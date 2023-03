Studie: 1 von 99 COVID-geimpften Kleinkindern benötigt Notfallversorgung oder Krankenhausaufenthalt

Eine Studie, die von Wissenschaftlern mehrerer angesehener Einrichtungen in Deutschland und der Schweiz durchgeführt wurde, hat ergeben, dass eines von 99 mit Covid-19 geimpften Kindern im Alter bis zu 5 Jahren eine Notfallversorgung oder einen Krankenhausaufenthalt benötigt.

Die Wissenschaftler fanden auch heraus, dass das Risiko, dass Kinder nach einer Covid-19-Impfung eine Notfallversorgung oder einen Krankenhausaufenthalt benötigen, um 117 % höher ist als das durchschnittliche Risiko nach einer Impfung mit einem anderen Impfstofftyp.

Die Studie wurde am 18. Oktober 2022 veröffentlicht und trägt den Titel „Comparative Safety of the BNT162b2 Messenger RNA COVID-19 Vaccine vs. Other Approved Vaccines in Children Younger Than 5 Years„.

Die Studie war als retrospektive Kohortenstudie konzipiert, um die Sicherheit des Covid-19-Impfstoffs BNT162b2 mRNA (Pfizer) bei Kindern zu untersuchen, die vor ihrem fünften Lebensjahr geimpft wurden.

Die in die Studie einbezogenen Kinder hatten mindestens eine Dosis der Pfizer-Injektion erhalten und eine schriftliche Einverständniserklärung eines Elternteils.

Die Studie umfasste 7806 Kinder im Durchschnittsalter von 3 Jahren, davon 3 824 Mädchen und 3 977 Jungs, deren Symptome nach der Covid-19-Impfung im Durchschnitt 91,4 Tage lang nachverfolgt wurden.

Die Wissenschaftler kamen zu folgendem Schluss:

Die Daten dieser Kohortenstudie belegen, dass das Sicherheitsprofil des BNT162b2-Impfstoffs nach eigenen Angaben mit dem von Nicht-SARS-CoV-2-Impfstoffen in dieser großen Kohorte von Kindern unter 5 Jahren vergleichbar ist.

Dies ist eine sehr seltsame und ungenaue Schlussfolgerung, wenn man sich die tatsächlichen Ergebnisse der Studie ansieht.

Das obige Diagramm zeigt in der linken Spalte die Häufigkeit von Symptomen nach der Covid-19-Impfung von Pfizer und in der nächsten Spalte die Häufigkeit von Symptomen nach der Nicht-Covid-19-Impfung.

Die Ergebnisse zeigen, dass 1,02 von zwei Kindern nach der Covid-19-Impfung in einer Form von unerwünschten Ereignissen betroffen waren. Bei allen anderen Impfungen traten nur bei 0,75 von zwei Kindern unerwünschte Wirkungen auf.

Dies bedeutet, dass das Risiko, dass bei Kindern unter 5 Jahren ein unerwünschtes Ereignis auftritt, nach der Covid-19-Impfung um 36 % höher ist als nach jeder anderen Impfung.

Hinsichtlich der gemeldeten unerwünschten Ereignisse im Kontext des Lungensystemes, zu dem Atemwege, Lungen und Blutgefäße gehören, zeigen die Ergebnisse, dass 1,43 von 100 Kindern nach der Covid-19-Impfung in einer Form an einer Erkrankung des Lungensystems litten. Bei allen anderen Impfungen waren es nur 0,47 von 100 Kindern, die in einer Form am Lungensystem erkrankten.

Das bedeutet, dass das Risiko für Kinder unter 5 Jahren, an einer Lungenerkrankung zu erkranken, nach der Covid-19-Impfung um 204 % höher ist als nach jeder anderen Impfung.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass das Risiko für neurologische Störungen, d. h. Erkrankungen des Gehirns und der Nerven, genau gleich hoch ist.

In Bezug auf unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit kardiovaskulären Störungen, zu denen Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße gehören, zeigen die Ergebnisse, dass 0,38 von 100 Kindern nach der Covid-19-Impfung eine Form von kardiovaskulärer Störung erlitten. Dagegen traten bei allen anderen Impfungen nur bei 0,27 von 100 Kindern Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf.

Das bedeutet, dass das Risiko, dass Kinder unter 5 Jahren eine Herz-Kreislauf-Erkrankung erleiden, nach der Covid-19-Impfung um 41 % höher ist als nach jeder anderen Impfung.

All dies sind schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, deren Risiko bei Kindern nach einer Covid-19-Impfung deutlich höher ist. Die Schlussfolgerung der Wissenschaftler, dass das „Sicherheitsprofil des BNT162b2-Impfstoffs mit dem von Nicht-SARS-CoV-2-Impfstoffen vergleichbar ist“, ist also nichts weniger als eine glatte Lüge.

Und das, bevor wir überhaupt die Zahl der Kinder berücksichtigen, die eine Notfallbehandlung oder einen Krankenhausaufenthalt benötigten.

Den Ergebnissen der Studie zufolge war bei einem von 99 Kindern unter 5 Jahren nach der Covid-19-Impfung eine Notfallversorgung (ambulant) oder ein Krankenhausaufenthalt (stationär) erforderlich. Im Vergleich dazu benötigen 0,46 von 99 Kindern eine Notfallversorgung oder einen Krankenhausaufenthalt nach einer anderen Impfung.

Das bedeutet, dass das Risiko, dass Kinder eine Notfallversorgung oder einen Krankenhausaufenthalt benötigen, nach der Covid-19-Impfung um 117,4 % höher ist als nach jeder anderen Impfung.

Daher ist die Schlussfolgerung der Wissenschaftler aus dieser Studie das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben ist. Die eigentliche Schlussfolgerung sollte lauten –

Die Daten dieser Kohortenstudie belegen, dass Covid-19-Injektionen deutlich mehr Verletzungen und Schäden verursachen als Injektionen ohne Covid-19.

Das Problem ist, dass dies nicht der Fall ist, auch wenn die Ergebnisse dies beweisen, und wir können garantieren, dass die falsche und betrügerische Schlussfolgerung der Studie verwendet wird, um die Aufnahme des Covid-19-Impfstoffs in den obligatorischen Kinderimpfplan in den USA zu rechtfertigen.