Stellen Sie sich vor, Gaza wäre jüdisch und die Leute, die es bombardieren, wären Muslime

Wenn der Gazastreifen von Juden bevölkert wäre und die Leute, die seine Bewohner massakrieren, Muslime wären, hätte niemand Probleme, diese Sache als das zu bezeichnen, was sie ist. Die Worte „Völkermord“ und „Holocaust“ wären in den vergangenen 19 Monaten jeden Tag in den Nachrichten zu lesen gewesen.

Caitlin Johnstone

Gaza erlebte gerade einen der schlimmsten Tage der Bombardierung seit Beginn des völkermörderischen Angriffs Israels, wobei die IDF ihre Aggressionen verstärkte und sich auf die vollständige militärische Einnahme der Enklave vorbereitet;

Am Donnerstag lehnten die Vereinten Nationen den US-amerikanisch-israelischen Plan für die Lieferung von Hilfsgütern in das belagerte palästinensische Gebiet ab. Der Plan wurde als durchsichtiger Versuch kritisiert, die hungernde Bevölkerung des Gazastreifens mit Nahrungsmitteln nach Süden in ein konzentriertes Gebiet zu locken, um sie auf die Deportation, d.h. eine ethnische Säuberung, vorzubereiten.

Nur dass wir alle wissen, dass es nicht 19 Monate lang so weiter gegangen wäre. In den Augen des westlichen Imperiums gibt es Menschen, die mit militärischer Massengewalt ermordet werden dürfen, und andere, die das nicht dürfen. Es gibt Kinder, die man mit herausstehenden Brustkörben fotografieren kann, weil sie absichtlich verhungert sind, ohne dass dies großes Aufsehen erregt, und es gibt andere Kinder, bei denen solche Fotos die Erde erschüttern würden.

In den Augen des westlichen Imperiums gelten Juden als vollwertige Menschen, Muslime und Araber hingegen nicht. Ein Massaker an Juden ist eine schreckliche, unverzeihliche Gräueltat, die zum Himmel nach grenzenloser Rache schreit, während Israels tägliche Massaker an Palästinensern nicht mehr als eine Fußnote wert sind.

Wäre der Gazastreifen von Juden bevölkert und wären die Menschen, die diese täglichen Massaker verüben, Muslime, hätte das westliche Imperium bereits eingegriffen, um dem ein Ende zu setzen. Stattdessen bekommen wir Sumpfmonster wie Steve Witkoff, der die falsche Linie der Biden-Regierung wiederverwertet, dass „die israelische Regierung eine souveräne Regierung ist; Sie kann uns nicht sagen, was wir tun sollen, und wir können ihnen nicht sagen, was sie tun sollen,“ und Außenminister Marco Rubio sagt, er sei „besorgt“ über die humanitäre Situation in Gaza, sieht aber keine Alternativen – genau wie sein Vorgänger Antony Blinken es ständig tat.

Es ist so eklatant und schmerzhaft offensichtlich, was wir hier sehen. So eklatant und unverhohlen. Das Einzige, was die Menschen davon abhält, diesen Völkermord als das zu sehen, was er ist, und die Dinge beim Namen zu nennen, ist die Tatsache, dass die Opfer zufällig einer Religion und einer Ethnie angehören, die jahrzehntelang systematisch entmenschlicht wurde, um die Akte militärischer Massengewalt zu rechtfertigen, die in unserer kollektiven Psychologie aggressiv normalisiert wurden. Die westliche Bevölkerung wurde durch die inländische Propaganda indoktriniert, Araber und Muslime als weniger menschlich zu betrachten, so wie es auch die Israelis selbst getan haben.

Es ist so ekelhaft und unangenehm, immer wieder neue Wege zu finden, um zu sagen: „Stellt euch vor, das passiert mit einer Bevölkerung, die euch wirklich am Herzen liegt“, aber es scheint so, als ob das der einzige Weg ist, wie viele Leute ihre Augen öffnen und diese Sache betrachten werden. Solange Sie nicht die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Menschen, die in Gaza leiden, Ihnen und den Menschen, die Sie für menschlich halten, ähnlich sein könnten, wird es für Sie ein großer blinder Fleck sein.

Das sollte nicht nötig sein. Es sollte uns allen klar sein, dass Menschen, Menschen sind, unabhängig von ihrer Ethnie, ihrer Religion oder anderen Merkmalen, die sie von uns unterscheiden. Das sollte uns allen von klein auf beigebracht worden sein.

Aber das ist der Punkt, an dem wir als Zivilisation im Moment stehen. Ein Völkermord geschieht direkt vor unseren Augen, und Leute wie ich sagen: „Stellt euch vor, sie gehörten einer Religion an, die ihr NICHT zu fürchten und zu verachten gelernt habt!“

Es ist würdelos, und es sagt viel über unsere Gesellschaft aus, dass dies immer noch eine der effektivsten Methoden ist, diese Botschaft zu vermitteln. Aber wir können die Reise zu einer gesunden Welt nur von hier und jetzt aus beginnen.