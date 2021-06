Cyber Polygon: Wird das nächste Kriegsspiel der Globalisten zu einer weiteren willkommenen Katastrophe führen?

Im April habe ich einen Artikel mit der Überschrift „Die Globalisten werden in den USA eine andere Krise benötigen, denn ihre Reset-Agenda scheitert“ veröffentlicht.

Darin habe ich einen seltsamen Trend beschrieben, den viele von uns in den Liberty Medien seit Jahren bemerkt haben – Nahezu jeder großen, menschengemachten Katastrophe der vergangenen Jahrzehnte in den USA und viele anderen Teilen der Welt ging eine „Übung“ von Regierungen oder Globalisten voraus. Diese Übungen und Kriegsspiele bildeten meistens genau jene Katastrophen ab, die nur Tage oder Wochen später auf die Öffentlichkeit zukamen. Manchmal passieren die Katastrophenübungen und die wahren Ereignisse zur gleichen Zeit.

Die Covid-Pandemie bildete da keine Ausnahme. Es ist schon verwunderlich…

Ich habe speziell auf den bizarren „Zufall“ der Übung Event 201 des Weltwirtschaftsforums hingewiesen, ein Kriegsspiel, das von Bill Gates und Johns Hopkins mitfinanziert und im Oktober 2019 gestartet wurde. Event 201 simulierte eine globale neuartige zoonotische Coronavirus-Pandemie (angeblich von Fledermäusen auf Menschen übertragen), die eine globale Lockdown-Reaktion „erforderte“. Nur zwei Monate später geschah die reale Sache tatsächlich. Fast jeder Aspekt des Covid-Ereignisses hat sich genau so abgespielt, wie es während des WEF-Kriegsspiels geübt wurde.



Ein sehr beunruhigendes Element der Covid-Reaktion war die koordinierte Unterdrückungskampagne der Big-Tech-Plattformen von YouTube bis Facebook und Twitter. Diese Kampagne hat versucht, alle Fakten, Daten und Meinungen zu untergraben oder zu zerstören, die dem Regierungs-Narrativ über Covid zuwiderlaufen, selbst wenn das offizielle Narrativ über Covid am Ende völlig falsch ist. Die Strategie wurde während Event 201 detailliert beschrieben und sie wurde mit extremer Effizienz unter vermeintlich unbeteiligten Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt ausgeführt. Es ist fast so, als ob sie WUSSTEN, dass eine Coronavirus-Pandemie bevorstand, und sie das inszeniert haben, um die öffentliche Reaktion lange im Voraus zu kontrollieren.



Und reden wir nicht um den heißen Brei, denn ich möchte nicht zweideutig erscheinen: Das Weltwirtschaftsforum und seine globalistischen Partner waren die Hauptprofiteure während der Pandemie. Wie WEF-Chef Klaus Schwab immer wieder aufgeregt feststellte, ist die Pandemie eine perfekte „Gelegenheit“ für die Globalisten, das zu beschleunigen, was sie die „Great Reset“-Agenda nennen – ein Plan, um das gegenwärtige politische und wirtschaftliche Gerüst der Welt vollständig zu demontieren und es in eine hoch zentralisierte sozialistische Zivilisation umzubauen, in der sie die vollständige Kontrolle haben und persönliche Freiheit eine verblasste Erinnerung ist.



Deshalb sind die jüngsten Enthüllungen über die wahrscheinliche Herkunft von Covid aus einem Labor überhaupt nicht überraschend. Allein die Erwähnung dieser Idee vor einem Jahr in den sozialen Medien reichte aus, um einen zu verbannen. Und wenn Sie wissen wollen, wo die Wahrheit zu finden ist, schauen Sie immer zuerst auf die Themen, die Sie nicht diskutieren dürfen. Wie ich in meinem Artikel „How Viral Pandemic Benefits The Globalist Agenda“ feststellte, veröffentlicht im Januar 2020 ganz am Anfang des Ausbruchs:

„Es fällt mir schwer, den merkwürdigen „Zufall“ der hochgradigen Biohazard-Labore in Wuhan zugunsten der Idee zu ignorieren, dass das Virus zufällig aufgrund der merkwürdigen Ernährungsgewohnheiten der Menschen in Zentralchina ausgelöst wurde. Angesichts der Beweise scheint es, dass das Coronavirus in einem Labor gezüchtet wurde, nicht in jemandes Fledermaus- und Schlangensuppe. Im Jahr 2017 warnten Wissenschaftler außerhalb Chinas, dass diese Labore nicht sicher seien und dass das Virus aus einer der Einrichtungen entkommen könnte…..Ich würde den Begriff „entkommen“ locker verwenden, da die Möglichkeit besteht, dass dieses Ereignis absichtlich erzeugt wurde…“

Eliten wie Dr. Anthony Fauci (ein enger Mitarbeiter von Bill Gates und Bill Gates SR.) hat seit 2015 direkt Studien an der Wuhan Lab durch die NIAID finanziert , und speziell jene Studie der infektiösen Übertragung von Coronaviren von Fledermäusen auf andere Säugetiere einschließlich Menschen. Und ja, die NIAID war in der Tat in „gain of function“ Experimente mit SARS und Coronavirus-Varianten zu dieser Zeit beteiligt, obwohl Anthony Fauci etwas anderes behauptet. Die eigene Website des National Institute Of Health bestätigt dies.

All diese Fakten unterstützen das Argument, dass Covid eine im Labor hergestellte Biowaffe ist, und meiner Ansicht nach – den Beweisen bisher zufolge – wurde es absichtlich in enger Allianz mit der chinesischen Regierung freigegeben. Fauci hat 2017 sogar irgendwie „vorausgesagt“, dass Donald Trump während seiner Präsidentschaft mit einem „überraschenden Ausbruch einer Infektionskrankheit“ konfrontiert werden würde, indem er sagte: „Wir werden in den nächsten Jahren definitiv überrascht werden…“



Das Schema hat sicherlich bis zu einem gewissen Grad funktioniert. In großen Teilen Europas, Asiens und Australiens bekommt das WEF, was es immer wollte.



Jedoch sind einige Dinge nicht wie geplant gelaufen. Zum Beispiel prognostizierte Event 201 anfangs 65 Millionen Tote innerhalb des ersten Jahres der Pandemie; dies ist nicht eingetreten, und das lag nicht daran, dass die Regierungen irgendwelche Leben gerettet hätten. Tatsächlich trugen staatliche Lockdowns und Restriktionen nichts dazu bei, die Ausbreitung von Covid aufzuhalten, und unabhängige Studien haben bewiesen, dass Maskenvorschriften völlig unwirksam sind, um das Virus zu stoppen. Der Grund für die vergleichsweise geringe Zahl an Toten ist die Tatsache, dass die Todesrate von Covid bei ansonsten gesunden Menschen nur 0,26 % beträgt. Der einzige Ort, an dem Covid eine echte Bedrohung darstellt, ist in Pflegeheimen unter älteren Menschen mit Vorerkrankungen.



Aufgrund der Fehlkalkulationen der Eliten scheint die Reset-Agenda in einigen Teilen der Welt zu scheitern. In den USA ist der Widerstand gegen die Lockdowns sowie die experimentellen Impfstoffe exponentiell gewachsen, bis zu dem Punkt, dass Dutzende von Staaten jetzt Gesetze erlassen, die die Durchsetzung der Covid-Beschränkungen und „medizinischen Pässe“ verbieten.



Die alternativen Medien haben sich auch als widerstandsfähig gegen Zensur und Informationsunterdrückung erwiesen, und wir haben uns immer wieder als richtig erwiesen. Wir waren die ersten, die davor gewarnt haben, dass die Todesrate von Covid übertrieben wurde (die WHO und andere etablierte Institutionen sagten eine Todesrate von mindestens 3% voraus, WEIT über der Realität). Wir waren die ersten, die davor warnten, dass die Lockdowns und Maskenregeln nichts taten, um die Ausbreitung zu stoppen (Staaten, die Beschränkungen aufhoben, endeten mit FALLENDEN Infektionen und Todesfällen). Und wir waren die ersten, die davor warnten, dass das Virus sich eher wie eine Biowaffe verhielt und dass sein Ursprung eher das Level 4 Labor in Wuhan, China, war, direkt die Straße hinunter von dem Tiermarkt, den die chinesische Regierung ursprünglich als Quelle des Ausbruchs behauptete.



Wir waren auch die ersten, die davor gewarnt haben, dass die Pandemie als Begründung für die Durchsetzung von Impfpässen verwendet werden würde, wodurch eine Zweiklassengesellschaft geschaffen würde, die jene Menschen, die die mRNA-Impfstoffe nicht nehmen wollen, zur Einhaltung der Vorschriften zwingen soll. Wir haben wieder einmal Recht behalten, denn der Bundesstaat Oregon ist der erste in den USA, der einen Impfnachweis (einen Pass) verlangt, bevor die Einwohner Geschäfte oder Einrichtungen betreten können.



Wir wurden während dieses Ereignisses von Regierungsbürokraten und den Medien immer wieder als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet. Aber, wir hatten mit fast allem Recht, und die Mainstream-Medien haben mit fast allem Unrecht. Entweder das, oder sie haben wissentlich über fast alles gelogen.



Es ist wichtig, diese Dynamik zu verstehen, weil ich glaube, dass die Situation noch lange nicht vorbei ist und dass mehr Krisenereignisse in Vorbereitung sind (oder sie werden magisch durch Zufall passieren).



Meine größte Sorge ist derzeit die bevorstehende „Cyberpolygon“-Übung, die vom WEF im Juli geleitet wird. Das Kriegsspiel soll einen Cyberangriff auf lebenswichtige Infrastruktur „simulieren“, der zu einem Stillstand der globalen Lieferkette oder zumindest der Lieferketten innerhalb bestimmter Nationen führen würde. Wie ich bereits im April warnte, ist der Zeitpunkt von Cyberpolygon verdächtig. Da die Covid-Lockdown-Agenda in den USA zusammenbricht und die Impfpässe bei einem großen Prozentsatz der Amerikaner keinen Anklang finden, werden die Globalisten eine weitere Krise brauchen, wenn sie hoffen, ihre Ziele für ihren Great Reset zu erreichen.



Nur wenige Wochen, nachdem ich meine ersten Bedenken über Cyberpolygon veröffentlicht hatte, wurde ein massiver Cyberangriff gemeldet, der die 5’500 Meilen lange Colonial Pipeline traf. Die Pipeline versorgt den größten Teil der Ostküste mit Benzin und nach einer Woche der Abschaltung meldeten zahlreiche Staaten Spritmangel. Die Geschichte ist seither aus den Mainstream-Nachrichtenzyklen verschwunden.



In den letzten Tagen wurde ein weiterer großer Cyberangriff auf JBS gemeldet, ein Fleischunternehmen, das etwa 23 % des gesamten US-amerikanischen Rind- und Schweinefleischs liefert. Die Produktion bei JBS wurde heruntergefahren, und nun besteht die Möglichkeit, dass es im ganzen Land zu Fleischknappheit kommt, wenn die Probleme nicht bald gelöst werden.



Ist es wiederum nur ein Zufall, dass diese groß angelegten Cyberangriffe immer häufiger im Vorfeld der Cyberpolygon-Simulation des WEF stattfinden? Oder ist Cyberpolygon ein weiteres Event 201? Ist es ein Beta-Test für eine Katastrophe, die für die nahe Zukunft geplant ist? Das WEF vergleicht zukünftige Cyberangriffe offen mit Covid-Ausbrüchen, daher bin ich geneigt, Letzteres zu vermuten:

Das Problem der Lieferkette ist im Zuge der Pandemie in den Vordergrund gerückt, da Einzelhändler mit zeitweiligen Engpässen zu kämpfen haben und Hersteller mit einem Mangel an Komponenten konfrontiert sind. Und nicht nur das, auch die Inflation belastet die Versorgung. Unabhängig davon, ob es sich um einen echten oder einen inszenierten Angriff handelt, ist die Lieferkette aufgrund der globalen Verflechtung sehr anfällig. In den USA gibt es viele Güter des täglichen Bedarfs, die von ausländischen Herstellern oder dem „Just in Time“-Frachtverkehrssystem abhängig sind. Vorsorge und langfristige Lagerung sind nicht Teil des Vokabulars des gewöhnlichen US-Business.

Ich weiß nicht, ob die Lieferkette durch einen Cyberangriff komplett lahmgelegt werden könnte, aber in Kombination mit Inflation und drakonischen Pandemie-Beschränkungen ist es möglich, den Warenfluss für Wochen zu unterbrechen. Es ist auch unmöglich vorherzusagen, wie viele Menschen auf eine solche Katastrophe vorbereitet sind. Ich hoffe, dass mehr als 30 % der Amerikaner zumindest damit begonnen haben, sich vorzubereiten, aber ein Großteil des Landes hat das zweifellos nicht. Alles, was es bräuchte, sind ein paar Wochen mit Versorgungsengpässen oder ein Szenario, bei dem das Stromnetz ausfällt, und die meisten Menschen würden unter anderem vor dem Verhungern stehen.

Wenn Event 201 ein Hinweis darauf ist, dann sollten wir wachsam bleiben und genau beobachten, ob innerhalb von zwei Monaten nach der Cyberpolygon-Übung des WEF im Juli ein weiterer großer Cyberangriff auf die Lieferkette erfolgt.