Fauci ging in der Nachbarschaft von Tür zur Tür für COVID-Impfungen – Das hätte er lieber sein lassen

Videoausschnitte aus einem neuen Dokumentarfilm über Dr. Anthony Fauci, der diese Woche ausgestrahlt wurde, veranlassten einige Zuschauer, darunter Robby Soave, Moderator von The Hill’s „Rising“, Fauci zu beschuldigen, „schwarze Amerikaner zu schikanieren“, wenn es um COVID-19-Impfstoffe geht.

Fauci, der im Dezember von seinem Posten als Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Nationales Institut für Allergien und Infektionskrankheiten) zurücktrat – wo er der höchstbezahlte Angestellte der US-Regierung war – ist das Thema der neuen PBS-Dokumentation „American Masters: Dr. Tony Fauci“, die am 21. März erstmals ausgestrahlt wurde.

Der Dokumentarfilm zeigt, wie Fauci im Jahr 2021 zusammen mit der Bürgermeisterin von Washington D.C., Muriel Bowser, von Tür zu Tür geht – in einem überwiegend von Schwarzen bewohnten und ärmeren Viertel von Washington D.C. – und versucht, die Bewohner davon zu überzeugen, sich mit dem Impfstoff COVID-19 impfen zu lassen.

Soave sagte, dass Clips des Filmmaterials viral gingen, einschließlich eines, in dem die Zuschauer sahen, wie Fauci während eines Streits mit einem Bewohner über den Impfstoff „zerstört“ wurde.

Die Medienpersönlichkeit Benny Johnson tweetete:

Dr. Fauci ging ins Viertel, um Druck auf die Schwarzen auszuüben, sich impfen zu lassen. Fauci ahnte nicht, dass seine Karriere bei der ersten Tür, an die er klopfte, zerstört werden würde.

