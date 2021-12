Steht die Welt am Rande von DEFCON 1?

Von Phil Butler: Er ist Politikforscher und -analyst, Politikwissenschaftler und Osteuropaexperte, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die sich abzeichnende Apokalypse nimmt Gestalt an, da Russland und China ihre strategische Zusammenarbeit ausbauen, um die offenbar in Arbeit befindlichen NATO-Kampfflugzeuge auszugleichen. Der Propagandakrieg hat bereits mit der Panikmache über falsche Behauptungen begonnen, Russland beabsichtige eine Invasion, und nun nimmt das „Unfallszenario“ am Himmel über den Grenzen Russlands Gestalt an.

Wir haben den sogenannten „Truppenaufmarsch“, den die westlichen Hegemoniemedien anheizen, hier auf NEO schon ein paar Mal angesprochen. Und wie vorhergesagt, scheint es, als ob die Vorbereitungen für eine Operation unter falscher Flagge vom NATO-Kommando aus im Gange sind. Nur wenige Analysten weisen darauf hin, dass Präsident Putin letztendlich gezwungen sein wird, massive Streitkräfte in oder um Weißrussland und die Ukraine zu mobilisieren, falls die westlichen Strategen tatsächlich ein Weltuntergangsszenario in die Tat umsetzen. Das ist eine Zwickmühle.

Die Tatsache, dass US-Bomber Anfang dieses Monats einen Atomschlag gegen Russland aus zwei verschiedenen Richtungen probten, brachte die Russen in eine Zwickmühle. Und wie immer wurden diese Szenarien schon vorher auf dem Übungsschachbrett durchgespielt. Putin warnt nicht zum Spaß vor „roten Linien“, sondern weil die Lage so gefährlich ist. Eine verrückte Verzweiflungstat des Pentagons und seiner Kumpane könnte unser aller Ende bedeuten.

Nun haben sich Russland und China darauf geeinigt, die Zusammenarbeit zwischen ihren Streitkräften bei strategischen Militärübungen und gemeinsamen Patrouillen zu verstärken, nachdem die Global Thunder-Bomber gefährlich nahe an Russlands Grenzen vorbeigeflogen sind. Als Baby-Boomer kommt mir die Situation ein wenig wie die umgekehrte Version der Kuba-Krise vor. Früher oder später wird Russland die Bajonette aufstecken, um der NATO und dem Westen zu zeigen, wo die Grenze verläuft. Aber das Problem ist für jeden, der einmal den Film Fail Safe gesehen hat, offensichtlich.

Für diejenigen, die diese Bedenken nicht teilen, beweist die Tatsache, dass der britische Verteidigungsminister zugibt, dass ein Atomkrieg mit Russland wegen der Ukraine „ein sehr unwillkommenes Ergebnis“ wäre, dass das Potenzial, von dem ich spreche, durchaus vorhanden ist. Das bedeutet, dass der Westen sehr wohl weiß, dass Russland bedroht wird, und hofft, dass Wladimir Putin sich zurückhalten wird. Aber das wird nicht passieren. Am entmutigendsten ist die Tatsache, dass die westlichen Eliten dieses Risiko überhaupt eingehen würden.

Zum Glück gibt es im westlichen politischen Lager noch nachdenkliche und gemäßigte Stimmen. Ein Beispiel dafür ist der Bericht Foreign Policy (man stelle sich das vor) von Jeff Hawn von der London School of Economics and Political Science, der eine Invasion Russlands in der Ukraine für unsinnig hält. Seine detailliertere Einschätzung der russischen Militärmanöver an ihren westlichen Grenzen widerlegt die fehlerhafte Logik, die in den letzten Wochen in Hunderten von Mainstream-Medienberichten verwendet wurde. Wenn wir morgen alle in eine neue Steinzeit gebombt werden, hoffe ich, dass man sich an Hawn und einige andere von uns als Stimmen der Vernunft erinnern wird.

Abschließend frage ich mich, wie die USA reagieren würden, wenn Russland 20 Kilometer von der Biggs Air Force Base in El Paso, Texas, entfernt einen nuklearen Übungsangriff auf die Vereinigten Staaten durchführen würde? Würden die Vereinigten Staaten anders reagieren als Wladimir Putin? Wie würden die Menschen in den USA über ein solches Test-Szenario mit scharfer Munition denken? Hätte Deutschland etwas dagegen? Wie wäre es mit der Königinmutter im Vereinigten Königreich? Komisch, die Russen rumpeln in ihrem eigenen Land mit ein paar Panzern und gepanzerten Fahrzeugen herum und die NATO geht auf DEFCON 1, aber B-52s, Raketengeschwader und Tarnkappenbomber mit 50-Megatonnen-H-Bomben 10 Minuten von Moskau entfernt sind in Ordnung. Halten Sie Ausschau nach einer mysteriösen Rakete aus russischer Produktion, die aus dem Nichts auftaucht und alles in Brand setzt.