technokratie”, worauf Verdon freudig antwortete: „Ich bin dabei.”

Verdon ist der Gründer des philosophischen Flügels „Effective Accelerationism“ (e/acc) der NRx und ein Technologieunternehmer, der 2022 das KI-Hardware-Startup Extropic gegründet hat. Wie viele Mitglieder der NRx strebt auch Verdon nach Technokratie. Es gibt bemerkenswerte Ähnlichkeiten zwischen der Philosophie der „Dark Enlightenment“ – wenn man sie so nennen kann – und den soziopolitischen und sozioökonomischen Theorien, die der Technokratie zugrunde liegen.

Sowohl die NRx als auch die Technokraten glauben, dass Technologie das Allheilmittel für jedes Problem ist und dass die Gesellschaft – wie auch immer sie sie nennen mögen – durch den Einsatz von Technologie regiert werden sollte. Daher befürworten sowohl die NRx als auch die modernen Technokraten im heutigen Technologiezeitalter eine Regierungsform, die weitgehend von künstlicher Intelligenz (KI) verwaltet wird.

Die NRx und die Technokraten befürworten eine Oligarchie – eine Regierung durch eine kleine Gruppe mächtiger Menschen. Die NRx geht davon aus, dass „Reiche” von den CEOs, den „TechnoKings” einer Sovcorp, kontrolliert werden sollten, wobei der CEO der Gov-Corp offenbar über das Flickwerk der Reiche herrscht. In ähnlicher Weise sind die Technokraten der Meinung, dass das Technate vom „Continental Board” unter der Leitung des „Continental Director” geführt werden sollte. Sowohl die NRx als auch die Technokraten wollen jeden Anschein demokratischer Kontrolle beseitigen und technologische, von Oligarchen geführte Diktaturen errichten.

Die NRx und die Technokraten betrachten die Menschheit als wertlos und entbehrlich. Für Technokraten sind wir „menschliche Tiere”, die wie Hunde oder Fahrzeuge dressiert oder kontrolliert werden müssen. Für die NRx sind wir „unreflektierte Demos”, deren individuelle Souveränität „mit Spott” behandelt werden sollte. Die NRx möchte uns in Cyborgs verwandeln, damit wir programmiert werden können, und sie möchte alle, die sie als „unerwünscht“ erachtet, psychologisch in einer virtuellen Zelle einsperren, wie „Bienenlarven“ in Wachs. Moderne Technokraten wie Musk betrachten uns als Fleischsäcke, als nichts weiter als „biologische Bootloader für digitale Superintelligenz“.

Verdon gilt neben Nick Land und anderen als einer der Schutzheiligen des „Techno-Optimismus“ des führenden NRx-Befürworters und Silicon-Valley-Oligarchen Marc Andreessen. Im Jahr 2023 veröffentlichte er das Techno-Optimist Manifesto. In seinem Manifest schrieb Andreessen:

Wir glauben, dass es kein materielles Problem gibt – sei es durch die Natur oder durch Technologie entstanden –, das nicht mit mehr Technologie gelöst werden kann. [. . .] Kombiniert man Technologie und Märkte, erhält man das, was Nick Land als Techno-Kapital-Maschine bezeichnet hat, den Motor für fortwährende materielle Schöpfung, Wachstum und Überfluss. […] Wir glauben an den Akzelerationismus – die bewusste und gezielte Förderung der technologischen Entwicklung. […] Wir glauben, dass künstliche Intelligenz unsere Alchemie, unser Stein der Weisen ist.

Alle NRx-Anhänger, wie beispielsweise Andreessen, betrachten sich selbst als Akzelerationisten. Sie glauben an die aggressive Anwendung von Joseph Schumpeters „kreativer Zerstörung“. In seinem 1942 erschienenen Werk „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ beschrieb Schumpeter kreative Zerstörung als:

Die Erschließung neuer Märkte im In- und Ausland und die organisatorische Entwicklung vom Handwerksbetrieb zu Konzernen wie U.S. Steel veranschaulichen denselben Prozess der industriellen Mutation – wenn ich diesen biologischen Begriff verwenden darf –, der die Wirtschaftsstruktur von innen heraus unaufhörlich revolutioniert, indem er die alte Struktur unaufhörlich zerstört und eine neue schafft. Dieser Prozess der kreativen Zerstörung ist das Wesentliche am Kapitalismus. [S. 83]

Schumpeter beschrieb einen Effekt des Kapitalismus: die Tendenz der Technologie, alte Märkte zu revolutionieren und zu zerstören, indem sie durch neue ersetzt werden. Denken Sie daran, wie die Märkte für terrestrische Fernseh- und Radiowerbung durch den Markt für digitale Online-Werbung ersetzt wurden.

Schumpeter erkannte, dass diese kapitalistische Entwicklung der Märkte weitreichende soziale Auswirkungen hat. Da die Führer großer Monopole und dominanter Industrien gesellschaftspolitischen Einfluss ausüben, bedeutet kreative Zerstörung mehr als nur eine Revolution der kommerziellen Aktivitäten. Sie verändert auch die soziopolitische und sozioökonomische Ordnung. Denken Sie erneut an den schwindenden Einfluss des Fernsehens und den zunehmenden Einfluss der sozialen Medien.

Akzelerationisten wie Andreessen und Thiel, die sich Lands „Dark Enlightenment” zu eigen machen, sehen kreative Zerstörung nicht nur als eine Auswirkung des Kapitalismus, sondern als ein Instrument, um die Entwicklung des Kapitalismus voranzutreiben und den Kapitalismus selbst zu einer kontrollierbaren revolutionären Kraft zu machen. Sie behaupten, dies erreichen zu können, indem sie in alles investieren, was sie als disruptive Technologie mit dem Potenzial zur Veränderung der Gesellschaft betrachten. Auf diese Weise glauben sie, die Entwicklung neuer soziopolitischer und sozioökonomischer Systeme manipulieren und kontrollieren zu können und uns näher an die Herrschaft durch die von ihnen angestrebte Unternehmensmonarchie zu bringen.

Das „wir”, auf das Andreessen in seinem Techno-Optimisten-Manifest Bezug nimmt, ist eine Gruppe, die aus Oligarchen des Silicon Valley besteht – zu denen auch Andreessen selbst gehört – sowie Thiel, Musk, Sam Altman, Palmer Luckey, Larry Ellison, Joe Lonsdale und David Sacks usw. Zu ihnen gesellt sich eine Schar von NRx-Anhängern und aufstrebenden Oligarchen wie Balaji Srinivasan und Guillaume Verdon. Diese Kerngruppe arbeitet gemeinsam an der Gestaltung der Politik und Initiativen der aktuellen Trump-Regierung, wendet die Dunkle Aufklärung an und führt die Technokratie in den USA ein. Aber die USA sind nicht der einzige Nationalstaat, der eine solche von Oligarchen angeführte „Transformation” durchläuft.

Auch wenn es etwas weit hergeholt ist, die Geschwätzigkeit von Land und Yarvin als „Philosophie” zu bezeichnen, könnte man sagen, dass die Dunkle Aufklärung die philosophische Grundlage für den Übergang zu einem System von Stadtstaaten bildet. Die Technokratie umreißt den Mechanismus der sozialen Kontrolle – sozusagen das Betriebssystem des Stadtstaates –, der unser Verhalten überwachen und steuern wird, sollten wir uns in einem ihrer korporatisierten Stadtgebiete wiederfinden: den Gov-Corp-Technates.

Die Ideen der NRx-Technokraten überschneiden sich mit dem Entwurf, der bereits auf zwischenstaatlicher Ebene von ihren hochrangigen globalistischen Oligarchen-Brüdern umgesetzt wird – und diese sind überwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, Männer. Die globale Oligarchie will eine „multipolare Weltordnung” (MWO) als endgültige bürokratische Neugestaltung der globalen Governance einführen, bevor sie eine feste globale Regierung – manchmal auch als Neue Weltordnung bezeichnet – einsetzt, die ein Flickwerk von Stadtstaaten überwacht.

Das mag alles wie sehr kühne Behauptungen klingen, aber wir werden in diesen beiden Artikeln die Beweise untersuchen, die diese Tatsache belegen.

Die Scheinheiligkeit der Orbitalbehörde

Der führende NRx-„Denker” Curtis Yarvin steht voll und ganz hinter einem vorgeschlagenen System einer globalen Diktatur, die über ein Flickwerk von Stadtstaaten herrscht: die ultimative Regierungs-Korporation Technate. In seinem 2024 erschienenen Artikel „The Orbital Authority” argumentiert Yarvin metaphorisch, wie es seine Art ist, dass die Bewaffnung des Weltraums alle Formen der terrestrischen Kriegsführung überflüssig machen wird. Er postuliert, dass Luft-, See- und Landstreitkräfte durch die „Orbital Authority”, die Weltraumwaffen kontrolliert und Kriege aus dem Orbit heraus leitet, „obsolet” werden.

Man beachte, dass NRx-Technokraten wie Yarvin KI als ihren „Stein der Weisen“ betrachten – als Symbol für materielle und spirituelle Transformation. Sie trennen KI von der Menschheit und betrachten sie als eigenständige Einheit, als „superintelligentes“ Bewusstsein. In seinem Artikel schrieb Yarvin:

Mars, der Gott des Krieges, ist der Vater aller Dinge. Die Umlaufbahn ist die ultimative Höhenlage. Wenn wir die Umlaufbahn erobern [. . .], haben wir die Erde erobert. […] Die wichtigste Aufgabe jedes Waffensystems ist es, sich selbst zu verteidigen. Ein [Orbitalwaffensystem] des 21. Jahrhunderts könnte nicht nur einen nuklearen Erstschlag abwehren, sondern auch jeden Versuch, das System selbst zu zerstören. Es würde als Abschreckungssystem dienen. Es würde jeden zuvor nicht angekündigten Start zerstören – und damit die Umlaufbahn zu einem Monopol machen.

Offensichtlich stellt sich Yarvin eine Art unabhängige, autonome, monopolistische KI-„Orbitalbehörde“ vor. Wie der „Vater aller Dinge“ dominiert diese als Waffe eingesetzte Superintelligenz die „ultimative Höhenlage“, um die Erde effektiv zu erobern.

Yarvins NRx-Technokratenkollege Nick Land argumentiert seit langem, dass der Kapitalismus ein Simulacrum für KI ist, womit er eine ausgeprägte „nicht-menschliche“ Intelligenz meint. Land kam zu diesem Schluss aufgrund seiner ungewöhnlichen Interpretation eines der Grundprinzipien der Österreichischen Schule der Nationalökonomie.

Der prägende österreichische Ökonom Friedrich Hayek stellte fest, dass jede Marktwirtschaft ein „Informationsverarbeitungssystem“ ist. Österreichische Ökonomen betonen, dass individuelle Handlungen und Entscheidungen die Märkte antreiben und daher der Wert in hohem Maße subjektiv ist (methodologischer Individualismus). Für österreichische Ökonomen sind Preise daher das Ergebnis eines dezentralisierten Informationsaustauschs auf der Ebene der gesamten kapitalistischen Wirtschaft.

Im Jahr 2011, kurz bevor er „The Dark Enlightenment“ veröffentlichte, kam Land zu folgendem Schluss:

Was der Menschheit als Geschichte des Kapitalismus erscheint, ist eine Invasion aus der Zukunft durch einen künstlich intelligenten Raum, der sich vollständig selbst zusammenbauen muss.

Natürlich ist dies nicht das, was österreichische Ökonomen wie Hayek argumentierten. In ihrem Modell wird das Informationssystem durch Preissignale gebildet, die aus den Bedürfnissen und Wünschen einzelner Menschen hervorgehen. Obwohl die Komplexität aller Signale in einer großen Marktwirtschaft die Analyse eines einzelnen Individuums oder einer einzelnen Behörde übersteigt (wirtschaftliches Kalkulationsproblem), ist daran nichts „Künstliches”. Das Preissystem ist keine separate, sich selbst organisierende Einheit, wie Land glauben möchte, sondern vielmehr das Produkt menschlicher Interaktionen. Es ist, mangels eines besseren Begriffs, ein eindeutig „organisches” System.

Yarvin teilt Lands Ansicht, dass KI eine unabhängige Einheit ist oder werden wird, die sich dem menschlichen Eingriff entzieht. In seinem Artikel aus dem Jahr 2024 stellte er sich vor, dass „die Orbital Authority den gesamten Planeten beherrscht, besitzt und kontrolliert”. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass für Yarvin, Land und andere NRx-Technokraten die „Orbital Authority” eine Metapher für aufstrebende, KI-gesteuerte, automatisierte und gut bewaffnete globale Regierungssysteme ist.

Befürworter der Dunklen Aufklärung entwickeln seit Jahrzehnten KI-Waffentechnologie. Thiels Palantir beispielsweise verzeichnete im zweiten Quartal 2025 einen Umsatzsprung von 48 %, was zum Teil auf den Erfolg seiner KI-Zielsysteme Lavender, Gospel und „Where’s Daddy“ zurückzuführen ist. Diese wurden mit Unterstützung von Palantir vom ukrainischen und israelischen Militär eingesetzt.

Da NRx-Technokraten wie Musk, Land und Yarvin sich KI als „Superintelligenz” vorstellen, präsentieren sie Theorien über die Zukunft der Menschheit, die davon ausgehen, dass KI unweigerlich zu einer unabhängigen, bewussten Einheit werden wird, der wir nichts anderes übrig bleibt, als zu gehorchen. Sie sind fest entschlossen, diese Zukunft zu gestalten, wenn sie können.

Curtis Yarvin, Quelle

Yarvins bildlicher „Kriegsgott“ – Orbital Authority – ist ein typisches Beispiel für die Zirkelschlussfolgerungen, die NRx-Technokraten häufig anstellen. Sie schreiben der KI Fähigkeiten zu, die sie nicht besitzt, und befürworten dann die KI als Lösung für die Probleme der Menschheit, basierend auf ihrer unbegründeten Behauptung, dass die KI diese Fähigkeiten besitzt.

In Wahrheit müssen KI-Entwickler, bevor wir zu einer selbstbewussten KI gelangen – die laut den NRx-Technokraten unvermeidlich ist –, zunächst eine ganze Reihe kniffliger Probleme überwinden, um eine KI mit Theory of Mind zu erreichen. Da eine KI mit Theory of Mind derzeit rein hypothetisch ist, ist die Annahme, dass eine selbstbewusste oder superintelligente KI unmittelbar bevorsteht, gelinde gesagt höchst fragwürdig.

In der Tat könnte man sich fragen, wie es NRx-Technokraten möglich sein soll, einen Computeralgorithmus so zu programmieren, dass er bewusst ist, wenn bisher noch kein Mensch das Bewusstsein definieren kann. Wie Professor Arthur T. Johnson im März 2024 hervorhob:

Eine ausreichende Definition der Natur des Bewusstseins wurde bislang noch nicht zufriedenstellend festgelegt. Wie das Gehirn aus der elektrischen Aktivität von Milliarden einzelner Nervenzellen bewusstes Bewusstsein hervorbringt, bleibt eine der großen unbeantworteten Fragen des Lebens. Und was dieses Bewusstsein tatsächlich bedeutet, ist nicht leicht zu definieren. Der Versuch, das, was über das Bewusstsein in Lebewesen bekannt ist, auf eine AGI (künstliche generative Intelligenz) auszuweiten, wäre zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwierig, wenn nicht sogar unvernünftig.

Ideologisch, nicht rational, betrachten die NRx-Technokraten KI als ihren „Stein der Weisen“ und streben die Schaffung eines internationalen „Flickenteppichs“ aus KI-gesteuerten „Neostaaten“ an, obwohl wir sie treffender als Gov-Corp-Technate bezeichnen könnten. Dieses verstreute Netzwerk, so behaupten sie, werde die Autorität dezentralisieren und lokalisieren.

Yarvin schafft offenbar einen Widerspruch zwischen dezentralisierter Autorität und der absoluten Zentralisierung aller „Orbital Authority“. Solche krassen Widersprüche sind für die NRx-Technokraten nichts Ungewöhnliches.

Die von Yarvin vorgeschlagene Orbitalautorität wird dafür sorgen, dass das „Patchwork“ gedeiht, da militärische Konflikte zwischen den Stadtstaaten unter dem wachsamen Auge der Orbitalautorität und ihrer Fähigkeit, jeden Angreifer zu vernichten, machtlos, wenn nicht gar unmöglich werden. Nach Yarvins Ansicht spielt es also keine Rolle, wer die Orbitalautorität kontrolliert, sondern nur, dass sie existiert.

Wenn man wie die NRx-Technokraten davon ausgeht, dass die Orbitalbehörde – die globale Regierung – nicht von Menschen, sondern von der leidenschaftslosen Logik einer KI-„Superintelligenz“ ausgeübt wird, dann ist die Orbitalbehörde der große Retter, der uns vor unseren selbstzerstörerischen Impulsen schützt. Sie ist ein „Gott“, der uns die Dezentralisierung in das Patchwork ermöglicht. So wird die soziopolitische Dezentralisierung durch die Zentralisierung aller Macht und Autorität ermöglicht, die sich der Kontrolle der Menschheit entzieht.

Die metaphorische Orbital Authority, für die Yarvin eintritt, ist ein Scheinkonzept, was er in seinen eigenen Überlegungen auch zugibt.

Yarvin fragt:

Woher kommt die Orbitalbehörde? Wer schafft diese Macht? Wer sind die Menschen, die sie ausüben? [. . .] Alles gute Fragen. Aber dies ist eine Zukunft, in der ich leben möchte.

Yarvin gefällt die Idee einer einzigen, logischen Diktatur, die die Erde regiert, allein schon deshalb, weil sie zu seinem eigenen Ziel passt, eine weltweite Struktur aus Stadtstaaten zu errichten. Er argumentiert im Wesentlichen, dass eine kohärente, übergreifende KI-Weltordnung mit der Macht, die Menschheit zu vernichten, dazu führen wird, dass die Menschheit in einem Netzwerk aus „Tausenden unabhängiger souveräner Staaten und Stadtstaaten“ „aufblühen“ wird.

Yarvin wischt die „guten Fragen”, die er stellt, beiläufig beiseite. Die Frage, „wer” die imaginäre Orbital Authority, die den gesamten Patchwork-Planeten regiert, „erschafft” und damit kontrolliert, ist seiner Meinung nach von untergeordneter Bedeutung. Wie alle NRx-Technokraten möchte Yarvin, dass wir das Grundprinzip akzeptieren, dass Diktatur gut ist.

NRx-Technokraten-Oligarchen wie Thiel und Musk sagen, dass sie gegen jede Form einer Weltregierung sind. Thiel behauptet, er betrachte eine Weltregierung als Manifestation des Antichristen. Nichtsdestotrotz ist die Frage, wer herrscht, von vorrangiger Bedeutung für das globale Kartell der Oligarchen, die seit Generationen darauf hinarbeiten, sich als unangefochtene Weltherrscher zu etablieren.

Wenn sie, wie die NRx-Technokraten verkünden, eine Weltregierung verhindern wollen, scheinen ihre Bemühungen, ein Flickwerk aus Stadtstaaten zu errichten, eine monumentale Fehleinschätzung zu sein. So sehr, dass wir vermuten könnten, dass die Proteste der NRx-Technokraten eine List sind. Ihre globalistischen Oligarchen-Partner versuchen seit Jahrzehnten, genau dasselbe Netzwerk von Stadtstaaten aufzubauen, gerade weil es die globale Governance und damit den Übergang zu einer globalen Regierung – der Orbital Authority – besser ermöglicht.

In Wirklichkeit sind Thiel, Musk, Andreessen, Sacks und andere Mitglieder derselben globalen Oligarchie. Thiel und Alex Karp, Mitbegründer und CEO von Palantir, gehören beispielsweise dem Lenkungsausschuss der Bilderberg-Gruppe an. Selbst die Mainstream-Medien räumen ein, dass die Bilderberg-Gruppe die Autorität hat, „die Kontrolle an der Spitze des Atlantischen Bündnisses [NATO] zu konzentrieren”. Ein privates Oligarchen-Netzwerk, das die NATO kontrolliert, nähert sich der von Yarvin imaginierten Orbital Authority. Wie Yarvin scheinen auch die Mainstream-Medien nur daran interessiert zu sein, dass es einen internationalen Autoritarismus im privaten Sektor gibt, und akzeptieren dessen Existenz ohne Frage.

Höchstwahrscheinlich wissen Yarvin, Land, Thiel, Musk, Andreessen und andere, dass KI kein potenziell unabhängiger, künstlicher Gott ist – obwohl sie so tun, als sei dies der Fall und als sei ihre Ankunft unvermeidlich. Yarvin scheint jedenfalls davon auszugehen, dass KI ein technologisches Werkzeug ist und immer bleiben wird, das von Menschen kontrolliert wird, von denen einige ganz bestimmte Absichten verfolgen.

Wie Yarvin widerwillig zugibt, sind die Menschen, die seine konzeptualisierte „Orbital Authority“ kontrollieren, nicht irrelevant. Im Gegenteil, dies ist die zentrale Frage, die uns alle beschäftigen sollte.

Der Trick der Dezentralisierung zur Rezentralisierung

Der NRx-Technokrat Balaji Srinivasan erklärte den Trick der Dezentralisierung zur Rezentralisierung in seinem 2022 erschienenen Buch The Network State: How To Start a New Country (Der Netzwerkstaat: Wie man ein neues Land gründet). Die Dezentralisierung eines Flickenteppichs aus verschiedenen Bereichen ermöglicht das, was er als Rezentralisierung der Autorität bezeichnet.

Srinivasan skizziert, wie ein Netzwerkarchipel – gleichbedeutend mit einem NRx-Reich – zunächst als Online-Community entstehen könnte. Diese vernetzte Community, bestehend aus Menschen, die möglicherweise Eigentum oder Land (physische Vermögenswerte) besitzen, würde „physische Knotenpunkte” bilden, die dann miteinander verbunden werden könnten, um „eine Reihe von digital verbundenen physischen Territorien zu bilden, die über die ganze Welt verteilt sind” – das Netzwerkarchipel.

Eine Illustration aus Balaji Srinivasan’s Buch „The Network State“, Quelle

Wichtig ist, dass die Knotenpunkte des Netzwerkarchipels zwar mit physischen Vermögenswerten (z. B. Immobilien oder Grundstücken) verbunden sind, aber über das einheitliche Hauptbuch, in dem alle Vermögenswerte erfasst sind, ein digitales Netzwerk bilden, um „die Online- und Offline-Welt nahtlos miteinander zu verbinden“. Sobald der Archipel etabliert ist, würde die Gemeinschaft den Erwerb weiterer physischer Vermögenswerte und Gebiete über Crowdfunding finanzieren, den Bau finanzieren und die Expansion finanzieren, um private „Enklaven“ zu bilden.

Srinivasan schrieb:

Mit dem Internet können wir diese unzusammenhängenden Enklaven digital zu einer neuen Art von Staat zusammenfügen, der diplomatische Anerkennung erlangt: einem Netzwerkstaat.

Der Netzwerkstaat scheint also eine internationale, verstreute oder dezentralisierte Gemeinschaft gleichgesinnter Individuen zu sein, die sich vom traditionellen Staatssystem befreien wollen. Dies ist ein faszinierender Vorschlag, der Libertäre anspricht, die Dezentralisierung als Mittel zur Bewältigung der Probleme schätzen, die durch die zentralisierte Konzentration politischer Macht verursacht werden, beispielsweise Kriege und Völkermorde.

Srinivasan sagt, dass NRx-Technokraten wie er selbst keine Kommunisten sind, die sich eine Utopie vorstellen, sondern vielmehr „Technologen, die an individuelle Initiative glauben, die praktischen Zwängen unterliegt“. Srinivasan erklärt, dass die Zukunft, die er und seine Gruppe von Anhängern der „Dark Enlightenment“ sich wünschen, „eine Zukunft ist, in der wir viele Start-up-Gesellschaften verwirklichen, einige davon diplomatisch als Netzwerkstaaten anerkennen lassen und über ein rezentralisiertes Zentrum wieder vertrauensvolle Gesellschaften aufbauen“.

Der Netzwerkstaat ist offenbar ein dezentrales Netz aus „physischen Territorien“, die durch digitale Technologie miteinander verbunden sind. Alle Vermögenswerte jedes Kunden des Netzwerkstaates, unabhängig davon, in welchem Land er derzeit lebt, werden im digitalen Hauptbuch des Netzwerkstaates erfasst. Srinivasan schrieb: „Nichts existiert offiziell, wenn es nicht in der Blockchain, dem Aufzeichnungssystem dieser Gesellschaft, verzeichnet ist.“ Er sagte, dass in dem von ihm angestrebten Netzwerkstaat – dem Gov-Corp Technate – „alle Werte digitalisiert werden“.

Oberflächlich betrachtet scheint das Netzwerkstaatsmodell eine Dezentralisierung zu bieten, die die Menschen potenziell von der unterdrückenden Kontrolle des Staates befreien könnte. Eine egalitäre Dezentralisierung erscheint zumindest möglich, wenn der Netzwerkstaat die genehmigungsfreie Distributed-Ledger-Technologie (DLT), wie beispielsweise die genehmigungsfreie Blockchain, als Rückgrat seiner „Startup“-Gesellschaft nutzt.

Srinivasan erklärte:

Eine integrierte Kryptowährung [. . .] ist das digitale Rückgrat des Netzwerkstaates. Sie verwaltet die internen digitalen Vermögenswerte, die Smart Contracts, die Web3-Bürger-Logins, die Geburts- und Heiratsurkunden, die Grundbücher, die öffentlichen nationalen Statistiken und im Wesentlichen alle anderen bürokratischen Prozesse, die ein Nationalstaat über Papierdokumente verwaltet.

Obwohl es keine einheitliche Definition für die Web 3.0-Iteration des Internets gibt, lässt sie sich sinnvollerweise als ein World Wide Web beschreiben, das „einen starken Schwerpunkt auf dezentrale Anwendungen legt und wahrscheinlich in großem Umfang Blockchain-basierte Technologien nutzt“. Damit jedoch die potenziellen humanitären Vorteile der digitalen Dezentralisierung realisiert werden können, ist es unerlässlich, dass die DLT-Grundlage von Web 3.0 auf einer genehmigungsfreien Ledger-Technologie basiert.

Entscheidend ist, dass ein anonymer, offener Netzwerkzugang zu quelloffenen, genehmigungsfreien Ledgern es den Menschen potenziell ermöglichen würde, Transaktionen zu validieren, sichere Daten auszutauschen und sich an den für das Funktionieren einer Gesellschaft notwendigen Verwaltungsprozessen zu beteiligen, ohne einer Genehmigungsbehörde unterworfen zu sein. Das von Srinivasan erwähnte „hohe Vertrauen“ würde zwischen Einzelpersonen und Parteien durch eine systematische kryptografische Überprüfung digitaler Transaktionen, wie z. B. den Austausch unterzeichneter Vertragsvereinbarungen oder Zahlungen mit digitaler Währung, hergestellt werden. Theoretisch wäre somit keine Genehmigung durch Dritte erforderlich, damit die Menschen dem dezentralen System und folglich auch einander „vertrauen“ können.

Ein genehmigungspflichtiges Ledger stellt uns vor eine ganz andere Situation. Der Zugriff auf das digitale Ledger wird von kontrollierenden Personen oder Parteien gewährt oder verweigert. Transaktionen werden durch einen Konsens derjenigen genehmigt, die über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Die Dezentralisierung ist begrenzt und erstreckt sich nur auf die Berechtigungsinhaber, wer auch immer diese sein mögen. „Hohes Vertrauen” wird nicht systematisch erreicht, sondern von den Berechtigungsinhabern gewährt.

Srinivasan hat nicht angegeben, ob der Netzwerkstatus auf einem genehmigungsfreien oder einem genehmigungspflichtigen Ledger basieren würde. Stattdessen sagte er, dass das Ledger „öffentlich überprüfbar”, „manipulationssicher” und „kryptografisch verifizierbar” sein werde. Dies könnte darauf hindeuten, dass er ein genehmigungsfreies System bevorzugt. Andererseits kritisierte er scharf den von ihm so bezeichneten „Bitcoin-Maximalismus”, womit er meinte, dass die genehmigungsfreie Blockchain von Bitcoin „viele libertäre Tendenzen bis zu ihren irrationalen Grenzen treibt”.

Angesichts der Bedeutung dieser Unterscheidung erscheint das Fehlen einer Bestätigung durch Srinivasan als seltsame und auffällige Auslassung. Sicherlich deutet alles andere, was Srinivasan in „The Network State“ vorschlägt, stark auf seine Präferenz für ein autoritäres, genehmigungspflichtiges Blockchain-Ledger hin.

Laut Srinivasan wollen die NRx-Technokraten einen „Massenauszug der Menschen aus [dem Nationalstaat] in das rezentralisierte Zentrum, in Start-up-Gesellschaften und Netzwerkstaaten mit hohem Vertrauensniveau“. Wenn sie, wie sie behaupten, eine zentralisierte Autorität vermeiden wollen und die Dezentralisierung ein Grundsatz ist, an dem sie festhalten, was ist dann das „rezentralisierte Zentrum“ im Netzwerkstaatsmodell?

Zunächst einmal wird der Netzwerkstaat „einen klaren Gründer haben, der die Richtung vorgibt“:

Das vorrangige Ziel des [. . .] Technologiegründers ist es, etwas aufzubauen – und dass niemand Macht über sie hat. [. . .] Heute gibt es zwei Arten von Revolutionären: technologische und politische. Und es gibt zwei Arten von Unterstützern dieser Revolutionäre: Risikokapitalgeber und Philanthropen. Die Unterstützer suchen sich die Gründer, die ambitionierten Führungskräfte neuer Technologieunternehmen und neuer politischer Bewegungen. Und das ist der Markt für Revolutionäre. […] Kurz gesagt: Wenn wir sehen, dass ein Tech-Gründer ein Start-up-Unternehmen aufbaut, um wirtschaftliche Veränderungen zu bewirken, und ein politischer Aktivist eine soziale Bewegung aufbaut, um moralische Veränderungen zu bewirken, können wir erkennen, wie die Start-up-Gesellschaften, die wir in dieser Arbeit beschreiben [gov-corp Technates], Aspekte von beiden kombinieren.

Wenn „niemand“ Macht über den oder die Gründer des Netzwerkstaates hat, dann sind sie individuell souverän. Aber der oder die Gründer geben auch die „Richtung“ im Netzwerkstaat vor. Somit ist der Gründer auch der oberste Souverän des Netzwerkstaates. Dank der Unterstützung durch revolutionäre „Risikokapitalgeber und Philanthropen“, die als ihre Geldgeber fungieren, und alle anderen, die mit der Vision des Gründers übereinstimmen, üben sie eine wirtschaftliche und moralische Diktatur aus. Natürlich investieren Risikokapitalgeber und Philanthropen nichts, ohne eine gewisse Rendite (ROI) zu erwarten.

Der Netzwerkstaat wird uns als libertäres Konzept verkauft, aber Libertarismus basiert auf individueller Souveränität. Srinivasan skizziert, wie Souveränität im Netzwerkstaat angeblich funktionieren soll:

Menschen aus anderen Ländern, die ihre eigene Souveränität bewahren wollen, müssen BTC/Web3 für dezentrale Kommunikation, Transaktionen und Berechnungen nutzen.

Denken Sie daran, dass in einem Netzwerkstaat „alle Werte digitalisiert werden“ und „nichts offiziell existiert, wenn es nicht in der Blockchain verzeichnet ist“. Folglich besteht Souveränität nur, wenn Sie Vermögenswerte (digital oder physisch) im Ledger des Netzwerkstaates besitzen. Ihre Souveränität ist in einem Netzwerkstaat direkt proportional zu Ihrem Vermögen.

Sollten die „Kunden“ des Netzwerkstaates mit der vom Gründer vorgegebenen Richtung nicht einverstanden sein, könnten sie „frei entscheiden, zu gehen, wenn sie dies wünschen“. Dies setzt voraus, dass der Kunde die Möglichkeit hat, woanders hinzugehen. Ist dies nicht der Fall, hat er tatsächlich keine Wahl und keine individuelle Souveränität und keine andere Möglichkeit, als sich den „Anweisungen“ des „Gründers“ zu unterwerfen.

Um auf das Hauptbuch des Netzwerkstaates zugreifen zu können, benötigen Sie eine digitale ID. Srinivasan verwendet das Akronym ENS (Ethereum Name Service) als Stellvertreter für die digitale ID. Ebenso bezeichnet Srinivasan die Opfer des Netzwerkstaates nicht als „Kunden”, sondern als „Nutzer”:

Ein Nutzer hat zugestimmt, sich den Regeln einer Startup-Gesellschaft [Netzwerk-Gründer] zu unterwerfen, wenn er einen sozialen Smart Contract unterzeichnet hat, der einem Systemadministrator begrenzte Rechte über das digitale Leben dieses Nutzers einräumt, im Gegenzug für die Aufnahme in die Startup-Gesellschaft. [. . .] Je mehr physische Gebiete von einer Startup-Gesellschaft durch Crowdfunding finanziert werden und je mehr Smart Devices innerhalb dieser Gebiete im Besitz der Gesellschaft sind, desto mehr kann sie innerhalb dieser Gebiete eine einvernehmliche digitale Governance gegenüber allen ausüben, die sich durch die Unterzeichnung des sozialen Smart Contracts dafür entschieden haben. Wenn sich beispielsweise jemand innerhalb eines bestimmten, im Besitz einer Startup-Gesellschaft befindlichen Zuständigkeitsbereichs falsch verhält, könnten nach einem [von einer KI durchgeführten] digitalen Gerichtsverfahren seine Einlagen eingefroren und seine ENS [digitale Identität] für einen bestimmten Zeitraum als Strafe gesperrt werden.

Um es noch einmal zu wiederholen: In einem Netzwerkstaat – sei es ein Gov-Corp-Technate oder ein Stadtstaat – existiert nichts, was nicht im Ledger vertreten ist. Daher wird Ihr Leben im Ledger durch die Erstellung Ihres „digitalen Zwillings“ repräsentiert. Nur Ihr digitaler Zwilling gilt als existent. Unternehmen wie das israelische AU10TIX, eine Tochtergesellschaft des vom israelischen Geheimdienst gegründeten ICTS, bieten digitale ID-Lösungen an, die Ihr „digitales Zwillingsleben” auf Plattformen wie X schaffen.

AU10TIX erklärt:

Die digitale ID fungiert als digitaler Zwilling Ihrer Identität. [. . .] Digitale IDs überprüfen Ihre Identität kontinuierlich anhand biometrischer Daten, [. . .] Ihre digitale ID entwickelt sich mit Risikosignalen, Erkenntnissen zur Betrugsbekämpfung und sich ändernden Anmeldedaten weiter und stellt so sicher, dass sie stets korrekt und vertrauenswürdig bleibt. [. . .] Eine echte digitale ID ist nicht nur an eine Institution gebunden. Sie kann für Banken, Behörden, Fluggesellschaften und Online-Plattformen wiederverwendet werden.

Die nahtlose Verbindung zwischen „Online- und Offline-Welt“ bedeutet, dass alle „Einschränkungen“, die dem virtuellen Leben Ihres „digitalen Zwillings“ auferlegt werden, auch für Sie gelten. Die Zustimmung, „begrenzte Privilegien“ an die „Systemadministratoren“ abzugeben, die das „digitale Leben“ Ihres „digitalen Zwillings“ in einem Netzwerkstaat kontrollieren – in dem Ihnen nur die Flucht bleibt, wenn dies möglich ist –, ist freiwillige Sklaverei.

Wenn Ihnen der Zugang zu Geldmitteln gesperrt wird und Sie keinen Zugang zu Waren oder Dienstleistungen haben oder keine „smarten Geräte“ – wie beispielsweise Ihren Kühlschrank – nutzen können, weil die KI zu dem Schluss gekommen ist, dass Sie sich „falsch verhalten“ haben, klingt das nicht sehr libertär. Das ist jedoch verständlich, da Srinivasan der Ansicht ist, dass digitale Sklaverei einfach etwas ist, das wir alle akzeptieren müssen:

Das Netzwerkstaatssystem geht davon aus, dass Staaten […] die Macht ihrer Technologieunternehmen weiterhin in einem allsehenden Dashboard zentralisieren werden, das in der Lage ist, Millionen von Menschen gleichzeitig oder jeden beliebigen Einzelnen zu überwachen, von Plattformen zu verbannen, zu sperren und zu sanktionieren. […] Das Netzwerkstaatssystem geht davon aus, dass wir diesen Geist nicht vollständig zurück in die Flasche stecken können, aber wir können ihn einschränken.

Wir alle müssen uns über einen Punkt im Klaren sein: Die NRx-Technokraten sind derzeit maßgeblich am Aufbau und Einsatz von KI-basierten Systemen beteiligt, die die „Macht ihrer Tech-Unternehmen“ innerhalb der Nationalstaaten „zentralisieren“ sollen. Die NRx-Technokraten führen auch die staatliche Sozialkredit-Technologie ein, die sowohl Organisationen als auch Einzelpersonen zunehmend „deplatforming, freezing and sanctioning“ (von Plattformen verbannt, gesperrt und sanktioniert) werden lässt. Das heißt, die NRx-Technokraten bauen den digitalen Gulag auf, vor dem uns ihre Vertreter wie Srinivasan warnen.

Ihre Lösung besteht darin, dass wir alle eine digitale ID annehmen, einen „sozialen Smart Contract“ unterzeichnen und damit zustimmen, unser Leben unter der Tyrannei der Gründer in den Stadtstaaten der Gov-Corp Technate zu leben. Wir werden weiterhin einer totalen digitalen Überwachung und Kontrolle unterliegen – das ist offenbar unvermeidlich –, aber diese wird „eingeschränkt” sein, wenn wir uns dafür entscheiden, in ihren privaten Lehensgütern zu leben. In der altehrwürdigen Tradition der sogenannten repräsentativen Demokratie, die sie angeblich ablehnen, bieten uns die NRx-Technokraten das kleinere Übel an, aber es ist dennoch ein Übel.

Angesichts dieser dystopischen angeblichen Unvermeidbarkeit postuliert Srinivasan, dass das Leben in westlichen repräsentativen Demokratien von „Woke Capital“ geplagt ist, die genehmigungsfreie Nutzung der Blockchain „anarchische Dezentralisierung“ darstellt und die Unterwerfung unter den autoritären Nationalstaat, den er als „zwanghafte Zentralisierung“ beschreibt. Der Netzwerkstaat, so argumentiert er, biete einen besseren Weg: die freiwillige Rezentralisierung.

Er schrieb:

Der springende Punkt ist, dass der neue Chef [der Gründer] nicht derselbe ist wie der alte Chef. […] Rezentralisierung bedeutet neue Führungskräfte, frisches Blut. […] Richtig durchgeführt ist Rezentralisierung aus einer Perspektive ein Rückfall in die Zentralisierung, aus einer anderen Perspektive jedoch ein Schritt nach vorne.

Für Menschen gibt es innerhalb des Netzwerkstaates keinen „Schritt nach vorne“ zu machen. Ganz im Gegenteil. Sich der diktatorischen Herrschaft des Gründers des Netzwerkstaates zu unterwerfen, ist ein Rückschritt zurück zum Feudalismus. Srinivasan’s „freiwillige Rezentralisierung“ ist Oligarchie.

Der einzige Sinn, in dem der Netzwerkstaat oder Stadtstaat, Neostaat oder Gov-Corp-Technate, Freedom City, Charter City oder Sonderwirtschaftszone – wie auch immer man ihn nennen mag – als „dezentralisiert“ bezeichnet werden könnte, besteht darin, dass das „Flickwerk“ der Bereiche darauf ausgelegt ist, die von den nationalen Regierungen ausgeübte souveräne Autorität zu dezentralisieren und zu schwächen.

Das Angebot einer „dezentralisierten” Autorität mag für Libertäre verlockend klingen, aber die Aufteilung von Nationalstaaten in von Unternehmen kontrollierte „Enklaven”, die von despotischen Gründungs-CEOs geführt werden, bietet niemandem einen gangbaren Ausweg aus korrupter Regierung oder staatlicher Unterdrückung. Yarvins „Patchwork“ ist kein Netzwerk dezentralisierter Inselgruppen, sondern ein Netzwerk rezentralisierter, von „Gründern“ kontrollierter Stadtstaaten-Lehen.

Wenn sich jemand dafür entscheidet, in einer dieser vernetzten Enklaven zu leben, hat er sich der Herrschaft der Regierung entzogen und sich für die Herrschaft von „Risikokapitalgebern und Philanthropen“ und ihren designierten „Gründern“ entschieden. Das heißt, er wird sich unter der direkten Herrschaft von Oligarchen wiederfinden, ohne jegliche Möglichkeit, sich zu wehren.

Leider gibt es keine „Wahlmöglichkeit“. Wie wir in Teil 2 sehen werden, gibt es stattdessen einen „Plan“, der darauf abzielt, zunächst die Entrechteten und Machtlosen zu zwingen, in Technaten von Regierungsunternehmen zu leben. Privat „geführte“ Stadtstaaten sollen zu „menschlichen Siedlungen“ werden, in denen Milliarden von Menschen gefangen sind.

Oligarchische Revolutionäre?

Laut Marc Andreessens „Techno-Optimist Manifesto” identifiziert die NRx eine Reihe von Ideen als ihre „Feinde”. Dazu gehören „Staatismus, Autoritarismus, Kollektivismus, zentrale Planung, Sozialismus, [. . .] Bürokratie, [. . .] Korruption, regulatorische Vereinnahmung, Monopole [und] Kartelle”. Andreessen behauptet auch, dass die Technokraten der NRx „Social Engineering” ablehnen.

Die Technokraten der NRx bekennen sich also eindeutig gegen einen zentralistischen, bürokratischen Staat, der seine Bevölkerung sozial manipuliert und durch Reichtum korrumpiert ist. Diese offensichtliche Ablehnung teilen viele, wenn nicht sogar alle Libertären. Bedauerlicherweise hegen die Technokraten der NRx jedoch keine echte Ablehnung gegenüber dem Netzwerkstaat, den die Libertären sich einreden ließen zu befürworten.

Andreeseens Manifest präsentiert uns zahlreiche Paradoxien. Obwohl Ideen wie Autoritarismus und zentrale Planung als „Feinde“ identifiziert werden, ist der Netzwerkstaat oder Gov-Corp-Technate zentral geplant und verwaltet und bekennenderweise autoritär. Gov-Corp-Technate sind als jurisdiktionelle Monopole konzipiert, die die digitale Identität von Personen mit ihrer Nutzung digitaler Währungen verknüpfen und es den „Gründern” – und anderen mit den erforderlichen Berechtigungen – ermöglichen, jeden zu bestrafen, der subjektiv als „fehlverhalten” beurteilt wird. Ein solches System zielt offensichtlich darauf ab, die Reichweite und Wirkung von Social Engineering zu maximieren.

Ein undatiertes Bild von Marc Andreessen mit einer „smarten“ Brille, Quelle

Ähnlich wie Srinivasan, der sich weigert, den Genehmigungsstatus des Netzwerkanwalts offenzulegen, ist auch Andreessens Liste der Feinde höchst verdächtig. NRx-Technokraten mögen behaupten, dass sie all diesen feindlichen Ideen ablehnend gegenüberstehen, aber die von ihnen angestrebten Technaten, also staatlich-unternehmerische Gebilde, basieren größtenteils genau auf diesen Konzepten. Täuschung scheint eine gängige Taktik der NRx-Technokraten zu sein.

Die Darstellung von Risikokapitalgebern und Philanthropen als „Revolutionäre“ ist gleichermaßen Teil der Ideologie der NRx-Technokraten wie auch Verrat. NRx-Technokraten betrachten Risikokapitalgeber und Philanthropen automatisch als „Revolutionäre“, wenn sie Akzelerationisten sind. So ist Peter Thiel – ein Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley, Mitglied der Bilderberg-Gruppe und philanthropischer akzelerationistischer Oligarch – nach dem „Denken“ der NRx-Technokraten ein Revolutionär.

Wenn wir die Etymologie des Wortes „Revolutionär“ so verstehen, dass es jemanden bezeichnet, der den „Sturz eines etablierten politischen oder sozialen Systems“ anstrebt, dann könnten NRx-Technokraten wie Thiel, Musk, Andreessen und Sacks als Revolutionäre betrachtet werden. Sie scheinen jedes etablierte politische oder soziale System stürzen zu wollen.

Mit einer bemerkenswerten Ausnahme: der Oligarchie.

Entgegen der landläufigen Meinung ist der demokratische Nationalstaat, in dem die meisten Menschen leben, sei es eine konstitutionelle Bundesrepublik, eine konstitutionelle Monarchie oder eine einheitliche konstitutionelle Republik, nicht das, was sie glauben. Aus politikwissenschaftlicher Sicht sind beispielsweise die USA tatsächlich eine „funktionale Oligarchie”.

Unter Bezugnahme auf die umfangreichen politischen Forschungen der Politikwissenschaftler Martin Gilens und Benjamin Page berichteten die Professoren Archon Fung und Lawrence Lessig:

[Gilens und Page untersuchten] 1.800 politische Vorschläge aus 30 Jahren und verfolgten, wie diese den Weg durch das politische System nahmen und wessen Interessen durch die Ergebnisse bedient wurden. Für kleine Demokraten waren die Ergebnisse verheerend. Die politischen Ergebnisse begünstigten überwiegend sehr wohlhabende Menschen, Unternehmen und Unternehmensgruppen. Der Einfluss der normalen Bürger war hingegen „unbedeutend und lag nahe Null”. Sie kamen zu dem Schluss, dass Amerika überhaupt keine Demokratie, sondern eine funktionierende Oligarchie sei.

Fast alle anderen wirtschaftlich fortgeschrittenen Nationen verfolgen dasselbe soziopolitische Modell: die funktionale Oligarchie. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle funktionalen Oligarchien gleich sind.

Ein Oligarch ist einfach jemand, der seinen immensen Reichtum in politische Macht umgewandelt hat. Im Westen wird trotz der veröffentlichten politikwissenschaftlichen Erkenntnisse, die belegen, dass westliche Demokratien funktionale Oligarchien sind, die Art und Weise, wie die Oligarchie die Politik kontrolliert, geleugnet oder verschleiert. Anderswo, beispielsweise in China, sieht die Situation etwas anders aus.

In China gilt der Besitz von großem Reichtum als legitimer Weg zu politischem Einfluss. Der Nationale Volkskongress (NPC), Chinas höchstes Staatsorgan, zählt mehr als 100 Milliardäre und ist mit ziemlicher Sicherheit das reichste legislative Gremium der Welt. Als die New York Times 2018 über diese Tatsache berichtete, gab sie dem Bericht eine typisch westliche Note:

In einem Land, in dem die Kommunistische Partei alle wichtigen Entscheidungen trifft, haben chinesische Gesetzgeber nur sehr wenig politische Macht. Aber sie haben viel Geld. [. . .] Laut dem Hurun Report, einer Forschungsorganisation in Shanghai, die die Vermögenden in China erfasst, beläuft sich das Nettovermögen der 153 Mitglieder des chinesischen Parlaments und seines Beratungsgremiums, die als „superreich” gelten, auf 650 Milliarden Dollar.

Es stimmt zwar, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) – im Westen oft als CCP bezeichnet – die Macht innehat, aber das bedeutet nicht, dass sie allmächtig ist, wie oft dargestellt wird. Innovation wird in China wie fast überall sonst durch Finanzierungen und Partnerschaften des privaten Sektors vorangetrieben. Folglich ist China nicht immuner gegen den Einfluss von Oligarchen als andere Nationen.

Was die NYT nicht erwähnte, ist, dass 97 der 100 reichsten Oligarchen zu diesem Zeitpunkt Mitglieder der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (PKKCV) waren. Das interne „Nationalkomitee” der PKKCV ist ein mächtiges Beratungsgremium innerhalb des Modells der „konsultativen Demokratie” Chinas.

Xi Jinping kam nicht zuletzt dank der Unterstützung der chinesischen Oligarchenfraktion – zu der er selbst gehört – namens „Princelings” an die Macht. Seit seiner Machtübernahme ist Xi Jinpings Amtszeit als Premierminister von seiner eigenen Machtübernahme und dem daraus resultierenden Machtkampf zwischen den Oligarchenfraktionen Chinas geprägt.

Diese Realität anzuerkennen bedeutet nicht, dass Chinas funktionale Oligarchie schlimmer ist als jede andere. Der praktische Unterschied zwischen Chinas funktionaler Oligarchie und funktionalen Oligarchien anderswo besteht darin, dass Chinas Oligarchie offener ist und in jeder Hinsicht formal als öffentlicher Sektor institutionalisiert ist. Im Westen hingegen sollen wir glauben, dass die von uns gewählten Regierungen des öffentlichen Sektors die Kontrolle haben und ein Bollwerk gegen die Kontrolle durch Oligarchen des privaten Sektors sind. Unsere Propaganda fördert diesen Mythos konsequent.

Der „revolutionäre” Technokrat der NRx hat nicht die Absicht, „das etablierte politische oder soziale System zu stürzen”. Ihr geplantes Patchwork aus Regierungs- und Unternehmens-Technaten stärkt das etablierte politische System der funktionalen Oligarchie. Sobald wir begreifen, dass ein internationales Patchwork aus Regierungs- und Unternehmens-Technaten unter der „Orbital Authority” einer allmächtigen globalen Regierungsstruktur das ist, was die globale Oligarchie anstrebt, lassen sich die scheinbaren Widersprüche, die Land, Yarvin, Andreessen, Srinivasan und andere aufzeigen, entschlüsseln.

Private Gerichtsbarkeiten der Oligarchen

Nur im Kontext des funktionalen Oligarchie-Staatssystems können wir beginnen, das zu verstehen, was sonst unerklärlich erscheint. Der einflussreiche NRx-Technokrat Balaji Srinivasan lehnt angeblich den Staatismus ab. Gleichzeitig erwartet er jedoch die diplomatische Anerkennung seiner Stadtstaatsprojekte durch die Nationalstaaten, in denen sie sich ausbreiten.

Regierungen führen oft Krieg, wenn jemand versucht, einen Teil ihres beanspruchten Staatsgebiets zu erobern. Warum sollte eine nationale Regierung passiv zulassen, dass ihr Territorium an Privatpersonen abgetreten wird, um dort ihre eigenen Lehensgüter – mit eigenen Gerichtsbarkeiten – außerhalb der staatlichen Regulierung und Kontrolle zu errichten?

Es wäre leicht, Srinivasan diplomatisches Anerkennungsziel als lächerlich abzutun, wenn nicht die Tatsache wäre, dass Regierungen auf der ganzen Welt als funktionale Oligarchien fungieren und derzeit Territorium und Gerichtsbarkeit an private Investoren abtreten. Die Verbreitung von Sonderwirtschaftszonen (SEZ) belegt dies.

Im Oktober 2022 veröffentlichte das Institute for Decentralized Governance (IDG) eine Forschungsarbeit, in der der rechtliche Rahmen für die Einrichtung von SEZ in mehr als achtzig Ländern analysiert wurde. Das IDG stellte fest, dass es bei allen „Zoning”-Rahmenwerken „ein ähnliches Muster” gibt. Die Schaffung einer „neuen Behörde” – in der Arbeit einfach als „die Behörde” bezeichnet – ist ein wesentlicher erster Schritt, so wird uns gesagt.

Der Verwaltungsrat der Behörde ist in der Regel eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen Regierungsbeamten, einem Vertreter der Zentralbank des Landes und Investoren aus dem privaten Sektor, bei denen es sich um „revolutionäre“ Risikokapitalgeber und Philanthropen handelt. Nach ihrer Gründung wird die Sonderwirtschaftszonenbehörde jedoch als „juristische Person mit eigenem Siegel registriert, die befugt ist, in eigenem Namen Verträge abzuschließen und zu klagen und verklagt zu werden“. Der Verwaltungsrat ernennt in der Regel in Absprache mit der Regierung den CEO der SEZ-Behörde.

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, dann deshalb, weil dies auch das Modell für den Netzwerkstaat – oder die Gov-Corp Technate – ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass in einer SEZ die souveräne Körperschaft (Sovereign Corporation, Sovcorp) eine öffentlich-private Partnerschaft ist, während im NRx-Technokratenmodell die Sovcorp eines Reiches eine vollständig private Körperschaft ist. Dies ist jedoch kaum mehr als eine semantische Frage, da Regierungen als funktionale Oligarchien bereits effektiv vom privaten Sektor kontrolliert werden.

Die SEZ-Behörde legt das „besondere Rechtssystem“ fest, das in der SEZ gilt. In der Regel umfasst dies umfassende Unternehmenssteuerbefreiungen und andere wirtschaftliche Anreize, wie z. B. keine Eigentumsbeschränkungen, Ausschluss von nationalen Monopolen und Fusionsvorschriften sowie laxe – oft extrem laxe – Arbeitsgesetze.

Die Behörde – ein von einem CEO geführtes Unternehmen – erteilt dann dem Entwickler und dem Betreiber der SEZ eine Lizenz. Die Aufgabe des Entwicklers besteht darin, „die Zonen zu entwerfen, zu bauen und zu erweitern. Dies kann die Verpachtung, Vermietung oder den Verkauf von Grundstücken oder Einrichtungen umfassen”. Der Betreiber kann mit dem Entwickler identisch oder eine separate Einrichtung sein. Die Betreiber „leiten, verwalten, unterhalten und fördern die Zonen”.

Im öffentlichen Modell der SEZ werden der Entwickler und der Betreiber als öffentliche Einrichtungen ernannt. Im Modell der öffentlich-privaten Partnerschaft können dies Aktiengesellschaften sein, während in der privaten SEZ der Entwickler und der Betreiber private Unternehmen sind, möglicherweise ein einziges privates Unternehmen.

Die spätere Erweiterung des SEZ-Gebiets folgt „in der Regel“ ebenfalls „einem ähnlichen Muster“:

Der Vorschlag, ein bestimmtes Gebiet zur Zone zu erklären, kommt von der Behörde, die ihn an die Regierung weiterleitet. Die Regierung erklärt das Gebiet dann offiziell zur Zone und richtet eine neue Zone ein.

Wenn die Sonderwirtschaftszone auf einer öffentlich-privaten Partnerschaft oder einem vollständig privaten Konzept basiert, bedeutet dies im Wesentlichen, dass die territoriale Expansion der Sonderwirtschaftszone eine private Unternehmensinitiative ist. In der Sprache der NRx-Technokraten lässt sich also sagen, dass durch die Nutzung von Sonderwirtschaftszonen ein privatwirtschaftliches Flickwerk von Bereichen geschaffen werden kann.

Im Jahr 2019 stellte die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) fest, dass weltweit bereits 5.400 Sonderwirtschaftszonen eingerichtet worden waren. Die UNCTAD beschrieb den Zweck eines Sonderwirtschaftszonen-Regimes wie folgt:

Innerhalb eines festgelegten Perimeters bieten Sonderwirtschaftszonen (SEZ) ein Regulierungssystem für Unternehmen und Investoren, das sich von dem unterscheidet, was normalerweise in der breiteren nationalen oder subnationalen Wirtschaft gilt, in der sie angesiedelt sind. […] SEZ sind als Gebiete mit Regelungen, die von den nationalen Vorschriften abweichen, zwangsläufig eine öffentliche Initiative. Die Entwicklung, das Eigentum und die Verwaltung einzelner Zonen können jedoch öffentlich, privat oder eine öffentlich-private Partnerschaft (PPP) sein. Oft werden private Bauträger beauftragt, um die anfänglichen öffentlichen Ausgaben zu minimieren und auf internationales Fachwissen in den Bereichen Zonengestaltung, Bau und Marketing zurückgreifen zu können. An der Verwaltung und Überwachung der Zonen können verschiedene Regierungsebenen (lokal, regional, national), Investoren und in der Zone tätige Unternehmen sowie zahlreiche andere Interessengruppen wie Finanziers, Industrieverbände und Vertreter lokaler Gemeinschaften oder anderer Interessengruppen beteiligt sein.

Die meisten Sonderwirtschaftszonen sind einfache Freihandelszonen (FTZ), in denen Unternehmen lediglich von niedrigeren Zöllen und beispielsweise subventionierten Lagerkosten profitieren. Der globalistische Think Tank Center for Strategic & International Studies (CSIS) stellt fest, dass die als „Freihäfen” bezeichneten Sonderwirtschaftszonen „die größte Art von Wirtschaftszonen sind, die Arbeits- und Wohnräume kombinieren”. Freihäfen gehören zu den Sonderwirtschaftszonen, die sich am besten für die Entwicklung potenzieller neuer Technate-Stadtstaaten von Regierungsunternehmen eignen.

Im Jahr 2023 berichtete die britische Regierung:

Freihäfen [. . .] sind ausgewiesene Gebiete innerhalb von Ländern, die ein Freihandelsumfeld mit einem Mindestmaß an Regulierung bieten. Die Zahl der Freihäfen und Freihandelszonen weltweit hat in den letzten Jahren rapide zugenommen: Heute gibt es insgesamt etwa 3.000 davon in 135 Ländern. [. . .] Derzeit gibt es 12 Freihäfen im Vereinigten Königreich.

Wie von der IDG festgestellt, funktionieren Sonderwirtschaftszonen nach einem Modell des Stakeholder-Kapitalismus. Die „Entwicklung, Eigentumsverhältnisse und Verwaltung“ von Sonderwirtschaftszonen werden überwiegend vom privaten Sektor kontrolliert, entweder direkt oder durch öffentlich-private Partnerschaften. In solchen Partnerschaften sind die Akteure des öffentlichen und privaten Sektors durch Partnerschaftsvereinbarungen miteinander verbunden. Stakeholder-Vereinbarungen begünstigen die Interessen der Oligarchen, da der private Sektor seinen führenden Aktionären und Investoren – den Oligarchen – dient und der öffentliche Sektor, vertreten durch die Regierungen, eine funktionale Oligarchie ist.

Im November 2024 kündigte der britische Premierminister Keir Starmer die „Partnerschaft“ seiner Regierung mit BlackRock an, um „Wachstum zu erzielen“. Keir Starmer scheint derzeit Mitglied des globalistischen Thinktanks Trilateral Commission zu sein, und Larry Fink, CEO von BlackRock, ist ein führender Trilateralist.

Fink wurde kürzlich zum neuen interimistischen Co-Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums (WEF) ernannt, zusammen mit dem Erben des Schweizer Pharmariesen Roche und dem langjährigen Mitglied des Club of Rome, André Hoffmann. Im Jahr 2023 sagte Starmer in einer umstrittenen Äußerung, er würde lieber mit dem WEF als mit dem britischen Parlament über Politik diskutieren, da das WEF ihm die Möglichkeit biete, „mit Menschen in Kontakt zu treten, mit denen man in Zukunft zusammenarbeiten kann”. Etwas mehr als ein Jahr später begann Starmer seine offizielle Zusammenarbeit mit Fink, der sich offen zu seinem Engagement für den Stakeholder-Kapitalismus bekennt:

Der Bedarf an einer Plattform [dem WEF], die Wirtschaft, Regierung und Zivilgesellschaft [Stakeholder-Kapitalismus] zusammenbringt, war noch nie so groß wie heute. […] Das Forum hat die Möglichkeit, die internationale Zusammenarbeit voranzutreiben, um offene Märkte und nationale Prioritäten gleichermaßen zu fördern und gleichzeitig die Interessen der Stakeholder weltweit zu vertreten. Wir freuen uns darauf, eine widerstandsfähigere und prosperierende Zukunft mitzugestalten und das Forum als unverzichtbare Institution für die öffentlich-private Zusammenarbeit [Stakeholder-Kapitalismus] neu zu erfinden und zu stärken.

BlackRock vertritt die reichsten Investoren der Welt (Oligarchen). Die Trilaterale Kommission – die Fink definitiv vertritt und Starmer offensichtlich vertritt – ist ein von Oligarchen geführter globalistischer Think Tank, ebenso wie das WEF.

Die „Partnerschaft“ der britischen Regierung mit BlackRock verkörpert, wie die funktionalen Oligarchien, die wir Regierungen nennen, funktionieren. Der Zweck der Partnerschaft besteht darin, die Ziele der einzigen wahren „Stakeholder”, nämlich der Oligarchen, zu erreichen. Die Rolle der Regierung besteht lediglich darin, das „förderliche Umfeld” zu schaffen – den politischen Rahmen und die öffentlichen Investitionen, die den privaten Sektor bereichern und stärken. Die Verbesserung des Arbeitslebens oder der wirtschaftlichen Aussichten der britischen Bevölkerung hat absolut nichts mit der Partnerschaft zwischen Großbritannien und BlackRock zu tun.

Premierminister Keir Starmer veranstaltet zusammen mit Finanzministerin Rachel Reeves und Blackrock-Gründer und Vorstandsvorsitzendem Larry Fink ein Blackrock-Treffen in der Downing Street 10, November 2024, Quelle



Teil der Partnerschaftsvereinbarung zwischen der britischen Regierung (öffentlich) und BlackRock (privat) ist, dass BlackRock einen Anteil von achtzig Prozent an der Entwicklung von drei der zwölf privaten Freihafen-Sonderwirtschaftszonen im Vereinigten Königreich übernehmen wird. Diese befinden sich derzeit im Besitz von CK Hutchison, das effektiv vom chinesischen Oligarchen Li Ka-shing kontrolliert wird. Die britische Regierung unterstützt die Investitionsstrategie von BlackRock, da sie behauptet, dass Sonderwirtschaftszonen Wirtschaftswachstum bringen, das „langfristigen, dauerhaften Wohlstand” sichert.

Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass Sonderwirtschaftszonen „dauerhaften Wohlstand” für irgendeine Gemeinde bringen. Laut einem Bericht des britischen Institute of Fiscal Studies (IFS) aus dem Jahr 2023:

Das Amt für Haushaltsverantwortung (Office for Budget Responsibility, OBR) geht davon aus, dass die Freihäfen nur geringe zusätzliche [wirtschaftliche] Aktivitäten generieren werden. […] Die Regierung hat bislang keine vollständige Bewertung der erwarteten Auswirkungen der Freihäfen veröffentlicht, was eine genaue Prüfung und Bewertung dieser widersprüchlichen Behauptungen erschwert.

Zwei Jahre später gibt es immer noch nichts, was auf konsistente, identifizierbare sozioökonomische Dividenden der Sonderwirtschaftszonen hindeuten würde. Es ist jedoch viel leichter zu verstehen, warum der Privatsektor die Chancen der Sonderwirtschaftszonen gerne wahrnehmen würde.

Bis Mai 2025 hatte die britische Regierung unter Starmer fast 20 Milliarden Pfund (27 Milliarden Dollar) an britischen Steuergeldern in die Entwicklung von Sonderwirtschaftszonen investiert, wodurch nur 5.600 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Es scheint, als habe jeder Arbeitsplatz den britischen Steuerzahler etwa 3,6 Millionen Pfund (4,8 Millionen Dollar) gekostet. Es ist auch nicht klar, ob es sich um neue Arbeitsplätze oder lediglich um verlegte Arbeitsplätze handelt. Gleichzeitig hat die britische Labour-Regierung im Rahmen eines umfassenderen, wenn auch politisch geleugneten Sparpakets, das die arbeitenden Familien im Vereinigten Königreich weiter in die Armut treibt, eine Reihe von Kürzungen vorgenommen, die sich gegen die Schwächsten richten.

Für die Oligarchen-Investoren von BlackRock oder CK Hutchison spielt all dies keine Rolle. Sie nehmen gerne die Subventionen der britischen Steuerzahler in Anspruch, um ihre Interessen innerhalb der unabhängigen Gerichtsbarkeiten der SEZ zu entwickeln.

Um zu verstehen, warum globale Investoren so begeistert von SEZ sind, betrachten Sie die SEZ der Vereinigten Arabischen Emirate. Sie bieten dem privaten Unternehmenssektor eine Reihe klarer Vorteile.

Ausländer können Unternehmen mit Sitz in einer SEZ der VAE vollständig besitzen, ohne dass ein Sponsor aus den VAE erforderlich ist, der sonst notwendig wäre; für in SEZ gegründete Unternehmen gelten keine Kapitalanforderungen; die Leitung der SEZ legt ihre eigenen Finanz- und Unternehmensregeln und -vorschriften außerhalb der Gerichtsbarkeit der Regierung der VAE fest; Unternehmen in Sonderwirtschaftszonen der VAE müssen weder in den VAE noch in der Sonderwirtschaftszone selbst über Büros verfügen; Eigentumsrechte und Kontrolle können vollständig von Überseegebieten aus ausgeübt werden – beispielsweise von der Steueroase Kaimaninseln aus; und Sonderwirtschaftszonen der VAE ermöglichen es „zonierten” Unternehmen, die Zahlung von Ein- und Ausfuhrzöllen, Mehrwertsteuer und Körperschaftssteuer der VAE zu vermeiden.

Es ist sehr schwer zu erkennen, welchen Beitrag Unternehmen mit Sitz in Sonderwirtschaftszonen der VAE zur Wirtschaft der VAE leisten. Die ausländischen Unternehmen mit Sitz in Sonderwirtschaftszonen nutzen die weitreichende Deregulierung der VAE, müssen aber im Gegenzug kaum etwas leisten. Das gleiche Muster ist fast überall zu beobachten. In Tausenden von Sonderwirtschaftszonen in mehr als 135 Ländern weltweit werden von den Regierungen ohne erkennbaren sozioökonomischen Grund unabhängige Gerichtsbarkeiten aus den Nationalstaaten herausgelöst.

Wie immer gibt es angeblich Ausnahmen. Die ruandische Sonderwirtschaftszone Kigali (KSEZ) hat beispielsweise Berichten zufolge 13.000 Arbeitsplätze geschaffen und private Investitionen in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar angezogen. Allerdings ist völlig unklar, ob die KSEZ zur nationalen wirtschaftlichen Entwicklung Ruandas beigetragen hat oder davon profitiert hat. Seit dem schrecklichen Völkermord an den Tutsi im Jahr 1994 hat Ruanda einen wirtschaftlichen und politischen Aufschwung erlebt. Die KSEZ ist sicherlich Teil des allgemeinen Aufschwungs in Ruanda, aber dieser Aufschwung ist größtenteils auf die gesteigerte landwirtschaftliche Produktivität, den verbesserten Tourismus und einen wachsenden nationalen Dienstleistungssektor zurückzuführen.

Die wohl bekannteste und wirtschaftlich erfolgreichste Sonderwirtschaftszone ist Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong. Shenzhen wurde 1980 gegründet und gehörte zu den ersten Sonderwirtschaftszonen Chinas. Shenzhen wird oft als das Silicon Valley Chinas bezeichnet, ist ein Zentrum für digitale Technologie und hat in der Tat ein bemerkenswertes Wirtschaftswachstum verzeichnet. Im Jahr 1980 war Shenzhen eine Fischergemeinde mit etwa 30.000 Einwohnern und einem BIP (angepasst an den heutigen Wert) von 377 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2025 leben dort mehr als 17,5 Millionen Menschen und das geschätzte BIP beträgt 513 Milliarden US-Dollar.

Shenzhen ist Chinas drittgrößte „Megastadt“, nur Shanghai und Peking haben mehr Einwohner. Als Sonderwirtschaftszone (SEZ) verfügt Shenzhen über eine eigene Gerichtsbarkeit, die von der nationalen Regierung genehmigt wurde.

Die Regierung von Shenzhen ist „befugt, eigene Vorschriften zu erlassen“. Wie fast alle Sonderwirtschaftszonen wurde Shenzhen gegründet, um ausländische Direktinvestitionen (FDI) anzuziehen. Es wurde von der Zentralregierung die gerichtliche Unabhängigkeit gewährt, um ein unabhängiges Gerichtssystem zu schaffen, das sich auf Unternehmens- und Immobilienrecht sowie die Beilegung von Streitigkeiten für internationale Investoren konzentriert.

Manche mögen überrascht sein, dass eine vermeintlich autoritäre und „kommunistische“ nationale Regierung einem Gebiet innerhalb ihrer Grenzen ein so hohes Maß an Autonomie zum Nutzen ausländischer Kapitalisten gewährt. Dies ist jedoch Standard für Tausende von Sonderwirtschaftszonen weltweit. In Saudi-Arabien beispielsweise wird in der Sonderwirtschaftszone NEOM die „grüne Megastadt der Zukunft“ NEOM gebaut. Obwohl die saudische Regierung kaum für ihr liberales Rechtssystem bekannt ist, hat sie der Sonderwirtschaftszone NEOM dennoch ermöglicht, „eigene Steuer- und Arbeitsgesetze sowie ein autonomes Justizsystem, das sich vom Rest Saudi-Arabiens unterscheidet“, festzulegen.

Die Start-up-Stadt Itana in der nigerianischen „Lekki Free Zone“ bietet eine unabhängige Gerichtsbarkeit, die es „Tech-Start-ups, Finanzdienstleistungsunternehmen [und] Unternehmensdienstleistern“ ermöglicht, in jeder beliebigen Währung zu operieren und ihre Geschäfte online von überall auf der Welt aus zu betreiben, ohne sich an die Vorschriften der nigerianischen Regierung oder viele ihrer Gesetze halten zu müssen. Professor Omolade Adunbi, Direktor des African Studies Center an der University of Michigan, wies darauf hin, dass „man in dem Moment, in dem man sich innerhalb der Zone befindet, außerhalb des nigerianischen Staates ist“.

Bis heute sind viele Sonderwirtschaftszonen zu Inseln der Korruption und Kriminalität geworden. Im Jahr 2022 stellte ein Team von Sozialwissenschaftlern der britischen Universitäten Northumbria und Sheffield fest, dass die drei häufigsten Arten von Verbrechen in Sonderwirtschaftszonen illegaler Handel, die illegale Verschleierung von Vermögen und Vermögenswerten sowie Umweltverbrechen waren. Im schlimmsten Fall sind Sonderwirtschaftszonen kaum mehr als Freizonen für internationale Kriminalität.

Die britischen Forscher hoben die Ausbeutung der sogenannten „Golden Triangle“-Sonderwirtschaftszone hervor:

Die Sonderwirtschaftszone Golden Triangle (GT SEZ) in der laotischen Provinz Bokeo wird von Kings Romans betrieben, einer in Hongkong registrierten Kasinogruppe [im Besitz des mutmaßlichen chinesischen Gangsters Zhao Wei]. Mit Unterstützung der laotischen Regierung kontrolliert Kings Romans ein Geschäftsimperium aus Kasinos, Einkaufszentren, Hotels, Massagesalons und Museen, das sich über 3.000 Hektar erstreckt. Berichten zufolge ist die Enklave zu einem „gesetzlosen Spielplatz” geworden, auf dem der illegale Handel mit Drogen, Menschen und Wildtieren floriert. […] Diese Art der minimal regulierten wirtschaftlichen Entwicklung entsteht auch in den riesigen Korridoren, die Länder und Regionen verbinden, die mit Chinas Belt and Road Initiative in Verbindung stehen. So umfasst beispielsweise der China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) Pläne für die Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen in Pakistan, die das künftige Wirtschaftswachstum ankurbeln sollen, obwohl frühere exportorientierte Strategien zur Schaffung von Wirtschaftszonen in diesem Land bisher nicht zu nennenswerten Beschäftigungszuwächsen, Exporten oder Verbindungen zur Binnenwirtschaft geführt haben.

Die Wissenschaftler betonten auch, dass Sonderwirtschaftszonen oft als relativ kleine Projekte beginnen, aber dazu neigen, sich territorial auszudehnen:

Die 1980 gegründete Sonderwirtschaftszone Shenzhen war ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Wirtschaftsreform. In Anlehnung an Las Vegas‘ optimistisches Experiment einer „Architektur ohne Architekten“ war die Zone ursprünglich als Brücke zu Hongkong konzipiert worden und umfasste vier Stadtbezirke, doch mittlerweile erstreckt sie sich über die gesamte Stadt. In Fällen wie diesem, in denen sich ein dereulierter Grenzraum in eine Sonderwirtschaftszone verwandelt, die später zu einer ganzen Stadt heranwächst, entsteht eine „hybride Zone/Stadt”. Bach (2011: 184) bezeichnet solche Orte als „Ex-City”, was auch die Integration mehrerer kleinerer Zonen in das Stadtbild umfasst, eine Art Urbanismus, der sich zunehmend vom Verständnis eines öffentlichen Raums und einer öffentlichen Verwaltung entfernt und in dem Unternehmen und andere nichtstaatliche Akteure immer wichtiger werden.

Das Konzept der „Hybridzone/Hybridstadt“, das durch Shenzhen verkörpert wird, ist im weiteren Verlauf wichtig zu berücksichtigen, ebenso wie die Erkenntnis des Institute for Decentralized Governance, dass Sonderwirtschaftszonen expandieren, wenn die „Behörde“ der Sonderwirtschaftszone einen „Expansionsvorschlag“ unterbreitet.

Der ideologische Stadtstaat

Die Geschäftsführerin des Institute for Decentralized Governance (IDG), das den oben genannten SEZ-Bericht erstellt hat, ist Nathalie Mezza-Garcia. Sie studierte „neue, alternative und lokale Formen der Regierungsführung“ und „die Schaffung von Blockchain-basierten Sondergerichtsbarkeiten“ an der Warwick University, wo Nick Land erstmals seine Ideen zum Akzelerationismus und zur Dunklen Aufklärung entwickelte. Patri Friedman ist Berater des IDG. Patri ist der Enkel des renommierten Ökonomen Milton Friedman, den Marc Andreessen als weiteren Schutzpatron des Techno-Optimismus betrachtet.

Die Empfehlungen der IDG für die zukünftige Entwicklung von SEZ sind nicht überraschend. Die IDG stellt fest, dass „es keine Zauberformel für die Schaffung eines Wohlstandsgebiets innerhalb des Staatsgebiets eines Landes gibt”. Diese Vorstellung von der SEZ als einem Gebiet des „Wohlstands” ist eine höchst fragwürdige Annahme und kein nachweisbarer SEZ-Effekt. Die IDG stellt fest:

Die natürliche Nachfrage nach privaten Governance-Dienstleistungen (die bereits heute besteht) wird in den nächsten Jahren erheblich zunehmen, und die Bemühungen, sich darauf einzustellen, sind bereits im Gange. Dabei ist zu bedenken, dass der Weg zu privaten Governance-Zonen sehr wünschenswert ist. […] Der [rechtliche Rahmen der Sonderwirtschaftszonen] hat die Funktion, die Investitionen und Interessen der Beteiligten zu schützen, sowohl für die Pioniere des Projekts als auch für alle Parteien, die langfristig an der Region interessiert sind. […] Das Geschäftsmodell kann sich als der etablierten staatlichen Governance überlegen erweisen.

Wieder einmal sehen wir uns mit einer Reihe von Annahmen konfrontiert. Wo ist die „natürliche Nachfrage nach privaten Governance-Dienstleistungen”? Warum sind private Governance-Zonen „sehr wünschenswert”? Dennoch können wir wahrscheinlich nachvollziehen, dass die Ersetzung der „staatlichen Governance” durch ein „Geschäftsmodell” für oligarchische „Stakeholder”, insbesondere NRx-Technokraten, wünschenswert ist, obwohl die entsprechende öffentliche Nachfrage deutlich fehlt.

Da die meisten SEZ-Projekte ihre angepriesenen wirtschaftlichen Vorteile nicht gebracht haben, stellte Thibault Serlet 2022 in einem Artikel für die Foundation for Economic Education (FEE) fest, dass viele SEZ „Wirtschaftsförderungsprojekte sind, die massive staatliche Ausgaben erhalten haben, aber nichts gebracht haben”. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der britischen OBR und IFS hebt Serlet hervor, dass Sonderwirtschaftszonen häufig Ressourcen aus dem Gastland beziehen, aber nur geringe oder gar keine sozioökonomischen Erträge liefern.

Serlet berichtete über die Forschung der Adrianople Group, die zeigt, dass 63 Prozent der Tausenden von Sonderwirtschaftszonen weltweit entweder privat oder durch öffentlich-private Partnerschaften finanziert werden. Wie bereits erwähnt, werden sowohl öffentlich-private Partnerschaften als auch natürlich direkte private Finanzierungen für Projekte bereitgestellt, die den Zielen und Vorgaben der führenden internationalen Investoren entsprechen. Moderne Sonderwirtschaftszonen sind überwiegend von Oligarchen geführte Initiativen.

Thibault Serlet ist Forschungsdirektor bei der Adrianople Group. Er berät Pronomos Capital, ebenso wie der NRx-Technokrat und Autor von „The Network State“, Balaji Srinivasan. Pronomos Capital ist ein Risikokapitalfonds, der unter anderem von den NRx-Technokraten Peter Thiel und Mark Andreessen finanziert wird. Es handelt sich um ein Business-Intelligence-Unternehmen, das sich auf die Analyse von Sonderwirtschaftszonen und Start-up-Städten spezialisiert hat.

Thibault Serlets Frau, Katerina Serlet, ist CEO der Adrianople Group und Partnerin und Mitbegründerin von Pronomos Capital. Die Serlets gehören zu den NRx-Technokratenkreisen, die sich für mehr „hybride Zonen-/Stadtentwicklungen“ einsetzen.

In seinem Artikel räumte Thibault Serlet die Probleme der Korruption in Sonderwirtschaftszonen im Goldenen Dreieck, in der Demokratischen Republik Kongo, der Ukraine, Indien und China usw. ein. Er gab den beteiligten Regierungen die Schuld dafür. Natürlich ist dies die Art von Korruption, die wir in jeder funktionierenden Oligarchie erwarten können, in der der öffentliche Sektor per Definition durch die Oligarchie des privaten Sektors, einschließlich ihrer kriminellen Elemente, korrumpiert ist.

Doch obwohl Thibault Serlet über die Korruption berichtet, übersieht er völlig, wer wen korrumpiert, und schreibt:

Die Bekämpfung der Korruption in Sonderwirtschaftszonen ist relativ einfach: Die Länder müssen lediglich die Zonen vollständig privatisieren, staatliche Gelder zurückziehen und die Marktkräfte über den Erfolg oder Misserfolg ihrer Zonenprogramme entscheiden lassen. [. . .] Um sowohl die Wirtschaft ihrer Heimatländer zu verbessern als auch die Freiheit zu fördern, müssen Sonderwirtschaftszonen nur drei Dinge tun: 1. Vollständig privat finanziert und verwaltet sein 2. Auf Grundstücken liegen, die auf dem Markt gekauft wurden und nicht durch Enteignung oder Privatisierung von informell besetztem Land erworben wurden 3. Scheitern dürfen, wenn die Marktbedingungen die Entwicklung bestimmter Zonen nicht begünstigen

Serlets Argumentation, ähnlich wie die Lobeshymnen der IDG auf „private Governance“, ist nicht das Ergebnis praktischer Überlegungen, sondern vielmehr der NRx-Technokraten-Ideologie. Anstatt sich mit der Manipulation des öffentlichen Sektors durch den privaten Sektor auseinanderzusetzen, argumentiert Serlet, dass Sonderwirtschaftszonen weniger korrupt sein werden, wenn sie vollständig an den privaten Sektor – NRx-Technokraten und andere Oligarchen – übergeben werden. Die Oligarchen werden einfach die Teile des Staatsgebiets kaufen, die ihnen gefallen.

Die Finanzmacht des Privatsektors, die die „physischen Vermögenswerte“ von Nationalstaaten verschlingt, ist genau das, was Srinivasan in The Network State vorschlägt. Wenn die „Gründer“ eines Netzwerkstaates eine Gemeinschaft von milliardenschweren Oligarchen sind, dann wird ihre Fähigkeit, ihre „Startup-Gesellschaft“ zu „crowdfunden“, die finanziellen Ressourcen des Gastgeberstaates schnell übertrumpfen.

In einem bizarren Sinne ist Thibault Serlets Ansicht, dass gov-corp-Technate-Stadtstaaten nicht korrupt sein werden, richtig. SEZ-gov-corp-Technates werden keine Beamten haben, die sie bestechen oder auf andere Weise unter Druck setzen könnten. Stattdessen werden die Oligarchen ihre eigenen Gerichtsbarkeiten haben und sie als unangefochtene CEO-„Könige” ihrer eigenen privaten „Enklaven” regieren. Damit sind wir am logischen Endpunkt der ungehinderten Korruption angelangt.

Die Adrianople Group stellt Karten der aktuellen globalen SEZ-Entwicklungen zur Verfügung, die als Open Zone Map bezeichnet werden. Es gibt viele verschiedene Arten von SEZs, die von der Adrianople Group kategorisiert werden. Sie hat entschieden, dass die „SEZ“ Chancen für einen Industriesektor bietet, während „Diversified Zones“ Anreize für „eine Vielzahl von Branchen“ bieten. Somit schlägt die Adrianople Group ein Spektrum von SEZs vor.

Die Karte der offenen Zone der Adrianopel-Gruppen, Quelle

An einem Ende des Spektrums haben wir die „Export Processing Zone“, eine „kleine Zone, die ausschließlich Zoll- und Abgabenvergünstigungen bietet“, und am anderen Ende die „Charter City“, eine „große Zone mit umfangreichen Vergünstigungen, die sowohl ein Gewerbe- als auch ein Wohngebiet ist und über eine eigene Schule verfügt“.

Das Charter City Institute (CCI) bezeichnet sich selbst als „gemeinnützige Organisation, die sich dem Aufbau eines Ökosystems für Charter Cities widmet – neue Städte, denen eine Sondergerichtsbarkeit gewährt wird, um ein neues Regierungssystem zu schaffen“. Das „Ökosystem“ besteht aus den „rechtlichen, regulatorischen und planerischen Rahmenbedingungen, die für ein schnelles städtisches Wachstum erforderlich sind“. Um dies zu erreichen, behauptet das CCI, dass es „die globale Agenda durch praktische und akademische Forschung, Engagement und Partnerschaften“ sowie durch „Beratung und Zusammenführung wichtiger Interessengruppen wie Regierungen, Entwickler neuer Städte und multilaterale Institutionen“ beeinflussen kann.

Das Konzept der Charter City wurde ursprünglich als reine Initiative des öffentlichen Sektors vom ehemaligen Chefökonomen der Weltbank, Paul Romer, entwickelt. Er war der Urheber des Sprichworts „Eine Krise ist zu schade, um sie zu verschwenden“. Später wurde dies weithin dem Stabschef des Weißen Hauses unter Obama, Rahm Emanuel, zugeschrieben, der Romer mit den Worten „Man sollte eine ernsthafte Krise niemals ungenutzt verstreichen lassen“ paraphrasierte. Romer steht den Ambitionen der NRx-Technokraten im privaten Sektor skeptisch gegenüber und beschreibt sie treffend als „Möchtegern-Monarchen, die Herrscher über ihr eigenes Reich sein wollen“.

Während die CCI hinsichtlich ihrer Finanzierung wenig transparent ist, ist Jaan Tallinn ein bekannter Einzelspender. Tallinn, der Entwickler von Skype, war neben Peter Thiel und Elon Musk ein accelerationistischer Investor in das britische KI-Startup DeepMind. Google (Alphabet Inc.) kaufte DeepMind im Jahr 2014. Der ursprüngliche Schwerpunkt der DeepMind-Forschung, in die Tallin, Thiel und Musk investierten, lag auf neuronalen Netzwerken – KI-Simulationen des menschlichen Gehirns. Es scheint, dass Google begeistert war, als DeepMind das Konzept der Neural Turing Machine (NTM) entwickelte.

Das CCI wurde von Dr. Mark Lutter gegründet, der nach wie vor dessen Geschäftsführer ist. Benannt nach der Freien Stadt aus der Fernsehserie Game of Thrones, leitet Lutter auch eine internationale SEZ-Beratungsfirma namens Braavos. Das Unternehmen erklärt das Ziel von Braavos wie folgt:

Braavos Cities ist eine Sonderwirtschaftszone und Beratungsgesellschaft für neue Städte. Wir arbeiten mit Regierungen, Behörden für Sonderwirtschaftszonen und privaten Bauträgern zusammen, um für alle Seiten vorteilhafte Geschäfte zu strukturieren. Wir sind auf groß angelegte Stadtentwicklungsprojekte mit delegierten Verwaltungsbefugnissen spezialisiert, um Investitionen anzuziehen. [. . .] Mark [Lutter] hat ein Netzwerk von Interessengruppen in Sonderwirtschaftszonen und neuen Stadtentwicklungsprojekten aufgebaut.

Lutter war früher Chefökonom bei NeWAY Capital, das von Erick Brimen und Trey Goff gegründet wurde. Der Chief Revenue Officer (CRO) von NeWay Capital ist Gabriel Delgado, der auch Mitglied des NeWay-Beirats ist. Delgados Aufgabe ist es, „weltklasse Investoren und Nutzer für alle NeWay-Entwicklungsprojekte zu gewinnen“.

Zum Glück für NeWay und die von ihm finanzierten Start-up-Stadtprojekte ist Delgado Mitglied des Aspen Institute, einem einflussreichen globalistischen Think Tank mit Sitz in den USA, der sich selbst als „Organisator von Changemakern, die eine bessere Welt schaffen“ beschreibt. Das Aspen Institute wird von einer globalen öffentlich-privaten Partnerschaft unterstützt, zu der die US-Regierung, die UNO, fast alle großen US-Banken, zahlreiche philanthropische Stiftungen wie Bloomberg Philanthropies und eine Vielzahl multinationaler Unternehmen wie BlackRock gehören. Man kann mit Sicherheit sagen, dass Delgados Fähigkeit, „weltklasse Investoren“ für NeWay Capital zu gewinnen, außergewöhnlich ist.

NeWay Capital und Pronomos Capital gehören zu den wenigen Risikokapitalfonds, die sich auf Investitionen in Charter Cities spezialisiert haben. Pronomos stellt fest, dass Charter Cities derzeit Investitionen von einer „Vielzahl von Investoren“ anziehen, die in der Regel aus einer „bunt gemischten Gruppe von Angel-Investoren“ bestehen. Solche „Angel-Investoren“ sind vermögende Privatpersonen, die in Start-up-Unternehmen investieren und dafür Anteile (Aktien) an dem Start-up erhalten. Ein „Angel-Investor“ ist in der Sprache der NRx-Technokraten ein „Beschleuniger“.

Wie Startupmag feststellt:

Der Angel-Investor wird Teilhaber des Unternehmens. Diese Option ist sehr beliebt, da sie dem Investor und dem Start-up erspart, über den Wert des Unternehmens zu verhandeln, solange es noch in den Kinderschuhen steckt.

Wenn es sich bei dem Start-up um eine Stadt handelt, in der Menschen leben, ist ihr Besitz für jeden Oligarchen eine verlockende Perspektive. Zu diesem Zweck erklärt Pronomos: „Investoren in Charter Cities sind Einzelpersonen und Gruppen, die das für den Bau einer Charter City erforderliche Kapital bereitstellen.“ Zu den Möglichkeiten, die Technokraten wie Thiel und Andreessen letztendlich anstreben, gehören „viele groß angelegte Stadtprojekte wie die King Abdullah Economic City in Saudi-Arabien, die neue Verwaltungshauptstadt Ägyptens und die neue Hauptstadt Indonesiens in der Provinz Ost-Kalimantan“.

Um die „regulatorische Unabhängigkeit“ für Ihre Start-up-Charter-Städte zu sichern, betont Pronomos die Notwendigkeit, Beziehungen zu politischen Entscheidungsträgern aufzubauen. Selbst für Oligarchen ist der Bau einer Stadt ein extrem kostspieliges Unterfangen. Daher rät Pronomos, dass die Angel-/Accelerator-Investitionen „zur Finanzierung […] der Gesetzgebung verwendet werden müssen“. Sobald die richtige Gesetzgebung gekauft und bezahlt ist, können „zukünftige Fundraising- und Expansionsmaßnahmen“ auf den Bau und den Besitz „der gesamten Stadt“ hinarbeiten.

Die Oligarchen-Investoren von Pronomos Capital haben Grund zum Optimismus. Die Adrianople Group stellt auch die New Cities Map zur Verfügung, die vom CCI in Auftrag gegeben wurde und „Hunderte von Masterplan-Städten zeigt, die im 20. und 21. Jahrhundert gebaut wurden, sowie viele weitere, die für die Zukunft geplant sind”.

Screenshot der Karte „New Cities“ von Adrianople, Quelle

Allerdings weist Pronomos auch darauf hin, dass die Finanzierung eines eigenen Stadtstaatsprojekts ein risikoreiches Unterfangen ist. Rechtliche Probleme und Widerstand seitens der Bevölkerung sind unvermeidlich, aber solche Probleme lassen sich überwinden, wenn man reich genug ist, um sich die erforderliche Autorität zu kaufen.

Zur Erklärung: Patri Friedman, Berater des Institute for Decentralized Governance (IDG) und Mitbegründer von Pronomos Capital, ist ein enger Vertrauter von Peter Thiel. Gemeinsam gründeten sie 2008 das Seasteading Institute (TSI). Das Ziel des TSI war es, die Ozeane zu kolonisieren, aber Friedman und Thiel verlagerten ihren Fokus 2011 mit Future Cities Development (FCD) zurück auf das Land. Die Absicht war, eine „freie Stadt” in Honduras zu errichten. Der Oberste Gerichtshof von Honduras entschied jedoch, dass die vorgeschlagenen privaten Lehensgüter verfassungswidrig seien, was Friedman dazu veranlasste, die Aktivitäten von FCD im Jahr 2012 einzustellen.

Zufälligerweise wurden vier der fünf Richter des Obersten Gerichtshofs, die gegen das Projekt der „freien Stadt” entschieden hatten, anschließend vom honduranischen Kongress ihres Amtes enthoben. Die Regierung schuf daraufhin 2013 drei Sonderwirtschaftszonen namens „Zones for Employment and Economic Development” (ZEDE). Thiel, Andreessen, Friedman und andere „Angel-Investoren” von Pronomos konnten so 2017 das Gebiet für ihre Start-up-Charterstadt Próspera in der Nähe des Dorfes Crawfish Rock auf der Insel Roatán etablieren.

Der CEO des Unternehmens, Erick A. Brimen, Mitbegründer von NeWay Capital, bezeichnet Próspera als „Leuchtturm der Freiheit und des Wohlstands”. Der Bau begann im Jahr 2021, woraufhin die NGO North American Congress in Latin America (NACLA) berichtete:

Die Einwohner erfuhren, dass ihre Gemeinde der Ausgangspunkt für ein neues Enklavenmodell war, das es einer Gruppe von Investoren der in Washington DC ansässigen Firma NeWay Capital ermöglichte, ein unabhängiges Regierungssystem als Experiment mit privatisierten Gerichtsbarkeiten einzurichten. […] Der rechtliche Rahmen der ZEDE weckte das Interesse libertärer und marktwirtschaftlich orientierter Risikokapitalgeber, die nach Möglichkeiten suchten, einen globalen Markt für private Regierungen zu schaffen.

Dieser NACLA-Bericht war nicht ganz korrekt. Die ZEDE hatte nicht „die Aufmerksamkeit“ von Risikokapitalgebern auf sich gezogen. Dieselben Risikokapitalgeber hatten seit 2011 versucht, die ZEDEs in Honduras zu etablieren. Es stimmte jedoch, dass die NRx-Technokraten versuchten, „einen globalen Markt privater Regierungen zu schaffen“.

Das „neue Enklavenmodell“ kam bei der Bevölkerung von Honduras überhaupt nicht gut an. In den vier Jahren seit Baubeginn hat Crawfish Rock keinerlei Vorteile für die lokale Gemeinschaft durch das Projekt gesehen. Venessa Cárdenas, eine Einwohnerin von Crawfish Rock und Sprecherin der Gemeinde, erklärte, dass die Gemeinde nicht konsultiert worden sei, dass das Land des Dorfes einfach enteignet worden sei, dass die Umweltschäden erheblich seien und dass die lokalen natürlichen Ressourcen, einschließlich der Wasserversorgung, von multinationalen Unternehmen „enklaviert“ worden seien, ohne Rücksicht auf die Auswirkungen auf die Bevölkerung von Crawfish Rock zu nehmen.

In Honduras wurde dies weithin als nichts anderes als Unternehmenskolonialismus wahrgenommen, und nach Jahren konsequenter öffentlicher Einwände und Proteste gegen den „Ausverkauf des Staatsgebiets in Stücken” erklärten die neuen Richter des Obersten Gerichtshofs von Honduras im September 2024 die ZEDEs und Próspera für verfassungswidrig.

Zum Leidwesen der Bevölkerung von Honduras wandten sich die „Freiheit und Wohlstand“ liebenden NRx-Technokraten an das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) der Weltbank – und setzten die juristische Feuerkraft des britischen multinationalen Unternehmens Deloitte ein –, um sicherzustellen, dass die Entscheidungen der gewählten honduranischen Regierung, ihres Obersten Gerichtshofs und der Bevölkerung von Honduras ins Leere liefen.

Mit Hilfe des ICSID drohten die NRx-Technokraten, die honduranische Regierung auf fast 11 Milliarden Dollar zu verklagen, und diese hatte keine andere Wahl, als zu kapitulieren. Deloitte verkündete triumphierend:

Es wurde eine Vereinbarung zur Rechtssicherheit unterzeichnet, die Investitionen im Rahmen des ZEDE-Regimes für bis zu 50 Jahre garantiert [. . .] Daher kann festgestellt werden, dass der Zweck der Vereinbarungen zur Rechtssicherheit darin besteht, die Gültigkeit des Organgesetzes der ZEDE im Falle einer möglichen Abweichung aufrechtzuerhalten und so die im Rahmen des ZEDE-Regimes getätigten Investitionen zu schützen.

Wie wir bereits diskutiert haben, haben die Bestrebungen der NRx-Technokraten nach einer „privaten Regierung“ nichts mit Libertarismus zu tun. Der „Wohlstand“, den sie anstreben, gilt nur für sie selbst und ihre oligarchischen Partner. Wenn das Volk versucht, sich ihnen in den Weg zu stellen, sind sie mehr als bereit, dessen Wirtschaft zu zerstören, und kümmern sich nicht darum, welche Auswirkungen die Verarmung auf das Leben der Menschen haben wird.

So unglaublich es auch scheinen mag, verfolgen NRx-Technokraten wie Thiel und Musk im Laufe des 21. Jahrhunderts ernsthaft das Ziel, ein Flickwerk von oligarchisch kontrollierten Gerichtsbarkeiten zu schaffen. Regierungen auf der ganzen Welt unterstützen dieses Konzept seit Jahrzehnten. Darüber hinaus ist auf zwischenstaatlicher Ebene ein internationales Netzwerk von hybriden Zonen-/Stadtstaaten das bevorzugte Modell für eine effektivere globale Governance.

Die neuen Technate-Stadtstaaten der Gov-Corp werden Bevölkerungsgruppen brauchen, die sie ausbeuten können. Flüchtlinge stehen im Fadenkreuz der NRx-Technokraten und ihrer oligarchischen Partner. Eine unheilvolle Verbindung zwischen privatem Kapital und denjenigen, die die Einwanderung kontrollieren, ist nun offensichtlich. Ihr widerwärtiger Plan ist es, von den Schwächsten zu profitieren.

Das und mehr werden wir in Teil 2 diskutieren.