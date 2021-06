Berüchtigte Londoner Spionageschule bildet auch viele weltweite Top-Journalisten aus

Die Tatsache, dass genau die Abteilung, die hohe Staatsbeamte und Agenten ausbildet, auch der Ort ist, der viele der Journalisten hervorbringt, auf die wir uns verlassen, um genau diese Beamten im Auge zu behalten und sie in Schach zu halten, ist ernsthaft problematisch.

LONDON – In einer früheren Recherche untersuchte MintPress News, wie eine Universitätsabteilung, das Department of War Studies am King’s College London, als Schule für Spione funktioniert. Seine Lehrstellen sind mit aktuellen oder ehemaligen NATO-Beamten, Armeeoffizieren und Geheimdienstmitarbeitern besetzt, um die nächste Generation von Spionen und Geheimdienstoffizieren hervorzubringen. Wir können jedoch jetzt ein noch beunruhigendere Situation enthüllen, das die Abteilung produziert: Journalisten. Eine übergroße Anzahl der einflussreichsten Reporter, Produzenten und Moderatoren der Welt, die viele der bekanntesten und angesehensten Medien vertreten – darunter The New York Times, CNN und die BBC – haben ihr Handwerk in den Klassenzimmern dieser Londoner Abteilung gelernt was ernste Fragen über die Verbindungen zwischen der vierten Gewalt und dem nationalen Sicherheitsstaat aufwirft.

Schule für nationale Sicherheit

Es scheint, dass Geheimdienste auf der ganzen Welt zunehmend beginnen, Agenten mit einem starken akademischen Hintergrund zu schätzen. Eine von der CIA veröffentlichte Studie aus dem Jahr 2009 beschreibt, wie vorteilhaft es ist, „Universitäten als Mittel der nachrichtendienstlichen Ausbildung zu nutzen“, und schreibt, dass „der Kontakt mit einem akademischen Umfeld, wie dem Department of War Studies am King’s College London, verschiedene Elemente hinzufügen kann, die innerhalb des Regierungssystems schwieriger zu vermitteln sind.“

Das Papier, das von zwei Mitarbeitern des King’s College verfasst wurde, rühmte sich, dass der Lehrkörper der Abteilung „umfangreiche und gut abgerundete Geheimdienst-Erfahrung“ habe. Dies war keine Übertreibung. Zu den derzeitigen Dozenten der Abteilung für Kriegsstudien gehören der ehemalige Generalsekretär der NATO, der ehemalige britische Verteidigungsminister und Militäroffiziere aus Großbritannien, den USA und anderen NATO-Ländern. „Ich schätze zutiefst die Arbeit, die Sie tun, um unsere zukünftigen nationalen Sicherheitsführer auszubilden und zu erziehen, von denen viele in diesem Publikum sind“, sagte der damalige US-Verteidigungsminister (und ehemalige CIA-Direktor) Leon Panetta in einer Rede an der Abteilung im Jahr 2013.

Das King’s College London gibt auch zu, eine Reihe von laufenden Verträgen mit dem britischen Staat zu haben, darunter mit dem Verteidigungsministerium (MoD), weigert sich aber, die Details dieser Vereinbarungen preiszugeben.

Amerikanische Verbindungen

Obwohl es sich um eine britische Universität handelt, vermarktet sich das King’s College stark an amerikanische Studenten. Derzeit sind 1265 Amerikaner eingeschrieben, was etwa 4 % der Studentenschaft ausmacht. Viele Absolventen der Abteilung für Kriegsstudien erreichen einflussreiche Positionen in großen amerikanischen Medien. Andrew Carey, CNNs Büroleiter in Jerusalem, zum Beispiel, absolvierte dort 2012 einen Master. Careys Berichterstattung über den jüngsten israelischen Angriff auf Gaza hat den Apartheidstaat als „Reaktion“ auf die Raketenangriffe der Hamas dargestellt, statt als Anstifter der Gewalt. Ein durchgesickertes internes Memo, das Carey letzten Monat auf dem Höhepunkt des Bombardements an seine Mitarbeiter schickte, wies sie an, immer die Tatsache zu erwähnen, dass das Gesundheitsministerium des Gazastreifens von der Hamas beaufsichtigt wird, damit die Leser nicht anfangen, die gut dokumentierten palästinensischen Opferzahlen zu glauben, die durch die tagelangen Bombardierungen verursacht wurden. „Wir müssen transparent über die Tatsache berichten, dass das Gesundheitsministerium in Gaza von der Hamas geleitet wird. Wenn wir also die neuesten Opferzahlen zitieren und sie dem Gesundheitsministerium in Gaza zuschreiben, müssen wir die Tatsache einbeziehen, dass es von der Hamas geführt wird“, lautete seine Anweisung.

Nach seiner Veröffentlichung lösten seine Kommentare erheblichen Widerstand aus. „Dies ist eine Seite direkt aus Israels Playbook. Es dient dazu, den Angriff auf Zivilisten und medizinische Einrichtungen zu rechtfertigen“, kommentierte Al-Jazeera Senior Presenter und Produzent Dena Takruri.

Die New York Times, die einflussreichste Zeitung der Vereinigten Staaten, hat ebenfalls Absolventen der Abteilung für Kriegsstudien eingestellt. Christiaan Triebert (M.A., 2016), zum Beispiel, ist ein Journalist in ihrem visuellen Untersuchungsteam. Er gewann sogar einen Pulitzer-Preis für „Enthüllungen über Russland und Wladimir Putins aggressive Aktionen in Ländern wie Syrien und Europa.“ Studenten der Spionageschule einzustellen, um Russland zu bashen, scheint eine übliche Taktik der Times zu sein, da sie auch Lincoln Pigman zwischen 2016 und 2018 in ihrem Moskauer Büro beschäftigte.

Josh Smith, Senior-Korrespondent für die einflussreiche Nachrichtenagentur Reuters und früher deren Korrespondent in Afghanistan, hat ebenfalls einen Abschluss von der fraglichen Abteilung, ebenso wie Daniel Ford vom Wall Street Journal.

Die wohl einflussreichste Medienfigur der Universität ist jedoch Ruaridh Arrow. Arrow war Produzent bei vielen der größten Nachrichtensender Großbritanniens, darunter Channel 4, Sky News und die BBC, wo er als World Duty Editor und Senior Producer bei Newsnight, dem politischen Flaggschiff des Senders, tätig war. Im Jahr 2019 verließ Arrow die BBC, um Executive Producer bei NBC News zu werden.

Die britische Invasion

Wenig überraschend für eine Universität mit Sitz in London ist das primäre journalistische Ziel der Absolventen der Abteilung für Kriegsstudien des Vereinigten Königreichs. In der Tat ist die BBC, die mächtige staatliche Rundfunkanstalt des Landes, voll von Absolventen der Kriegsstudien. Arif Ansari, Leiter der Nachrichtenabteilung des BBC Asian Network, schloss 2017 ein Masterstudium ab, in dem er den syrischen Bürgerkrieg analysierte, und wurde bald darauf für ein Programm zur Entwicklung von Führungsqualitäten ausgewählt, das ihm die Leitung eines Teams von 25 Journalisten übertrug, die Nachrichten vor allem für die große nahöstliche und südasiatische Gemeinschaft in Großbritannien zusammenstellen.

Viele BBC-Mitarbeiter beginnen ihr Studium bei King’s Jahre, nachdem ihre Karriere bereits Fahrt aufgenommen hat, und bringen ihr Berufsleben mit der Verfolgung neuer Qualifikationen in Einklang. Ahmed Zaki, leitender Rundfunkjournalist bei BBC Global News, begann sein Masterstudium sechs Jahre nachdem er bei der BBC angefangen hatte. Währenddessen entschied sich Ian MacWilliam – der zehn Jahre lang beim BBC World Service, dem offiziellen weltweiten Nachrichtensender des Landes, tätig war und sich auf sensible Regionen wie Russland, Afghanistan und Zentralasien spezialisierte – mehr als 30 Jahre nach seinem ersten Abschluss für ein Studium am King’s.

Ein weiterer einflussreicher War Studies Alumnus beim World Service ist Aliaume Leroy, Produzent für dessen Africa Eye Programm. Die bekannte BBC-Nachrichtenmoderatorin Sophie Long hat ebenfalls ihren Abschluss in dieser Abteilung gemacht und arbeitete für Reuters und ITN, bevor sie zum staatlichen Sender wechselte.

„Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Abteilung für Kriegsstudien des King’s College London als Abschlussschule für anglo-amerikanische Sicherheitskrämer fungiert. So ist es vielleicht keine Überraschung, dass die Absolventen der verschiedenen Militär- und Geheimdienstkurse auch in die Welt des Unternehmensjournalismus eintreten, der existiert, um die Botschaften eben dieser „Sicherheits“-Agenturen zu waschen“, sagte Matt Kennard gegenüber MintPress – ein investigativer Journalist für Declassified U.K., der zuvor die Verbindungen der Universität zum britischen Staat aufgedeckt hat. „Es ist jedoch eine reale und gegenwärtige Gefahr für die Demokratie. Das Universitätsimprimatur verleiht der Forschung der Abteilung die Patina der Unabhängigkeit, während sie in Wirklichkeit als inoffizieller Forschungsarm des britischen Verteidigungsministeriums fungiert“, fügte er hinzu.

Die israelische Schriftstellerin und King’s-College-Absolventin Neri Zilber hat Artikel in vielen der wichtigsten Medien veröffentlicht

Die Abteilung für Kriegsstudien bildet auch viele internationale Journalisten und Kommentatoren aus, darunter Nicholas Stuart von der Canberra Times (Australien); die pakistanische Schriftstellerin Ayesha Siddiqa, deren Arbeiten in der New York Times, Al-Jazeera, The Hindu und vielen anderen Medien zu finden sind; und die israelische Schriftstellerin Neri Zilber, die für The Daily Beast, The Guardian, Foreign Policy und Politico schreibt.

Was hat es damit auf sich?

Warum werden so viele einflussreiche Persönlichkeiten unserer Medien in einer Abteilung untergebracht, die für ihre Verbindungen zur Staatsmacht bekannt ist, deren Dozenten aktive oder ehemalige Militär- oder Regierungsbeamte sind und die Spione und Agenten für verschiedene Agenturen mit drei Buchstaben hervorbringt? Es geht hier nicht darum, zu behaupten, dass diese Journalisten insgeheim alle Spione sind: Das sind sie nicht. Vielmehr geht es darum, die alarmierend engen Verbindungen zwischen dem nationalen Sicherheitsstaat und der vierten Gewalt aufzuzeigen, auf die wir uns verlassen, um ihre Macht zu kontrollieren und sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Journalisten, die in einem solchen Umfeld ausgebildet wurden, sehen die Welt mit weitaus größerer Wahrscheinlichkeit auf dieselbe Weise wie ihre Professoren. Und vielleicht wären sie weniger geneigt, die staatliche Macht in Frage zu stellen, wenn die Beamten, die sie unter die Lupe nehmen, ihre Klassenkameraden oder Lehrer wären.

Diese Art von Fragen stellen sich bei einem solchen Phänomen immer wieder: Warum studieren so viele Journalisten ausgerechnet an dieser Fakultät, und warum werden so viele von ihnen später so einflussreich? Werden sie von Sicherheitsbehörden überprüft, mit oder ohne ihr Wissen? Wie unabhängig sind sie? Wiederholen sie nur die Argumente des britischen und amerikanischen Staates, wie es die Publikationen der Abteilung für Kriegsstudien tun?

Was die Frage der Überprüfung angeht, gab die BBC zu, dass sie zumindest bis in die 1990er Jahre mit dem inländischen Spionagedienst MI5 konspiriert hat, um sicherzustellen, dass Leute mit linken und/oder kriegsgegnerischen Neigungen oder kritischen Ansichten über die britische Außenpolitik und das britische Imperium heimlich von der Einstellung ausgeschlossen wurden. Auf die Frage, ob diese Politik immer noch andauert, verweigerte der Sender einen Kommentar und berief sich auf „Sicherheitsfragen“ – eine Antwort, die Skeptiker wohl kaum beruhigen wird.

„Während es mir sehr interessant erscheint, dass eine einzelne akademische Institution eine so große Rolle bei der Rekrutierung von Pro-Establishment-Aktivisten Intellektuellen und Lieferung der gleichen an die Medien spielen könnte, ist es nicht so überraschend,“ Oliver Boyd-Barrett, Professor Emeritus an der Bowling Green State’s School of Media and Communication und ein Experte in der Kollusion zwischen Regierung und Medien, sagte MintPress:

Elite-Institutionen waren in der Vergangenheit und sind zweifellos auch heute noch wichtige Spielwiesen für Geheimdienste. Die Geschichte des modernen Nationalstaates im Allgemeinen, nicht nur der USA, scheint darauf hinzudeuten, dass die nationale Einheit – und damit die Sicherheit der Elite – von den Eliten als nur durch sorgfältiges Management und oft Unterdrückung oder Ablenkung von Andersdenkenden erreichbar angesehen wird. Dafür werden in der Regel weit mehr Ressourcen eingesetzt, als viele Bürger, die mit der Propaganda der Demokratie gedrillt wurden, erkennen oder zugeben wollen.

Die Jungs von Bellingcat

Während die oben katalogisierten Journalisten keine Spione sind, könnten einige andere Figuren des Department of War Studies, die im Journalismus arbeiten, möglicherweise als solche bezeichnet werden, vor allem jene rund um die einflussreiche und zunehmend berüchtigte investigative Website Bellingcat.

Cameron Colquhoun zum Beispiel verbrachte fast ein Jahrzehnt beim GCHQ, Großbritanniens Version der NSA, wo er als leitender Analyst für Cyber- und Antiterrorismusoperationen zuständig war. Er besitzt Qualifikationen sowohl vom King’s College London als auch vom Außenministerium. Dieser Hintergrund wird in seinem Bellingcat-Profil nicht offengelegt, das ihn lediglich als Geschäftsführer eines privaten Nachrichtendienstes beschreibt, der „ethische Untersuchungen“ für Kunden auf der ganzen Welt durchführt.

Bellingcats leitender Ermittler Nick Waters verbrachte vier Jahre als Offizier in der britischen Armee, einschließlich eines Einsatzes in Afghanistan, wo er die Ziele des britischen Staates in der Region förderte. Danach wechselte er zum Department of War Studies und zu Bellingcat.

Für die längste Zeit wies Bellingcats Gründer Eliot Higgings den Vorwurf zurück, dass seine Organisation vom National Endowment for Democracy (NED) der US-Regierung – einer CIA-Ausschussorganisation – finanziert wurde, als lächerliche „Verschwörung“. Doch 2017 gab er zu, dass es wahr war. Ein Jahr später trat Higgins als Gastwissenschaftler am Department of War Studies ein. Von 2016 bis 2019 war er zudem Senior Fellow beim Atlantic Council, dem Kopf der North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Bellingcat has received money from the following:

OSF

Meedan

NED

Google

Adessium

Crowdfunding — Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 6, 2017

Higgins scheint den Fachbereich der Universität als Rekrutierungsbasis genutzt zu haben und beauftragte andere Absolventen der War Studies, wie Jacob Beeders und die bereits erwähnten Christiaan Triebert und Aliaume Leroy, für seine Seite zu schreiben.

Bellingcat genießt bei der CIA ein hohes Ansehen. „Ich will nicht zu dramatisch sein, aber wir lieben [Bellingcat]“, sagte Marc Polymeropoulos, der ehemalige stellvertretende Einsatzleiter der Agentur für Europa und Eurasien. Andere Beamte erklärten, dass Bellingcat benutzt werden könnte, um Anti-Russland-Gesprächspunkte auszulagern und zu legitimieren. „Der größte Wert von Bellingcat ist, dass wir dann zu den Russen gehen und sagen können ‚da hast du‘ [wenn sie nach Beweisen fragen],“ fügte der ehemalige CIA-Stationschef Daniel Hoffman hinzu.

Bellingcaught

Eine aktuelle Untersuchung von MintPress untersuchte, wie Bellingcat unter dem Deckmantel, selbst neutrale investigative Journalisten zu sein, agiert, um Reden des Nationalen Sicherheitsstaates in den Mainstream zu waschen.

Neu durchgesickerte Dokumente zeigen, wie Bellingcat, Reuters und die BBC verdeckt mit dem britischen Foreign and Commonwealth Office (FCO) zusammenarbeiteten, um den Kreml zu untergraben und einen Regimewechsel in Moskau zu fördern. Dies beinhaltete die Ausbildung von Journalisten und die Förderung explizit antirussischer Medien in ganz Osteuropa. Leider, so stellte das FCO fest, sei Bellingcat „etwas in Verruf geraten“, da es ständig Desinformationen verbreite und bereit sei, für jeden, der Geld habe, Berichte zu produzieren.

Nichtsdestotrotz empfiehlt ein neuer Vorschlag des Europäischen Parlaments, der letzten Monat veröffentlicht wurde, Bellingcat anzuheuern, um bei der Erstellung von Berichten zu helfen, die die Grundlage für die Sanktionierung Russlands, für den Rauswurf aus internationalen Gremien und für die „Unterstützung von Russlands Umwandlung in eine Demokratie“ bilden würden. Mit anderen Worten, um die Regierung von Wladimir Putin zu stürzen.

Ein akademischer journalistischer Nexus

Die Abteilung für Kriegsstudien ist ebenfalls Teil dieser Pro-NATO- und Anti-Russland-Gruppe. Ganz abgesehen davon, dass es mit Soldaten, Spionen und Regierungsbeamten besetzt ist, gibt es einflussreiche Berichte heraus, die westliche Regierungen in der Außen- und Verteidigungspolitik beraten. Zum Beispiel rät eine Studie mit dem Titel „Die zukünftige strategische Ausrichtung der NATO“ den Mitgliedsstaaten, ihre Militärbudgets zu erhöhen und die Lagerung amerikanischer Atomwaffen in ihren Ländern zu erlauben, um so „die Last zu teilen“. Außerdem wird empfohlen, dass die NATO ihr Engagement gegen Russland verdoppeln müsse, während gleichzeitig davor gewarnt wird, dass sie dringend eine „kohärente Politik“ gegenüber der chinesischen Bedrohung entwickeln müsse.

In anderen Berichten der War Studies wird behauptet, dass Russland über seine staatlichen Sender RT und Sputnik eine „informationspsychologische Kriegsführung“ betreibe, und es wird geraten, dass der Westen seine technischen Mittel einsetzen müsse, um zu verhindern, dass seine Bürger diese ausländische Propaganda konsumieren.

Akademiker des King’s College London haben sich auch als entscheidend dafür erwiesen, dass der Dissidentenverleger Julian Assange inhaftiert bleibt. Ein Psychiater, der mit der Abteilung für Kriegsstudien zusammengearbeitet hat, sagte vor Gericht aus, dass der Australier nur unter „mäßigen“ Depressionen leide und dass sein Selbstmordrisiko „überschaubar“ sei, und kam zu dem Schluss, dass seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten „nicht ungerecht wäre.“ Wie Matt Kennards Untersuchung herausfand, hatte das britische Verteidigungsministerium das Institut, an dem er arbeitete, mit 2,2 Millionen Pfund (3,1 Millionen Dollar) finanziert (obwohl der betreffende Psychiater behauptete, seine Arbeit werde nicht direkt vom Verteidigungsministerium finanziert).

Das King’s College London vermarktet die Abteilung für Kriegsstudien sowohl für Absolventen als auch für Studenten als Sprungbrett für eine Karriere im Journalismus. In der Rubrik „Karriereaussichten“ für den Masterstudiengang War Studies wird interessierten Studenten gesagt, dass „Absolventen für NGOs, das FCO, das Verteidigungsministerium, das Innenministerium, die NATO, die UN arbeiten oder Karrieren im Journalismus, im Finanzwesen, in der Wissenschaft, im diplomatischen Dienst, bei den Streitkräften und mehr verfolgen“.

Ebenso werden den Studenten gesagt, dass:

Sie werden eine eingehende und anspruchsvolle Verständnis des Krieges und der internationalen Beziehungen gewinnen, sowohl als Themen würdig des Studiums und als intellektuelle Vorbereitung für die breitest mögliche Palette von Karrieremöglichkeiten, einschließlich in der Regierung, Journalismus, Forschung und humanitären und internationalen Organisationen.

Kurse wie „New Wars, New Media, New Journalism“ vereinen Journalismus und Geheimdienst und werden von Akademikern der War Studies betreut.

Es ist vielleicht nicht überraschend, dass die Abteilung viele einflussreiche Politiker unterrichtet hat, darunter ausländische Staatschefs und Mitglieder des britischen Parlaments. Zumindest aber gibt es erhebliche Überschneidungen zwischen den Bereichen Verteidigungspolitik und Politik. Die Tatsache, dass genau die Abteilung, die hohe Staatsbeamte und Agenten von geheimen Drei-Buchstaben-Agenturen ausbildet, auch der Ort ist, der viele der Journalisten hervorbringt, auf die wir uns verlassen, um diesen Beamten die Stirn zu bieten und sie in Schach zu halten, ist ernsthaft problematisch.

Ein ungesunder Respekt vor Autorität

Anstatt die Macht in Frage zu stellen, verstärken viele moderne Medien leider unkritisch deren Botschaft. Staatsbeamte und Geheimdienstler gehören zu den am wenigsten vertrauenswürdigen Quellen, journalistisch gesehen. Dennoch basieren viele der größten Geschichten der letzten Jahre auf nichts anderem als dem Hörensagen von Beamten, die ihre Behauptungen nicht einmal mit ihrem Namen versehen würden.

Das Maß an Leichtgläubigkeit, das moderne Journalisten den Mächtigen entgegenbringen, wurde von der ehemaligen CNN-Korrespondentin für das Weiße Haus, Michelle Kosinski, auf den Punkt gebracht, die im letzten Monat erklärte, dass:

Als amerikanischer Journalist erwartet man nie:

dass die eigene Regierung einen wiederholt anlügt

dass die eigene Regierung Informationen verbirgt, die die Öffentlichkeit zu kennen berechtigt ist

dass Ihre eigene Regierung Ihre Kommunikation ausspioniert

Leider reicht die Leichtgläubigkeit in einigen Fällen bis zur offenen Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten. Durchgesickerte E-Mails zeigen, dass der Reporter für nationale Sicherheit der Los Angeles Times, Ken Dilanian, seine Artikel direkt an die CIA schickte, um sie vor der Veröffentlichung zu bearbeiten. Weit davon entfernt, seiner Karriere zu schaden, Dilanian ist jetzt ein Korrespondent, der über nationale Sicherheitsthemen für NBC News berichtet.

Boyd-Barrett sagte, dass Regierungen auf „die Hilfe von eingedrungenen, kollabierenden und fügsamen Mainstream-Medien angewiesen sind, die in letzter Zeit – und im Kontext massiver Verwirrung über reale und angebliche Desinformationskampagnen im Internet – erscheinen immer problematischer Hüter des öffentlichen Rechts zu wissen.“ abhängig sind.

In den letzten Jahren hat der nationale Sicherheitsstaat auch seinen Einfluss auf Social-Media-Giganten erhöht. Im Jahr 2018 gingen Facebook und der Atlantic Council eine Partnerschaft ein, bei der der Silicon-Valley-Riese die Kuratierung der Newsfeeds seiner 2,8 Milliarden Nutzer teilweise an das Digital Forensics Lab des Councils auslagerte, angeblich um die Verbreitung von Fake News im Internet zu stoppen. Das Ergebnis war jedoch die Förderung „vertrauenswürdiger“ Unternehmensmedien wie Fox News und CNN und die Benachteiligung unabhängiger und alternativer Quellen, die einen drastischen Rückgang ihrer Besucherzahlen hinnehmen mussten. Anfang dieses Jahres stellte Facebook außerdem den ehemaligen NATO-Presseoffizier und derzeitigen Senior Fellow beim Atlantic Council Ben Nimmo als Chef der Nachrichtenabteilung ein. Der Director of Policy von Reddit ist ebenfalls ein ehemaliger Mitarbeiter des Atlantic Council.

In der Zwischenzeit wurde 2019 ein leitender Manager von Twitter für die Region des Nahen Ostens als aktiver Offizier der 77. Brigade der britischen Armee enttarnt, deren Einheit für psychologische Operationen und Online-Kriegsführung zuständig ist. Das Bemerkenswerteste an dieser Veranstaltung war die fast völlige mangelnde Aufmerksamkeit der Mainstream-Presse. Zu einer Zeit, als ausländische Einmischung im Internet vielleicht die Nummer eins war, die den Nachrichtenzyklus dominierte, erwähnte es nur eine große Nachrichtenagentur, Newsweek. Darüber hinaus kündigte der Reporter, der über die Geschichte berichtete, nur wenige Wochen später seinen Job und berief sich auf die erstickende Zensur von oben nach unten und eine Kultur der Ehrerbietung gegenüber nationalen Sicherheitsinteressen.

Der Zweck dieses Artikels ist es nicht, irgendjemanden der Genannten zu beschuldigen, Geheimdienstler zu sein (obwohl mindestens eine Person tatsächlich als Geheimdienstler gearbeitet hat). Es geht vielmehr darum, hervorzuheben, dass wir jetzt eine Medienlandschaft haben, in der viele der einflussreichsten Journalisten des Westens von genau denselben Leuten in derselben Abteilung ausgebildet werden wie die nächste Generation der nationalen Sicherheitsbeamten.

Es ist kein gutes Bild für eine gesunde, offene Demokratie, dass so viele Spione, Regierungsbeamte und Journalisten, denen man vertraut, sie in unserem Namen zur Rechenschaft zu ziehen, alle aus derselben Kanone geschossen werden. Seite an Seite zu lernen hat dazu beigetragen, eine Situation zu schaffen, in der die vierte Gewalt in überwältigender Weise dem sogenannten tiefen Staat gegenüber respektvoll geworden ist, wo die Worte anonymer Beamter als Evangelium genommen werden. Die Abteilung für Kriegsstudien ist nur ein Teil dieses größeren Phänomens.