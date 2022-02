Standortdaten der Spender des Freiheitskonvois wurden über Google-Maps veröffentlicht

Gut gemacht, Journalisten.

Die genauen Google Maps-Standorte der Menschen in Ontario, Kanada, die für den Freedom Convoy gespendet haben, wurden als Ergebnis des GiveSendGo-Hacks, der von den Medien angezettelt wurde, online gestellt.

Nach der von den Medien betriebenen Dämonisierung der kanadischen Trucker und ihrer Unterstützer wurden die Namen von 90.000 Menschen, die für die Sache gespendet haben, veröffentlicht.

Nun wurde ein Google-Maps-Link veröffentlicht, „der auf die Standorte der Spender in der gesamten kanadischen Provinz verweist, wobei auf jeder Stecknadel die Namen, die Spender-ID, die E-Mail-Adresse und der gespendete Betrag angegeben sind, darunter auch Beträge von nur 10 Dollar“, berichtet Breitbart.

Nachdem der Link stundenlang öffentlich war, löschte Google ihn schließlich und ersetzte ihn durch eine Meldung, die besagt: „Diese Karte ist aufgrund eines Verstoßes gegen unsere Nutzungsbedingungen und/oder Richtlinien nicht mehr verfügbar.“

I’m not going to post the actual url out of respect for those people but trust me, it’s real and a lot of data. #abpoli #canpoli pic.twitter.com/wCcus5o1gG

Nach dem GiveSendGo-Hack versuchten zahlreiche Journalisten, die Personen, deren Namen auf der Liste standen, zu belästigen, darunter Reporter der CBC und der Washington Post.

The Washington Post is contacting people whose donation info was leaked and who gave as little as 40 dollars to the truckers to ask them why they did so



Email provided to me by a source pic.twitter.com/qbzebYyHiP