Die USA, Kanada und Mexiko haben in der vergangenen Woche eine gemeinsame Initiative zur Pandemievorsorge gestartet, die, wie ein Kritiker warnte, die WHO ermächtigen könnte, globale Kontrollmaßnahmen wie Impfpässe und Maßnahmen zur Bekämpfung der „Infodemie“ einzuführen.

Die USA, Kanada und Mexiko haben eine gemeinsame Pandemievorsorge-Initiative ins Leben gerufen, die die Gesundheitsbehörden der Länder im Rahmen eines „One Health“-Ansatzes zur Bewältigung künftiger Pandemien vereinen soll.

Ein Kritiker der neuen Initiative warnte davor, dass der Plan die Weltgesundheitsorganisation (WHO) – den Architekten der ursprünglichen One Health Initiative – ermächtigen könnte, globale Kontrollmaßnahmen wie Impfpässe und neue Strategien zur Bekämpfung der „Infodemie“ durchzusetzen.

„Da es sich um eine Initiative der WHO handelt, bin ich zutiefst besorgt“, sagte Nicholas Hulscher, Epidemiologe und Mitarbeiter der McCullough Foundation. „Sie scheinen die Herrschaft über Pflanzen, Tiere und Menschen anzustreben – eine globalisierte, zentrale Kontrolle über die öffentliche Gesundheitspolitik in allen beteiligten Ländern.“

Die WHO definiert One Health als „einen integrierten, vereinheitlichenden Ansatz, um die Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt auszugleichen und zu optimieren.“

Public Health Canada sagt, dass One Health „die Beziehungen zwischen der Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt berücksichtigt“ – was darauf hindeutet, dass künftige Pandemien oder Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit von Tieren auf Menschen übergreifen könnten.

Hulscher schlug vor, dass die Vogelgrippe die Quelle der nächsten Pandemie werden könnte – und die Grundlage für die Einführung einer globalen Kontrolle. Er sagt:

„Der biopharmazeutische Komplex wünscht sich, dass die H5N1-Vogelgrippe zu einer Pandemie beim Menschen wird, denn das gibt ihnen eine weitere Gelegenheit, drakonische Kontrollmaßnahmen einzuführen und mRNA-Injektionen anzuordnen.

„Ihre Besessenheit von zoonotischen Krankheiten könnte auf deren potenziell hohe Sterblichkeitsraten zurückzuführen sein, was die Wahrscheinlichkeit einer hohen Impfstoffaufnahme und der Einhaltung strenger Gegenmaßnahmen wie Sperrmaßnahmen erhöht.“

Sind die Partnerbehörden zu korrupt, um ihnen zu vertrauen?

Bei der Ankündigung des Starts der North American Preparedness for Animal and Human Pandemics Initiative am 23. Oktober nannte das US-Gesundheitsministerium (HHS) die COVID-19-Pandemie als Anstoß für die neue Initiative.

„Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass es unzählige politische, rechtliche, ordnungspolitische, politische, Bereitschafts- und Reaktionsherausforderungen gibt, die am besten durch einen stärkeren, koordinierten regionalen Ansatz über mehrere Sektoren hinweg bewältigt werden können, wenn es um Großereignisse geht“, sagte das HHS in einer Erklärung.

Das HHS hat mehrere „vorrangige Themen“ für die neue Initiative festgelegt, darunter Tierkrankheiten mit Zoonosepotenzial, Infektionskrankheiten mit Pandemiepotenzial, epidemiologische Überwachung, medizinische und gesundheitspolitische Gegenmaßnahmen, Gesundheitsmaßnahmen an den Grenzen, Risikokommunikation und gemeinsame Übungen und Schulungen.

Zu den an der Initiative beteiligten US-Behörden gehören das HHS, die US-Ministerien für Landwirtschaft und Innere Sicherheit sowie das US-Außenministerium.

Laut einem HHS-Bericht, der die Initiative umreißt, kann der One Health-Ansatz der Initiative auch „nichtstaatliche Akteure“ einbeziehen.

Hulscher beschuldigte die hinter der nordamerikanischen Initiative stehenden Gesundheitsbehörden, von Big Pharma gekapert worden zu sein. Er sagte:

„Pandemievorsorge ist nur dann eine gute Sache, wenn die beteiligten Stellen keine schändlichen Absichten verfolgen. Die Erforschung sicherer und wirksamer Behandlungsmethoden ist entscheidend für die Bekämpfung von Pandemien.

„Leider sind unsere Gesundheitsbehörden durch den biopharmazeutischen Komplex kompromittiert und versuchen daher, experimentellen Injektionen Vorrang vor anderen medizinischen Gegenmaßnahmen zu geben, unabhängig von ihrer Sicherheit und Wirksamkeit.

COVID-Reaktion ebnete den Weg für Impfpässe

Der HHS-Bericht schlägt auch vor, dass „Grenzgesundheitsmaßnahmen“ – einschließlich Impfpässen – während einer künftigen Pandemie oder eines Notfalls im Bereich der öffentlichen Gesundheit durchgeführt werden könnten. In dem Bericht heißt es:

„Die Umsetzung von Grenzgesundheitsmaßnahmen an Flughäfen, Seehäfen und Landgrenzen, wie z. B. die Überprüfung von Passagieren, Impfvorschriften, Quarantäne und Einreisebeschränkungen, sollte evidenzbasiert sein und darauf abzielen, die Einführung oder Ausbreitung eines Krankheitserregers in der Region zu verlangsamen.“

Hulscher erklärte, mit der Initiative würden die Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die erstmals während der COVID-19-Pandemie eingeführt wurden, offiziell festgeschrieben.

„Seit Beginn der COVID-19-Pandemie wurden die notwendigen Strukturen geschaffen, um Impfpässe zu ermöglichen. Sie werden in der Lage sein, diese Maßnahmen bei der ’nächsten Pandemie‘ mit denselben Systemen schnell umzusetzen“, so Hulscher.

Der HHS-Bericht schlägt außerdem vor, dass die neue Initiative einen „systematischeren Ansatz“ verfolgen sollte, um die „Infodemie“ zu bekämpfen, d. h. die angebliche „Fehlinformation“ und „Desinformation“ zu gesundheitsbezogenen Themen.

Die WHO definiert die „Infodemie“ als „zu viele Informationen, einschließlich falscher oder irreführender Informationen im digitalen und physischen Umfeld während eines Krankheitsausbruchs“.

Der WHO zufolge führt die Infodemie „zu Verwirrung und risikofreudigem Verhalten, das der Gesundheit schaden kann“ und „Misstrauen gegenüber den Gesundheitsbehörden“ schürt.

„Das bedeutet, dass sie versuchen werden, ‚Fehlinformationen zu entlarven„, sagte Hulscher. „Es scheint, dass sie die freie Meinungsäußerung abschaffen wollen, um ‚die öffentliche Gesundheit zu schützen‘.“

Hulscher deutete auch an, dass die nordamerikanische Initiative ein Ersatz für den Pandemievertrag werden könnte, falls die laufenden Verhandlungen scheitern.

„Die WHO kämpft darum, dass sich die Mitgliedsstaaten auf ihren Pandemievertrag einigen“, sagte er. „Die North American Preparedness for Animal and Human Pandemics Initiative scheint den ‚Zielen‘ des WHO-Vertrags fast identisch zu sein und bietet somit eine ‚Ausfallsicherung‘ für Nordamerika, falls die Verhandlungen weiterhin scheitern sollten.“