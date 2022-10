Sterblichkeit nach Myokarditis um ein Vielfaches höher als erwartet

Ich habe bereits über den, zufälligen Anstieg der Todesfälle in Japan während der Auffrischungskampagne im Februar/März 2022 geschrieben, insbesondere der Kreislauf- und kardiovaskulär bedingten Todesfälle.

Ein neuer Vorabdruck untermauert die Hypothese des Schusses durchs Herz (oder des Blutflusses). Während frühere Studien die Häufigkeit des Auftretens von Myokarditis nach der Impfung untersuchten, befasst sich diese Studie mit der Sterblichkeit an Myokarditis nach der Impfung.

Watanabe und Hama verwendeten japanische Daten zur Berechnung der Myokarditis-Mortalitätsraten (MMRR) nach Altersgruppen (jedoch nicht nach Geschlecht) und der standardisierten Gesamtmortalitätsrate (SMR) für Myokarditis innerhalb von 28 Tagen nach der Impfung bis zum 5. August 2022. Sie berücksichtigten Daten zu 38 gemeldeten Todesfällen durch Myokarditis nach der Impfung: 25 Männer und 13 Frauen. Anschließend verglichen sie die beobachteten Raten mit den erwarteten Raten auf der Grundlage der Myokarditis-Mortalitätsdaten für 2017-2019 in Japan.

Sie fanden heraus, dass die beobachteten MMRs bei Personen im Alter von 20-29, 30-39 und 40-49 Jahren 4,03, 6,69 und 3,89 Mal höher waren als erwartet. Die Gesamt-SMR für Myokarditis betrug 2,01: 38 Todesfälle gegenüber erwarteten 19,35.

Interessanterweise waren auch bei den über 60-Jährigen die MMR höher als erwartet, und die SMR lag bei 1,65.

So weit, so schlecht. Aber es kommt noch schlimmer. Watanabe und Hama versuchten, ein Phänomen zu berücksichtigen, das Beobachtungsstudien zur Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen erschwert: den Effekt bei gesunden Impflingen. Im Grunde genommen lassen sich Menschen, die kurz vor dem Tod stehen oder an einer sehr ernsten Grunderkrankung leiden, weitaus seltener impfen als gesunde Menschen, was die Ergebnisse ohne Anpassung stark verzerren kann.

Die geschätzten adMMRRs und adSMRs waren etwa viermal so hoch wie die MMRs und SMRs.

Ein weiteres Problem ist die unzureichende Meldung von Todesfällen und anderen unerwünschten Ereignissen nach der Impfung. Dies gilt insbesondere für Japan, da im Gegensatz zu anderen Ländern unerwünschte Ereignisse von den Impfstoffherstellern und medizinischen Einrichtungen an die Regierung gemeldet werden können, nicht aber von den Geschädigten oder ihren Familien.

Es besteht eine Meldepflicht für alle Todesfälle nach Impfungen, daher werden nur die Fälle, bei denen ein Arzt einen Zusammenhang mit der Impfung vermutet, gemeldet und vom MHLW [Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt] offengelegt. In den Vereinigten Staaten wurden bis zum 31. August 2022 610 Millionen Dosen des SARS-CoV-2-Impfstoffs verabreicht, und es wurden etwa 16 000 Todesfälle nach der Impfung gemeldet, während in Japan bei 200 Millionen Dosen des Impfstoffs bis zum 14. Februar 2022 nur etwa 1500 Todesfälle nach der SARS-CoV-2-Impfung gemeldet wurden. Würden die Todesfälle nach der Impfung in gleichem Maße wie in den USA gemeldet, könnte diese Zahl etwa 3,5 Mal höher liegen.

Was Watanabe und Hama nicht erwähnten, war, dass in verschiedenen Studien festgestellt wurde, dass Japaner nach mRNA-Impfungen eine höhere Rate an verschiedenen unerwünschten Ereignissen aufweisen als Amerikaner, obwohl nicht klar ist, ob dies auch für Myokarditis gilt.

Doch trotz all der grell blinkenden Sicherheitssignale geht die Impfkampagne weiter. Und die 30 Millionen Japaner über 60, die sich im Juli und August zum vierten Mal haben impfen lassen, haben bald die Chance, sich zum fünften Mal impfen zu lassen!

Manche Leute haben die Covid-Impfung mit russischem Roulette verglichen. Aber das ist unfair. Beim russischen Roulette kann man nur eine begrenzte Anzahl von Schüssen abgeben.

*In der Hauptstudie wurden auch die MMRR und die adSMR auf der Grundlage von Daten des britischen Office of National Statistics berechnet, die eine noch niedrigere Gesamtmortalität unter den Geimpften im Januar/Februar 2021 zeigen. Das ONS scheint diese Ergebnisse jedoch durch eine falsche Klassifizierung der neu geimpften Todesfälle als ungeimpfte Todesfälle erhalten zu haben. Siehe die Erklärung von Prof. Norman Fenton hier.