Moderna warnt: Neue Varianten von Covid-19 werden kommen und angeblich soll Covid-21 vor uns liegen

Moderna-Mitarbeiter schlagen Alarm, dass neue COVID-19-Varianten Auffrischungsimpfungen für diejenigen notwendig machen könnten, die die experimentellen Injektionen genommen haben.

Die Angstmacherei, vor der ich in meinem Artikel: „Get Ready for COVID-21“ im Januar vor neuen Varianten von COVID-19 gewarnt habe, nimmt immer mehr Fahrt auf. Kürzlich begannen Wissenschaftler und Führungskräfte von Moderna, Alarm zu schlagen, dass die aktuelle Verbreichung von „Impfstoffen“ nicht ausreichen würde, um die Flut von neu auftauchenden COVID-Varianten einzudämmen, die sich noch leichter überträgt.

Ein Artikel der Deadline hob Kommentare von Moderna’s Chief Scientific Officer Melissa Moore hervor, die erklärte:

Während sich das Virus ausbreitet, mutiert es schnell. Einige dieser neuen Virusstämme scheinen sogar noch übertragbarer zu sein als der ursprüngliche Stamm… Wir wissen bereits, dass einige dieser neuen Stämme weniger anfällig für die Neutralisierung durch unseren aktuellen Impfstoff sind.

In dem Artikel wurde auch der Moderna-Wissenschaftler und stellvertretende Leiter des Teams für Infektionskrankheiten, Guillaume Stewart-Jones, zitiert, der erklärte:

Die kürzeste Zeit von der Entdeckung einer besorgniserregenden Variante bis zum präklinischen Immunogenitätsnachweis gegen ein Panel von Pseudoviren beträgt etwa 2 bis 3 Monate… Und es kommen ständig neue virale Varianten hinzu – in Echtzeit.

Der Artikel fährt fort: „…obwohl allgemein anerkannt ist, dass die meisten Varianten sich nicht in etwas Tödlicheres als das aktuelle Virus verwandeln werden, gibt es keine Garantien.“

Bezüglich der Notwendigkeit von COVID-Auffrischungsimpfungen heißt es in einem kürzlich erschienenen Artikel des Motley Fool:

Die Quintessenz ist, dass Auffrischungsimpfungen und neue Impfstoffe, die auf die Varianten abzielen, wahrscheinlich notwendig sein werden.

Dr. Anthony Fauci, leitender medizinischer Berater von Präsident Biden und langjähriger Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ist der Meinung, dass wir bis zum Herbst nicht sicher wissen werden, ob Auffrischungsimpfungen notwendig sind. Die Forschung von Moderna scheint darauf hinzuweisen, dass es nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann der Auffrischungsimpfungen ist.

Es ergibt durchaus Sinn, dass Moderna, die vor kurzem die volle FDA-Zulassung für ihren COVID-„Impfstoff“ beantragt haben (nachdem Pfizer im letzten Monat den Antrag gestellt hatte), die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen anführen, da sie einen noch größeren finanziellen Nutzen daraus ziehen können. Motley Fool fährt fort, den potenziellen finanziellen Windfall zu dokumentieren, der die großen „Impfstoff“-Macher erwartet:

Am wahrscheinlichsten ist es, dass die Medikamentenhersteller, die bereits am erfolgreichsten waren, auf dem Markt für den COVID-19-Impfstoff erfolgreich sein werden: Moderna und Pfizer (zusammen mit seinem Partner BioNTech) Warum? Vielleicht am wichtigsten: Ihre Boten-RNA-Technologie erlaubt es diesen Unternehmen, schnell variantenspezifische Impfstoffe zu entwickeln. Moderna und Pfizer sind mit ihren jeweiligen variantenspezifischen Kandidaten bereits in der Testphase.

Aber ist der Anstieg der Coronavirus-Varianten bereits in diesen Aktien eingepreist? Man könnte meinen, dass dies bei Moderna und BioNTech der Fall ist. Die Biotech-Aktien haben im bisherigen Jahresverlauf fast 80 % bzw. mehr als 150 % zugelegt. Die Aktien von Pfizer hingegen sind in diesem Jahr nur um 5% gestiegen.

Alle drei Aktien werden jedoch zu niedrigen Multiplikatoren für den zukünftigen Gewinn gehandelt. Sollte das Coronavirus weiterhin mutieren und die Notwendigkeit neuer variantenspezifischer Impfstoffe erzwingen, um die Pandemie in Schach zu halten, könnten Moderna, Pfizer und BioNTech viel Spielraum haben.

Ein Artikel vom Atlantic vom März unterstrich ebenfalls den Bedarf an neuen Impfstoffen und warnte gleichzeitig vor COVID-21:

Es lohnt sich, eine neue Art des Denkens über die Zeit der Pandemie, die jetzt vor uns liegt, in Betracht zu ziehen – eine, die uns weder zu Selbstzufriedenheit noch zu lähmender Verzweiflung führt. In vielerlei Hinsicht ist COVID-19 bereits vorbei. Was vor uns liegt, ist COVID-21.

Was als ein einziges Coronavirus begann, hat weit über 100 Millionen Menschen infiziert und sich zu neuen Formen entwickelt, die offenbar leichter übertragbar sind und uns auf subtil andere Weise infizieren.

COVID-21 ist das Produkt all dieser Veränderungen in ihrer Gesamtheit. Es ist die Krankheit, wie wir sie in den kommenden Monaten und Jahren erleben werden: mit neuen Varianten des Virus, neuen öffentlichen Richtlinien und Gesundheitsverhalten, verschiedenen Graden des Immungedächtnisses und – am wichtigsten – einer ganzen Reihe neuer Impfstoffe.

All dies wird sicherlich dazu beitragen, mehr Impfstoffe in Form von Auffrischungsimpfungen zu verkaufen, wie Sharon Peacock, die Leiterin von Covid-19 Genomics (COG-UK) in Großbritannien, Anfang des Jahres warnte, dass dies unvermeidlich sei:

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir immer Auffrischungsimpfungen brauchen werden; die Immunität gegen Coronaviren hält nicht ewig an… Wir sind bereits dabei, die Impfstoffe zu optimieren, um mit dem umzugehen, was das Virus in Bezug auf die Evolution tut – es entstehen also Varianten, die eine Kombination aus erhöhter Übertragbarkeit und der Fähigkeit haben, unserer Immunantwort teilweise zu entgehen.

In einem Bericht von Public Citizen aus dem Jahr 2020 wurde aufgedeckt, dass die National Institutes of Health (NIH) gemeinsam mit Moderna an der Entwicklung eines mRNA-Coronavirus-Impfstoffs beteiligt sind und die Hälfte der Tantiemen kassieren könnten. Der Bericht enthüllte:

Die US-Regierung ist möglicherweise gemeinsam Eigentümer eines potenziellen COVID-19-Impfstoffs. Mindestens zwei Patentanmeldungen, die für den Impfstoff essenziell zu sein scheinen, nennen Wissenschaftler des Bundes als Erfinder, was der US-Regierung das Eigentumsrecht gibt, wenn die Patente erteilt werden. Kooperationsvereinbarungen unterstützen ebenfalls die Beteiligung der Regierung an der mRNA-1273.

Bezüglich des Geldes, das mit neuen mRNA-Impfstoffen und Boostern gemacht werden kann, schrieb Jon Rappoport kürzlich:

Die gefälschte Pandemie war eine goldene Gelegenheit, die Zulassung für das erste RNA-Pharma-Produkt der Geschichte zu gewinnen, und sobald dieser Sieg errungen war……..Sie würden für neue RNA-Impfstoffe die Werbetrommel rühren, die billiger, einfacher und schneller herzustellen sind, und viel profitabler.

Während also die Regierung und Big Pharma damit beschäftigt sind, sich an den patentierten mRNA-Erfindungen zu bereichern, zahlen diejenigen, die dazu gebracht wurden, dieses Gift zu nehmen, den Preis.