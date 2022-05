Studie: Herzstillstand bei jungen Menschen steigen in Israel nach Einführung des COVID-Impfstoffs um über 25 %

Einer Studie zufolge ist die Zahl der Herzstillstände bei jungen Menschen in Israel nach der Einführung des COVID-Impfstoffs um über 25 % gestiegen. Die Analyse ergab auch einen erheblichen Zusammenhang zwischen dem Einsatz des Impfstoffs von Pfizer und einem beträchtlichen Anstieg der kardiovaskulären Nebenwirkungen.

Eine Studie israelischer Daten, die am 28. April von den Zeitschriften Scientific Reports und Nature veröffentlicht wurde, ergab einen erheblichen Zusammenhang zwischen einem mehr als 25-prozentigen Anstieg der herzbedingten Notrufe bei 16- bis 39-Jährigen und der experimentellen Impfkampagne COVID-19 in Israel.

Die von Fachleuten begutachtete Studie (siehe am Ende des Artikels hier.) wurde von Retsef Levi, Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT), und Christopher Sun, Postdoktorand, geleitet, unterstützt von Eli Jaffe vom israelischen Rettungsdienst Magen David Adom (MADA).

Die Wissenschaftler untersuchten MADA-Daten über Notrufe für diese jüngere Altersgruppe von 2019 bis 2021, „mit möglichen Faktoren wie COVID-19-Infektion und Impfraten.“

Durch die Analyse von Notrufcodes für Herzstillstand (CA) oder akutes Koronarsyndrom (ACS) von Januar 2019 bis Juni 2021 konnten sie „untersuchen, wie sich die Anzahl der CA- und ACS-Notrufe im Laufe der Zeit mit unterschiedlichen Hintergrundbedingungen verändert und möglicherweise Faktoren hervorheben, die mit den beobachteten zeitlichen Veränderungen in Zusammenhang stehen“.

So konnten sie diese Muster in den rund 14 Monaten vor der COVID-19-Pandemie (1/2019 – 2/2020), den 10 Monaten der ersten beiden Wellen der angeblichen Pandemie (3/2020 – 12/2020) und dem Zeitrahmen einer angeblichen dritten Welle in Verbindung mit der experimentellen COVID-19-mRNA-Impfkampagne in Israel (1/2021 – 6/2021), bei der fast ausschließlich Pfizer-Injektionen verwendet wurden, wahrnehmen.

Die Forscher entdeckten einen statistisch signifikanten Anstieg von 25,7 Prozent für CA und 26 Prozent für ACS in dieser jüngeren Altersgruppe von Januar bis Mai 2021 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020.

Darüber hinaus fanden die Forscher heraus, dass „die Anzahl der wöchentlichen Notrufe signifikant mit den Raten der ersten und zweiten Impfstoffdosis, die dieser Altersgruppe verabreicht wurde, verbunden war, nicht aber mit den COVID-19-Infektionsraten.“

Wöchentliche Anzahl der Anrufe wegen Herzstillstand (fünfwöchiger gleitender Durchschnitt), COVID-19-Fälle (dreiwöchiger gleitender Durchschnitt) und Impfdosen (dreiwöchiger gleitender Durchschnitt) für Personen zwischen 16 und 39 Jahren während der dritten COVID-19-Welle und des Verteilungszeitraums der Impfung (18. Oktober 2020 bis 20. Juni 2021).

Es gab auch einen signifikanten Unterschied in der Anstiegsrate zwischen den Geschlechtern, was darauf hindeutet, dass Mädchen bei der Anwendung der Pfizer-Injektionen möglicherweise häufiger von diesen Vorfällen betroffen sind als Männer. Während die CA-Inzidenzen bei Männern um 25,0 Prozent zunahmen, stiegen sie bei Frauen um 31,4 Prozent. Das gleiche Muster galt für die ACS-Zuwachsraten, die bei Männern 21,3 Prozent und bei Frauen 40,8 Prozent betrugen.

Wie von America’s Frontline Doctors (AFLDS) berichtet, wurden diese zunehmenden kardiovaskulären Notfälle jedoch nicht nur in Israel, sondern auch in einer Reihe anderer Länder und Orte dokumentiert:

In Schottland stieg die Zahl der kardiovaskulären Fälle bei den 15- bis 44-Jährigen um 118 Prozent. Während der Einführung des Impfstoffs in Deutschland kam es zu einem erheblichen Anstieg der Krankenhauseinweisungen wegen kardiovaskulärer Ereignisse. In manchen Wochen gab es 50 % mehr Einweisungen als in den Vorjahren. Der Rettungsdienst in England verzeichnete einen Anstieg der Herzanrufe um 30 %, während in Queensland, Australien, ein Anstieg um 40 % zu verzeichnen war.

Das israelische Gesundheitsministerium (MOH) blockierte die Studie kontinuierlich, indem es sich weigerte, nützliche Daten offenzulegen und die Schlussfolgerungen zu kommentieren, bevor die Studie veröffentlicht wurde, so die AFLDS. Nach der Veröffentlichung griff es die Studie mit einer „fadenscheinigen Widerlegung und Abwiegelung“ an, wobei es eine Reihe von fehlerhaften Argumenten anführte.

Nachdem sich das MOH öffentlich beschwert hatte, bot Levi ihnen ein Online-Gespräch an, das sie jedoch ablehnten.

Die Analyse ergab zwar einen erheblichen Zusammenhang zwischen dem Einsatz des Pfizer-Impfstoffs und einem beträchtlichen Anstieg der kardiovaskulären Nebenwirkungen, doch die Autoren kamen zu dem Schluss, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen diesen Faktoren nicht nachgewiesen werden konnte.

Nichtsdestotrotz kamen die Forscher zu dem Schluss, dass ihre „Ergebnisse Anlass zur Besorgnis über durch Impfstoffe verursachte, nicht erkannte schwere kardiovaskuläre Nebenwirkungen geben und den bereits nachgewiesenen kausalen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Myokarditis, einer häufigen Ursache für unerwarteten Herzstillstand bei jungen Menschen, unterstreichen.“

Künftige Forschungen zu den Ergebnissen der experimentellen COVID-19-Impfung sollten „EMS- und andere Gesundheitsdaten einbeziehen, um Trends im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu erkennen und mögliche Ursachen umgehend zu untersuchen.“