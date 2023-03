Neue Dokumente zeigen, dass Pfizer und CDC Beweise für Myokarditis nach COVID-Spritzen zurückgehalten haben

Pfizer und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hielten Beweise dafür zurück, dass COVID-19-Impfungen Herzmuskelentzündungen verursachen. Dies geht aus Dokumenten hervor, die Children’s Health Defense über eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act bei der CDC erhalten hat, sowie aus Dokumenten, die diese Woche Project Veritas zugespielt wurden.

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Pfizer und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben Beweise dafür zurückgehalten, dass COVID-19-Impfungen zu einem erhöhten Myokarditis-Risiko führen, vor allem bei jungen Männern, wie aus zwei Dokumenten hervorgeht, die diese Woche veröffentlicht wurden.

Aus vertraulichen Pfizer-Dokumenten, die am Donnerstag von Project Veritas veröffentlicht wurden, geht hervor, dass das Unternehmen über „Beweise verfügt, die darauf hindeuten, dass Patienten, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten, ein erhöhtes Risiko für Myokarditis haben“.

Und stark redigierte CDC-Dokumente, die Children’s Health Defense (CHD) über eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) erhalten hat, zeigen, dass die Behörde dem israelischen Gesundheitsministerium Anfang 2021 eine zu niedrige Zahl von Myokarditis-Fällen nach der COVID-19-Impfung gemeldet hat.

Die jüngsten Enthüllungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Deutschland, Japan und andere Regierungen Fragen über die hohe Zahl schwerer unerwünschter Ereignisse stellen, die nach der Verabreichung der COVID-19-Impfstoffe bei Einzelpersonen aufgetreten sind.

Nach Angaben von Forschern der National Organization for Rare Disorders kann Myokarditis durch Infektionen oder direkt durch eine toxische Wirkung wie ein Toxin oder ein Virus ausgelöst werden.

„Häufiger ist die Myokarditis eine Folge der Immunreaktion des Körpers auf die ursprüngliche Herzschädigung“, so die Forscher.

Eine schwere Myokarditis kann den Herzmuskel dauerhaft schädigen und möglicherweise zu Herzversagen führen.

Interne Dokumente widersprechen der Behauptung von Pfizer, die Häufigkeit von Myokarditis sei gering

Ein internes Pfizer-Dokument, das Project Veritas am Donnerstag zugespielt wurde, wurde am 11. Februar 2022 aktualisiert und von acht Wissenschaftlern der Pfizer-Abteilung für Forschung und Entwicklung im Bereich Arzneimittelsicherheit verfasst. Daraus geht hervor, dass dem Arzneimittelhersteller ein Zusammenhang zwischen mRNA-COVID-19-Impfstoffen und höheren Inzidenzraten von Myokarditis innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung bekannt war – insbesondere nach der zweiten Dosis der Primärserie.

„Es gibt Hinweise darauf, dass Patienten, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten, ein erhöhtes Risiko für eine Myokarditis haben“, heißt es in dem Dokument.

„Der Ausbruch erfolgte typischerweise innerhalb weniger Tage nach der mRNA-COVID-19-Impfung (von Pfizer oder Moderna), und die Fälle traten häufiger nach der zweiten als nach der ersten Dosis auf.“

Pfizer berief sich bei dieser Feststellung auf Daten der CDC:

„Seit April 2021 wurden in den Vereinigten Staaten vermehrt Fälle von Myokarditis und Perikarditis nach der mRNA-COVID-19-Impfung (Pfizer-BioNTech und Moderna) gemeldet, insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen (CDC 2021).“ „Das Muster der Fälle entspricht, wie auf dem Etikett angegeben, einem Muster von Myokarditis-Fällen, die bei der Mehrheit der jungen Männer unter 29 Jahren innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Impfung auftreten.“ „Die Gründe für die überwiegend männliche Inzidenz von Myokarditis und Perikarditis nach der COVID-19-Impfung bleiben unbekannt.“

Pfizer konnte zwar keinen „eindeutigen Mechanismus“ für das erhöhte Risiko bei Männern ausmachen, hat aber mehrere Möglichkeiten identifiziert.

Dazu gehörten direkte Kardiotoxizität, akute/aktive Virusinfektion, genetische Veranlagung und Vorerkrankungen, Myokarditis in der Vorgeschichte, immunvermittelte Mechanismen und impfstoffassoziierte Autoimmunität, molekulare Mimikry des Spike-Proteins und geschlechtsspezifische Effekte.

Diese Fälle traten dem Dokument zufolge trotz einer angeblich geringen Inzidenz von Myokarditis während der klinischen Studien für die mRNA-Impfstoffe COVID-19 auf.

„Unter den Teilnehmern ab 16 Jahren aus dem Datensatz der klinischen Studien von Pfizer wurden bis zum Stichtag 18. Juni 2021 zwei Fälle von Perikarditis gemeldet“, heißt es in dem Dokument. „Diese Fälle stammten aus der klinischen Phase-3-Studie C4591001 und beide wurden vom Prüfarzt als nicht mit der Studienbehandlung in Zusammenhang stehend angesehen.“

„Bis zum Stichtag 18. Juni 2021 wurden keine Fälle von Myokarditis als schwerwiegende unerwünschte Ereignisse gemeldet“, heißt es in dem Dokument weiter.

Aufgrund dieser Fälle von Myokarditis wurden dem Dokument zufolge die Produktetiketten für den Impfstoff COVID-19 von Pfizer mit dem folgenden Hinweis aktualisiert:

„Daten nach dem Inverkehrbringen zeigen ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und Perikarditis, insbesondere innerhalb von 7 Tagen nach der zweiten Dosis der Primärserie mit zwei Dosen. „Das beobachtete Risiko ist bei Männern unter 40 Jahren höher als bei Frauen und älteren Männern. Das beobachtete Risiko ist am höchsten bei Männern im Alter von 12 bis 17 Jahren.“

Diese Änderung wurde bereits im August 2021 vorgenommen, wie aus einem Dokument hervorgeht, das als Teil der so genannten „Pfizer-Dokumente“ freigegeben wurde – Dokumente, die sich auf die Erteilung der Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für den Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech durch die US-Arzneimittelbehörde (FDA) beziehen.

Die „Pfizer-Dokumente“ wurden letztes Jahr per Gerichtsbeschluss freigegeben, nachdem ein FOIA-Antrag von Public Health and Medical Professionals for Transparency eingereicht worden war.

Ein weiteres internes Pfizer-Dokument aus denselben „Pfizer-Dokumenten“ besagt, dass am 13. Juli 2021 vorgeschlagen wurde, Myokarditis und Perikarditis „in den PVP“ (Pharmakovigilanzplan) aufzunehmen.

Diese Hinzufügung scheint erfolgt zu sein.

Im Pharmakovigilanzplan von Pfizer vom 28. Juli 2021 – der auch in der Veröffentlichung der „Pfizer-Dokumente“ enthalten ist – werden Myokarditis und Perikarditis als „wichtige identifizierte Risiken“ aufgeführt, die am 18. Juni 2021 in der Sicherheitsdatenbank von Pfizer ermittelt wurden.

Ein Pharmakovigilanzplan „schlägt Aktivitäten vor, um die Risiken während des Lebenszyklus eines Arzneimittels besser zu charakterisieren und zu bewerten. (z.B. um die Häufigkeit, den Schweregrad, die Schwere und das Ergebnis eines Risikos unter normalen Verwendungsbedingungen zu untersuchen und/oder welche Bevölkerungsgruppen besonders gefährdet sind).“

Im Pharmakovigilanzplan von Pfizer vom 28. Juli 2021 heißt es, dass während der klinischen Studie zu C4591001 zwei schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in Form von Perikarditis gemeldet wurden, obwohl „beide vom Prüfarzt als nicht mit der Studienbehandlung in Zusammenhang stehend angesehen wurden“.

Das Dokument bezieht sich auch auf Daten aus der Sicherheitsdatenbank von Pfizer und besagt, dass bei Personen ab 16 Jahren „in 490 Fällen über Ereignisse im Zusammenhang mit Myokarditis und in 371 Fällen über Ereignisse im Zusammenhang mit Perikarditis berichtet wurde (in 38 dieser 823 Fälle entwickelten die Probanden sowohl Ereignisse im Zusammenhang mit Myokarditis als auch mit Perikarditis).“

Von diesen 490 Fällen wurden 26 später endgültig als nicht an Myokarditis erkrankt verworfen, so dass 464 Fälle übrig blieben, die von „definitiver Fall“ bis „gemeldetes Ereignis“ reichten. Davon wurden 459 als „schwerwiegend“ eingestuft, 337 erforderten einen Krankenhausaufenthalt und 14 führten zum Tod.

Nahezu 71 % dieser Fälle wurden bei Männern registriert.

Von 371 gemeldeten Perikarditisfällen bei Personen ab 16 Jahren wurden alle bis auf einen als „schwerwiegend“ eingestuft, 206 erforderten einen Krankenhausaufenthalt, und 3 endeten tödlich.

Pfizer behauptete in demselben Pharmakovigilanzplan, dass bei Studienteilnehmern im Alter von 12 bis 15 Jahren unter C4591001 keine Fälle von Myokarditis oder Perikarditis aufgezeichnet wurden.

Die Sicherheitsdatenbank von Pfizer verzeichnete jedoch 11 mögliche Fälle von Myokarditis – alle bis auf einen bei Männern, von denen 10 „schwer“ waren und neun einen Krankenhausaufenthalt erforderten.

Vier Fälle von Herzbeutelentzündung bei Männern im Alter zwischen 12 und 15 Jahren wurden ebenfalls in der Sicherheitsdatenbank erfasst, von denen drei als schwerwiegend eingestuft wurden und einer einen Krankenhausaufenthalt erforderte.

In dem Pharmakovigilanzplan vom 28. Juli 2021 teilte Pfizer der FDA jedoch mit:

„In Anbetracht der geringen Raten von Myokarditis und Perikarditis, die nach der Impfung gemeldet wurden, ist die Auswirkung von Myokarditis und Perikarditis nach der Impfung auf die öffentliche Gesundheit minimal, wenn man das Risiko von Tod und Krankheit (einschließlich Myokarditis) durch SARS-CoV-2 gegenüberstellt.“

Ein weiteres durchgesickertes Dokument von Project Veritas vom Mai 2022 bestätigt jedoch, dass Pfizer über das erhöhte Auftreten von Myokarditis informiert war.

In dem durchgesickerten Dokument heißt es:

„Unerwünschte Ereignisse nach der COVID-19-Impfung sind von großer klinischer Bedeutung: Selbst unerwünschte Ereignisse mit geringer Häufigkeit können angesichts des massiven Umfangs der Impfung in beträchtlicher Zahl auftreten. „Es gibt Hinweise darauf, dass Patienten, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten haben, ein erhöhtes Risiko für eine Myokarditis haben.“

CDC unterschätzt Myokarditis-Fälle im Jahr 2021

Dokumente, die von der CDC als Antwort auf einen FOIA-Antrag der CHD vom 12. Oktober 2022 zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, dass die Behörde dem israelischen Gesundheitsministerium eine zu niedrige Zahl von Myokarditis-Fällen nach der COVID-19-Impfung gemeldet hat.

In der FOIA-Anfrage wurde die CDC aufgefordert, „alle E-Mails bereitzustellen, die von einer der relevanten Personen gesendet oder von einer der relevanten Personen empfangen wurden (entweder direkt oder über cc oder bcc), die das Suchwort ‚Myokarditis‘ enthalten“ zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 30. April 2021.

„In der Öffentlichkeit gab es eine beträchtliche Diskussion und Kontroverse darüber, wie das

wie das Risiko einer Myokarditis im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen zu bewerten ist“, heißt es in der Anfrage. „Die Öffentlichkeit hat ein großes Interesse daran, vollständig zu verstehen, wie die US-Gesundheitsbehörden mit dieser Frage umgegangen sind.“

Nach einer Antwort der CDC schränkte CHD am 17. November 2022 seine Anfrage auf Unterlagen ein, die den Begriff „Myokarditis“ innerhalb von 25 Wörtern nach „(covid oder report* oder child* oder adolescent* oder youngor teen oder male oder fatal* oder death* oder die* oder serious or severe or hospital*)“ enthalten.

Die stark geschwärzten 985 Seiten umfassenden Dokumente, die CHD zur Verfügung gestellt wurden, enthielten auf Seite 692 eine Anfrage des israelischen Gesundheitsministeriums vom 28. Februar 2021. In der Anfrage, die an diesem Tag im internen Aufgabenverfolgungssystem der CDC registriert wurde, heißt es:

„Wir beobachten eine große Anzahl von Myokarditis- und Perikarditis-Fällen bei jungen Menschen kurz nach der Impfung mit COVID-19 von Pfizer. Wir würden das Thema gerne mit einem entsprechenden Experten der CDC besprechen“.

In einer E-Mail der CDC vom 10. März 2021, die auf den Seiten 710-714 des Dokuments zu finden ist, heißt es:

„Sie untersuchen ein Sicherheitssignal von Myokarditis/Myoperikarditis in einer jüngeren Population (16-30 Jahre alt) nach Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech. „Das Gesundheitsministerium gab an, dass es Berichte über etwa 40 Fälle dieser unerwünschten Wirkung erhalten hat.“

In der Antwort der CDC an das israelische Gesundheitsministerium vom 10. März 2021, Seite 861, heißt es:

„Eine am 23. Februar 2021 durchgeführte Suche im U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ergab 27 Fälle (6 Fälle von Myokarditis, 7 Fälle von Myoperikarditis, 14 Fälle von Perikarditis). „Zwölf Fälle traten nach Dosis 1 auf, 7 Fälle nach Dosis 2, und bei 8 Fällen wurde die Dosis nicht angegeben. Vier Patienten hatten Begleiterkrankungen, die alternative Ursachen für die unerwünschten Ereignisse vermuten lassen könnten. „Während dieses Analysezeitraums war die Melderate von Myoperikarditis nach der Verabreichung der mRNA-COVID-19-Impfstoffe niedrig und wurde auf 0,7 pro Million verabreichter Impfstoffdosen geschätzt. „Die Grenzen der passiven Überwachung, wie z. B. zu geringe Meldungen, das Fehlen einer Kontrollgruppe, fehlende und unvollständige Daten, machen es jedoch schwierig, die Kausalität zu beurteilen. „Daher hat die FDA keine endgültige Entscheidung über die Kausalität zwischen Myoperikarditis und den mRNA-COVID-19-Impfstoffen getroffen.“

Bis zum 23. Februar 2021 hatte VAERS jedoch tatsächlich 36 Berichte über Myokarditis erhalten – obwohl die Datenbank zu diesem Zeitpunkt einen erheblichen Rückstand aufwies.

Es ist unklar, warum die CDC Daten aus einer Suche vom 23. Februar 2021 zur Verfügung stellte, während die Anfrage des israelischen Gesundheitsministeriums am 28. Februar 2021 eingereicht wurde. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das israelische Gesundheitsministerium vor dem 28. Februar 2021 mit der CDC in dieser Angelegenheit in Kontakt getreten ist.

Während die an VAERS übermittelten Meldungen weitere Untersuchungen erfordern, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann, hat sich gezeigt, dass das System nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Studien haben weitere Mängel im VAERS-System festgestellt, darunter gelöschte oder fehlende Meldungen, die verspätete Eingabe von Meldungen und die „Umkodierung von Medical

Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) von schwer zu leicht“.

Von den gelöschten oder fehlenden Berichten betrafen 13 % Todesfälle und 63 % schwere unerwünschte Ereignisse.

Die VAERS-Daten sind im Internet öffentlich zugänglich und hätten dem israelischen Gesundheitsministerium vermutlich bereits vorgelegen, weshalb unklar ist, warum sich die CDC in ihrer Antwort an Israel auf diese Daten gestützt zu haben scheint.

Darüber hinaus wurden bis zum 10. März 2021, dem mutmaßlichen Datum der CDC-Antwort an das israelische Gesundheitsministerium, 14 weitere Myokarditis-Fälle an VAERS gemeldet, so dass insgesamt 49 solcher Fälle in der Datenbank erfasst sind.

Von den 36 Myokarditisfällen, die VAERS bis zum 23. Februar 2021 gemeldet wurden, betrafen 25 Männer, 21 den Impfstoff Moderna (15 Männer) und 15 den Impfstoff Pfizer-BioNTech (10 Männer).

Und von den 49 Fällen, die bis zum 10. März 2021 erfasst wurden, betrafen 35 Männer, 26 den Moderna-Impfstoff (20 Männer) und 23 den Pfizer-BioNTech-Impfstoff (15 Männer).

Das Durchschnittsalter der Patienten lag bei 33,6 Jahren und das Medianalter bei 31,5 Jahren – wobei das Durchschnittsalter der männlichen Fälle 31,1 Jahre (Median 28 Jahre) und das Durchschnittsalter der weiblichen 40,8 Jahre (Median 36,5 Jahre) betrug, was auf eine höhere Inzidenz bei jüngeren Männern hindeutet.

Die durchschnittliche Anzahl der Tage bis zum Auftreten der Krankheit und der Diagnose nach der Impfung betrug 5,4 Tage, der Median 3 Tage.

Da Hunderte von Seiten geschwärzt wurden, ist unklar, ob es weitere Dokumente oder Daten gibt, die weitere Einblicke in die Antwort der Agentur an das israelische Gesundheitsministerium geben würden.

In ihrer Antwort vom 24. Februar behauptet die CDC, die geschwärzten Dokumente seien durch Gesetze, Vertraulichkeitsgesetze oder Datenschutzgesetze geschützt.

Bemerkenswerterweise veröffentlichte Pfizer am selben Tag, an dem das israelische Gesundheitsministerium bei der CDC anfragte, ein Dokument mit dem Titel „Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports of PF-07302048 (BNT162B2) received by 28-Feb-2021“ (Kumulative Analyse von Berichten über unerwünschte Ereignisse nach der Zulassung von PF-07302048 (BNT162B2), die bis zum 28. Februar 2021 eingegangen sind), das im Rahmen der letztjährigen Veröffentlichung von „Pfizer-Dokumenten“ durch die FDA freigegeben wurde.

BNT162B2 bezieht sich auf den Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech, der von der FDA eine Notfallzulassung erhalten hat.

In diesem Dokument wurde angegeben, dass bis zum 28. Februar 2021 25 Fälle von Myokarditis als Teil einer Liste von „unerwünschten Ereignissen von besonderem Interesse“ (AESI) gemeldet wurden.

Diese Zahl stützte sich auf mehrere Datenbanken, darunter die Brighton Collaboration (SPEAC), das ACCESS-Protokoll der EU, die US-amerikanische CDC (vorläufige Liste der AESI für die VAERS-Überwachung) und die britische Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency.

Studien zeigen, dass COVID-Impfungen zu einem erhöhten Myokarditis-Risiko führen

Mehrere neuere Studien haben eine erhöhte Prävalenz von Myokarditis nach der COVID-19-Impfung gezeigt.

„Delayed Vigilance: A Comment on Myocarditis in Association with the COVID-19 Injections,“ von Karl Jablonowski, Ph.D. und Brian Hooker, Ph.D., P.E., veröffentlicht am 17. Oktober 2022 im International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research, stellte fest, dass zwei Monate nach der Einführung der COVID-19-Impfstoffe in der Öffentlichkeit ein statistisch signifikantes Sicherheitssignal für Myokarditis bei Männern im Alter von 8 bis 21 Jahren in VAERS auftauchte.

Wie The Defender bereits berichtete, warteten die CDC-Beamten jedoch bis zum 27. Mai 2021, bevor sie die Öffentlichkeit alarmierten, obwohl dieses Sicherheitssignal bereits am 19. Februar 2021 sichtbar war.

Zu diesem Zeitpunkt hatten über 50 % der in Frage kommenden US-Bevölkerung mindestens einen mRNA-COVID-19-Impfstoff erhalten – und die FDA erweiterte die EUA des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech auf Jugendliche ab 12 Jahren.

Eine weitere Studie, die am 15. April 2022 von sieben israelischen Forschern veröffentlicht wurde, untersuchte das Auftreten von Myokarditis und Perikarditis bei Erwachsenen, die zuvor mit COVID-19 infiziert worden waren, zwischen März 2020 und Januar 2021.

Trotz der Argumente, dass ein Anstieg der Myokarditis-Diagnosen auf COVID-19-Infektionen und nicht auf die Impfstoffe zurückzuführen sein könnte, wurde in der Studie „weder eine erhöhte Inzidenz von Perikarditis noch von Myokarditis bei erwachsenen Patienten, die sich von einer COVID-19-Infektion erholen, beobachtet.“

Bis zum 3. März wurden in VAERS 16.641 Fälle von Myokarditis nach der Verabreichung eines COVID-19-Impfstoffs oder einer COVID-19-Auffrischungsimpfung registriert – die Zahl steigt auf 16.660, wenn man die Diagnosen bakterielle Myokarditis, infektiöse Myokarditis, mykotische Myokarditis, Myokarditis nach einer Infektion und septische Myokarditis mit einbezieht.

Von der letztgenannten Zahl waren 10 701 Fälle (64,2 %) bei Männern zu verzeichnen.

Während das Alter von mehr als der Hälfte der Patienten in diesen erfassten Fällen als „unbekannt“ angegeben wurde, erreichten die Myokarditis-Diagnosen in den Fällen, in denen ein Alter angegeben wurde, ihren Höhepunkt in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen, wobei eine hohe Prävalenz auch in den Altersgruppen der 6- bis 17-Jährigen und der 30- bis 39-Jährigen festgestellt wurde.

Von 2 778 Fällen in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen wurden 2 211 bei Männern festgestellt – ein weiterer Hinweis auf das besonders hohe Myokarditis-Risiko, dem junge Männer nach der COVID-19-Impfung ausgesetzt sind.

Mehr Regierungen äußern Bedenken wegen Myokarditis

Bereits im Oktober 2021 pausierte die schwedische Gesundheitsbehörde den COVID-19-Impfstoff von Moderna für Personen, die 1991 und später geboren wurden, „da Daten auf eine Zunahme von Myokarditis und Perikarditis bei geimpften Jugendlichen und jungen Erwachsenen hinwiesen“, so Reuters.

Etwa zur gleichen Zeit setzten auch die finnischen Gesundheitsbehörden die Impfung bei jungen Menschen aus.

Und im November 2022 pausierte Schweden den Novavax COVID-19-Impfstoff für Personen unter 30 Jahren aufgrund eines erhöhten Risikos von Myokarditis und Perikarditis.

Wie The Defender im Juni 2022 berichtete, erhielt Novavax die EUA von der FDA, obwohl während der klinischen Studien „mehrere Fälle von Myokarditis/Perikarditis“ aufgetreten waren.

Anfang dieser Woche beschuldigte Yanagase Hirofumi, ein Mitglied des japanischen Abgeordnetenhauses, die japanische Regierung, Verletzungen und Todesfälle im Zusammenhang mit den mRNA-COVID-19-Impfstoffen zu vertuschen.

Hirofumi teilte dem Abgeordnetenhaus mit, dass im japanischen System zur Erfassung von Impfstoff-Nebenwirkungen mindestens 2.001 Todesfälle nach der COVID-19-Impfung erfasst wurden.

🚨 BREAKING 🚨

The excess mortality caused by vaccination is making waves in the Japanese Diet.



In Japan, the number of deaths after vaccination has increased by 210,000 since 2020, the highest number since the World War II.

People are dying immediately after vaccination, and… https://t.co/0dDnDtJndf pic.twitter.com/03vB4BYaDR — You (@You3_JP) March 13, 2023

Doch trotz „etwa 260 Fällen, in denen der behandelnde Arzt berichtete, dass wahrscheinlich ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Tod besteht“, und – unter Berufung auf den japanischen Gesundheitsminister – „52 Fällen, in denen ein Pathologe eine Autopsie durchgeführt und berichtet hat, dass ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Tod besteht“, wurde der Datenbank zufolge „nur in einem Fall ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Tod festgestellt“.

Hirofumi nannte als Beispiel „einen Mann in den 30ern“, der „drei Tage nach Erhalt der zweiten Impfstoffdosis starb“. Die Todesursache war eine Herzmuskelentzündung“, und fügte hinzu, dass „die Ärzte bei der Autopsie zu dem Schluss kamen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Todesfall gab.“

In einem Interview am Sonntag räumte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach – früher ein Befürworter einer nationalen Impfpflicht, der erklärt hatte, die COVID-19-Impfstoffe hätten „keine Nebenwirkungen“ – ein, dass schwerwiegende unerwünschte Ereignisse weit verbreitet sind und dass die Impfschäden von den Behörden ignoriert werden.