Studie der Johns Hopkins University findet keine COVID-Todesfälle bei gesunden Kindern und trotzdem will man alle Kinder impfen

Anstatt die Wissenschaft anzuerkennen, benutzt die CDC weiterhin „fadenscheinige Beweise“, um den COVID-Impfstoff bei Kindern durchzusetzen, sagt Dr. Marty Makary von der Johns Hopkins University School of Medicine.

Ein Team von Johns-Hopkins-Forschern berichtete kürzlich, dass sie bei der Untersuchung einer Gruppe von etwa 48.000 Kindern keine COVID-Todesfälle bei gesunden Kindern fanden. Wie Dr. Marty Makary, ein medizinischer Experte und Professor an der Johns Hopkins School of Medicine, der Bloomberg School of Public Health und der Carey Business School, jedoch anmerkt, scheint es, dass diese Art von Studien mit „signifikanten Auswirkungen“ den Centers for Disease Control (CDC) überhaupt nicht wichtig zu sein.

Dr. Makarys Forschungsteam „arbeitete mit der Non-Profit-Organisation FAIR Health zusammen, um etwa 48.000 Kinder unter 18 Jahren zu analysieren, bei denen Covid in den Krankenversicherungsdaten von April bis August 2020 diagnostiziert wurde“.

Nach der Untersuchung umfangreicher Daten von Tausenden von Kindern fand das Team „eine Sterblichkeitsrate von Null bei Kindern ohne eine vorbestehende medizinische Erkrankung wie Leukämie“.

Anstatt diese wissenschaftliche Realität anzuerkennen, sagt Makary, daß die CDC weiterhin „fadenscheinige Beweise“ benutzt, um den COVID-Impfstoff Kindern aufzudrängen.

Wie Makary am Montag im Wall Street Journal anmerkte, sind die Implikationen der Forschung seines Teams enorm. „[Wenn unsere Forschung] hält, hat es erhebliche Auswirkungen auf gesunde Kinder und auch ob sie zwei Dosen eines Impfstoffs benötigen“, sagt Makary.

Schließlich debattiert die National Education Association darüber, ob sie die Schulen auffordern soll, eine Impfung vor der Rückkehr in die Schule vorzuschreiben. Wie können sie oder irgendjemand anderes das Thematisieren ohne die richtigen Daten diskutieren?“

Makarys Frage ist offensichtlich, aber nicht weniger aktuell. Makary sagt, dass die überhöhten Zählungen der COVID-Todesfälle weiterhin überprüft und „nach unten korrigiert“ werden.

Aber anstatt das institutionelle Misstrauen mit Daten und wissenschaftlicher Debatte zu bekämpfen, sagt Makary, meidet die CDC die Transparenz und rigorose Forschung. Er kritisierte die Agentur am Montag und sagte, dass sie „Covid-Krankenhausaufenthalte und Todesfälle falsch gezählt haben und nicht berücksichtigt, ob eine Injektion genug ist“. Laut Makary ist dieses Problem systemisch.

Makary sagt, dass „eine Menge staatlicher und privater Politik“ bezüglich der Impfung von Kindern auf einem fragwürdigen Datenpunkt beruht.

Die CDC behauptet, dass 335 Kinder unter 18 Jahren mit einer COVID-Diagnose in ihrem Register gestorben sind. Makary berichtet jedoch, dass „die CDC, die 21.000 Mitarbeiter hat, nicht jeden Todesfall untersucht hat, um herauszufinden, ob Covid den Tod verursacht hat oder ob es sich um einen vorbestehenden medizinischen Erkrankung handelte.“

„Ohne diese Daten entschied das CDC’s Advisory Committee on Immunisation Practices im Mai, dass die Vorteile der Zweidosis-Impfung die Risiken für alle Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren überwiegen“, stellt Makary fest.

„Ich habe Hunderte von medizinischen Studien mit Peer-Review geschrieben und mir fällt kein Journal-Editor ein, der die Behauptung akzeptieren würde, dass 335 Todesfälle das Ergebnis eines Virus waren, ohne Daten, die angeben, ob das Virus zufällig oder kausal war, und ohne eine Analyse relevanter Risikofaktoren wie Fettleibigkeit.“

Laut Makary widersetzt sich die CDC den medizinischen Forschungsstandards, indem sie eine „fadenscheinige“ Behauptung ohne ausreichende Forschung oder Transparenz propagiert. Und das ist kein Einzelfall. Makary veranschaulicht, dass dies Teil eines Musters ist.

CDC-Direktorin Rochelle Walensky behauptet, dass 200 Krankenhausaufenthalte von Kindern und ein Todesfall in vier Monaten verhindert werden können, wenn eine Million Jugendliche geimpft werden. Doch Makary ist nicht überzeugt. Er sagt: „Der Bericht der Agentur über die Hospitalisierung von Jugendlichen mit Covid unterscheidet auf der Website ebenso wenig wie die Zahl der Todesfälle, ob ein Kind wegen oder mit Covid hospitalisiert ist.

Das ist ein Problem, weil es einen offensichtlichen Unterschied zwischen diesen Kategorien von Patienten gibt. In Krankenhäusern werden Patienten oft routinemäßig auf COVID untersucht, auch wenn nichts darauf hindeutet, dass sie mit dem Virus infiziert sind.

Aber nach Walenskys Maßstäben, sagt Makary, „wird ein asymptomatisches Kind, das positiv getestet wird, nachdem es sich bei einem Fahrradunfall verletzt hat, als Krankenhausaufenthalt für Covid gezählt“.

Makary sagt, daß die unzuverlässige Berichterstattung der CDC nicht dort aufhört. Er fügt hinzu, dass „die CDC möglicherweise auch Daten über Impfstoffkomplikationen erfasst.“ Die CDC stützt ihre Risiko-Nutzen-Analyse für die Impfung aller Kinder auf Komplikationsraten aus der Datenbank des Vaccine Adverse Event Reporting System (Vaers).

Bis heute, sagt Makary, macht sich die CDC nicht die Mühe, die täglichen neuen Krankenhauseinweisungen zu dokumentieren, die tatsächlich wegen COVID sind. Stattdessen wird die überhöhte Einweisungsrate jedes Patienten, der positiv auf das Virus getestet wird, gemeldet. Und während die CDC den Impfstoff den Amerikanern aufdrängt, sagt Makary, daß die Agentur völlig uninteressiert zu sein scheint, natürliche Immunitätsraten zu entdecken.

Anstatt Transparenz zu suchen, meiden die CDC und andere große Einrichtungen wissenschaftliche Forschung und bringen diejenigen zum Schweigen, die es wagen, unbequeme Fragen zu stellen.

„Der Harvard-Epidemiologe Martin Kulldorff erzählte mir, dass er aus der Arbeitsgruppe des Beratungsausschusses für die Sicherheit des Covid-Impfstoffs geworfen wurde, nachdem er eine abweichende Meinung geäußert hatte“, schreibt Makary.

Anstatt sich auf „ungeprüfte Daten“ zu verlassen, sagt Makary, „sollten die CDC oder die Food and Drug Administration schnell Ärzte beauftragen, jede der Tausenden von Impfstoffkomplikationen, die Vaers gemeldet wurden, zu untersuchen.

Nach Makarys Erkenntnissen sollte die Agentur auch ihre Behauptungen über Sterblichkeit und Krankenhausaufenthalte von Kindern neu bewerten.

Die CDC ist nicht die einzige Einrichtung, deren Doktrinen von diesen Erkenntnissen betroffen sind. Während Makarys Team null COVID-Todesfälle bei gesunden Kindern verzeichnete, leiden Kinder im ganzen Land weiterhin unter vorgeschriebenen Gesichtsmasken und anderen auferlegten Beschränkungen, die auf dem Glauben basieren, dass COVID ein hohes Risiko für Kinder darstellt.