Strategische Ölreserven stehen kurz vor dem Zusammenbruch… Die USA müssen sich entscheiden: Waffen oder Butter

Larry C. Johnson

In der Woche bis zum 12. Juni 2026 umfasste die strategische Ölreserve der USA (SPR) rund 340,25 Millionen Barrel Rohöl. Das klingt nach viel, nähert sich aber dem kritischen Bereich. Ende Mai lag diese Menge bei 372 Millionen Barrel, davon etwa 142 Millionen Barrel süßes und etwa 230 Millionen Barrel saures Rohöl (Angaben des US-Energieministeriums).

Das Öl wird in Kavernen an vier Standorten gelagert:

Bryan Mound: ~166 MMB

Big Hill: ~90 MMB

West Hackberry: ~72 Mio. MB

Bayou Choctaw: ~44 Mio. MB

Um das Ausmaß der Gefährlichkeit zu verstehen, muss man wissen, dass die strukturelle Integrität dieser Kavernen gefährdet wäre, sollte der Ölstand unter ein bestimmtes Niveau fallen. Als Mindestfüllstand wird üblicherweise eine Auslastung von etwa 20 % genannt . Mike Sommers, CEO des American Petroleum Institute, erklärte gegenüber CNN, dass die Strategische Ölreserve (SPR) mindestens zu 20 % gefüllt sein müsse, um betriebsbereit zu bleiben – das entspricht etwa 143 Millionen Barrel gegenüber der Auslegungskapazität der SPR von rund 727 Millionen Barrel.

Zieht man also 143 Barrel von 340,25 ab, bedeutet das, dass den USA nur noch 197,25 Millionen Barrel zur Verfügung stehen, bevor die Kavernen irreparablen Schaden erleiden könnten. Müssten die US-Verbraucher, die täglich 20 Millionen Barrel verbrauchen, ausschließlich auf die strategische Ölreserve (SPR) zurückgreifen, reichten die Reserven der USA nur noch für weniger als neun Tage. Vergleicht man die Ende Mai gemeldete Menge (372 Millionen Barrel) mit dem Bericht vom 15. Juni, so entnehmen die USA wöchentlich 16 Millionen Barrel aus der Reserve. Dies ist das optimistische Szenario; die USA verfügen also über einen Vorrat für etwa zwölf Tage, bevor es zu einer kritischen Situation kommt.

Aber es kommt noch schlimmer. Das US-Militär hat seine Kerosinreserven aufgebraucht. Verschärft wird das Problem dadurch, dass die Dieselreserven auf einem 25-Jahres-Tiefstand sind. Diesel und Kerosin sind lebenswichtige Kraftstoffe. Die Trump-Regierung steht also vor einer Entscheidung: Entweder die Militärjets mit Kerosin versorgen oder die Lkw-Flotte mit ausreichend Diesel, um die US-Verbraucher mit Lebensmitteln und anderen Produkten zu versorgen. Trump kann nicht gleichzeitig Krieg führen und die Wirtschaft im aktuellen Tempo am Laufen halten, da Diesel und Kerosin in der Produktion miteinander konkurrieren. Die Frage ist also: Krieg führen oder die Wirtschaft retten und den Lkw-Verkehr aufrechterhalten? Dies ist der Hauptgrund, warum Trump das Memorandum of Understanding mit dem Iran unterzeichnet hat.

Ein befreundeter Energieanalyst fasste das Dilemma wie folgt zusammen:

Die strategische Warnung lautet: Die Vereinigten Staaten können nicht davon ausgehen, einen größeren, treibstoffintensiven Konflikt führen und gleichzeitig die heimische Wirtschaft schützen zu können, ohne Kompromisse einzugehen. Militärisches Flugzeugtreibstoff, ziviler Flugkraftstoff, Diesel, Heizöl und Schiffstreibstoff werden alle aus dem Mitteldestillatanteil des Raffinerieprodukts gewonnen. Raffinerien können die Produktion zwar steuern, aber nicht jedes Mitteldestillatprodukt gleichzeitig maximieren.

Das Risiko besteht nicht darin, dass alle Lkw und Flugzeuge gleichzeitig stillstehen. Vielmehr besteht das Risiko darin, dass eine erzwungene Priorisierung von Treibstoff zu kaskadierenden Engpässen und Preisschocks in Logistik, Luftfahrt, Landwirtschaft, Bauwesen und Konsumgüterversorgungsketten führt. Ein kriegsbedingter Anstieg der Kerosinnachfrage könnte die Dieselreserven verringern; eine Umleitung des zivilen Flugverkehrs könnte den Passagier- und Luftfrachtverkehr beeinträchtigen. Beide Bereiche können zu einer Rezession führen, da sowohl Diesel als auch Kerosin Treibstoffe für die Realwirtschaft sind.

Die USA sind nicht das einzige Land oder die einzige Region, die vor einem massiven Problem steht. Europa ist in einer schwierigen Lage. Ein Bericht von Karl Miller aus dem April 2026 – „ Der Iran-Krieg, die Straße von Hormus und Europas komplexe Energiefalle “ – verdeutlicht die Gefahr, der Europa ausgesetzt ist. Hier die Zusammenfassung:

Dieser Bericht untersucht, ob die Europäische Union mit Russland in einem strukturellen Energiesicherheitsdilemma steckt, in dessen Zentrum Deutschland steht und das durch die Krise am Persischen Golf beschleunigt wird. Die Argumentation ist eindeutig: Die Union hat sich des kostengünstigen russischen Öl- und Gassystems beraubt, das einen Großteil ihrer industriellen Basis trug, während der Iran-Krieg und die Blockade der Straße von Hormus gleichzeitig das maritime Energiesystem beeinträchtigt haben, das einen entscheidenden Anteil der weltweiten Öl-, Raffinerieprodukt- und LNG-Versorgung sichert.

Europa steht strategisch am Boden. Zwar verfügt es nicht buchstäblich über keine Notreserven, da EU- und IEA-Regeln Mindestölbestände vorschreiben. Die bittere Realität ist jedoch weitaus verheerender: Diese Bestände sind begrenzt, ungleichmäßig nutzbar, wirtschaftlich fragil und können den normalen Fluss von Rohöl, Diesel, Kerosin, Flüssiggas, Naphtha und LNG auf den Weltmärkten nicht ersetzen. Notreserven verschaffen Zeit; sie können weder das billige russische Pipelinegas wiederherstellen, noch die Hormuz-Pipeline wieder in Betrieb nehmen, die Raffineriekapazitäten flexibel gestalten oder verhindern, dass Mitgliedstaaten gegeneinander bieten.

Die EU befindet sich daher in einer Zwickmühle. Russisches Gas wird per Gesetz vom Markt verdrängt, die Lieferungen aus dem Persischen Golf sind kriegsgefährdet, US-amerikanisches LNG ist unverzichtbar, aber teuer geworden, die Wiederbefüllung der Speicher ist kostspielig, und Deutschlands Industriemodell bleibt auf bezahlbare, bedarfsgerechte Energie angewiesen. Jeder Mitgliedstaat kann sich rationalerweise durch bilaterale Verträge, Subventionen, Ausnahmeregelungen und Notbeschaffungen schützen, doch genau diese Maßnahmen schwächen die kollektive Verhandlungsmacht der Union und vertiefen die Fragmentierung.