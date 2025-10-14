Von Ryan Grim

Bari Weiss von CBS pries einen Artikel der Free Press als „die Wahrheit vor Ort“ an. Drop Site sprach mit den betroffenen Familien.

Bericht von Maha Hussaini und Ryan Grim

GAZA-STADT – Im August gab The Free Press (FP), eine Nachrichtenorganisation, die am Montag von Paramount für rund 150 Millionen Dollar übernommen wurde, bekannt, dass sie eine Untersuchung zu den Fällen von einem Dutzend Palästinensern durchgeführt habe, deren Fotos in den Mainstream-Medien der USA als Beispiele für Hunger und Unterernährung in Gaza veröffentlicht worden waren. Diese Untersuchung, die FP als Beweis dafür nutzte, dass die Hungersnot in Gaza übertrieben dargestellt werde, war jedoch äußerst unvollständig.

Am Montag wurde die Gründungsredakteurin von FP, Bari Weiss, zur Chefredakteurin von CBS News ernannt und versprach in einer E-Mail an die Mitarbeiter, journalistische Strenge in die Redaktion zu bringen. In einer ungewöhnlichen Konstellation wird Weiss direkt an den Vorsitzenden und CEO von Paramount Skydance, David Ellison, berichten und nicht über die Nachrichtenabteilung. Wenn die Untersuchung von FP zu den zwölf Palästinensern ein Hinweis auf die Zukunft ist, könnten die redaktionellen Standards bei CBS News bald zusammenbrechen.

The Free Press warf den Mainstream-Medien Pflichtverletzung vor. „Wir haben etwas so Einfaches getan, dass es schockierend ist, dass kein anderer Journalist sich die Mühe gemacht hat, „es zu tun“, erklärte FP-Reporterin Olivia Reingold und beschrieb, wie sie und ihre Kollegin Tanya Lukyanova mit Google nach Nachrichtenartikeln und Interviews über die Kinder auf den Fotos gesucht hatten. „In jedem Fall befanden sie sich aufgrund ihres Gesundheitszustands bereits in einer ernsten Lage, unabhängig von Handlungen Dritter“, berichtete das Medium.

„Indem sie diesen Kontext ausließen, präsentierten die Medien eine unvollständige Geschichte“, schrieb The Free Press in einem Leitartikel, in dem sie ihre Berichterstattung verteidigten. „Wir sind stolz auf den Bericht und die Reporter, die ihn recherchiert haben. Damit haben Olivia Reingold und Tanya Lukyanova einen Dienst an der Öffentlichkeit geleistet.“

Die Untersuchung sei Journalismus vom Feinsten gewesen, argumentierte das Medium. „Unter normalen Umständen wäre dies die Art von Arbeit, die von unseren Kollegen dafür gelobt würde, dass sie die Wahrheit ans Licht gebracht hat“, heißt es in dem Leitartikel, in dem die Google-basierte Untersuchung als „nüchterne, akribische Arbeit“ bezeichnet wird. Weiss und andere FP-Autoren priesen den Artikel in einer Reihe von Vorträgen sogar als Beispiel für die Vorzüge ihres journalistischen Ansatzes an.

David Ellison, Erbe des Vermögens seines Vaters, Oracle-Gründer Larry Ellison, soll sich speziell wegen der pro-israelischen Haltung des Mediums für Weiss und The Free Press interessiert haben. Dylan Byers, der für Puck die Nachricht vom Verkauf von FP veröffentlichte, berichtete, dass Ellison „von Baris unerschütterlicher Unterstützung Israels und seiner Besorgnis über den Anstieg des Antisemitismus beeindruckt war – Themen, die Davids Vater Larry ebenso am Herzen liegen wie dem scheidenden Eigentümer von Paramount“.

Angesichts der Kritik wegen der Verharmlosung der Hungersnot in Gaza reagierte The Free Press mit der Aussage, dass Kritiker des Artikels, darunter Drop Site, „Journalisten sind, die sich gegen echten Journalismus stellen“.

Weiss fügte hinzu: „Ein wichtiger Aspekt dieser Aufregung ist, dass niemand die Fakten in unserem Artikel bestreitet.“

Nun, wir tun das. The Free Press behauptet in seiner Untersuchung, die Fälle von 12 palästinensischen Fotos sowie das Kind Muhammad Zakariya Ayyouba Al-Mutawaq untersucht zu haben, das in einem Artikel der New York Times prominent vorgestellt wurde – und dessen Geschichte sie in einem früheren Artikel von The Free Press in Frage gestellt hatten. Doch anstatt über die 12 Palästinenser zu berichten, die sie angeblich untersucht haben, befasst sich der Artikel tatsächlich nur mit neun oder wohl eher zehn Fällen, was eine unerklärliche Diskrepanz darstellt, und liefert zu keinem der Fälle eine eigene Berichterstattung.

Drop Site fragte den FP-Reporter Reingold und den Redakteur Weiss, ob das Medium versucht habe, Kontakt zu den Personen oder ihren Familienangehörigen aufzunehmen, über deren Gesundheitszustand berichtet wurde. Keiner der beiden reagierte auf eine Bitte um Stellungnahme.

Der FP-Artikel untersuchte die Fälle von neun Palästinensern: Maryam Dawas, Youssef Matar, Hamza Mishmish, Najwa Hussein Hajjaj, Mosab al-Debs, Atef Abu Khater, Abdullah Hani Muhammad Abu Zarqa, Karam Khaled Al-Jamal und Osama Al-Raqab. Er verweist auch auf einen weiteren, nicht namentlich genannten Fall und berichtet, dass die Washington Post ein veraltetes Foto eines unterernährten Kindes veröffentlicht habe, das Drop Site als die achtjährige Jana Ayad identifiziert habe.

Für Drop Site untersuchte die in Gaza ansässige Journalistin Maha Hussaini die Hintergründe der von Free Press hervorgehobenen Fälle, um zu prüfen, ob die Behauptung – nämlich dass Hunger nicht für ihren sich verschlechternden Gesundheitszustand verantwortlich sei – zutreffend war. Hussaini machte die Familien von drei der Betroffenen ausfindig, bevor ihre Berichterstattung durch ihre eigene Zwangsumsiedlung aus Gaza-Stadt inmitten einer konzentrierten israelischen Militäroffensive unterbrochen wurde: Muhammad Zakariya Ayyoub al-Mutawaq, Najwa Hussein Hajjaj und Hamza Ismail Mishmish.

Muhammad Zakariya Ayyoub al-Mutawaq mit seinem Vater Zakariya vor der vollständigen Blockade durch Israel am 2. März.Bildnachweis: Zur Verfügung gestellt von der Familie

Danach. Unter Druck aktualisierte die New York Times einen Artikel über Muhammad und deutete an, dass sie eine bereits bestehende Erkrankung unangemessen verschleiert habe. Die Free Press feierte den Nachtrag als Sieg, fügte jedoch hinzu: „Der Schaden ist bereits angerichtet.“. Bildnachweis: Hani Ashraf Abu Rezeq

Sie stellte fest, dass ihre Grunderkrankungen nicht für die Verschlechterung ihres Gesundheitszustands verantwortlich waren. Vielmehr war es der mangelnde Zugang zu Nahrungsmitteln und Medikamenten, der zu ihren akuten medizinischen Krisen führte. Das ist das Kennzeichen einer Hungersnot. Die ersten Opfer sind in der Regel diejenigen, die bereits Grunderkrankungen hatten; diese Palästinenser hatten ihre Erkrankungen vor Inkrafttreten der Beschränkungen unter Kontrolle, aber die Hungersnot führte zu ihrer Verschlechterung. Darüber hinaus ist es schwierig, ihre zugrunde liegenden Gesundheitsprobleme von den Bedingungen zu trennen, unter denen ihre Mütter während der Schwangerschaft und in den ersten Wochen und Monaten ihres Lebens gelebt haben.

Die Tatsache, dass so viele Kinder in Gaza solche Vorerkrankungen haben, entlastet die israelische Belagerung keineswegs, sondern ist vielmehr ein weiterer Beweis für deren Schaden. Während Gaza seit 2007 unter einer israelischen Blockade steht, begann Israel im Oktober 2023, die Menge der nach Gaza gelassenen Hilfsgüter stark zu beschränken. Am 2. März dieses Jahres unterband Israel jegliche Einfuhr von Lebensmitteln, Medikamenten, Treibstoff und anderen Gütern und hob die Blockade erst Ende Mai teilweise auf, während es die extremen Beschränkungen beibehielt. Im Sommer war Hungersnot weit verbreitet. Ende August erklärte die Integrated Food Security Phase Classification, die weltweit führende Expertin für Nahrungsmittelkrisen, die von den Vereinten Nationen genutzt wird, dass die Provinz Gaza von einer Hungersnot extremster Form heimgesucht werde, die Lage in der Provinz Nord-Gaza ähnlich oder noch schlimmer sei und die Schwellenwerte für eine Hungersnot in den Provinzen Deir al-Balah und Khan Younis bald überschritten würden.

Die Familien sprachen offen mit Drop Site über die Krankengeschichte ihrer Kinder und Geschwister und legten Vorher-Nachher-Fotos und andere Beweise vor, um ihre Behauptungen zu untermauern. Dass Eltern dazu gezwungen sind, ist an sich schon eine Ungerechtigkeit und Demütigung – eine zusätzliche Beleidigung zu dem Leid, das sie ohnehin schon erdulden müssen.

Aber es ist wichtig, dies zu tun, insbesondere da die Arbeit, die Bari Weiss bei The Free Press geleistet hat, nun durch eine Zufuhr von Ressourcen noch verstärkt wird. Was sie als legitimen Journalismus betrachtet, gewinnt dadurch an Bedeutung.