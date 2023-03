Experten warnen: FBI nutzt Bankenkrise zur Einführung einer digitalen Zentralbankwährung

Experten warnen, dass die jüngsten Bankenzusammenbrüche und die Stabilisierungsmaßnahmen der Federal Reserve und der Wall Street zu einer noch stärkeren Konsolidierung der Banken führen – was den Weg für eine digitale Zentralbankwährung weiter ebnen könnte.

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Anderthalb Wochen nach der zweitgrößten Bankenpleite in der amerikanischen Geschichte, die die gesamte Weltwirtschaft verunsichert hat, warnen Experten, dass die Bankenpleiten und die von der Federal Reserve und der Wall Street ergriffenen Stabilisierungsmaßnahmen zu einer noch stärkeren Bankenkonsolidierung führen – und den Weg für eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) weiter ebnen könnten.

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) Anfang des Monats führte zum Zusammenbruch der Signature Bank, zur freiwilligen Schließung der Silvergate Bank und zur Übernahme aller drei Banken durch die FDIC.

Daraufhin senkte die führende Rating-Agentur Moody’s den Ausblick für das gesamte US-Bankensystem auf „negativ“.

Jetzt greift die Bankenkrise auf Europa über. Die Schweizer Aufsichtsbehörden haben am vergangenen Wochenende eine „Zwangsehe“ zwischen der UBS und der angeschlagenen Credit Suisse eingefädelt, um die Bank angesichts der zunehmenden Befürchtungen, dass eine größere Finanzkrise bevorsteht, zu stabilisieren.

Der Zusammenbruch und die Herabstufung dieser Banken haben die Position der so genannten systemrelevanten Banken (SIBs) gestärkt – Finanzinstitute, deren Ausfall eine Finanzkrise auslösen könnte.

Diese „zu großen, um zu scheitern“ Finanzinstitute – zu denen unter anderem JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo gehören – wurden mit Milliarden von Dollar an neuen Einlagen überschwemmt, „während kleinere Kreditgeber in Turbulenzen gerieten“, berichtete die Financial Times.

Dies geschah, obwohl die Bundesregierung letzte Woche einsprang, um alle Einlagen der Kunden von SVB und Signature zu garantieren.

Diese Reihe von Ereignissen veranlasste Analysten zu der Frage, inwieweit dies die Tür für den Sondierungsplan der Federal Reserve zur Einrichtung einer Zentralbank für Finanzdienstleistungen öffnen könnte.

Die unabhängige Journalistin und politische Kommentatorin Kim Iversen sagte, ein CBDC sei das „Endziel“ der Fed. Sie sagte voraus, dass eine weitere Konsolidierung kleinerer Banken zu größeren Banken es „viel einfacher machen wird, eine digitale Zentralbankwährung und einen sozialen Kreditscore für uns alle einzuführen.“

Iversen fügte hinzu: „Sie wollen jemanden kontrollieren, sein Geld kontrollieren, und das ist letztendlich das Ziel.“

Die Fed und das US-Finanzministerium wollen die Kontrolle zentralisieren und das Geld zentralisieren

Catherine Austin Fitts, Gründerin und Präsidentin des Solari Report, sagte gegenüber The Defender, die finanzielle Instabilität, die wir jetzt erleben, sei „ein Symptom für das Missmanagement des Bundeskredits durch die Fed und das US-Finanzministerium über einen sehr langen Zeitraum hinweg“.

Sie sagte, das Ziel ihrer wirtschaftlichen Managementstrategien sei es gewesen, „die Kontrolle zu zentralisieren und das Geld zu zentralisieren“.

Der Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs erklärte, dass die unmittelbare Ursache der gegenwärtigen Krise in der Verschärfung der monetären Bedingungen durch die Fed und die Europäische Zentralbank nach Jahren der expansiven Geldpolitik liegt.

In den letzten Jahren hielten beide die Zinssätze nahe Null und überschwemmten die Wirtschaft mit Liquidität in Form von quantitativer Lockerung – oder „Gelddrucken“ – und dann mit pandemischen Reaktionsmaßnahmen, die zu Inflation führten.

Beide Zentralbanken straffen nun ihre Geldpolitik und erhöhen die Zinssätze, um die Inflation zu bekämpfen.

Die Bundesaufsichtsbehörden ermutigten die Banken, langfristig in Staatsanleihen und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere zu investieren, so Austin Fitts. Aber diese langfristigen Investitionen wurden mit kurzfristigen Einlagen getätigt.

Die Banken kauften diese Instrumente, als die Zinsen niedrig waren, aber als die Fed begann, die Zinsen aggressiv anzuheben, sank der Wert der Bankportfolios.

Fitts wies auch darauf hin, dass das Kreditportfolio der SVB – wie das von Signature und Silvergate – aus Life Sciences und Biotech-Start-ups bestand – spekulative Branchen, deren Kreditrückzahlung auf erfolgreichen Börsengängen beruht.

Wenn sich die Wirtschaft abkühlt, gibt es mehr Ausfälle und Verlangsamungen in dieser Art von Kreditportfolio, sagte sie.

Regulatorische Änderungen unter der Trump-Administration, die einige Anforderungen an mittelgroße Banken zurückschraubten, bedeuteten, dass diese Banken in der Lage waren, die Zahl ihrer nicht versicherten Bankeinlagen zu erhöhen, berichtete The Lever.

Die SVB und die Signature Bank erreichten laut Wall Street Journal mit 94 % bzw. 90 % unversicherten Einlagen einen Extremwert.

Als die Kunden der SVB merkten, dass die Inflation den Wert der Vermögenswerte der Bank drückte, zogen sie ihr Geld ab. Als immer mehr Menschen über die Reserven der Bank beunruhigt waren – insbesondere als Peter Theil die Portfoliounternehmen des Founders Fund aufforderte, ihr Geld aus der Bank abzuziehen – kam es zu einem regelrechten Ansturm auf die Bank.

„Es sah für mich aus wie ein Spiel mit wirtschaftlicher oder politischer Kriegsführung oder beidem“, sagte Austin Fitts. Sie sagte, dass verschiedene Leute politische oder wirtschaftliche Gründe haben könnten, um eine Bank zum Einsturz zu bringen, aber dass es schwierig sei, zu wissen, ob solche Behauptungen wahr seien.

Viele in der Welt der Kryptowährungen argumentieren, dass diese Banken zu Fall gebracht wurden, weil sie einige der größten Beteiligungen unter den Banken des Landes in der Kryptowährungsindustrie hatten.

Signature Bank, die zweite Bank, die scheiterte, hatte Krypto-Kunden, zu denen USD Coin – eine digitale Währung, die vollständig durch US-Dollar-Vermögenswerte gedeckt ist -, der Stablecoin-Emittent Circle, die Krypto-Börse Coinbase und Fireblocks, das Geldtransfer-Netzwerk für Kryptowährungsabrechnungen und -zahlungen, gehörten.

Der ehemalige US-Abgeordnete Barney Frank, einer der Architekten der Dodd-Frank-Reformgesetze, die nach der Finanzkrise von 2008 zur Verschärfung der Rechtsvorschriften für große Banken entworfen wurden, und ein ehemaliges Vorstandsmitglied von Signature, sagte gegenüber CNBC, dass es „keinen wirklichen objektiven Grund“ für die Beschlagnahme von Signature gab.

„Ich denke, ein Teil dessen, was passiert ist, war, dass die Regulierungsbehörden eine sehr starke Anti-Crypto-Botschaft senden wollten“, sagte Frank. „Wir wurden zum Aushängeschild, weil es keine Zahlungsunfähigkeit auf der Basis von Fundamentaldaten gab.“

Die Silvergate Bank, die dritte Bank, die von der FDIC übernommen wurde, hatte am 8. März Pläne zur freiwilligen Liquidation angekündigt, nachdem ein Einbruch der Kryptomärkte die Einleger verschreckt hatte.

JPMorgan Chase: Ein grundlegend kriminelles Geschäftsmodell, das von der Bank und dem Finanzministerium geschützt und unterstützt wird.

Die US-Notenbank und das Finanzministerium schritten letzte Woche schnell ein und gaben eine gemeinsame Erklärung ab, wonach ein garantierter Einlagensicherungsfonds die Einlagen der Kontoinhaber bei SVB und Signature über die normalerweise von der FDIC gedeckten 250.000 Dollar hinaus abdecken würde.

Die Federal Reserve stellt den Banken zusätzliche Mittel über ein neues „Bank Term Funding Program“ zur Verfügung, das den Banken Geld gegen ihre US-Staatsanleihen, hypothekarisch gesicherten Wertpapiere und andere Sicherheiten leiht, wie viele Banken ihre Reserven halten.

Dieses neue Programm würde es den Banken ermöglichen, sich ihre Wertpapiere zum vollen Wert zu leihen, auch wenn sie derzeit weit unter diesem Wert gehandelt werden, wodurch die Regierung möglicherweise das Risiko eingeht, für die künftigen Verluste der Banken aufzukommen.

Kritiker sagen, dies sei im Wesentlichen eine quantitative Lockerung – die Regierungsstrategie des „Gelddruckens“ – in einer neuen Form.

Einige Analysten wie Matt Stoller, Forschungsdirektor beim American Economic Liberties Project, stehen solchen Rettungsaktionen kritisch gegenüber und weisen darauf hin, dass sie weiterhin riskantes Finanzverhalten belohnen, das Banken wie die SVB ihren Kunden gegenüber an den Tag legten, indem sie Kredite unter dem Marktpreis und andere im Silicon Valley übliche Vergünstigungen anboten.

In einem Interview mit dem Komiker und politischen Kommentator Jimmy Dore vertrat der Tech-Investor David Sacks jedoch die Ansicht, dass es um ein größeres Problem geht. Wäre die Fed nicht eingeschritten, so Sacks, wäre das gesamte Geld bei den vier größten Banken gelandet.

„Derjenige, der sich über die ganze Sache den Kopf zerbricht und keine Rettungsaktion für die regionalen Banken will, ist Jamie Dimon, weil er JPMorgan Chase, die größte Bank, leitet“, sagte er.

Die Washington Post berichtete auch, dass infolge der Bankenzusammenbrüche Milliarden von Dollar von kleinen und regionalen Banken in die Kassen von Riesenbanken wie JPMorgan Chase und Bank of America geflossen sind – eine Verschiebung, die wahrscheinlich eine „größere Konsolidierung des Bankensektors“ bedeutet.

Dies wird schwerwiegende Folgen für die regionalen Banken haben, die „mehr für die Finanzierung zahlen müssen, entweder durch höhere Zinssätze für Einlagen oder durch höhere Kreditkosten auf dem Großkundenmarkt.“

In den letzten 30 Jahren sind in den USA mehr als 10.000 Banken – meist kleine Banken – verschwunden.

Marty Bent und Michael Krieger, die mit der Enthüllungsreporterin Whitney Webb in einer kürzlich erschienenen Folge ihres Podcasts „Unlimited Hangout“ sprachen, argumentierten, dass unabhängig von der Intervention der Fed eine Konsolidierung der Banken (und letztendlich eine Zentralbank für Finanzdienstleistungen) stattfindet.

Vor dem Zusammenbruch stand Moody’s kurz davor, die Kreditwürdigkeit der SVB herabzustufen. Letzte Woche wurden dann die First Republic Bank und mehrere andere Regionalbanken auf eine Herabstufung hin überprüft. Später stufte sie die First Republic Bank herab.

Daraufhin berichtete das Wall Street Journal, dass 11 große Banken sich letzte Woche zusammenschlossen, um 30 Milliarden Dollar bei der First Republic Bank einzuzahlen, um das Vertrauen in den Kreditgeber wiederherzustellen.

Diese Woche wird berichtet, dass JPMorgan Chase’s Dimon Gespräche mit anderen Banken darüber führt, was sonst noch getan werden kann, um die Bank zu stabilisieren.

Wie CNN berichtete, hat JPMorgan Chase in der vergangenen Woche auch Kreditlinien für mehrere der am stärksten gefährdeten Banken eröffnet – Zerohedge wies darauf hin, dass JPMorgan Chase damit zum größten Gläubiger der kleineren Bank würde:

The twist is that JPM – which has hundreds of billions in excess cash and can be very „generous“ – will soon be the largest creditor of small banks, positioning it in perfect spot for the coming debt for equity swaps. https://t.co/FNIz57jp2Y