CDC-Gremium signalisiert Unterstützung für Auffrischungsimpfungen – Berichte über Verletzungen und Todesfälle nach COVID-Impfungen nahe bei 500.000

Die heute von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten zeigen nach COVID-Impfstoffen vom 14. Dezember 2020 bis 16. Juli 2021 insgesamt 491.218 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen, darunter 11.405 Todesfälle und 48.385 schwere Verletzungen.

Die am Freitag vom Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten umfassen insgesamt fast 500.000 Meldungen von Verletzungen und Todesfällen, quer durch alle Altersgruppen, nach COVID-Impfungen – ein Anstieg von 27.761 im Vergleich zur Vorwoche.

Die Daten stammen direkt aus Berichten, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das primäre, von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA, übermittelt wurden.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Die heute veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 16. Juli 2021 insgesamt 491.218 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 11.405 Todesfälle – ein Anstieg um 414 gegenüber der Vorwoche. Im gleichen Zeitraum wurden 48.385 schwere Verletzungen gemeldet – ein Anstieg um 7.767 im Vergleich zur Vorwoche.

Ohne die in VAERS eingereichten „ausländischen Meldungen“ wurden nur in den USA 425.950 unerwünschte Ereignisse, darunter 5.467 Todesfälle und 33.748 schwere Verletzungen, gemeldet.

In den USA wurden bis zum 16. Juli 336,6 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht. Dies beinhaltet: 137 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 187 Millionen Dosen von Pfizer und 13 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J).

Von den bis zum 16. Juli gemeldeten 5.467 Todesfällen in den USA traten 20 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 14 % innerhalb von 24 Stunden und 34 % bei Menschen, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung krank wurden.

Die US-Daten dieser Woche für die 12- bis 17-Jährigen zeigen:

14.494 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 871 als schwerwiegend eingestufte und 17 gemeldete Todesfälle. Zwei der neun Todesfälle waren Selbstmorde.

Zu den jüngsten gemeldeten Todesfällen gehören ein 13-jähriger Junge (VAERS-Identifikationsnummer 1463061), der nach der Verabreichung eines Moderna-Impfstoffs starb, ein 16-jähriger Junge (VAERS-Identifikationsnummer 1466009), der nach der Verabreichung seiner zweiten Dosis von Pfizer starb, und ein 16-jähriger Junge (VAERS-Identifikationsnummer 1475434), der sechs Tage nach der Verabreichung seiner ersten Pfizer-Dosis an einem vergrößerten Herzen starb.

Weitere Berichte umfassen drei 13-jährige Jungen (VAERS I.D. 1406840, 1431289 und 1429457), die zwei Tage nach der Verabreichung eines Pfizer-Impfstoffs starben, drei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918, 1382906 und 1242573), drei 16-Jährige (VAERS I.D. 1420630, 1225942 und 1386841) und drei 17-Jährige (VAERS I.D. 1199455, 1388042 und 1420762).

2.127 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen mit 99 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

383 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), wobei 379 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

68 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Diese Woche zeigen die gesamten US-VAERS-Daten, vom 14. Dezember 2020 bis zum 16. Juli 2021, für alle Altersgruppen zusammen:

21 % der Todesfälle standen im Zusammenhang mit kardialen Störungen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 43 % waren weiblich und bei den restlichen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73,4 Jahren.

Bis zum 16. Juli meldeten 2.488 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen, darunter 850 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 2.428 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 50 % auf Impfungen von Pfizer, 43 % auf Moderna und 7 % auf J&J zurückgeführt.

429 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 41% der Fälle auf Pfizer, 36% auf Moderna und 22% auf J&J zurückgeführt wurden.

117.379 Berichte über Anaphylaxie, wobei 44 % der Fälle dem Impfstoff von Pfizer, 48 % Moderna und 8 % J&J zugeschrieben wurden.

7.633 Berichte über Störungen der Blutgerinnung. Davon wurden 3.221 Berichte Pfizer, 2.779 Berichte Moderna und 1.588 Berichte J&J zugeschrieben.

1.848 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, von denen 1.176 Fälle Pfizer, 606 Fälle Moderna und 62 Fälle dem Impfstoff COVID von J&J zugeschrieben wurden.

CDC „korrigiert“ Zahl der gemeldeten Todesfälle nach COVID-Impfungen durch Dumping ausländische Berichte

Wie The Defender am 22. Juli berichtete, ist ein plötzlicher Anstieg der Zahl der an VAERS gemeldeten Todesfälle nach einer COVID-Impfung nicht korrekt und war das Ergebnis eines „Fehlers“, so die CDC.

Die CDC sagte am 16. Juli, dass seit der Einführung der COVID-Impfstoffe Mitte Dezember in den USA, VAERS 12.313 Berichte über Todesfälle bei Menschen, die einen COVID-Impfstoff erhalten haben, erhalten hat – ein starker Anstieg von den 6.079 Todesfällen in den USA, die von der CDC in der vorherigen Woche gemeldet wurden.

In den letzten Wochen bemerkte The Defender Tausende von „ausländischen Berichten“, die in VAERS eingegeben wurden, meist im Zusammenhang mit dem Impfstoff von Pfizer/BioNTech. Laut der CDC-Website enthält die Gruppe „Vereinigte Staaten, Territorien und Unbekannt“ bei der Suche in VAERS alle Ortswerte, außer „Ausländische“ Orte.

Die Gruppe „Foreign“ (Ausland) umfasst Berichte von allen Orten, die nicht zu den in der Dropdown-Liste aufgeführten US-Bundesstaaten/Territorien gehören. Die Gruppe „Unbekannt“ enthält Berichte, bei denen kein US-Bundesstaat angegeben ist.

Wir haben uns an die CDC gewandt, um zu fragen, warum plötzlich Tausende von Meldungen in VAERS auftauchen, warum die CDC nicht die Gesamtzahl der gemeldeten Todesfälle veröffentlicht – die ausländische Meldungen einschließt – und warum es ausländische Einrichtungen gibt, die das US-VAERS-System nutzen. Wir haben innerhalb der gesetzten Frist keine Rückmeldung erhalten.

Auf der CDC-Website heißt es:

„VAERS erhält gelegentlich Fallberichte von U.S.-Herstellern, die an ihre ausländischen Niederlassungen gemeldet wurden. Wenn ein Hersteller von einem ausländischen Fallbericht benachrichtigt wird, der ein Ereignis beschreibt, das sowohl schwerwiegend als auch unerwartet ist (mit anderen Worten, es steht nicht in der Produktkennzeichnung), ist er gemäß den FDA-Vorschriften verpflichtet, diesen an VAERS zu übermitteln.“

Der Defender wird weiterhin wöchentlich die neuesten VAERS-Zahlen veröffentlichen, dabei aber zwischen ausländischen und US-amerikanischen Berichten differenzieren.

CDC-Beratungsgruppe drängt auf Impfstoff-Auffrischung für Immungeschwächte

Am 22. Juni drängte das Beratungsgremium der CDC – das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) – die Bundesbehörden dazu, schnell zu entscheiden, ob Menschen mit geschwächtem Immunsystem eine Auffrischungsdosis des COVID-Impfstoffs erhalten sollten, wie NBC News berichtete.

Die CDC scheint nach Wegen zu suchen, um die Emergency Use Authorizations (EUA) zu umgehen, um zusätzliche Impfstoffe für immungeschwächte Patienten bereitzustellen.

Ärzte sagen, dass es zunehmend klar ist, dass viele Menschen mit geschwächtem Immunsystem nicht in der Lage sind, eine effektive Immunantwort gegen COVID nach der Impfung aufzubauen.

Studien, die die Sicherheit und Wirksamkeit einer Auffrischungsdosis in gefährdeten Bevölkerungsgruppen untersuchen, sind noch nicht abgeschlossen, und es ist nicht bekannt, ob die geringe Immunität gegen den Impfstoff bei immungeschwächten Menschen durch eine zusätzliche Dosis behoben werden kann.

Dr. Sara Oliver, eine medizinische Epidemiologin bei der CDC, wies auf neue Daten hin, die zeigen, dass bei immungeschwächten Patienten, die nach einer vollständigen Impfung keine nachweisbare Antikörperreaktion hatten, nur 33% bis 50% Antikörper nach einer dritten Dosis entwickelten.

Eine weitere Sitzung des ACIP ist nicht geplant, obwohl das Gremium derzeit im August tagen soll.

Bundesgerichtsklage will COVID-Impfstoffe stoppen und beruft sich dabei auf Aussagen von Whistleblowern

America’s Frontline Doctors (AFLDS) hat am 19. Juli einen Antrag auf eine sofortige einstweilige Verfügung beim Bundesbezirksgericht in Alabama eingereicht, um die Verwendung der COVID-Impfstoffe der EUA – Pfizer/BioNTech, Moderna und J&J – für drei Gruppen von Amerikanern zu stoppen.

Wie The Defender am 20. Juli berichtete, bittet die AFLDS laut einer Pressemitteilung darum, die Verabreichung der experimentellen COVID-Impfstoffe bei allen Personen zu stoppen, die 18 Jahre und jünger sind, bei all jenen, die sich von COVID erholt und eine natürliche Immunität erworben haben, sowie bei allen anderen Amerikanern, die keine informierte Zustimmung erhalten haben, wie sie durch Bundesgesetz definiert ist.

Die Autoren des 67-seitigen Antrags fügten eine Erklärung eines Whistleblowers bei, der behauptete, dass Todesfälle, die innerhalb von 72 Stunden nach der Verabreichung eines COVID-Impfstoffs auftreten, in VAERS deutlich untererfasst werden, und zwar um einen konservativen Faktor von mindestens fünf. In einer eidesstattlichen Erklärung behauptete der Whistleblower, die tatsächliche Zahl der COVID-impfstoffbedingten Todesfälle liege näher bei 45.000.

Die AFLDS sagte, die Ergebnisse seien schockierend, und eine informierte Zustimmung sei unmöglich, wenn die Sicherheitsdaten nicht korrekt seien.

COVID-Durchbruchsfälle nehmen weiter zu

Die Berichte über COVID-Durchbruchsfälle nehmen weiter zu. Wie The Defender diese Woche berichtete, hatte die CDC bis zum 12. Juli 5.492 Durchbruchsfälle gemeldet, die zu Tod und Krankenhausaufenthalt führten.

Nach Daten, die am 14. Juli vom Illinois Department of Public Health (IDPH) aktualisiert wurden, sind 151 Menschen in Illinois an COVID oder COVID-bezogenen Komplikationen gestorben, nachdem sie vollständig geimpft waren. Mindestens 563 vollständig geimpfte Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, so das IDPH.

In Massachusetts verfolgten Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens 4.450 Durchbruchsfälle. Etwa 92 % dieser Fälle führten nicht zu einem Krankenhausaufenthalt, während 303 Personen oder 6,8 % ins Krankenhaus eingeliefert wurden, so die Daten des Massachusetts Department of Public Health (DPH) bis zum 10. Juli.

Neunundsiebzig geimpfte Einwohner von Massachusetts starben an COVID, entweder ohne Krankenhausaufenthalt oder nach einem Krankenhausaufenthalt, so das DPH.

Obwohl sie vollständig geimpft sind, wurden zwischen Februar und Juni mehr als 656 Bürger aus Alaska positiv auf COVID getestet, so das Alaska Department of Health and Social Services.

Von den 656 Durchbruch Fällen, 17 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert und zwei Menschen starben mit COVID, obwohl Gesundheitsbeamte bemerkten, dass beide andere „erhebliche Komorbiditäten“ hatten.

137 Tage und mehr, die CDC ignoriert die Anfragen des Defenders

Laut der CDC-Webseite „geht die CDC jedem Bericht über einen Todesfall nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht.“

Am 8. März kontaktierte The Defender die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Wir haben wiederholt versucht, per Telefon und E-Mail, um eine Antwort auf unsere Fragen zu erhalten.

Trotz mehrfacher Telefon- und E-Mail-Kommunikation mit mehreren Personen bei der CDC, und obwohl uns gesagt wurde, dass unsere Anfrage im System sei und dass jemand antworten würde, haben wir noch keine Antworten auf irgendeine der von uns eingereichten Fragen erhalten. Es sind bereits 137 Tage vergangen, seit wir unsere erste E-Mail mit der Bitte um Informationen an die CDC geschickt haben.