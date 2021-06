Stoppen Sie diesen Wahnsinn! – 920 Frauen haben den Verlust ihres ungeborenen Babys nach der Covid-Impfung gemeldet

In Großbritannien hat das Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JVCI) empfohlen, dass allen schwangeren Frauen der Covid-19-Impfstoff angeboten werden sollte. In den USA gibt die CDC inzwischen an, dass alle schwangeren Frauen den Covid-19-Impfstoff erhalten können, wenn sie dies wünschen. Aber wie genau sind diese Gesundheitsbehörden zu dem Schluss gekommen, dass die Covid-Impfstoffe für die Anwendung während der Schwangerschaft sicher sind?

Das JVCI sagt, sie seien zu dem Schluss gekommen, dass schwangeren Frauen die Covid-Impfstoffe angeboten werden sollten, weil „in den USA etwa 90’000 schwangere Frauen hauptsächlich mit Impfstoffen von Pfizer und Moderna geimpft wurden und keine Sicherheitsbedenken festgestellt wurden“. Aber ist diese Aussage wahr?

Die neuesten Daten im Rahmen des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) in den USA zeigen uns, dass 395 Frauen den Verlust ihres ungeborenen Kindes aufgrund der Covid-Impfstoffe gemeldet haben. Von 90’000 mag das nicht nach viel klingen, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass nur 1% – 10% der Nebenwirkungen tatsächlich an das VAERS-System gemeldet werden, und es gibt einen ernsthaften Rückstau aufgrund der riesigen Menge an Nebenwirkungen, die für die Covid-Impfstoffe gemeldet wurden. Die im VAERS-System dargestellten Daten enthalten also nicht alle Meldungen, die bis zum 21. Mai eingereicht wurden, und Meldungen, die bis in den Januar zurückreichen, werden erst jetzt in das System aufgenommen.

Woher wissen wir, dass nur 1 % der unerwünschten Wirkungen gemeldet werden? Weil ein vom US-Gesundheitsministerium in Auftrag gegebener Bericht aus dem Jahr 2011 dies besagt –

„Unerwünschte Ereignisse durch Medikamente und Impfstoffe sind häufig, werden aber zu wenig gemeldet. Obwohl 25 % der ambulanten Patienten ein unerwünschtes Arzneimittelereignis erleben, werden weniger als 0,3 % aller unerwünschten Arzneimittelereignisse und 1-13 % der schwerwiegenden Ereignisse an die Food and Drug Administration (FDA) gemeldet. Ebenso werden weniger als 1% der unerwünschten Ereignisse bei Impfstoffen gemeldet.“

Das bedeutet also, dass die tatsächliche Zahl der Frauen, die ihr ungeborenes Kind verloren haben, von den angeblichen 90’000, die einen der Covid-Impfstoffe in den USA bekommen haben, irgendwo zwischen 3950 bis zu 39’500 liegen könnte.

Das ist ohne Berücksichtigung der 11 (eigentlich 110 – 1100) Berichte über Totgeburten und 40 (eigentlich 400 – 4.000) Berichte über den Tod des Fötus.

Um es ganz offen zu sagen: Wenn das JCVI sagt, dass in den USA „keine Sicherheitsbedenken festgestellt wurden“, dann lügt es. Sicherlich sollte das JCVI allen schwangeren Frauen den Impfstoff anbieten, weil klinische Studien sagen, dass es sicher ist, dies zu tun? Immerhin erinnern uns die Behörden in Großbritannien immer wieder daran, dass die Covid-Impfstoffe „alle klinischen Studien und Sicherheitsprüfungen durchlaufen haben, die auch alle anderen zugelassenen Medikamente durchlaufen“. Nun, um es noch einmal ganz unverblümt zu sagen, das ist eine weitere unverfrorene Lüge.

Keiner der Covid-Impfstoffe ist lizenziert, sie haben stattdessen eine Notfallzulassung erhalten, die nur gültig ist, wenn es einen erklärten Notstand gibt, d.h. Abriegelungsmaßnahmen. Warum haben sie nur eine Notfallzulassung erhalten? Weil die klinischen Studien der Phase drei für alle Covid-Impfstoffe erst im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Wir haben dazu einen ausführlichen Faktencheck erstellt, den Sie hier nachlesen können.

Das bedeutet, dass es keine Studien gibt, die bestätigen, dass die Covid-Impfstoffe sicher für die Anwendung bei Schwangeren sind, wie die britische Regierung bestätigte, als der Pfizer mRNA-Impfstoff im Dezember 2020 eine Notfallzulassung erhielt. Dies ist genau das, was die britische Regierung in ihrer damaligen Stellungnahme sagte –

Schwangerschaft

Es gibt keine oder nur eine begrenzte Anzahl von Daten über die Anwendung des COVID-19 mRNA-Impfstoffs BNT162b2.

Studien zur Reproduktionstoxizität bei Tieren wurden nicht abgeschlossen. COVID-19 mRNA-Impfstoff

BNT162b2 wird während der Schwangerschaft nicht empfohlen.

Bei Frauen im gebärfähigen Alter sollte eine Schwangerschaft vor der Impfung ausgeschlossen werden. Außerdem sollte Frauen im gebärfähigen Alter, eine Schwangerschaft für mindestens 2 Monate nach der zweiten Dosis vermeiden.

Stillen

Es ist nicht bekannt, ob COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 in die Muttermilch ausgeschieden wird. Ein Risiko für

die Neugeborenen/Säuglinge kann nicht ausgeschlossen werden. COVID-19 mRNA-Impfstoff BNT162b2 sollte nicht während der Stillzeit angewendet werden.

Fruchtbarkeit

Es ist nicht bekannt, ob COVID-19 mRNA-Impfstoff BNT162b2 einen Einfluss auf die Fertilität hat.‘

Das bedeutet, dass Sie die Studie sind, wenn Sie sich für einen experimentellen Covid-Impfstoff entscheiden, und Frauen in den USA nehmen unwissentlich an den Phase-3-Studien teil, indem sie eine als „V-Safe Pregnancy Registry“ getarnte Einladung der CDC zur Teilnahme annehmen.

Die CDC beschreibt V-Safe als ein Smartphone-basiertes Tool, das mithilfe von Textnachrichten und Web-Umfragen personalisierte Gesundheits-Check-Ins nach der Impfung anbietet. Sie geben auch an, dass die Teilnahme freiwillig ist und dass die Teilnehmer jederzeit aussteigen können. Warum fügen sie diesen Vorbehalt hinzu? Weil sie rechtlich dazu verpflichtet sind, wenn sie ein Experiment durchführen. Die schwangeren Frauen, die den Impfstoff in den USA einnehmen, sind das Experiment, und genau deshalb konnte das JCVI in Großbritannien seinen Rat, den Impfstoff schwangeren Frauen anzubieten, ändern. Leider kommt dieser Ratschlag einem Mord gleich.

Denn in Großbritannien haben seit dem siebzehnten wöchentlichen Update zu den Nebenwirkungen der Covid-Impfstoffe, die dem MHRA Yellow Card Scheme gemeldet wurden, bis zum 20. Mai 2021 insgesamt 79 Frauen den Verlust ihres ungeborenen / neugeborenen Kindes aufgrund des Pfizer mRNA-Impfstoffs gemeldet. Dazu gehören 72 Fehlgeburten, 1 frühzeitiger Kindstod, 4 fötale Todesfälle und 2 Totgeburten.

Aber auch hier schätzt die MHRA, dass nur 1% – 10% der Nebenwirkungen tatsächlich an das Yellow Card Schema gemeldet werden. Die Zahl der Frauen, die ihr Baby nach der Pfizer-Impfung verloren haben, könnte also zwischen 790 und 7900 liegen.

Weitere 66 (eigentlich 660 – 6600) Frauen haben auch den Verlust ihres ungeborenen / neugeborenen Kindes nach der Verabreichung des AstraZeneca-Virusvektor-Impfstoffs gemeldet. Dazu gehören 63 Fehlgeburten und 3 Totgeburten.

Der Moderna mRNA-Impfstoff, der erst vor kurzem in Großbritannien zugelassen wurde, hat ebenfalls dazu geführt, dass 2 (eigentlich 20 – 200) Frauen ihr ungeborenes / neugeborenes Kind verloren haben. Da es sich bei beiden um eine ähnliche experimentelle Gentherapie handelt, können wir davon ausgehen, dass mit der Einführung dieses experimentellen Impfstoffs ähnliche Zahlen wie bei dem Pfizer-Impfstoff auftreten werden.

Auch in den EU-Ländern melden Frauen den Verlust ihrer ungeborenen Kinder aufgrund der Covid-Impfstoffe. Mit Stand vom 29. Mai zeigt das Eudravigilance-System, dass 188 Frauen den Verlust ihres ungeborenen Kindes nach der Impfung von Pfizer gemeldet haben.

66 Frauen haben über den Verlust ihres ungeborenen Kindes berichtet, nachdem sie den AstraZeneca-Impfstoff erhalten hatten.

70 Frauen haben über den Verlust ihres ungeborenen Kindes nach der Moderna-Impfung berichtet.

Und 4 Frauen haben den Verlust ihres ungeborenen Kindes berichtet, nachdem sie den Johnson und Johnson-Virus-Vektor-Impfstoff erhalten hatten.

Wie Sie aus den gerade vorgestellten Daten ersehen können, erweist sich keiner der Covid-Impfstoffe als sicher für die Anwendung bei Schwangeren. Aber die andere Frage, die noch zu beantworten ist, lautet: „Warum sollte eine werdende Mutter das Risiko eingehen, einen der experimentellen Covid-Impfstoffe zu nehmen?

Hier sind einige der Dinge, von denen die Behörden verlangen, dass man sie in der Schwangerschaft meidet – geräucherter Fisch, Weichkäse, Nasslack, Kaffee, Kräutertee, Vitaminpräparate, verarbeitetes Junkfood… die Liste ist endlos. Dennoch melden sich immer mehr Frauen, um eine der experimentellen Impfungen zu nehmen.

Die Antwort liegt höchstwahrscheinlich darin, dass diese Frauen nicht richtig informiert sind. Wenn die Behörden ihnen sagen, dass es sicher ist, dann muss es doch wahr sein, oder? Nun, sie irren sich, denn die Behörden sagen ihnen tatsächlich das Gegenteil. Zumindest schriftlich. Ob diese Frauen diese Informationen tatsächlich erhalten, ist eine andere Geschichte, wir bezweifeln, dass sie es tun.

Das Royal College of Midwives (Königliches Hebammenkollegium) bezeichnet das Risiko der Covid-Impfung für schwangere Frauen tatsächlich in einem Informationsblatt, das sie im Januar erstellt haben. Sie schreiben:

Die Covid-Impfstoffe wurden nicht an schwangeren Frauen getestet.

Es liegen keine ausreichenden Erkenntnisse für schwangere Frauen vor.

Wir wissen nicht, ob der Impfstoff in der Schwangerschaft genauso gut wirkt.

(Kommentar von Daily Expose – sie wissen es nicht, weil sie experimentell sind)

Wir wissen nicht, ob es einzigartige Nachteile in der Schwangerschaft gibt.

Wenn diese Frauen auf die oben genannten Risiken aufmerksam gemacht werden, dann liegt das an ihnen, genauso wie es am JCVI liegt, dass es seine Ratschläge ändert. Diese Frauen müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie die Versuchskaninchen sind und durch die Einnahme des Covid-Impfstoffs an einem Experiment teilnehmen, einem extrem gefährlichen und unverschämten noch dazu.

Es ist wichtig, dass schwangere Frauen diesen Artikel lesen können, damit sie sich der Fakten bewusst werden und eine gut informierte Entscheidung treffen können, also verbreiten Sie ihn bitte.