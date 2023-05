Steht der Bankensektor vor einer Apokalypse?

Jedes Mal, wenn man uns sagt, dass alles in Ordnung ist, scheint es nur noch schlimmer zu werden. Die Bankenkrise sollte nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank eigentlich „vorbei“ sein. Das war sie aber nicht. Dann sollte sie nach dem Zusammenbruch der First Republic „vorbei“ sein. Das war sie aber nicht. Inzwischen wissen die meisten von Ihnen bereits, was mit PacWest, Western Alliance, First Horizon und zahllosen anderen regionalen Bankaktien geschehen ist. In all meinen Jahren habe ich noch nie erlebt, dass Bankaktien so schnell fallen. Wenn diese Lawine weiter an Fahrt aufnimmt, werden wir schon bald nicht mehr von einer „Bankenkrise“, sondern von einer „Apokalypse des Bankensektors“ sprechen müssen.

Ironischerweise denke ich, dass CNN den aktuellen Stand der Dinge besser zusammengefasst hat als jeder andere…

Ein Überblick über den Stand der Dinge in der Bankenkrise: Die Fed: „Den Banken geht es gut.“

Das Finanzministerium: „Den Banken geht es gut.“ Die Banken: „Uns geht es gut.“

Wall Street: „Alle verkaufen, die Banken brennen!“

Am Donnerstag veröffentlichte PacWest eine vorsichtig formulierte Erklärung, die die Anleger beruhigen sollte…

Unsere Botschaft steht im Einklang mit dem, was wir letzte Woche mit den Ergebnissen mitgeteilt haben. Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen strategische Verkäufe von Vermögenswerten geprüft, einschließlich der Übertragung des Darlehensportfolios in Höhe von 2,7 Mrd. USD von Lender Finance auf „zum Verkauf gehalten“ im ersten Quartal 23. Dieser geplante Verkauf verläuft weiterhin planmäßig und wird nach seinem Abschluss unsere CET1-Kapitalquote auf über 10 % (von 9,21 % im 1. Quartal 23) ansteigen lassen. Weiterhin prüfen das Unternehmen und sein Verwaltungsrat im Einklang mit der üblichen Praxis kontinuierlich strategische Optionen. In jüngster Zeit sind mehrere potenzielle Partner und Investoren an das Unternehmen herangetreten – die Gespräche laufen noch. Das Unternehmen wird weiterhin alle Optionen prüfen, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

Doch stattdessen löste diese Aussage eine massive Panikwelle aus, und die Aktie fiel um mehr als 50 Prozent…

Die Talfahrt der regionalen Banken nahm am Donnerstagmorgen wieder Fahrt auf, und mehrere Aktien erlitten beträchtliche Verluste. PacWest sank um 50,6 % und wurde mehrfach wegen Volatilität gestoppt. Die Talfahrt begann am Mittwochabend, nachdem bekannt wurde, dass die in Los Angeles ansässige Bank strategische Optionen prüft, darunter auch einen möglichen Verkauf.

Die Western Alliance fiel um 38 Prozent, obwohl sie sich gegen einen Bericht der Financial Times wehrte, wonach ein Verkauf der Bank in Erwägung gezogen wird…

Wie die Financial Times am Donnerstag unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, prüft die Western Alliance strategische Optionen, einschließlich eines möglichen Verkaufs des gesamten Unternehmens oder eines Teils davon. Die in Arizona ansässige Bank habe Berater engagiert, um ihre Optionen zu prüfen, heißt es in dem Bericht weiter. Die Überlegungen der Bank befänden sich in einem frühen Stadium und könnten zu keinem Ergebnis führen.

Und die Aktien von First Horizon fielen bei Börseneröffnung um 37 Prozent, nachdem ihre Fusion mit der Toronto-Dominion Bank gescheitert war…

Die Aktien der First Horizon Corp. stürzten bei der Bareröffnung in New York um 37% ab und verzeichneten damit den stärksten Rückgang seit September 2008. Bloomberg berichtete, dass First Horizon heute eine Telefonkonferenz abgehalten hat, um die Anleger zu beruhigen, nachdem die Fusionsvereinbarung mit der Toronto-Dominion Bank „beendet“ wurde. Die Regionalbank erklärte, sie verfüge über eine „stabile Finanzierung“ und ausreichendes Kapital.

Dies sind die drei großen Namen, die derzeit die Schlagzeilen beherrschen, aber es gibt noch viele weitere Institute, die am Rande der Insolvenz stehen.

Einer aktuellen Studie zufolge sind sogar 186 weitere Banken vom Scheitern bedroht“…

Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März wurde in einer Studie über die Anfälligkeit des US-Bankensystems festgestellt, dass 186 weitere Banken vom Zusammenbruch bedroht sind, selbst wenn nur die Hälfte ihrer nicht versicherten Einleger (nicht versicherte Einleger verlieren einen Teil ihrer Einlagen, wenn die Bank zusammenbricht, was sie zur Flucht veranlassen könnte) beschließen, ihr Geld abzuheben.

Was ist also die Quintessenz?

Unterm Strich ist die Lage schlecht, und jetzt, da die Fed beschlossen hat, die Zinssätze erneut anzuheben, wird sie bald noch schlimmer werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind nur sehr wenige Banken wirklich sicher. Die Einleger ziehen weiterhin Geld aus dem System ab, die Anleihen dieser Banken verlieren weiter an Wert, und mit jedem Tag werden mehr Kredite fällig.

Diese Bankenkrise ist noch lange nicht vorbei.

Sie hat sogar gerade erst begonnen.

Gestern warnte Bill Ackman, dass unser gesamtes regionales Bankensystem „in Gefahr“ sei…

Das regionale Bankensystem ist in Gefahr. Das schlechte Wochenende der SVB-Einleger hat die nicht versicherten Einleger überall geweckt. Der rasante Anstieg der Zinssätze hat die Vermögenswerte beeinträchtigt und die Einlagen abgezogen. Das Ausscheiden von Aktionären und Anleihegläubigern hat die Kapitalkosten der Banken massiv erhöht. CRE-Verluste drohen. In der Zwischenzeit winken höher verzinste, benutzerfreundlichere Alternativen @Apple. Das Versäumnis der @FDICgov, ihr Versicherungssystem zu aktualisieren und zu erweitern, hat weitere Nägel in den Sarg geschlagen. Die FRB wäre nicht gescheitert, wenn die FDIC vorübergehend Einlagen garantiert hätte, während ein neues Sicherungssystem geschaffen wurde. Stattdessen sehen wir zu, wie die Dominosteine zu großen systemischen und wirtschaftlichen Kosten fallen.

Das Bankwesen ist ein Vertrauensspiel. Bei diesem Tempo kann keine regionale Bank schlechte Nachrichten oder schlechte Daten überleben, da der Aktienkurs unweigerlich einbricht, versicherte und nicht versicherte Einlagen abgezogen werden und die „Verfolgung strategischer Alternativen“ eine Schließung der FDIC am kommenden Wochenende bedeutet.

Er hat größtenteils recht.

Aber in einem Punkt möchte ich ihm widersprechen.

Selbst wenn alle Einlagen im System vollständig garantiert sind, werden immer noch viele Menschen ihr Geld abziehen.

Wie Zero Hedge treffend bemerkt hat, transferieren viele wohlhabende Privatpersonen Gelder von Girokonten, die so gut wie nichts abwerfen, in Geldmarktfonds, die etwa fünf Prozent abwerfen…

Die Menschen verlagern ihr Geld nicht aus Angst vor Einlagenverlusten: Jeder weiß, dass eine unbegrenzte Versicherung garantiert ist, vorwiegend in den blauen Staaten; sie verlagern ihr Geld, weil es 30 Sekunden dauert, von einem Girokonto mit 0,01 % Rendite auf einen Geldmarkt mit 5,1 % zu wechseln.

Die Federal Reserve könnte den Banken helfen, indem sie die Zinssätze senkt.

Aber das wird in nächster Zeit nicht passieren.

Machen Sie sich also auf weitere Bankenzusammenbrüche gefasst.

Vor dem Zusammenbruch von First Republic führte Gallup eine Umfrage durch, in der die Amerikaner gefragt wurden, ob sie sich Sorgen um das Geld machen, das sie im Bankensystem haben.

Dies sind die Ergebnisse…

Inmitten der Turbulenzen im US-Bankensystem macht sich fast die Hälfte der Amerikaner Sorgen um die Sicherheit ihres Geldes, das sie auf Konten bei Banken oder anderen Finanzinstituten haben. Insgesamt 48 % der Erwachsenen in den USA geben an, dass sie sich Sorgen um ihr Geld machen, darunter 19 %, die sich „sehr“ und 29 %, die sich „mäßig“ Sorgen machen. Gleichzeitig sind 30 % „nicht sehr besorgt“ und 20 % sind „überhaupt nicht besorgt“. Diese Ergebnisse stammen aus einer Gallup-Umfrage, die vom 3. bis 25. April durchgeführt wurde, also einen Monat nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank. Die Nachricht über den Zusammenbruch einer dritten Bank – First Republic – kam erst nach Abschluss der Umfrage.

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass die Ereignisse der letzten Wochen nicht dazu beitragen, dass sich die Menschen besser fühlen.

Unser Bankensystem steckt in enormen Schwierigkeiten, und dies ist nur ein Element des breiteren gesellschaftlichen Zusammenbruchs, den wir derzeit erleben.

Ich bin äußerst besorgt über den Rest des Jahres 2023.

Und ich bin sogar noch besorgter darüber, was 2024 bringen wird.

Die Ereignisse beginnen sich jetzt rasant zu überschlagen, und es liegen finstere Tage vor uns.