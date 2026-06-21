Vance ist „skeptisch“, dass der Iran die Straße von Hormus erneut gesperrt hat; das Pentagon erklärt, die sichere Durchfahrt sei „auch heute noch gewährleistet“ und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Vance und CENTCOM weisen Berichte über eine „Sperrung“ der Straße von Hormus durch den Iran zurück.

Die Iraner Ghalibaf und Araghchi sind laut IRIB auf dem Weg zu den US-Gesprächen in der Schweiz. Auch die von Witkoff geleitete US-Delegation wird weiterhin erwartet.

Der Iran erklärt die Meerenge erneut für „gesperrt“, da die USA die israelischen Aktionen im Libanon nicht eindämmen.

Die Zahl der Todesopfer im Libanon steigt, nachdem die Hisbollah über 50 neue Raketen auf israelische Stellungen abgefeuert hat.

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Schließt der Iran erneut die Meerenge? Vance und CENTCOM nehmen zu den Behauptungen Stellung

Vizepräsident JD Vance hat gegenüber Fox News kürzlich erklärt, er sei „skeptisch“ gegenüber den Berichten vom Morgen und den Behauptungen, die Iraner hätten die Straße von Hormus erneut „geschlossen“. Sehen Sie selbst:

FOX & FRIENDS: The Journal is reporting that the remnants of the Iranian navy are turning ships back in the Strait of Hormuz. Is that a violation of the MOU?



JD VANCE: I'm skeptical of that reporting, or at least of some of the conclusions that could drawn from it. We're not… pic.twitter.com/D4iWxq769p — Aaron Rupar (@atrupar) June 20, 2026

Übersetzung von „X“: FOX & FRIENDS: Die Zeitung berichtet, dass die Überreste der iranischen Marine Schiffe in der Straße von Hormus zurückweisen. Ist das ein Verstoß gegen das MOU?

JD VANCE: Ich bin skeptisch gegenüber dieser Berichterstattung, oder zumindest gegenüber einigen der Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen könnte. Wir sehen keine Beweise dafür, dass die Iraner die Straße von Hormus immer noch sperren

Auch das US-Zentralkommando versucht, den Eindruck zu vermitteln, dass alles in Ordnung sei. Es gab diese Erklärung ab, nachdem die Iraner bekannt gegeben hatten, die wichtige Öltransitroute gesperrt zu haben:

Der Handelsschiffsverkehr in der Straße von Hormus nahm am 20. Juni zu, während die US-Streitkräfte weiterhin in diesem Gebiet im Einsatz waren, um die Freiheit der Schifffahrt zu gewährleisten. Die sichere Durchfahrt durch die internationale Wasserstraße blieb heute gewährleistet, da 55 Handelsschiffe die Meerenge passierten und große Mengen an Fracht sowie mehr als 17 Millionen Barrel Öl zu den globalen Märkten transportierten.

Das Joint Maritime Information Center gab diese Woche eine Empfehlung heraus, in der die sichere Durchfahrt für alle Schiffe entlang einer festgelegten Route bestätigt wurde, die frei von willkürlichen Forderungen oder Hindernissen ist.

Das Pentagon erklärt, es bleibe wachsam, während die regionalen Streitkräfte in höchster Alarmbereitschaft sind. Insgesamt scheint es, als wolle das Weiße Haus zumindest erreichen, dass seine Delegation in der Schweiz mit den Iranern an einem Tisch sitzt. Dies wäre sicherlich ein echter Anfang im Hinblick auf direkte Gespräche, nachdem die Absichtserklärung von beiden Seiten aus der Ferne unterzeichnet wurde.

Iran meldet erneute Sperrung der Straße von Hormus

Wie es nach weit über 100 Kriegstagen – die manche Experten als „dritten Golfkrieg“ bezeichnen – mittlerweile zur „Norm“ geworden ist, tauchen am Samstag stark widersprüchliche Schlagzeilen auf. Einerseits soll die Diplomatie mit Sitz in der Schweiz in Gang gekommen sein, mit einer möglichen hochrangigen Trump-Delegation (angeführt von Witkoff, zu der Berichten zufolge später auch Kushner stoßen soll) – doch die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah im Südlibanon toben weiterhin, die Zahl der Todesopfer steigt, und auch landen weiterhin Raketen der Hisbollah auf Stellungen der israelischen Streitkräfte sowie im Norden Israels.

Werden sich die US-amerikanische und die iranische Seite tatsächlich in Europa treffen, um die „technischen“ Aspekte weiterer Gespräche im Hinblick auf einen endgültigen Frieden zu erörtern? Am Samstag gab es Berichte, wonach der Iran die Straße von Hormus unter Berufung auf israelische Aggressionen im Libanon erneut „gesperrt“ habe, nachdem Teheran darauf bestanden hatte, dass das fragile, frisch unterzeichnete Memorandum of Understanding (MoU) einen Waffenstillstand und Frieden im Libanon beinhalte. Die neuesten Meldungen aus den iranischen Staatsmedien:

IRAN KÜNDIGT SCHLIESSUNG DER HORMUZ-STRÄSSE AN UND VERWEIST AUF VERSTOSS GEGEN DEN WAFFENSTILLSTAND: TASNIM

IRAN TEILT MIT, DASS DIE HORMUZ-STRÄSSE GESCHLOSSEN WURDE: TASNIM

IRANISCHE IRGC-MARINE TEILT MIT, DASS DIE HORMUZ-STRÄSSE FÜR ALLE SCHIFFE GESCHLOSSEN IST: FARS

*SCHIFFE WERDEN AUS SICHERHEITSGRÜNDEN GEWARNT, DIE STRÄSSE VON HORMUZ ZU MEIDEN: FARS

Vizepräsident Vance wird in der Schweiz erwartet, äußert sich bei FOX jedoch zweideutig

Vance wird in der Schweiz erwartet, berichtet Axios am Samstag:

🇺🇸🇮🇷Trump envoys arrive in Switzerland for Iran talks planned for Sunday. Vice President Vance could travel to Switzerland today or tomorrow. My story on @axios https://t.co/suNH9rkVk9 — Barak Ravid (@BarakRavid) June 20, 2026

Übersetzung von „X“: Trump-Gesandte treffen in der Schweiz für Iran-Gespräche ein, die für Sonntag geplant sind. Vizepräsident Vance könnte heute oder morgen in die Schweiz reisen. Meine Geschichte auf @axios

Und dennoch haben einige der gleichen staatlichen Quellen berichtet, dass eine iranische Delegation in die Schweiz reisen wird, um dort Washington zur Einhaltung seiner Verpflichtungen aufzufordern.

„In der Schweiz beabsichtigen wir, auf die Erfüllung der Verpflichtungen der Gegenseite zu drängen und zu klären, wie diese ihre Verpflichtungen umsetzen will“, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums laut Fars, wie auch von Al Jazeera zitiert.

Demselben Bericht vom Samstagvormittag (US-Zeit) zufolge: „Die Delegation wird in wenigen Minuten in die Schweiz aufbrechen, berichtete auch die Nachrichtenagentur Mehr. Der Sprecher sagte außerdem, dass der Iran mit den notwendigen Maßnahmen reagieren werde, sollte sich die USA weigern, ihre Verpflichtungen umzusetzen.“

Vance äußerte sich in einem FOX-Interview am Samstag zurückhaltend:

FOX & FRIENDS: Do you have any immediate plans to join Jared and Steve?



JD VANCE: It's always a delicate coordination dance with the diplomatic protocols. I've gotta be honest with you — I don't really understand these things pic.twitter.com/tFr2QZOjQC — Aaron Rupar (@atrupar) June 20, 2026

Übersetzung von „X“: FOX & FRIENDS: Haben Sie unmittelbare Pläne, sich Jared und Steve anzuschließen?

JD VANCE: Es ist immer ein heikles Koordinationsballett mit den diplomatischen Protokollen. Ich muss ehrlich zu Ihnen sein – ich verstehe diese Dinge wirklich nicht

Die Lage bleibt also weiterhin sehr unbeständig und könnte jeden Moment eskalieren. Das Wall Street Journal liefert wie folgt einige neue Details:

Iranische Sicherheitsbeamte gaben an, sie hätten die Straße von Hormus gesperrt, und führten dies darauf zurück, dass die USA es versäumt hätten, die Kämpfe im Libanon zu beenden, wie es in dem Anfang dieser Woche von Präsident Trump unterzeichneten Abkommen vorgesehen sei.

Die Ankündigung des iranischen gemeinsamen Militärkommandos erfolgte, als am Samstag im Libanon erneut Zusammenstöße zwischen Israel und der Hisbollah ausbrachen – nur wenige Stunden, nachdem sich beide Seiten auf einen erneuten Waffenstillstand geeinigt hatten. Damit wurde vorerst die wichtigste Errungenschaft des Abkommens zunichte gemacht, nämlich die Schaffung der Voraussetzungen für die Wiedereröffnung einer für die weltweiten Energiemärkte lebenswichtigen Seestraße.

Doch schon vor der Ankündigung des Iran verlief die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Meerenge stockend. Der Iran hatte neue Verfahren eingeführt, darunter die Auflage, dass sich Schiffe zwei Tage im Voraus für die Durchfahrt registrieren lassen müssen, und vorsichtige Reeder beobachteten die nach wie vor unsichere Lage in der Meerenge.

Zunehmende Kluft zwischen den USA und Israel

Seit der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding zwischen den USA und dem Iran vor einigen Tagen wird immer deutlicher, dass sich zwischen Washington und seinem engsten Verbündeten im Nahen Osten, Israel, eine zunehmende Kluft hinsichtlich der Bedingungen des Abkommens auftut. Die politischen Interessen der Trump-Regierung und Israels, die bislang meist im Gleichschritt lagen, haben sich in der Frage des Iran-Friedens und der Bedingungen für die Wiederöffnung der Straße von Hormus zunehmend auseinanderentwickelt. Epizentrum dieser Meinungsverschiedenheiten ist nach wie vor der Südlibanon, wo die Zahl der Todesopfer durch die Kämpfe – und insbesondere durch israelische Luftangriffe – über Nacht gestiegen ist.

Die libanesische Zivilschutzbehörde gab bekannt, dass bei israelischen Angriffen auf den südlichen Bezirk Nabatieh 16 Menschen getötet und 12 weitere verletzt wurden. Diese hohe Zahl an Todesopfern ereignete sich nur einen Tag nach der Bekanntgabe des jüngsten Waffenstillstands zwischen Israel und der Hisbollah.

Dennoch bestätigt Al Jazeera am Samstag, dass „die Räder der Diplomatie“ offenbar „wieder in Bewegung“ sind, nachdem die technischen Gespräche am Freitag verschoben worden waren. „Pakistan und Katar – die Vermittler – halten eine Reihe von Treffen in der Schweiz, im Iran und in Ägypten ab, wie das Al-Jazeera-Team vor Ort berichtet“, schreibt die Publikation. Hochrangige amerikanische Unterhändler sind Berichten zufolge auf dem Weg nach Europa.

Auch der Iran zeigt sich optimistisch, kritisiert jedoch bestimmte israelische Hardliner-Politiker dafür, dass sie versuchen, den Frieden zu sabotieren. Die staatlichen Medien greifen dieses Thema intensiv auf, und natürlich wird Teheran versuchen, einen tiefen und dauerhaften Keil zwischen die Regierungen Trump und Netanjahu zu treiben.

Iran: „Bereit, voranzukommen“

Der stellvertretende iranische Außenminister erklärte, die Islamische Republik sei „bereit, voranzukommen“ in der Diplomatie mit Washington, und das große Tabuthema sei, dass „die Vereinigten Staaten sicherstellen müssen, dass Israel sich an die Bedingungen des Abkommens zur Beendigung des Krieges hält“ – so Al Jazeera.

Zur Erinnerung: Präsident Trump scheint in der Stimmung zu sein, sich gegenüber dem Iran freundlich zu zeigen, während er (ausnahmsweise) Druck auf Netanjahu ausübt. Allerdings sieht sich Trump selbst einem enormen, zunehmenden Druck seitens empörter pro-amerikanischer Falken im eigenen Land ausgesetzt:

Donald ⁠Trump erklärte gegenüber NBC News ⁠in einem Telefoninterview, dass ​er am Freitag mit Israel gesprochen und das Land gebeten habe, ​einem ‌Waffenstillstand ‌mit der Hisbollah zuzustimmen.

„‚Man muss sich manchmal einfach beruhigen und den Kopf einschalten‘“, soll Trump Israel gesagt haben.

Trump lehnte es ab, anzugeben, ob er direkt mit Benjamin Netanjahu gesprochen habe. Ein hochrangiger US-Beamter hatte zuvor den Waffenstillstand gegenüber Reuters bestätigt, obwohl israelische Angriffe weitergehen im gesamten Libanon.

Israelische Einwände & nächtliches Blutbad im Libanon

Eines der Schlüsselelemente des MoU, gegen das die Falken vehement Einwände erheben, ist die Schaffung eines 300-Milliarden-Dollar-Wiederaufbauplans für den Iran. Der wichtigste Aspekt, der die laufenden Verhandlungen jedoch gänzlich zum Scheitern bringen könnte, ist die Zusage der USA, dass sie und ihre Verbündeten (sprich: Israel und die libanesische Regierung) die „sofortige und dauerhafte Beendigung der Militäroperationen an allen Fronten, einschließlich im Libanon“ einleiten werden. Dies ist ein großes Zugeständnis der USA an die iranische Seite.

❗️FOUR IDF soldiers killed after Hezbollah struck IDF tank in southern Lebanon



Including 52nd Battalion Commander who assumed command only days earlier after his predecessor was seriously wounded



Hours later, five more wounded, including SERIOUSLY, in drone strike in same area pic.twitter.com/RQBjyKoxme — RT (@RT_com) June 19, 2026

Übersetzung von „X“: VIER IDF-Soldaten getötet, nachdem Hisbollah IDF-Panzer im Südlibanon getroffen hat

Einschließlich des Kommandeurs des 52. Bataillons, der erst Tage zuvor das Kommando übernommen hatte, nachdem sein Vorgänger schwer verletzt worden war

Stunden später fünf weitere Verletzte, darunter SCHWER, bei Drohnenangriff im selben Gebiet

Doch Israel hat weit mehr als nur diese Dinge zu beklagen, da es bei den jüngsten Angriffen der Hisbollah weiterhin Soldaten verliert:

Israel reagierte umgehend auf diese Vereinbarung mit massiven Angriffen auf den Libanon, bei denen am Freitag nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 47 Menschen ums Leben kamen. Vier israelische Soldaten wurden zudem in der Nacht [zum Freitag] von der bewaffneten libanesischen Gruppe Hisbollah getötet, woraufhin Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, erklärte, dass „der gesamte Libanon brennen muss“.

Die jüngsten Äußerungen von Vizepräsident JD Vance, mit denen er diese israelischen Amtsträger in ihre Schranken verwies, waren ein beispielloses Spektakel. Die „besondere Beziehung“ bleibt fragil, zumindest wenn man die derzeitige hitzige Rhetorik und Stimmung betrachtet.

Aber auch hier kann Israel auf die Aggression der Hisbollah verweisen, wobei die „Times of Israel“ (TOI) die neuesten Zahlen wie folgt meldet:

Das israelische Militär gibt an, Ziele der Hisbollah im Südlibanon anzugreifen – als Reaktion auf den nächtlichen Beschuss von Truppen im Südlibanon durch die vom Iran unterstützte Terrorgruppe, obwohl einen Tag zuvor ein Waffenstillstand verkündet worden war.

⚡️Consequences of an Israeli airstrike (3 bombs) on a building complex in Southern Lebanon



Multiple casualties. pic.twitter.com/CF4riEgu3E — War Monitor (@WarMonitors) June 20, 2026

Übersetzung von „X“: Folgen eines israelischen Luftangriffs (3 Bomben) auf einen Gebäudekomplex im Südlibanon. Mehrere Opfer.

„In der vergangenen Nacht hat die Terrororganisation Hisbollah mehr als 50 Geschosse auf israelische Streitkräfte im Südlibanon abgefeuert. Nach den Angriffen hat die IDF Terrorziele der Hisbollah im Südlibanon angegriffen“, wurde ein israelischer Militärsprecher laut TOI zitiert.

Unterdessen bestätigt auch CNN, dass die diplomatischen Bemühungen „in Gang“ sind, und schreibt: „Der US-Gesandte Steve Witkoff ist auf dem Weg in die Schweiz zu technischen Gesprächen mit dem Iran, wie ein US-Beamter mitteilte; auch Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner wird voraussichtlich daran teilnehmen. Unterdessen ist der pakistanische Innenminister als Vermittler im Iran eingetroffen, um Gespräche mit hochrangigen iranischen Vertretern zu führen und sie im Rahmen der Bemühungen zu ermutigen, in die Schweiz zu reisen.“

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